夜奔桃山3天3夜！親身體驗「雲能使山活、樹能使山蔥」的悠悠意境

2019-11-10 22:00 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



原文出處

夜「奔」桃山是個誇大的標題，以我的腳力連快走都不可能了啊 😆愛上爬山後，曾經想過單攻桃山，但也僅只於想想，畢竟，自己的斤兩還不足，不敢輕易嚐試。在歷經了快兩年的磨練後，我準備好了，桃山對我來說已經不是遙不可及的夢想 (在打字的同時，熱血又沸騰了起來)，順利申請到入園、入山證後，就等著週末的到來。桃山登山口在武陵農場裏面，有去過武陵農場的朋友應該都知道，武陵農場路迢迢，不管是從東南西北哪個方向前往，都得先經過不止九彎十八拐的山路才能到達 ，因此，本次的行程安排 - 週五下班夜衝武陵農場、週六閒晃 (好好調適心理狀態及睡飽)、週日凌晨起登。

▲9點多到達武陵農場，先前往武陵山莊的路上夜拍...完全無光害，但也沒有半顆星星 😥

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▲往回拍，上面的露營區燈火通明

▲轉戰露營A區旁的花海區 (左後方有亮光的斜坡通往雪山登山口，整晚都有車輛不時進出，很熱鬧) ▲花海區旁有一盞很亮的黃色路燈，搞得色調怪怪的 ▲上次來此夜拍還能拍到部分滿天星，這次很糟... ▲往回拍露營A區，好像火燒山 (這裏每個露營區塊的光害都很嚴重 😅 ) ▲雪山登山口服務站及大水池 (這晚註定和星星無緣...睡覺吧...) ▲5:24 等不到星星就等日出囉...(後面的南湖大山及中央尖山好像在偷笑) ▲鬧鐘設定凌晨4點，此時已開始有車上來雪山登山口服務站 ▲5:32 雪山登山口服務站+大水池 ▲大水池旁遠眺明天即將單攻的桃山 ▲6:20 終於等到太陽躍上山頭 ▲日出的美會讓人暫時停止呼吸 ▲好好抓住短短不到1分鐘的美好，接下來就只能收工啦~ ▲8:54 在車上小瞇一下後，到露營管理中心旁的森林咖啡吧包場享用早餐 😊 ▲慢食之後就是慢慢閒晃啦~從露營管理中心旁的B區開始，這裏的楓葉已有秋天的味道~ ▲露營B區走到底又可以看見桃山啦~(中間最高那個山頭) ▲鏡頭拉近，已經可以清楚看見攻頂桃山前必須先克服的防火道 (有點小冒冷汗) ▲明天的事明天再說，繼續享受悠閒的時光 (露營區入口的落羽松也有秋天的味道啦~) ▲露營區入口旁的E區(內往外拍)，左邊一整排落羽松都變色囉~但是沒有半個帳篷，有點冷清... ▲沿著露營管理中心旁的車道往上走到A區，這裏的落羽松較密集，所以是大多數露友們的首選 ▲露營A區 ▲露營A區 ▲花海區旁的露營A區 (只有一帳，生意真的很不好 😆，不知後來還有沒有露友進場) ▲花海區，目前沒有什麼花可賞 (又看到中間的桃山了) ▲無花可賞也沒關係，一片綠油油配上藍天白雲、山景以及變色的楓葉像幅畫 ▲花海區往露營A區拍攝 ▲和露營A區隔著車道的賞楓區，有些楓樹的葉子已謝 ▲賞楓區旁環景 ▲賞楓亭旁意外發現黑天鵝，之前是在山下的武陵農場行政中心旁首次見到黑天鵝 ▲偷拍黑鵝洗澡 😆 ▲第一次聽到黑天鵝的叫聲，太萌了 ▲接下來就開車到山下的武陵農場行政中心囉 ▲哈哈，這裏也有兩隻黑天鵝 ▲這兩隻黑天鵝已被餵食習慣，看到人就會靠近 ▲行政中心水池旁的大楓樹也已變色囉 ▲紫藤也來添一些秋意嗎 😆 ▲行政中心後面下方的生態中心(鮭魚館)當然也要去走走，因為有櫻花鉤吻鮭啊~ ▲12:37 中午時間當然該吃飯囉~前往遊客中心買了點吃的，準備野餐去~ ▲望溪亭附近找個有樹蔭的草地，自從四月初帶著地布去日本賞櫻後 ( 淀川河川公園背割堤 、 姬路城 )，便發現不應該將地布只用在露營時，要好好物盡其用，雖然顏色不甚美，但不想假掰再花錢買新的 😁 ▲邊賞景邊喝啤酒就是讚 (遊客中心有得買喔~) ▲望溪亭旁的黃金楓正美 ▲黃金楓正極盡所能的展現它的美姿 ▲靠近桃花莊的邊坡有幾棵幼幼銀杏、黃金楓 ▲楓黃不比楓紅遜色啊 😍 ▲銀杏 (快快長大喔~) ▲16:04 武陵農場快樂一日遊結束，前往本日終點 - 武陵山莊，只剩一個有格子的車位 😅 ▲武陵山莊，此時已經沒啥遊客了 ▲先熟悉一下環境，雖然來過，但之前純粹走馬看花，連武陵橋都沒走過去，右邊那個木頭小屋是要投入園入山證的箱子，發現竟然新增了「入園空中報到點」(之前看山友們的遊記都沒提到)，只要手機下載雪霸登山AR app來進行入、出園報到就好了 (剛才一更新地圖app就自動關閉、一開AR就整個當掉 😵)，那這樣還要隨身攜帶入園入山證備查嗎? (我是有帶著上去啦...) ▲抱著有點忐忑又期待的心情，下午5點睡覺，晚上11點起床，吃完早早餐(宵夜吧 😆)，凌晨00:45入園空中報到成功 ▲手機截圖 ▲00:50 正在拍攝武陵橋時，有一組山友也出發啦~ ▲01:09 過了武陵橋後的約1.1K水泥林道比想像中好走，不到20分鐘即到達桃山登山口及桃山瀑布叉路 (桃山登頂下山約11點半在3K左右遇到要往山頂走的一位大哥，他往桃山瀑布方向走，應該是看到池有山登山口才發現錯了而回頭，他堅持要上桃山頂，如果是我就放棄了 😆) ▲01:29 快到小橋了 ▲01:34 到達小橋，半夜的小瀑布水流聲聽起來有點恐怖 (夜爬有點毛毛的感覺，不斷安撫自己不要胡思亂想😆) ▲01:39 過了小橋後，馬上就看到木頭圍籬，之字型的防火道好像不到0.8K就開始了呀 ▲02:25 還好買了600流明的頭燈 (帶了另一顆200流明的備用)，不然在光源不足下很難拍照啊~(光圈已開到最大2.8，ISO調到6400) ▲03:39 埋頭苦爬，行進間只有自己的呼吸聲及登山杖敲擊路面的聲音...大約1.6K已經可以看到天空了，滿天的星星讓我傻了，就算手持拍照也要留下記念...此時又遇到一組兩人山友準備單攻喀拉業山 ▲04:08 大約在1.8K處，終於不用手持，在圍籬上喬了個可暫時固定相機的角度，類似單腳架的概念 (當然還是得一手扶著相機) ▲拍照的當下並不知道淡淡的銀河已入鏡，一心只想拍下滿天的星斗 ▲由於沒有任何光源，ISO已調到65535，雖然畫質會很糟也沒辦法，現場肉眼看不到那麼多星星，但卻很亮很亮 ▲04:15 拍下最後一張星空照後繼續上路，可還是不斷地抬頭往上瞧，因為真的太美了 ▲04:46 過了2K後的休憩點，在這張椅子上留下了我最美最特別的記憶之一，關掉頭燈，在全黑的環境下邊吃巧克力邊賞星星，閃亮亮的星星從樹枝及樹葉縫隙中眨著眼，彷彿全世界只剩下我跟那些觸不到的星星們 ▲05:44 天色漸亮，看著眼前的假山頭，百分百確定不可能在桃山頂賞到日出的 ▲賞不到日出沒關係，有雲海~ ▲05:46 到達2.7K停機坪 ▲這裏可以看到更清楚的雲海，但還不夠高，欣賞不到它的全貌 ▲遇到第三組山友，也是要單攻喀拉業山，他們建議我也去喀拉業山 (據說來回桃山及喀拉業山要5小時)，但我有自知之明，以我的腳程，單攻桃山就可以了 😆 ▲06:00 先前是為了星星拖慢速度，現在是因為雲海而更龜速 ▲06:09 花了快5小時才到達3K啦 😅 ▲06:12 太陽露臉了 (只能透過樹林的間隙來欣賞你囉~) ▲太陽一出來，這雲海可能就要消失了，好好把握 ▲高山上的黃金芒草們，能欣賞到的機會很低啊~ ▲06:32 雲海果然漸漸消退中 ▲下面的山形愈來愈清楚了 ▲雲海消失後，又出現了讓我依舊更龜速的目標物 - 雪山圈谷 ▲照片隔放後，可以更清楚看到尚無緣份的369山莊及現在正當紅的巒大花楸 (「十月之後葉會漸轉為黃、紅色，再配上橙紅色的成熟果實，反較開花時更引人注目。」引用自 認識植物 網站) ▲07:03 愈往上爬視野愈好 ▲很難把視線從雪山圈谷移開啊~ ▲假山頭 ▲有人說雪山圈谷的形狀像碗公，這個角度看起來有點像心形，覺得它很可愛 😆 ▲07:24 3.5K (1小時15分才前進0.5K~HAHA~) ▲右下方那塊翠綠顏色的就是露營A區旁的花海區，前一天才從那兒仰望桃山，現在我已經在俯視它了 😊 ▲這棵是鐵杉嗎? 枝條上滿佈松蘿，有種歷盡滄桑感，不知它在此見過了多少旅人 ▲07:37 往桃山主峰的指標 (這裏好像也沒有別條路 😅) ▲悅耳的鳥鳴讓我又停下了腳步 ▲眼前這群婀娜多姿的是杜鵑嗎? 也是滿佈松蘿，逆光下有點夢幻 ▲07:52 箭竹林，路跡清楚 ▲雪山圈谷依舊在視線範圍內 ▲雪山圈谷三連拍 ▲08:18 到達觀景平台 ▲這個觀景平台的視野很好 (所以才設置觀景平台啊 😆) ▲往觀景平台右方望去，已經可以見到品田山了 (右後方尖尖冒出頭那座) ▲觀景平台環景 ▲08:23 續往上爬，還是見不到桃影 ▲距離先前的觀景平台不遠處上方也有個小觀景台 ▲「泉能使山靜、石能使山雄、雲能使山活、樹能使山蔥」這位清朝地理學者魏源的形容真的十分貼切 ▲小觀景台除了可以欣賞到雪山主峰、北稜角(被雲遮住了)、雪山北峰(被雲遮住了)，穆特勒布山及品田山外，右後方已經可見到冒出頭的大、小霸啦😍 (我又要失心瘋了) ▲08:32 前方護欄為步道轉角處，又有大景可賞 ▲登登，雲霧縹緲中的南湖大山及中央尖山

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▲南湖大山(左後方最高那座)及中央尖山(右後方最高那座) ▲08:49 俯瞰下方的觀景平台，已經爬得更高啦~ ▲大霸尖山被遮住了，此時只能看到小霸尖山 ▲08:50 續往上爬 ▲08:52 只剩0.5K就要登頂啦~ ▲但還是無法加快速度，因為大、小霸又同時躍出眼前 ▲09:02 終於，桃山的身影見著啦~ ▲只要腰繞再穿越前方平緩好走的冷杉林，登頂之路就更近了 ▲09:12 桃山頂已完全印入眼簾 ▲不急著登頂，享用雲海先 ▲「雲能使山活、樹能使山蔥」沒有親身體驗，很難想像那意境吧? ▲180度環景 ▲09:20 準備踏上那最後一里路 ▲4.3K里程樁，只剩0.2K，加油~ ▲看到三角點啦~ ▲09:38 登頂 (花了將近9小時才爬上桃山頂，應該破記錄了吧 😆) ▲三等三角點 ▲桃山山屋雖然不遠，但還是不走過去了 ▲往桃山山屋、三叉營地、品田山、池有山的方向，如果我是健腳的話，就可以安排桃山、池有山O形路線 (有夢最美 😆) ▲大、小霸雄據一方，心又飛過去了 ▲左後方的雪山主峰、北稜角、雪山北峰、穆特勒布山、品田山已被雲霧遮蔽，還好之前已賞好賞滿 ▲往中央山脈拍攝，雲霧快速翻騰 (左下山徑應是通往喀拉業山) ▲不到1分鐘，視野又變清楚了 ▲彷彿人間仙境的桃山頂 ▲10:12 停留了約半小時，吃了顆蘋果後，準備下山囉 ▲冷杉林內的4.2K里程樁 ▲4.5K要陡下1400公尺 (為我的膝蓋心疼 😅) ▲碎石塊路徑很長，不太好走 ▲金色芒花隨風飄 ▲箭竹林 ▲11:56 2.7K停機坪，地上有升火痕跡，這樣不會不小心造成森林火災嗎? ▲金色芒花賞到飽 😊 ▲今年應該不用再特地去別處賞芒花了吧 ▲12:06 2.4K黑水塘，上山時一片漆黑，現在可以去瞧瞧囉 ▲黑水塘本尊 ▲快到2.2K的休憩點 ▲12:21 快到2K的休憩點，就是在左後方那張椅子上留下了我最美最特別的記憶之一 ▲坐在椅子上抬頭仰望，原來白天長這樣啊~(滿天星及藍天白雲都體驗過了，太幸運) ▲黑夜中陪伴我的四顆大樹 (冷杉、鐵杉...分不清，sorry...) ▲12:35 登山杖不小心入鏡了 😆 ▲12:44 大約1.8K處，前一晚就是把相機架在這圍籬上拍星空 ▲白天抬頭仰望的樣貌 ▲12:51 大約1.6K處，即將進入樹林 ▲之字形的防火道 ▲由上往下瞧，看不到盡頭 ▲由下往上瞧，當然一樣看不到盡頭 ▲13:31 拼命趕路後回到1K ▲這防火道在白天有陽光時頗美，松針鋪地、樹影搖曳，真適合躺在樹下打個盹啊 (但我要趕路先 😢) ▲13:59 終於回到0.2K的小橋 ▲真的要休息一下了，背包立刻卸下、整個人攤坐在小橋上，一邊欣賞黑夜中看不到的桃山小瀑布，一邊舒緩我的雙腿 (快速陡下1400M真的不好玩 😅) ▲14:18 回到凌晨時有疑慮的叉路口 (往回拍) ▲1分鐘後才發現，剛才的叉路根本就不是主線，紅色箭頭處才有往桃山的指標 😅(兩條路在哪會合的啊? 完全沒注意到) ▲主線的指標 ▲上山時看見右邊這個廢棄建築就要馬上往左啦 (那個指標應該要設置在另一側迎面處較適合吧...) ▲14:25 水泥林道、登山口叉，往左就是康莊大道囉~ ▲14:38 回到武陵橋 ▲武陵橋下的七家灣溪 ▲14:42 離園空中簽退 ▲手機截圖 ▲14:46 回到武陵山莊，下山花了約4.5小時，這樣有比較正常吧 😆 (又完成了一次收獲滿滿的爬山行程，雖然比別人多花了三分一的時間，值得啊~真是做夢也會笑 😊 )