陽明山東西大縱走 芒花炸裂 & 膝蓋也炸裂全紀錄

2019-11-21 20:55 健行筆記 健行筆記李瑞克 v.Trekker



嗨！我是李瑞克！既上次分享了南勢角O型大縱走之後，這次不怕死的來挑戰台北市最具挑戰性的路線之一「陽明山東西大縱走」！夏秋之際是陽明山芒花炸裂的日子，途中也有部分路段可以欣賞到整片芒花海。但這條路現全程走完耗時10-12小時，如果不想摸黑下山的話，就不能逗留太久拍照喔，來看看我的行程紀錄吧！原文出處：https://www.vtrekker.com/2019/11/Yangminshanhiking.html

日期：2019.10.26步道總長：24公里登山時間：十二小時芒花炸裂地點：冷水坑往七星山主峰步道、大屯主峰步道。全程使用Hikingbook確認路線與Garmin Instinct紀錄GPS路跡。

⚠️注意事項：- 路程很長，極有可能摸黑，一定要帶頭燈。- 假日市民小巴一號務必早點去排隊，否則很可能搭不到。- 出發前先練體能，不要像我走到膝蓋痛到必須用意志力走完。- 大屯山南峰開始路線變得很原始，很多地方需拉繩陡上陡下，一直到西峰結束。

時點紀錄： 06 : 10 劍潭捷運站搭乘市民小巴一號07 : 18 風櫃嘴08 : 09 頂山08 : 51 石梯坪09 : 42 擎天崗11 : 03 冷水坑12 : 08 七星山東峰12 : 23 七星山主峰13 : 15 小油坑13 : 47 百拉卡分道14 : 20 大屯登山口午餐休息14 : 46 大屯登山口起登15 : 45 大屯主峰16 : 35 大屯南峰17 : 23 大屯西峰17 : 59 向天亭19 : 14 青天宮

照片紀錄：

▲市民小巴一號搖搖晃晃了四十分鐘才會到風櫃嘴。06:10這班車非常熱門，一定要早早到劍潭站排隊。

▲一早天色還沒全亮，就可以看到遠遠的，應該是基隆嶼吧！

▲從風櫃嘴起登之後的森林

▲早上七點多起登的時候竟然已經有好幾群人準備下山了...不知道是什麼概念...

▲也有很多老人家把陽明山當假日運動的地方（攝於石梯坪）

▲天氣不太好，雖然沒下雨，但霧濛濛的。

▲貼心的山友插了一根長樹枝，怕大家踩到牛糞。

▲現在擎天崗部分路線封閉，如果從風櫃嘴過來,要繞道金包里大陸才能到擎天崗草原。

▲擎天崗的牛牛們在一起取暖，好療癒啊！

▲走到冷水坑天氣竟然好了起來，冷水坑步道芒花炸裂啦！

▲美美的

▲假日的七星山人真的多到爆，排隊拍照大概要一小時，幸好『陽明山東西大縱走』的立牌很貼心的立在角落，讓我們挑戰這條路線的人可以趕快拍一拍趕路。

▲從"百卡拉人車分道"回望剛走過的七星山和小油坑。

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▲到大屯山的時候已經下午了，逆光照耀下芒花更美了。

▲花了一個半小時登上大屯山，全程都是陡上的階梯，其實下七星山的時候右膝就不太舒服，這時已經快爆了。

▲大屯山南峰開始，步道變得很原始，有些地方甚至要拉繩，一直持續到大屯西峰，對一個右膝炸裂的人來說真的很痛苦，所以我開始用非常慢的活屍步伐繼續前進...

▲終於到大屯南峰，路人姊姊懂拍。

▲大屯西峰下山時已經五點半，我就在一片漆黑中自己走了一個半小時，都不敢回頭看...

▲不過抵達終點前，被賜與了這一片美好的夜景。

▲一下山立馬發限時表現激動之情。（我的IG請搜尋@v.trekker）