親民路線-雪山主東線 走上去才發現原來這麼短

2019-11-28 06:55 健行筆記 健行筆記Lychee Yen



第6.7座百岳選擇離家近的親民路線-雪山主東線來挑戰預計行程如下:11/9(六)05:00宜蘭市出發---07:45抵達武陵農場(含中途休息)---08:00大水池登山口---08:20起登---09:20七卡山莊---12:00哭坡觀景台(午餐及休息30分鐘) ---13:30哭坡頂---14:00雪山東峰岔路---14:15雪山東峰---15:15三六九山莊11/10(日)預計02:00起床---02:30出發---06:30雪山主峰---08:50三六九山莊(休息40分鐘)---10:30雪山東峰岔路---11:30哭坡觀景台---12:40七卡山莊（休息及午餐30分鐘）---15:30雪山大水池登山口---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/9(六)這次多加了兩位戰友，約05:00從家中出發，半路至大同國中上廁所，就一路直上到武陵農場。大約07:45抵達大水池登山口，向志工報到並觀看影片，再整理一下裝備，08:07就從登山口出發啦~

一路上往七卡山莊前進，是緩緩的上坡，於09:00抵達七卡山莊，在七卡山莊前面合照一下，便繼續往前推進。行進間可以看到南湖大山及中央尖山，在10:30抵達哭坡觀景台並休息吃午餐，天氣非常好，太陽很大曬的暖洋洋~

休息到11:04從觀景台出發，挑戰人家所謂的哭坡，觀景台旁還有立一個告示牌，說明步伐如何走哭坡可以減少高山症發生，此段步伐放慢，於大約11:25抵達哭坡頂，繼續往東峰前進，於12:02抵達東峰岔路口，原以為上到東峰可能要花個15分鐘左右，走上去才發現原來這麼短，12:07完成第6座百岳-雪山東峰

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在山頂拍照玩耍休息一下後，於12:25開始往369山莊推進，於13:44抵達山莊，因同行友人身體不適，趕緊協助安歇休息後，便在山莊前煮咖啡等待晚餐。吃完晚餐後大約20:00上床休息，第一次挑戰山上過夜，還真不習慣，一整夜沒睡好~11/10(日)夥伴們相約01:00起床，01:30吃早餐，但因沒睡好，大概00:20便起床幫忙協座廚師大哥準備大家的早餐~今天早餐是漢堡和粥，一早有暖暖的粥，讓我吃了兩碗~大約02:02從369山莊出發，先是之字型上坡，再來就是聽說讓很多人迷路的黑森林，不過樹上都有反光標誌，所以頭燈只要亮度夠，都可以照的到。步行出黑森林到圈谷後感覺到風非常強勁，實在是很冷~加個外套後就繼續往主峰前進。往主峰的路是碎石路段，沒有很好走加上天氣冷風又大，大家都慢慢地前進。終於~在05:36攻頂，在山頂等待日出，因為風很大，體感溫度應該在0度以下，聖稜線真的很美。

在山頂等待日出出來之後，就火速下山，實在是太冷了，心裡默默想著-下次一定要帶爐具到山頂煮東西。一路上頂多補充水分，沒有特別停下來休息，直到出到黑森林，08:32在一片山坡上坐著，一邊欣賞巒大花楸，一邊曬曬太陽，非常暖和，還跟雪霸志工大哥聊天，大約花了30分鐘，才又繼續往369山莊前進。到山莊後發現，今日要住的人已經到了，趕緊將裝備收拾，於09:40從山莊返程。一路上有遇到有上坡，但因體力已經不多，只好慢慢走，11:25終於到了哭坡觀景台，可以好好休息一下，坐下來之後覺得疲勞感湧現，在此處休息吃零食、麵包，補充體力。

大約休息了25分鐘後繼續出發，心裡想著怎麼這2K這麼遠啊，終於於12:26抵達七卡山莊，上個廁所後繼續上路，終於在13；04抵達登山口，在過七卡山莊之後的最後2K，心裡默默想著昨天有走這麼遠嗎?怎麼還沒到~~到達登山口後整個覺得大放鬆~終於到了。