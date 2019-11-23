兩個願望一次滿足！ 內鳥嘴山黃金山毛櫸、北得拉曼巨木
原文出處內鳥嘴山及北得拉曼巨木步道放在口袋名單中許久，終於得以一親芳澤。幾週前便開始期待黃金山毛櫸，今年不打算去太平山，因為才剛去過武陵農場 (到達太平山幾乎是要走武陵農場前面三之二路程)，再加上北部天氣狀況不佳，所以選擇天氣預報良好的新竹。秋天的內鳥嘴山應該是比其它季節更熱鬧，因為許多人都想一睹黃金山毛櫸的風采，當然我也不例外 (北插天山至少要三人成行，且很難搶到入園名額，就別作夢了)，為了搶在人潮眾多前到達目的地，必須更早上山，但是我卻因為走錯路浪費了1小時，捶胸頓足也來不及了，只能怪自己沒有張大眼睛、後知後覺。(本次路線參考山友Vance Tseng的GPX)▲06:04 登山口除了我，只有一台比我更早的車，還有一位山友在我還沒停好車就起登了 😱 (看到童話森林露營區後要繼續往上開約3K路況很差的山路，部分水泥路面、多數路面類似登山口前這種泥土、石塊路，行車速度必須放慢)▲中級山步道已經習慣、也很熟悉了▲06:16 0.2K里程樁▲06:24 簡易木梯 (不少組山友跟我一樣都想早早起登啊~)▲06:33 0.5K里程樁▲06:43 0.6K的好漢坡指示牌 (其實跟前面坡度好像沒有太大差異)▲前方右邊已可從樹林間窺見雲海 (心跳加速中 😆 )▲第二次見到這麼大的蚯蚓，慢慢等牠經過▲大岩石，照片無法展現它的雄偉▲有輔助，不是很難的陡坡▲07:08 已到達0.9K▲上木梯▲07:15 休憩點▲休憩點旁的指示牌 (好像沒有別條路...)▲07:20 到達1K (距離內鳥嘴山和巨木O形叉路的休憩平台只剩0.6K)▲07:24 三石觀景平台▲看到雲海啦~▲小休、賞完雲海後繼續上路▲這是路嗎? 😆▲從杜鵑林間隙偷窺太陽▲07:47 到達觀景點，左上方樹上有指標「水田山、拉庫山 ➜」，完全沒注意到，賞完景我還傻傻地往前走，鑄成了大錯 😓▲等左上方山友下來後再上去 (紅色箭頭就是走錯路的方向)▲180度環景▲當下查了手機，左邊為內鳥嘴山，但不知哪根筋不對，我竟往右下走 😭▲08:03 準備往右下切，遲疑了好久才下去，因為真的不好走▲看到登山布條，雖然覺得怪，還是繼續走 (觀景點上有人聲，但都沒人下來...我真的超級蠢)▲拉繩陡下好幾段▲往回拍之前觀景點下方的大岩壁，然後繼續下切...▲08:35 觀景點陡下半小時後，我終於放棄、決定折返 (明明就遍離航道了，不知道我在堅持什麼 😨 )▲09:08 花了半小時快速陡上回到觀景點 (右上)，左下才是正確方向啦 (很瞎)...拉繩陡下再急著陡上，回家後大腿、膝蓋及手臂酸痛不已，比爬完桃山還累 😰▲回拍右上的觀景點 (真的有夠瞎)▲此時人潮已湧現，後悔也沒用 (前方是迴音谷，一堆人，不用特別拍了)▲繼續爬▲雲海還在▲一大段木階梯▲往上爬過大石也有觀景點，不想爬上去的話，可從右邊繞過去▲開始風起雲湧▲觀景點120度環景▲09:28 繼續前進▲走在稜線上的杜鵑林▲雖然很多樹根，但走起來軟綿綿很有彈性 ▲09:32 到達1.5K▲小小下坡▲09:35 到達1.6K (內鳥嘴山和巨木O形叉路的休憩平台)▲如果要先看四顆巨木的話，可以由右邊下去，看完巨木再由另條路陡上 (真的很陡) 前往內鳥嘴山▲此行的第一目標是黃金山毛櫸，所以我選擇直行，到達內鳥嘴山後再由叉路陡下去巨木區▲急著要趕快看到黃金山毛櫸，所以沒休息直接往上爬▲09:41 又有一條往巨木區的叉路，不理會，繼續往內鳥嘴山爬▲平緩杜鵑林▲陡上▲巨大倒樹根▲10:36 已上爬了1小時，仍未見到山毛櫸身影▲10:38 2分鐘後，就在我一直在想何時才會見到山毛櫸時，它它它...它們就出現在眼前了▲天哪，藍天白雲下的黃金山毛櫸太驚人了▲抬頭望著這些美得讓我心跳加速的黃金山毛櫸，開心得嘴巴都合不攏▲比起在霧雨中見過的太平山黃金山毛櫸，我更愛藍天白雲下的內鳥嘴山黃金山毛櫸啊~▲不多說了，繼續欣賞這些冰河孓遺的神奇植物吧~▲11:00 到達叉路口，先前往內鳥嘴山三角點再折返此處前往巨木區▲往巨木區叉路口指標▲叉路口距離內鳥嘴山三角點約12分鐘 (如果不拍照的話😆)▲以為黃金山毛櫸就那樣結束了嗎? 當然不，一直到內鳥嘴山三角點都可以欣賞到喔~▲邊坡上都是山毛櫸，若從對面山頭看過來一定很壯觀▲一陣霧氣飄來，藍天白雲不見了▲霧氣忽現忽隱，又見藍天白雲▲11:36 到達三角點前的休憩平台，就是眼前這棵巨大山毛櫸的週邊，能坐的地方都是人 😱▲三角點前的休憩平台巨大山毛櫸 (往回拍)▲三等三角點▲三角點旁的頭前溪水源柱▲11:47 排隊速速拍完三角點後，準備離開三角點前的休憩平台 (很可怕的人潮，應該都是同一團的)▲巨木區叉路前還是忍不住再拍了幾黃金山毛櫸 😆▲12:06 到達叉路取左▲長在樹上的小菇菇▲12:35 準備陡下 (因為拍照及休息耽誤時間，要下切時大隊人馬已到達)▲12:35 等了9分鐘終於快輪到我了，但還是下下停停▲13:14 叉路口，右上可接回來時路，續往下切到巨木區▲13:17 瀑布，涓涓細流，太久沒下雨了，水量不夠大▲13:20 瀑布後續往下，見到第一棵巨木啦 😍▲跟著人群往下走▲從另外一側拍攝第一棵巨木更壯觀▲13:39 前方為2.4K叉路口，先往左邊欣賞另外三棵巨木再折返此處回1.6K內鳥嘴山、巨木區叉路口▲有點嚇人的亂石倒木，實際上不難走，必須先跨過它們才能見到另外三棵巨木▲可以先往右，也可以先往左，就是一個小O形，我先取右逆時針▲第二棵巨木▲第二棵巨木 (已被盜伐 😭 )▲第三棵巨木 - 霧氣中的帥氣剪影▲第四棵巨木▲第四棵巨木 (也已被盜伐 😭 )▲14:07 折返回2.4K叉路續往前▲14:24 上方即為1.6K內鳥嘴山、巨木區叉路口，上去後往左回登山口▲朦朧霧氣中的杜鵑林▲14:51 迴音谷▲15:34 回到登山口，完成內鳥嘴山黃金山毛櫸、北得拉曼巨木巡禮 😊 (順路載三位山友下去童話森林露營區門口旁取車，千萬不要百分之百相信導航啊~)
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