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買房裝修 工人敲出塵封多年的「驚人秘密」

兩個願望一次滿足！ 內鳥嘴山黃金山毛櫸、北得拉曼巨木

2019-11-23 08:25健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處內鳥嘴山及北得拉曼巨木步道放在口袋名單中許久，終於得以一親芳澤。幾週前便開始期待黃金山毛櫸，今年不打算去太平山，因為才剛去過武陵農場 (到達太平山幾乎是要走武陵農場前面三之二路程)，再加上北部天氣狀況不佳，所以選擇天氣預報良好的新竹。秋天的內鳥嘴山應該是比其它季節更熱鬧，因為許多人都想一睹黃金山毛櫸的風采，當然我也不例外 (北插天山至少要三人成行，且很難搶到入園名額，就別作夢了)，為了搶在人潮眾多前到達目的地，必須更早上山，但是我卻因為走錯路浪費了1小時，捶胸頓足也來不及了，只能怪自己沒有張大眼睛、後知後覺。(本次路線參考山友Vance Tseng的GPX)f3885ba43ef92c3a244cba26cb9d18f3.jpg▲06:04 登山口除了我，只有一台比我更早的車，還有一位山友在我還沒停好車就起登了 😱 (看到童話森林露營區後要繼續往上開約3K路況很差的山路，部分水泥路面、多數路面類似登山口前這種泥土、石塊路，行車速度必須放慢)6ea1e5e8c8d88b9957377beec753546d.jpg▲中級山步道已經習慣、也很熟悉了c3fa6da80d595421b1a4fc564b126470.jpg▲06:16 0.2K里程樁c48cc9fd806946c6901fa8315e6bee0f.jpg▲06:24 簡易木梯 (不少組山友跟我一樣都想早早起登啊~)26e3374f7560c32c048770aa114c0a94.jpg851c77bf6e128ca0b42553da553eb32e.jpg▲06:33 0.5K里程樁f81b0ee71900783047a773a8016be028.jpg▲06:43 0.6K的好漢坡指示牌 (其實跟前面坡度好像沒有太大差異)d37c1992a423c6272c87b79f6498f11f.jpg▲前方右邊已可從樹林間窺見雲海 (心跳加速中 😆 )第二次見到這麼大的蚯蚓，慢慢等牠經過ab8cfafb32e74b923045dfc13ec61f8e.jpg▲大岩石，照片無法展現它的雄偉68aa9ae9dd1f6d5e9314763b13958d8f.jpg▲有輔助，不是很難的陡坡8755f17995ca25108e704696c6097f83.jpg▲07:08 已到達0.9Ka18fa10a705a35ab92170f79a425b2ee.jpg▲上木梯7b9ac96405b329ec73bc1658c93474d1.jpg▲07:15 休憩點7137e82506572316f3dcf7c8b1dfda22.jpg▲休憩點旁的指示牌 (好像沒有別條路...)df235952b7722c05de95a0dee19ed688.jpg▲07:20 到達1K (距離內鳥嘴山和巨木O形叉路的休憩平台只剩0.6K)3c8794be2e693c705cf9fe5bdae6d07f.jpg▲07:24 三石觀景平台ed1d1443d0ff2a8354d082602dcf6c1e.jpg▲看到雲海啦~66111fe9826905572e484362db1153de.jpg▲小休、賞完雲海後繼續上路8e42d6129cbd6ea26462847aa7b32f69.jpgf2cbfcbe13ca65b0aa67c1df64d40070.jpg▲這是路嗎? 😆c52c53dd67aa81daad15b342daaa9681.jpg▲從杜鵑林間隙偷窺太陽e198b0af391b3f6c8fb0ab72ed728c71.jpg70b93355a3c91e8739147d90b52c8374.jpg▲07:47 到達觀景點，左上方樹上有指標「水田山、拉庫山 ➜」，完全沒注意到，賞完景我還傻傻地往前走，鑄成了大錯 😓b2b894cdeed1a9c36c6d7e3fea22fccc.jpg▲等左上方山友下來後再上去 (紅色箭頭就是走錯路的方向)▲180度環景5222cd88b8f6d966f5c2047bae0a7dfc.jpg▲當下查了手機，左邊為內鳥嘴山，但不知哪根筋不對，我竟往右下走 😭5f39216e6389ffbf16c5e314869e102b.jpg▲08:03 準備往右下切，遲疑了好久才下去，因為真的不好走31f54d5b72d25c6216cf39ab0fc637d2.jpg▲看到登山布條，雖然覺得怪，還是繼續走 (觀景點上有人聲，但都沒人下來...我真的超級蠢)57a40da857eeb59b21e77c04eaa28622.jpga2feb6f905270633cbff3350f4fd9602.jpg▲拉繩陡下好幾段14d8eb47db7d173297560d186fb417fb.jpg393f57f9a9248c2afba0224fdc3cb083.jpg▲往回拍之前觀景點下方的大岩壁，然後繼續下切...47631616074e37d701b9ec6e5b5eb85d.jpg▲08:35 觀景點陡下半小時後，我終於放棄、決定折返 (明明就遍離航道了，不知道我在堅持什麼 😨 )fc35f57eae720f50a70f930d0f018c48.jpg▲09:08 花了半小時快速陡上回到觀景點 (右上)，左下才是正確方向啦 (很瞎)...拉繩陡下再急著陡上，回家後大腿、膝蓋及手臂酸痛不已，比爬完桃山還累 😰286c2dd3ace7bdf87f075acfd3e8b650.jpg▲回拍右上的觀景點 (真的有夠瞎)bb454349e0c36c00f0617723430708cd.jpg▲此時人潮已湧現，後悔也沒用 (前方是迴音谷，一堆人，不用特別拍了)fe6781228ef49e70e461c8d46d100060.jpg▲繼續爬255e82acf03cdc53cfb56be2e05a1d20.jpg▲雲海還在5133ba2bdf00e331e6cf89b27b7ae017.jpg▲一大段木階梯d47ebdb750c10b27f94310ed09f1fc49.jpg432c8b1ef86fbafeffdc3b6477556735.jpg▲往上爬過大石也有觀景點，不想爬上去的話，可從右邊繞過去6159c352a6c08ef89f0d9c84d14ba2a7.jpg▲開始風起雲湧▲觀景點120度環景ea7b84449ea81f7440acea4f6768175d.jpg▲09:28 繼續前進84b092faed445a8e8415863473895883.jpg▲走在稜線上的杜鵑林38608b50bc57fddbabc5b735e8cfc55a.jpg▲雖然很多樹根，但走起來軟綿綿很有彈性e9256b1d6904b4aadc459842e90a6e09.jpg

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▲09:32 到達1.5Ke34b87da1e78e7eaf0e3a7730225df8f.jpg▲小小下坡f4638986b6b59e691f9b98e083d52657.jpg▲09:35 到達1.6K (內鳥嘴山和巨木O形叉路的休憩平台)ab18ad454ef3b67f98b4d2a5643c7d62.jpg▲如果要先看四顆巨木的話，可以由右邊下去，看完巨木再由另條路陡上 (真的很陡) 前往內鳥嘴山93334a01775d43520ef9a41eeabb40c5.jpg▲此行的第一目標是黃金山毛櫸，所以我選擇直行，到達內鳥嘴山後再由叉路陡下去巨木區c5a54a06bce74049c6f78e047dcb0d5f.jpg▲急著要趕快看到黃金山毛櫸，所以沒休息直接往上爬999e8bc01efc62d3c2562ef7f4a49e0c.jpg▲09:41 又有一條往巨木區的叉路，不理會，繼續往內鳥嘴山爬ac8eb889b18854fc24179e041fbe3ae4.jpg88ed0ef82ed42ea2dc200d1c4dd7caa8.jpg▲平緩杜鵑林8edb9161fd0abaa36215ed5eed7103f1.jpg▲陡上534d68098932354e06f2364219ed469e.jpgc9d50d6fc3b20ca2b5151dcd8310bdc2.jpg▲巨大倒樹根0f11944c153bd3e6e2fc580b3387e086.jpg▲10:36 已上爬了1小時，仍未見到山毛櫸身影d2f4db66646c1289217834b8b4cbc21f.jpg▲10:38 2分鐘後，就在我一直在想何時才會見到山毛櫸時，它它它...它們就出現在眼前了62531ff5fffc4b8499e7b3c469c1ce3a.jpg▲天哪，藍天白雲下的黃金山毛櫸太驚人了5fa8834a975fd5b06fc1da87deb15db2.jpg▲抬頭望著這些美得讓我心跳加速的黃金山毛櫸，開心得嘴巴都合不攏d9b5f664d7a677cfc440cc4247434c81.jpg▲比起在霧雨中見過的太平山黃金山毛櫸，我更愛藍天白雲下的內鳥嘴山黃金山毛櫸啊~60d8b96ef04ea94dca4d483c665b5d84.jpg▲不多說了，繼續欣賞這些冰河孓遺的神奇植物吧~cf3d8f038f55c34133e66902cad2767d.jpg0eba8acf11a25ee8ce05bd74d218e95f.jpge68c559f7878a73bd09085c17e146d45.jpgf12ee3016c64db186e9db3ed052f75f7.jpg4a277446b3a9e59522f1841b733c236c.jpg8a0fe124705065fd48f9846d33becd8e.jpgcd3fbe8c6b03867b2d76d1390dae7aba.jpgd0933890b7d0d6658e8310bcc7fd76ac.jpg1d137339ca4f5a8c92337c4ee8bc2c08.jpga45ae759e6054b78116961406517b95d.jpgeb5cbf523af42518cc6baefc15e3c747.jpgd9bb2c244881bce1c46c169de82a937a.jpg0347775ad965ec82acd798e6557b3c5e.jpg▲11:00 到達叉路口，先前往內鳥嘴山三角點再折返此處前往巨木區fecef919b5b30362f387fe215e07bf73.jpg▲往巨木區叉路口指標c77973a1d661c9f8fb9b55425feae516.jpg▲叉路口距離內鳥嘴山三角點約12分鐘 (如果不拍照的話😆)d935f4b25b933770f8af42b601fb551a.jpg▲以為黃金山毛櫸就那樣結束了嗎? 當然不，一直到內鳥嘴山三角點都可以欣賞到喔~0e2d49029d75810ed06318f95396f9a0.jpg40fe5548f3c733f87fdf8173f4cb9859.jpg▲邊坡上都是山毛櫸，若從對面山頭看過來一定很壯觀c7618fc3f657e8022c35235c9539ae5b.jpgfe05cf6600f5dc3b8c81cb7779d390b0.jpg▲一陣霧氣飄來，藍天白雲不見了9a60b2586db0baf9605774d4d63a688f.jpgac7a91f077908839f30b446d0e9ae5ea.jpg6c33ebd8490d8c94239a5f04100903cf.jpg▲霧氣忽現忽隱，又見藍天白雲3a7f0427587be688e2e420ebf5f23e19.jpg870b85d01428e95ada06be27013580c3.jpgc58fafbad8544e3017a9808c1e29ca31.jpg34f46360ea467ba93f2f5bd39b138cc9.jpgf7fd478aff9d80bd2620d8fc837cf122.jpg3568b9445fd49b830e046d53adac39e4.jpg013777cb4abe1a1fe622e9faaf4d2324.jpg763f36d36b81fb045fcdf04aeade6490.jpg4326ff1706274b914c085e64403d0966.jpg810c849ff67ad34cf564196dbc7832a6.jpg▲11:36 到達三角點前的休憩平台，就是眼前這棵巨大山毛櫸的週邊，能坐的地方都是人 😱3acb9c4be0e9f9e3a2ce95ed9b23c6a4.jpg▲三角點前的休憩平台巨大山毛櫸 (往回拍)962ceb71917c59b78655b0f1226eec99.jpg▲三等三角點dc5b999b5d6070a30290a6a97ba1c4e7.jpg▲三角點旁的頭前溪水源柱2f9dec51dcb7bc839666498b414827ee.jpg▲11:47 排隊速速拍完三角點後，準備離開三角點前的休憩平台 (很可怕的人潮，應該都是同一團的)2112a11982515de4ec6d734d153dff7b.jpg▲巨木區叉路前還是忍不住再拍了幾黃金山毛櫸 😆5c6c3bcb8f066cd36e9c0d700b428cab.jpg30313ef3e383cb480e12b99f6fef799f.jpg▲12:06 到達叉路取左7c33a5aeccf5b5cd8c6b81004b97d254.jpg▲長在樹上的小菇菇e6b11504074e4dc4314777d64d73738f.jpg▲12:35 準備陡下 (因為拍照及休息耽誤時間，要下切時大隊人馬已到達)d806bf669e7ac63f18c5fa4d0cff1d1a.jpg▲12:35 等了9分鐘終於快輪到我了，但還是下下停停dd5607a3250e684c2914ee1252d159ad.jpg▲13:14 叉路口，右上可接回來時路，續往下切到巨木區dd8822a4de7c763a9ac5168255d23c9f.jpg▲13:17 瀑布，涓涓細流，太久沒下雨了，水量不夠大38387a2118873536774e83a36e367f59.jpg▲13:20 瀑布後續往下，見到第一棵巨木啦 😍f3e88fb02e2d6277b8cd019345d6310c.jpg▲跟著人群往下走8242bb3026d874d22650e9d97682d535.jpg▲從另外一側拍攝第一棵巨木更壯觀35c6d4bf2c88888771498e87e19f5944.jpg▲13:39 前方為2.4K叉路口，先往左邊欣賞另外三棵巨木再折返此處回1.6K內鳥嘴山、巨木區叉路口f1a135b19300cb57c177a1363a1607a4.jpg▲有點嚇人的亂石倒木，實際上不難走，必須先跨過它們才能見到另外三棵巨木69342e52e63bbd3b992a42d74439e23a.jpg▲可以先往右，也可以先往左，就是一個小O形，我先取右逆時針57496626df0e58e6640a1f7f9ea7c563.jpg▲第二棵巨木c17d791ed05b5f7106d0ee4d382fde12.jpg▲第二棵巨木 (已被盜伐 😭 )88c70a34b14fd608a7827a8075281917.jpg▲第三棵巨木 - 霧氣中的帥氣剪影23ecde8dcbe55e2d40d4ca9fac01d18f.jpg▲第四棵巨木7db4b904e5b7229960a2de2258d2bb07.jpg▲第四棵巨木 (也已被盜伐 😭 )0645fa92b8c4f3dd79a1d2afbfa0b6ed.jpg▲14:07 折返回2.4K叉路續往前6ea301f3c997f028a5f495ec885685ca.jpgf10a7a96d5f59ff36e497877218c16c5.jpg▲14:24 上方即為1.6K內鳥嘴山、巨木區叉路口，上去後往左回登山口58001c1da508572a5ac897577fb82073.jpg▲朦朧霧氣中的杜鵑林5384e2fcb16a5c64d310b84e4d76ddb1.jpg384e44f2646089930b64d63b84b35464.jpg▲14:51 迴音谷0bd931bf3d2a97590aedc8b194e1c68e.jpg▲15:34 回到登山口，完成內鳥嘴山黃金山毛櫸、北得拉曼巨木巡禮 😊 (順路載三位山友下去童話森林露營區門口旁取車，千萬不要百分之百相信導航啊~)

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