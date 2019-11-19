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春天賞桐、秋天看芒！ 遊關西「石光古道」& 參觀新埔柿餅

2019-11-19 14:55健行筆記 健行筆記Chiajen Chu

今天本來打算去大溪打鐵寮，結果二高開到龍潭開始下雨，看著後方的陽光，下了大溪交流道後，回頭往關西開，決定還是投奔陽光。石光古道在縣道118上，從關西往新埔方向開看到石光國中轉入小巷，就可以看到往石光古道登山口的指標。4b52b982a3baa80f72f3e945a94b7455.jpeg沿著國中旁的道路往前開可以看到停車場的指標。33372d5a9076f08c85463557860cbc4b.jpeg沿路都有明顯的指標，石光古道的路口是一間三合院，據說裡面住著藝術家，之前走的時候也常有一隻狗陪我們上山。aad8869a818cae404703eb87243ac56d.jpeg社區營造在入口前蓋了一些建築物，像豬舍、涼亭。06478221e00ed0e7cecf181f582138cf.jpeg裡面住著藤編的假豬。古道是鵝卵石鋪棉，非常的整齊，上坡並不太陡，是很好走的路線。14b77532624461779a399444c982c345.jpeg中間也有長椅、涼亭等設施。我和學生不理解的是，這個古道旁邊有圍欄，但以環境來看這個圍欄看起來似乎不必要，有點浪費經費、破壞景觀的感覺。而且欠缺維修，很多地方已經倒塌變形。ff389dae3e3665f48383ccd9ddd2b1eb.jpeg開始走大約半小時就可以上到稜線，中間有一個涼亭，走上涼亭，可以看到景觀。今天天氣很好，聖稜線一清二楚，上面飄著雲，風很大，雲飄動速度非常快。往下可以看到鳳山溪谷，與溪谷旁的一些聚落。2c27b121b6216a22073b7c3d029408d1.jpega75f024078471aea2f5b7e3e332175c7.jpeg過了涼亭之後，就是水泥鋪面的路線，原本古道的石頭鋪面就結束了。古道的盡頭可以看到往東光里的指標。4473dd7e52dbf2945fff62c4cd0365fb.jpeg盡頭是一片茶園，有一個涼亭，沿著涼亭旁邊的路下山，就可以接到另外一頭，這一頭的路線上，有天主教的露德聖母山聖地。fae5ba5ac6eb6f6ebd1fdc200f954b62.jpeg5b865162e33f10aa114e4fdac6c7ebd3.jpeg這條古道，春天可以賞桐花、秋天可以看芒花。912d9641516ab2ab0d2d397222648eee.jpegc9d1798e6c0c3332aba32839cfc759e8.jpeg沿著露德聖母山的指標，會進入一個停車場，順著停車場的路走，就可以看見聖母石窟了。da503cf8e81dc7a996616fe7a4c90ac7.jpeg78edd6ebd0b72e23f48da3da29da23cb.jpegf00b60519bd4f897b1fc05e123cccbcc.jpeg從這邊下山的路線，常被我戲稱為「反向的朝聖道」，每隔一段距離，就有一幅玫瑰經的浮雕，這個浮雕的風格，是東西合璧，故事是西方的，但風格是東方廟宇的。fb57c362a65c1724d5fa2353e7790d65.jpeg6b3e0673881d2a1ca7112fecc16744f9.jpegadb6cc1516d2a917150f449567792636.jpegc2f2291151f5257fdd8988b09b426686.jpeg下到公路後，還要往西走一段，才能到停車的登山口。我們到關西去吃午餐，本來想吃的尢咕麵，因為週二公休沒有開，所以我們只好到隔壁的曾家牛肉麵。曾家牛肉麵的人很多，我們在這邊遇到一群從新加坡來的客人，他們特別來看新埔的柿餅。他說：「新加坡有的，台灣都有，但是台灣的農村景觀，是新加坡沒有的。」他們包了一台車，來台灣自由行，這已經是他們第三次到台灣來玩了。關西老街上一開始做社區營造的是石店子六九書店，這是以老屋改造的書屋，可以在這邊交換書籍。336adad600e705d7a49c88d95e0a298f.jpeg除了書屋外，這邊也有一切文青風格的商店，串連成一線，蠻有特色的。29a916dd566d6560576acbc5d5b3b6c0.jpegca38276959aedd26556b1f6f2d178f61.jpeg我們特別挑了另外一條小路，走回停車的停車場。沒想到，看到了一個日式建築群。這條叫做文人巷，他們在上面有一些詩作跟藝術品。63e846556b00c3cc96606af677cecc92.jpegd7788f916a195b95444a0564f221578d.jpeg因為新加坡遊客提到了柿餅，所以我們回家的路上，就繞到味衛佳柿餅工廠參觀。現在是曬柿餅的季節，工廠參觀的人非常的多。

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fe089c2f9d394c86a97395dd05db83c5.jpeg0edb3a1d01cd16a749c0f649ff79fd31.jpeg2657a7ab5e8211ef1ebe69888ce22a7c.jpeg一定要拍的可愛狗狗。秋天的關係和新埔很有意思，把這兩條路線一起串聯，非常輕鬆愉快。

古道新加坡柿餅

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