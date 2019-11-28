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台灣籍貨輪沉船致879噸「雙11貨品掉入海」 淘寶展開賠付

陽明山獨特景觀！ 兩側緊密夾道「箭竹林步道」 近距離欣賞小油坑噴氣孔

2019-11-28 14:59健行筆記 健行筆記*花ㄦ

箭竹林步道位於小油坑遊客中心旁，是條箭竹夾道的石徑步道。搭108遊園公車到小油坑站下車，可繞行箭竹林步道後或欣賞小油坑噴氣孔景觀。a69588b3f1c737c6a84533cfe260264f.jpg3138816297ab4e11c40d7853ef53d495.jpg2741b84ceccf03addf98ed9723961e8d.jpg4fcb7648332c9be3cde133a0ea558f4a.jpg小油坑是「後火山作用」所形成之噴氣孔、硫磺結晶、溫泉及壯觀的崩塌地形最具特色。635ab68bd1daa4b92b48f02468fceb69.jpgcb2025aa79f7bfbc78ec301d6b9c54ec.jpg4851fb0de784f33b6ded41ce59269785.jpgc899b9dac0e403c3e8b8cf65964fea88.jpgc32035c49515a751e0e67966faca154d.jpg深秋正值芒花開。557c587f6defe8531383c7c6c2e5e232.jpgdd07858a29e53db97130191de606c6db.jpg150853e659c837a6407922920c1c6e7f.jpg箭竹林步道多為平鋪之石塊步道，行經至兩處平台可眺望小油坑景點。37c8b5d70ae4d429506f53155a57301e.jpg5f724d49595ec1a65185a6b4e68bce54.jpg4ffaba1e3de111ccfd300e3a99db7bea.jpg7ec3def64be0a36c5d9185875781d7a6.jpgff5dc8e2c0b199cea608f045c715d638.jpg瞭望平台視野極佳。fbe384f1f5f5a198ffbef12baf4a1dcc.jpg1436bde28b98c4d12241930ed358149d.jpg11b4cce1b72465ac9dd7000a404b6aea.jpg0d66b8cde48905f48830c094ac55ee8f.jpg009d9a6b08acfb0ca3e6a5ca183644e2.jpg箭竹林步道兩側緊密的箭竹夾道是陽明山的獨特景觀。dc1cca1fb02fad35142896180fb0b6ec.jpg300d084eb6483b4f572908d47fd1ef90.jpgde17b7c62aa01bf9e4ece6cabd637279.jpg162615ebe46c2fa59a97eaf86b4d02b0.jpgd9841b1c96967a4d254a77929f4358b5.jpg小油坑山基石位於第二觀景台右側箭竹林內，為北市都市計劃局四等三角點150號。

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470759d7045e5803c376a8944d8646ae.jpg

步道溫泉陽明山

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