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夜奔桃山3天3夜！親身體驗「雲能使山活、樹能使山蔥」的悠悠意境

2019-11-10 22:00健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處

夜「奔」桃山是個誇大的標題，以我的腳力連快走都不可能了啊 😆愛上爬山後，曾經想過單攻桃山，但也僅只於想想，畢竟，自己的斤兩還不足，不敢輕易嚐試。在歷經了快兩年的磨練後，我準備好了，桃山對我來說已經不是遙不可及的夢想 (在打字的同時，熱血又沸騰了起來)，順利申請到入園、入山證後，就等著週末的到來。桃山登山口在武陵農場裏面，有去過武陵農場的朋友應該都知道，武陵農場路迢迢，不管是從東南西北哪個方向前往，都得先經過不止九彎十八拐的山路才能到達 ，因此，本次的行程安排 - 週五下班夜衝武陵農場、週六閒晃 (好好調適心理狀態及睡飽)、週日凌晨起登。

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▲9點多到達武陵農場，先前往武陵山莊的路上夜拍...完全無光害，但也沒有半顆星星 😥

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▲往回拍，上面的露營區燈火通明c09b14003399b7bd8de05aee64aacb7c.jpg

▲轉戰露營A區旁的花海區 (左後方有亮光的斜坡通往雪山登山口，整晚都有車輛不時進出，很熱鬧)5fcaa7e127dc3cdbe948c2fa41a7040f.jpg▲花海區旁有一盞很亮的黃色路燈，搞得色調怪怪的9ff63ee94ef47bd38688e2dd458d6301.jpg▲上次來此夜拍還能拍到部分滿天星，這次很糟...d2fc04c172bc17de090a02203570e74f.jpg▲往回拍露營A區，好像火燒山 (這裏每個露營區塊的光害都很嚴重 😅 )8ad0a83e84f6a562f2657954068bec9d.jpg▲雪山登山口服務站及大水池 (這晚註定和星星無緣...睡覺吧...)c66b11d3b959ecdc9d420335e0682991.jpg▲5:24 等不到星星就等日出囉...(後面的南湖大山及中央尖山好像在偷笑)4f32d1887e6fd0c0b71b255cb1e971e3.jpg▲鬧鐘設定凌晨4點，此時已開始有車上來雪山登山口服務站e417eba96ed9d9c9cee3204a638d8367.jpg▲5:32 雪山登山口服務站+大水池bccc094ad5a7d8bedb2652e0fff745a8.jpg707e3a53865f2b5b2d18d6ee90bebad2.jpg▲大水池旁遠眺明天即將單攻的桃山fa13e1da75a1e14f50a2be4d72cfb7bf.jpg▲6:20 終於等到太陽躍上山頭f7cbc3aeec4448e129f0b0827d5dd7f9.jpg▲日出的美會讓人暫時停止呼吸2cd15601a67e674f93d62248b15f2932.jpg▲好好抓住短短不到1分鐘的美好，接下來就只能收工啦~efe66f0c5e13837aed6c58c8db68024b.jpg▲8:54 在車上小瞇一下後，到露營管理中心旁的森林咖啡吧包場享用早餐 😊b115c4dd4bd7606143a6fc779c9c4b54.jpg▲慢食之後就是慢慢閒晃啦~從露營管理中心旁的B區開始，這裏的楓葉已有秋天的味道~eeeefd0100d3471468966a07fb53472c.jpg▲露營B區走到底又可以看見桃山啦~(中間最高那個山頭)a907a700be995b670c328f85642540d1.jpg▲鏡頭拉近，已經可以清楚看見攻頂桃山前必須先克服的防火道 (有點小冒冷汗)5a96cbccb8f8fce6565674c82e801b96.jpg▲明天的事明天再說，繼續享受悠閒的時光 (露營區入口的落羽松也有秋天的味道啦~)0fa8990fd849178878e1937f8b0d5f72.jpg▲露營區入口旁的E區(內往外拍)，左邊一整排落羽松都變色囉~但是沒有半個帳篷，有點冷清...72df13af7da0f1404e76a1d7dedbfe31.jpg▲沿著露營管理中心旁的車道往上走到A區，這裏的落羽松較密集，所以是大多數露友們的首選3391adbe00a477f34a75f87331aa24fd.jpg▲露營A區926022a31fe310ae0421c08f794a2e18.jpg露營A區9691bfb6dec7b0163b965d3a605ef1a3.jpg▲花海區旁的露營A區 (只有一帳，生意真的很不好 😆，不知後來還有沒有露友進場)ca23899b508ca97b7e83bb8117ae66cb.jpg▲花海區，目前沒有什麼花可賞 (又看到中間的桃山了)9205e2151fc2946a050fbdc42ca3930c.jpg▲無花可賞也沒關係，一片綠油油配上藍天白雲、山景以及變色的楓葉像幅畫60212ea9d099425acc9ea8ca1615e052.jpg▲花海區往露營A區拍攝6350189a6f779a10c96c68f32721eb1d.jpg▲和露營A區隔著車道的賞楓區，有些楓樹的葉子已謝9c353baec65078b462325c740564a55d.jpg▲賞楓區旁環景b30a6ae54eac9280467db1637386a4f8.jpg▲賞楓亭旁意外發現黑天鵝，之前是在山下的武陵農場行政中心旁首次見到黑天鵝▲偷拍黑鵝洗澡 😆▲第一次聽到黑天鵝的叫聲，太萌了76f04e4aaec10fdee92fdc063246d81a.jpg▲接下來就開車到山下的武陵農場行政中心囉0898aee7f60108e5d9ba4cfdb638f185.jpg▲哈哈，這裏也有兩隻黑天鵝▲這兩隻黑天鵝已被餵食習慣，看到人就會靠近594473aac46b3a4aa780b7d918f30f0e.jpg▲行政中心水池旁的大楓樹也已變色囉0552f79ab01e5a3ffc028411ca7e86db.jpg▲紫藤也來添一些秋意嗎 😆ea61dff6c5e875cd26a8667c1619534d.jpg▲行政中心後面下方的生態中心(鮭魚館)當然也要去走走，因為有櫻花鉤吻鮭啊~154db7ac7f504aa18ec09d95fe720bad.jpg▲12:37 中午時間當然該吃飯囉~前往遊客中心買了點吃的，準備野餐去~4db5742cf4419192d627279683e5c5f7.jpg▲望溪亭附近找個有樹蔭的草地，自從四月初帶著地布去日本賞櫻後 (淀川河川公園背割堤姬路城)，便發現不應該將地布只用在露營時，要好好物盡其用，雖然顏色不甚美，但不想假掰再花錢買新的 😁eac5bd6d43d4fc1e75d94a4d9c8fa739.jpg▲邊賞景邊喝啤酒就是讚 (遊客中心有得買喔~)4121a105be03233cd2044b2b9908f762.jpg▲望溪亭旁的黃金楓正美ad907100c68f82122cc832a19fee23b0.jpge9edb79c301703e546c5e8e861574b21.jpg▲黃金楓正極盡所能的展現它的美姿c4d37b8a22761c32f4f41e930236be69.jpg▲靠近桃花莊的邊坡有幾棵幼幼銀杏、黃金楓1d71fd0152473aaf8bf0a22f70420058.jpg04f2247d9526afda7220f4618932fd53.jpg▲楓黃不比楓紅遜色啊 😍ad4dea1d29dd75685fe60837fe46531a.jpg▲銀杏 (快快長大喔~)74ce8475222f716948b0fabfc6349153.jpg▲16:04 武陵農場快樂一日遊結束，前往本日終點 - 武陵山莊，只剩一個有格子的車位 😅0d2bc3849058767a8c9b51b7474da4cb.jpg▲武陵山莊，此時已經沒啥遊客了3c8bb93a70ee87e6a6d34dec3c49222e.jpg▲先熟悉一下環境，雖然來過，但之前純粹走馬看花，連武陵橋都沒走過去，右邊那個木頭小屋是要投入園入山證的箱子，發現竟然新增了「入園空中報到點」(之前看山友們的遊記都沒提到)，只要手機下載雪霸登山AR app來進行入、出園報到就好了 (剛才一更新地圖app就自動關閉、一開AR就整個當掉 😵)，那這樣還要隨身攜帶入園入山證備查嗎? (我是有帶著上去啦...)39be4245351ca832d80565dbfba79c8f.jpg▲抱著有點忐忑又期待的心情，下午5點睡覺，晚上11點起床，吃完早早餐(宵夜吧 😆)，凌晨00:45入園空中報到成功e1610ad916846591869d7bdb6d2dcb2f.png▲手機截圖ac0eadd978b261dd2383ccc154d6ef52.jpg▲00:50 正在拍攝武陵橋時，有一組山友也出發啦~8a25f4c0a59f74bc4e01c2420137004f.jpg▲01:09 過了武陵橋後的約1.1K水泥林道比想像中好走，不到20分鐘即到達桃山登山口及桃山瀑布叉路 (桃山登頂下山約11點半在3K左右遇到要往山頂走的一位大哥，他往桃山瀑布方向走，應該是看到池有山登山口才發現錯了而回頭，他堅持要上桃山頂，如果是我就放棄了 😆)2d0a9df3827a937186a9563cf9096464.jpg▲01:29 快到小橋了318a71717236323a4f5a9e6afff75698.jpg▲01:34 到達小橋，半夜的小瀑布水流聲聽起來有點恐怖 (夜爬有點毛毛的感覺，不斷安撫自己不要胡思亂想😆)600fdc2a52770aaae712d54eabfa6fcd.jpg▲01:39 過了小橋後，馬上就看到木頭圍籬，之字型的防火道好像不到0.8K就開始了呀4be7be83a8e0021d26a1aec451f13950.jpg▲02:25 還好買了600流明的頭燈 (帶了另一顆200流明的備用)，不然在光源不足下很難拍照啊~(光圈已開到最大2.8，ISO調到6400)9ccfe72bd2b4267899c313cd9285b9ff.jpg▲03:39 埋頭苦爬，行進間只有自己的呼吸聲及登山杖敲擊路面的聲音...大約1.6K已經可以看到天空了，滿天的星星讓我傻了，就算手持拍照也要留下記念...此時又遇到一組兩人山友準備單攻喀拉業山e85399a830c387251b69063b95a980c2.jpg▲04:08 大約在1.8K處，終於不用手持，在圍籬上喬了個可暫時固定相機的角度，類似單腳架的概念 (當然還是得一手扶著相機)928d835536017076aa090f4b5db3b42e.jpg▲拍照的當下並不知道淡淡的銀河已入鏡，一心只想拍下滿天的星斗fe4ff563d9da8d8948fb89b43797a65e.jpg▲由於沒有任何光源，ISO已調到65535，雖然畫質會很糟也沒辦法，現場肉眼看不到那麼多星星，但卻很亮很亮c5831b4b1378bed599ca97c0ecd76297.jpg▲04:15 拍下最後一張星空照後繼續上路，可還是不斷地抬頭往上瞧，因為真的太美了84570d06d4f820de223a8c14bd6cc967.jpg▲04:46 過了2K後的休憩點，在這張椅子上留下了我最美最特別的記憶之一，關掉頭燈，在全黑的環境下邊吃巧克力邊賞星星，閃亮亮的星星從樹枝及樹葉縫隙中眨著眼，彷彿全世界只剩下我跟那些觸不到的星星們165380b0a7d33a6b92c11c037f38c4fd.jpg▲05:44 天色漸亮，看著眼前的假山頭，百分百確定不可能在桃山頂賞到日出的405dcaa511e99cfbd81d5045795d8705.jpg▲賞不到日出沒關係，有雲海~51aba731fef71bca350a319a23258f86.jpg▲05:46 到達2.7K停機坪4b21fb03ac06ba0a23b2164710db96c3.jpg▲這裏可以看到更清楚的雲海，但還不夠高，欣賞不到它的全貌f6a726d6bfd8263042e5523960968349.jpg▲遇到第三組山友，也是要單攻喀拉業山，他們建議我也去喀拉業山 (據說來回桃山及喀拉業山要5小時)，但我有自知之明，以我的腳程，單攻桃山就可以了 😆4acd37cef3bf27196435f2e4c1a100c2.jpg▲06:00 先前是為了星星拖慢速度，現在是因為雲海而更龜速87a75b9fcc3d6614ffe68414410274e6.jpg▲06:09 花了快5小時才到達3K啦 😅47289ada9b75efb8aa1f7a6b20a8ac65.jpg▲06:12 太陽露臉了 (只能透過樹林的間隙來欣賞你囉~)e6ee6b44ab4528d73c05fdee7d9130ad.jpg▲太陽一出來，這雲海可能就要消失了，好好把握2f4b3cb4925e74c1fa1172e73a64c88c.jpg26540bcba29edb3e3b38db1d7e5f8611.jpg▲高山上的黃金芒草們，能欣賞到的機會很低啊~e90036ccc641b3fb0e6732e84c09dc71.jpg▲06:32 雲海果然漸漸消退中ec0f096955cedcfc9029ea14e948f79e.jpg74754ffa7a93230a9d7dcba8a23641dc.jpg▲下面的山形愈來愈清楚了bd717059328051eccb7d699ccd95e722.jpg▲雲海消失後，又出現了讓我依舊更龜速的目標物 - 雪山圈谷ba7f01fcfa2ca5f57526398effe9fbee.jpg▲照片隔放後，可以更清楚看到尚無緣份的369山莊及現在正當紅的巒大花楸 (「十月之後葉會漸轉為黃、紅色，再配上橙紅色的成熟果實，反較開花時更引人注目。」引用自認識植物網站)ad7bc7c31cb7a43df56d70fb2a2ffbd7.jpg▲07:03 愈往上爬視野愈好d257aa0a48ad7537fb63bbf367c83346.jpg▲很難把視線從雪山圈谷移開啊~f94b5ddfd42fac28eaf24db1e02b3568.jpg▲假山頭1062ab2e88cd8ad18a8f01b635930e7a.jpg▲有人說雪山圈谷的形狀像碗公，這個角度看起來有點像心形，覺得它很可愛 😆89cc80e2e11df9f3e1703361102afa88.jpg▲07:24 3.5K (1小時15分才前進0.5K~HAHA~)ad5399b20e796403c1d5004b26a82449.jpg▲右下方那塊翠綠顏色的就是露營A區旁的花海區，前一天才從那兒仰望桃山，現在我已經在俯視它了 😊6824dda98dd98698bd873482b2047a6f.jpg▲這棵是鐵杉嗎? 枝條上滿佈松蘿，有種歷盡滄桑感，不知它在此見過了多少旅人bb0dbfd1ada25d2fc88ea0b999bcf44c.jpg▲07:37 往桃山主峰的指標 (這裏好像也沒有別條路 😅)▲悅耳的鳥鳴讓我又停下了腳步77d567f6f1a1f969a33df084caeec3da.jpg▲眼前這群婀娜多姿的是杜鵑嗎? 也是滿佈松蘿，逆光下有點夢幻1e71f96a7cad9dd595127eb6029b48f8.jpg▲07:52 箭竹林，路跡清楚4587564804e62579b951d451b81d6fdf.jpg▲雪山圈谷依舊在視線範圍內33266ba31efe08f4692b9ff4b34c8367.jpg▲雪山圈谷三連拍5a6f35ca8d8a6599b1b1701936829a6c.jpgdcd3732bdafb8facee250e2b678f102d.jpg78e1ca952c2ac8eaee6c873fb11eca6f.jpg▲08:18 到達觀景平台3c502c2ea660cef4fe33d2ff4cfdf49d.jpgb5b0e6b86b7b36809b72ab9af46e7aaf.jpg▲這個觀景平台的視野很好 (所以才設置觀景平台啊 😆)6a14ce71e3f0a9279e3d0457b6ab4115.jpgf291117a15d0b2335b970219aa50f4d3.jpg▲往觀景平台右方望去，已經可以見到品田山了 (右後方尖尖冒出頭那座)▲觀景平台環景dcd64aecfb833c17bbab72923b16b833.jpg▲08:23 續往上爬，還是見不到桃影292d8767146044f2c60a58a79f9d5ce6.jpg▲距離先前的觀景平台不遠處上方也有個小觀景台643d00bee592121a69dca4fb4be1a285.jpg▲「泉能使山靜、石能使山雄、雲能使山活、樹能使山蔥」這位清朝地理學者魏源的形容真的十分貼切1502047f62871ece776cb87ac444cf50.jpg14659606df636cff83a9c920ba052a36.jpg▲小觀景台除了可以欣賞到雪山主峰、北稜角(被雲遮住了)、雪山北峰(被雲遮住了)，穆特勒布山及品田山外，右後方已經可見到冒出頭的大、小霸啦😍 (我又要失心瘋了)0affaa8354b4c456f88095aa87f66903.jpg▲08:32 前方護欄為步道轉角處，又有大景可賞9193716c6fb59cd0bd3a3f8e6ef3ff7d.jpg▲登登，雲霧縹緲中的南湖大山及中央尖山

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▲南湖大山(左後方最高那座)及中央尖山(右後方最高那座)bea2bbb84f323fd0304e0284cd6857f7.jpg▲08:49 俯瞰下方的觀景平台，已經爬得更高啦~07213c51a6acfc5f46598bbf67c09428.jpg▲大霸尖山被遮住了，此時只能看到小霸尖山d3af286b59ca045b46801703e44952f5.jpg▲08:50 續往上爬e3835cd705455232560fa92dcd98df8a.jpg▲08:52 只剩0.5K就要登頂啦~8986978ebbf7544f77487cf959536293.jpg▲但還是無法加快速度，因為大、小霸又同時躍出眼前e98521d1ae25b3de1206b705ddd829e9.jpgb88338f91aaa348a45a7b0a735624d19.jpg▲09:02 終於，桃山的身影見著啦~c5db418226e8d7c1287b9f71094876ac.jpg▲只要腰繞再穿越前方平緩好走的冷杉林，登頂之路就更近了f4618cb582753a3990268e51703f9592.jpg▲09:12 桃山頂已完全印入眼簾8811701fea63e18537e5e45e75c36fde.jpg▲不急著登頂，享用雲海先f6c5a1107530c1cf63254981d0c9ea42.jpg▲「雲能使山活、樹能使山蔥」沒有親身體驗，很難想像那意境吧?▲180度環景1430d113c8cc3dcc4c52afc95fc55536.jpg▲09:20 準備踏上那最後一里路7ba5293c2e0ef0ab178cbee73eeb6b6d.jpg▲4.3K里程樁，只剩0.2K，加油~c1f3669d528423d8a901ea7533dc155c.jpg▲看到三角點啦~140ed2649ed1e9dcb0f797db3d28ee27.jpg▲09:38 登頂 (花了將近9小時才爬上桃山頂，應該破記錄了吧 😆)7db7eb2d8ca917aafde713cbcbf12606.jpg▲三等三角點6339d01b4e839319f3941f82728e8cf1.jpg▲桃山山屋雖然不遠，但還是不走過去了e9cfaf1d4f456e5f31dfe57f60fcb118.jpg▲往桃山山屋、三叉營地、品田山、池有山的方向，如果我是健腳的話，就可以安排桃山、池有山O形路線 (有夢最美 😆)66fe5d43894a547e028898f4b49e666d.jpg▲大、小霸雄據一方，心又飛過去了6e5bfee9bde16c3e69cceab5fd737cfe.jpg▲左後方的雪山主峰、北稜角、雪山北峰、穆特勒布山、品田山已被雲霧遮蔽，還好之前已賞好賞滿1905d8abfa4bf43f5e7375a35db9d825.jpg▲往中央山脈拍攝，雲霧快速翻騰 (左下山徑應是通往喀拉業山)7477ef4835cdb814d11eaf36b50c8593.jpg▲不到1分鐘，視野又變清楚了▲彷彿人間仙境的桃山頂73393d77b50c70bfd1274f097e68c3dd.jpg▲10:12 停留了約半小時，吃了顆蘋果後，準備下山囉2e354613112b4231c92d5bd1688737f2.jpg▲冷杉林內的4.2K里程樁56075920e1f217f1c8d57a608d5f60cb.jpg▲4.5K要陡下1400公尺 (為我的膝蓋心疼 😅)5e563cf6ef2937f2c1d05278b565d2db.jpg▲碎石塊路徑很長，不太好走82c904b732f4868b3257c16105420262.jpg▲金色芒花隨風飄4c0de0a5737acaa9a1617e4c37bd8440.jpgd18ece391ec141ac5a54708b0745104a.jpg▲箭竹林45c6c814dbbeb4bd1eaa2127de33f6b0.jpg7dbe5261eaf23093620ee248900be6a7.jpg38e7138068d33e0bf478742abe038e54.jpg▲11:56 2.7K停機坪，地上有升火痕跡，這樣不會不小心造成森林火災嗎?098f155e204cf5240886f3f2f1710735.jpg▲金色芒花賞到飽 😊45a7a77d69dd0072fab90e88900f2a66.jpg▲今年應該不用再特地去別處賞芒花了吧d3cf81d7de96554ec95bf8191808246d.jpgd24cb5caef2d28dfa453f842224cc629.jpg▲12:06 2.4K黑水塘，上山時一片漆黑，現在可以去瞧瞧囉1538ce3b576317e7a0676ee16ad50a90.jpg▲黑水塘本尊01cc1a4c8a0d5e2b9a972fd53bb3f052.jpg▲快到2.2K的休憩點a49ded48a99152a9840f136d30ac0c81.jpgb2fbdb528d181fda9fdd41e429d65ca7.jpg▲12:21 快到2K的休憩點，就是在左後方那張椅子上留下了我最美最特別的記憶之一4881c444f69f453c8d6c1705569da552.jpg▲坐在椅子上抬頭仰望，原來白天長這樣啊~(滿天星及藍天白雲都體驗過了，太幸運)dd04525d1b65c07ae52f61abce34750b.jpg▲黑夜中陪伴我的四顆大樹 (冷杉、鐵杉...分不清，sorry...)cc991de7d0de1ff8f2dfef384f1fa93f.jpg▲12:35 登山杖不小心入鏡了 😆4ffd9cecaad25c15f0c97700d0be2e14.jpg▲12:44 大約1.8K處，前一晚就是把相機架在這圍籬上拍星空d011ee445590e6830a83fa878ba85d08.jpg▲白天抬頭仰望的樣貌cbab548f91aa09da3c713ba451e7ca9d.jpg▲12:51 大約1.6K處，即將進入樹林56112197b8252af5cbf42c3c18133284.jpg60a9e700e4ba5dfaed58b881841a554f.jpg▲之字形的防火道393454ca87890156c873d8bd39b0e2ec.jpg▲由上往下瞧，看不到盡頭31b8ad66f1281862ce6b115cb080ca16.jpg▲由下往上瞧，當然一樣看不到盡頭25efe2b12e2a4bb4307342d86192543a.jpg▲13:31 拼命趕路後回到1K0823d32c1f17a7034ee3fa6b1c491cbd.jpg▲這防火道在白天有陽光時頗美，松針鋪地、樹影搖曳，真適合躺在樹下打個盹啊 (但我要趕路先 😢)b33e762845def311d5fcd84cf4166e8a.jpg▲13:59 終於回到0.2K的小橋2eed1d4f766cc5a60ab7134b8099860a.jpg▲真的要休息一下了，背包立刻卸下、整個人攤坐在小橋上，一邊欣賞黑夜中看不到的桃山小瀑布，一邊舒緩我的雙腿 (快速陡下1400M真的不好玩 😅)63d08c9257e717917721831e12d03c96.jpg▲14:18 回到凌晨時有疑慮的叉路口 (往回拍)849124bd9d20acc6ec8f358b7a5ba2d8.jpg▲1分鐘後才發現，剛才的叉路根本就不是主線，紅色箭頭處才有往桃山的指標  😅(兩條路在哪會合的啊? 完全沒注意到)8fa61ca7d93106509e3240f81f5b600c.jpg▲主線的指標54137805c5310a6a9cd7bc7961bb579d.jpg▲上山時看見右邊這個廢棄建築就要馬上往左啦 (那個指標應該要設置在另一側迎面處較適合吧...)a4b83656463313f439e7ec6264d7b624.jpg▲14:25 水泥林道、登山口叉，往左就是康莊大道囉~a2273a3d96620ffd5bd204854a280e69.jpg▲14:38 回到武陵橋015c9844890e1d75292415f0063d499c.jpg▲武陵橋下的七家灣溪adc1627ef9a0df06a359df64787d191a.jpg▲14:42 離園空中簽退c401d10170f59e554fe1488284ba812b.png▲手機截圖18145c4b18aabfd5e219c157f86ca735.jpg▲14:46 回到武陵山莊，下山花了約4.5小時，這樣有比較正常吧 😆 (又完成了一次收獲滿滿的爬山行程，雖然比別人多花了三分一的時間，值得啊~真是做夢也會笑 😊 )

露營登山武陵農場

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