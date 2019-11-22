新手單攻嘉明湖，說走就走！ 隨手可得的美景 喜歡就按下快門

2019-11-22 15:35 健行筆記 健行筆記帥哥憲



前文很長，不喜歡閱讀的可以直接跳過看相片，這是一個登山新手寫的文章時間記錄: 2019/11/09出發由於前幾年都專注在路跑賽，過幾年開始玩越野以後就一直喊著想去嘉明湖，也找了幾個跑步朋友，開了臨時群組，但是大家時間一直喬不隴，賽事太多，喬的隴的時候，抽山屋又抽不到，結果拖著拖著，變成了遙遙無期，我想，這是許多單攻者會走上單攻之路的原因吧?

一般人會選擇單攻的原因不外乎就是，不用抽籤，不用準備一堆東西，不用複雜的手續，時間自由如果是一個人單攻，又多了幾項原因，完全不用考慮隊友的體能狀況、也不用顧及他人的方便活動時間，更不用放心去照顧隊友，也就是真正達到說走就走，想去那就去那，達到了真正的自由當然，完全的自由其實有其負面的缺點，拍照、行程規劃、路程的資訊，補給(人多食物多)，費用(人多費用均攤比一個人便宜非常多)，一個人的能力有限，想自主單攻，就必須一肩擔起，所以事情都是正反面的，有利必有敝，沒有什麼對錯，人生就是取自已想要的，拿了這個就必須背負那個，給所有想單攻各個山頭的初學者如我這樣的人共勉之。

回到正題，發發心得感想文章心中一直在想，如果跟朋友團跟不了，那只有二個選擇，一個是跟商業團，商業團由於有收費，開團成功的機率相當高，而且完全不用想東想西，錢付了，就等結果出來，然後放心去享受就好，當然費用也較高，想要享受他人的服務，本來就該付費，我覺的很合理，沒有要批評商業團的意思，專業本來就該有他的價值，就像出國坐飛機旅行，有人想坐商務倉，有人要買廉航，沒什麼好批評的，如果要別人對你付出專業，你就該付出相對應的價格另一條路是全程自已想辦法，如果多花一點心思，找到志同道合的朋友一起去，當然可以省下更多錢，只是要花更多心思跟討論，這些都需要時間。

我有個大膽的想法，如果周休二日也能從北部開車到嘉明湖玩一天後再開車回北部，無需請假，無需呼朋引伴，無需拜托幫忙，這樣的話，該怎麼做?畢竟網路文章除了南部東部人以外，沒有人可以從桃園台北一個人做的到，因為光開車來回不塞車，就需要16個小時以上這個想法想了我快一個月，最快的方式就是去試，試試看，才知道可行性我也怕失敗，所以我的原本計劃是周六開車到台東嘉明湖登山口，星期日凌晨開爬，爬完洗個澡再開車回家，一個樸實無華又快樂的周末就這樣結束，完美怕失敗，所以多請一天假，把星期五當星期六來用，畢竟也沒人試過，也多申請了星期六到星期日的營地，打算星期六爬完很累的話，還有一天時間可以緩衝，睡飽後星期日再開車回家，買保險的概念好吧。

辛苦看完前文的朋友們了(應該沒有人看完吧?) 正式上圖早上七點多從桃園開車，中午在花蓮小七用餐後，到達向陽管理站門口，已經是下午四點多，這時車外的溫度是10度左右

在車上睡覺，半夜起登嘉明湖，路上到處都是標誌，只要用點心思，不容易迷路，新手們真的不用擔心

沒有明確的標誌時，山道自有一個康莊大道，我是新手，我知道那種不了解路的感受，這路線清楚的像是鋪了紅毯的星光大道嗎? 夠明確嗎? 真的無需怕迷路

路上總會看到類似的巧思，會心一笑之外，對前輩們要充滿感激，記得新手們，登山千萬不要留下垃圾阿，三千以上的高山非常難分解簡單的垃圾，更何況是塑膠保麗龍這些萬年不壞的，路上垃圾很少，我有撿起幾片可能是山友不小心掉下來的塑膠袋帶回家，盡自已小小的一份心力，新手朋友只要不在山上制造圾垃，後人就會感謝你們

因為腳程較快，陽光還沒到達向陽山，所以我先直衝嘉明湖，陽光出來，可以增加溫暖，降低在冰冷高山上的不適

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回程就可以撿嘉明湖二友，向陽跟三叉(一般是登山時就先撿向陽，由於筆者早出發加上腳程快，當時向陽一片漆黑，天氣冷，山風大，所以在最佳選擇上換了一套，目的是全拿，只是順序不同)，三叉山的我忘了獨拍了啦>__<

我的順序是嘉明湖-三叉山-向陽山，想要的都拿到之後，路上就可以雖便亂拍了，看到喜歡的就拍，攝影技術不好，但處處是美景，二光手機加上二光主人，雖便拍都好看

隨手拍，這麼美，你不來嗎?

真的只是喝水的時候按一下手機快門耶，隨手都是美景

裝備的選擇非常重要，山上風大又冷，出門時3度，下山時也好不到那去，出太陽也大約在10度左右，冷山風雖時會打在臉上，鼻子會凍住無法呼吸，頭部沒有保暖的話，高山症跟頭痛會提早出現，手套如果不是登山用的，(我是用馬拉松手套，明顯不專業)，如果你像我一樣的裝備在十一月份的嘉明湖山上如果能撥桔子，恭喜，你會是我的偶像，我連巧克力的包裝套要打開，都要花費我一番工夫了，幸好活著下山，還遇到正要上山送東西的跑友，在山上看到的山友基本上最少有外套帽子+上毛巾掩耳鼻我以越野跑的想法來登高山，真的錯很大全身衣服裝備如下: 越野水袋一個，羊毛長袖車衣一件，內搭短袖衣一件，野跑用壓縮褲一件，馬拉松手套一雙，沒了

雖然我不夠專業登山，但我也怕危險，心中支持我的底氣在這裡，我知道會有危險，但我有準備，失敗了我還是有後路，山上可以很安全，也可以很危險，雖然我看起來玩世不恭，該準備的還是都有準備越野背包裡有救生毯、雨衣、三條士力架、行動電源20000容量，水1350cc，旺旺仙貝一個(出門前看到家裡桌上有順便拿的)，面紙一包，QQ軟糖二根，即使掉到山谷下，以我需求的熱量跟水量，我至少可以撐3天以上等待救援手機裡有運筆的APP，APP裡面有從運筆下載的嘉明湖GPX檔，不怕迷路事後覺的越野水袋登高山真的不夠用不夠裝，至少要準備12L以上的攻頂包，可以更加保證安全

無論你想獲得什麼樣的成就，什麼樣的快樂，千萬記住，回到山下是第二要件，回到家才是最重要的我登完山了，附上起點跟終點還有完登時間

要開八個小時以上回到家，其實我心裡也有準備了，如果會累，記得路上一定要停車休息，萬一不行，睡一晚再回家也可，安全回家最重要，只是我真的不累，所以就沿路開回家了.....

行程記錄: 11/08早上七點半上路下午四點半到向陽登山口，派出局投單11/09二點半向陽登山口投單，填上入山時間逛完嘉明湖三寶，下山時間約十點半左右(跑友記得要收操，我趕著回家忘了收)十點四十開車下山(台X之星沿路都沒訊號，一直到出利稻社區後才有3G)11/09晚上七點回到家(路上雪隧塞車)完成了我心中的夢想，以後可以周休二日嘉明湖一遊了，已經證實是可行的