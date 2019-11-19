春天賞桐、秋天看芒！ 遊關西「石光古道」& 參觀新埔柿餅
今天本來打算去大溪打鐵寮，結果二高開到龍潭開始下雨，看著後方的陽光，下了大溪交流道後，回頭往關西開，決定還是投奔陽光。石光古道在縣道118上，從關西往新埔方向開看到石光國中轉入小巷，就可以看到往石光古道登山口的指標。沿著國中旁的道路往前開可以看到停車場的指標。沿路都有明顯的指標，石光古道的路口是一間三合院，據說裡面住著藝術家，之前走的時候也常有一隻狗陪我們上山。社區營造在入口前蓋了一些建築物，像豬舍、涼亭。裡面住著藤編的假豬。古道是鵝卵石鋪棉，非常的整齊，上坡並不太陡，是很好走的路線。中間也有長椅、涼亭等設施。我和學生不理解的是，這個古道旁邊有圍欄，但以環境來看這個圍欄看起來似乎不必要，有點浪費經費、破壞景觀的感覺。而且欠缺維修，很多地方已經倒塌變形。開始走大約半小時就可以上到稜線，中間有一個涼亭，走上涼亭，可以看到景觀。今天天氣很好，聖稜線一清二楚，上面飄著雲，風很大，雲飄動速度非常快。往下可以看到鳳山溪谷，與溪谷旁的一些聚落。過了涼亭之後，就是水泥鋪面的路線，原本古道的石頭鋪面就結束了。古道的盡頭可以看到往東光里的指標。盡頭是一片茶園，有一個涼亭，沿著涼亭旁邊的路下山，就可以接到另外一頭，這一頭的路線上，有天主教的露德聖母山聖地。這條古道，春天可以賞桐花、秋天可以看芒花。沿著露德聖母山的指標，會進入一個停車場，順著停車場的路走，就可以看見聖母石窟了。從這邊下山的路線，常被我戲稱為「反向的朝聖道」，每隔一段距離，就有一幅玫瑰經的浮雕，這個浮雕的風格，是東西合璧，故事是西方的，但風格是東方廟宇的。下到公路後，還要往西走一段，才能到停車的登山口。我們到關西去吃午餐，本來想吃的尢咕麵，因為週二公休沒有開，所以我們只好到隔壁的曾家牛肉麵。曾家牛肉麵的人很多，我們在這邊遇到一群從新加坡來的客人，他們特別來看新埔的柿餅。他說：「新加坡有的，台灣都有，但是台灣的農村景觀，是新加坡沒有的。」他們包了一台車，來台灣自由行，這已經是他們第三次到台灣來玩了。關西老街上一開始做社區營造的是石店子六九書店，這是以老屋改造的書屋，可以在這邊交換書籍。除了書屋外，這邊也有一切文青風格的商店，串連成一線，蠻有特色的。我們特別挑了另外一條小路，走回停車的停車場。沒想到，看到了一個日式建築群。這條叫做文人巷，他們在上面有一些詩作跟藝術品。因為新加坡遊客提到了柿餅，所以我們回家的路上，就繞到味衛佳柿餅工廠參觀。現在是曬柿餅的季節，工廠參觀的人非常的多。 一定要拍的可愛狗狗。秋天的關係和新埔很有意思，把這兩條路線一起串聯，非常輕鬆愉快。
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