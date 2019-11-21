玉山主峰最後200公尺！ 每踏一步都會浮出人生跑馬燈

2019-11-21 07:55 健行筆記 健行筆記林榆嘉



今年八月和朋友去爬玉山前峰，從那次開始，我就下了一個決定，2019 我一定要攻上玉山主峰。

登玉山主峰，除了你要有體力之外，我個人覺得更重要的是「運氣」。因為你一定要抽中「排雲山莊」才可以攻頂(要不就是選單攻)。不管我換了多少名字，詢問了有抽中的人他們的隊名，前前後後抽了超過10多次，老天爺連一次的機會都不給我嗎???再加上有些朋友不一定是每週都可以玩抽抽樂，大家都有自己的時間安排。真得就這樣子結束了我的2019嗎?

當然老天還是疼愛我的。我。終。於。抽。中。了。但就只有我一個人去而已。

因為我真的還是百岳的新手，所以有很多重要的資訊都是參考很多書籍和網站(健行筆記大推)。例如：1：第1次申請排雲山莊就入手(這有機會在和大家分享)2：下載GPX離線地圖(很重要)3：外套、衣服、褲子…等的選擇(洋蔥式穿法)

我考量過要跟商業團，但我放棄了。除了價錢太貴了之外，我知道自己的體力到那。我想要自由自在的行走。你說我會不會怕，會，一定會。但興奮大於害怕。

路線&時程：第一天：塔塔加停車場(6:30) --> 玉山登山口起登(7:00) --> 1.7km孟祿亭 (07:47) --> 前峰岔路口 (08:27)--> 8.5km排雲山莊(12:00) --> 出發前往玉山西峰(13:40)-->玉山西峰登頂 (15:20) --> 排雲山莊(17:10)第二天：排雲山莊(05:13) --> 圓峰山屋(06:13)-->主北岔口(07:53)-->玉山主峰登頂 (08:25) --> 排雲山莊(10:30) --> 離開排雲山莊(12:00)-->玉山登山口(15:40) --> 塔塔加停車場(16:00)前言：前一晚為了要適應高山，特別選了在阿里山附近的一間民宿，但我後悔了，我住過很多青旅，這一間…真的不推。雖然一晚500元，但真的很難睡，居然有蚊子~~。我睡到一半，真的很想衝下車去睡。

到玉山前最後一個7-11，有需要的話記得要補充乾糧喔

六點半的塔塔加，連停車位都一位難求啊。(附近好象在整修停車位，導致車位限縮)

小米藍芽不錯，但這趟旅程居然很少用到

出發前一定要把熱水加好加滿，如果你們訂排雲的餐，熱水是不讓人用的喔。

出發!!!

今天的太陽很給面子

HELLO 你好 孟碌先生

過孟碌亭沒多久，就可以遇見第一個WC。進去前要先暫時停止呼吸!!!!

前峰真得很難爬。不過也因為有了前峰的經驗，主峰的最後200公尺才覺的 還好!!!

這群都是日本人~

旁邊的鐵鏈要抓好啊，過了前峰之後，感覺路都變難走了。

這是什麼鳥呢?

聽說看到這個，排雲山莊就快到了，這時有點厭世了。

終於看到了，好感動

我睡的房間，不分男女通通睡一起。

房間裡面很冷，所以一定要出來「曬太陽」 曬好曬滿。

我是訂排雲的三餐加睡袋共950元。有興趣的朋友可以參考https://go17713.ego.tw/multimedia1.html

爬完西峰回來(西峰的遊記寫在另一篇)，整個頭很昏，可能是冷風一直吹的關係吧，我實在吃不下飯，再加上西峰有很多大魔王關卡，讓我的肌肉酸痛，外面又冷。明天的主峰，我真的可以嗎?

他們要去攻主峰和北峰，所以一點半就起床整理了。考量過自身的情況後，我攻主峰就好。

排雲的早早餐，我只喜歡喝那個奶茶吧。吃完了趕快回去睡覺。

我出發時，週圍都沒有一個人。心理真是毛毛的。

主峰就是從這裡去的。

真的會怕!!!

開始了厭世的路

我都不敢往後看

更大的魔王關卡，要把登山杖收起來，手套拿出來了

聽說看到風口，就表示主峰快到了

腿軟了

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主北岔口，北峰下次再來了。

攻頂時，山上居然有半個人，那誰幫我拍照啊~~好加在後來有人來了

2019終於有個可以值得回憶的一年了，這次的攻頂，在前一晚排雲吃飯的時候，我有想要放棄，可能是西峰回來後，身體真的不適。再加上很難睡，導致我整晚是幾乎沒睡。但好不容易抽中了，評估過後，還是決定要出發。在攻玉山主峰的最後200公尺，每走一步路，都會出現人生的跑馬燈，我幾乎不敢往後看。不過既然是東北亞的第一高峰，就是要有點挑戰，未來才有值得回味的地方。