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桃源谷內寮線＋灣坑頭山健行　瞭望青山藍海水牛群

2019-11-16 21:55健行筆記 健行筆記Derick Hsieh

趁著秋高氣爽的平常日，造訪可以瞭望山海景觀和水牛群的桃源谷，這回選擇階梯較少的內寮線出發，到桃源谷大草原欣賞壯闊風景，攀上外觀非常像「拉不拉多犬」的小百岳灣坑頭山，最後走到草嶺古道埡口大涼亭休息後折返。路線：桃源谷內寮線（1公里）－灣坑頭山－草嶺古道埡口（4.5公里），來回全長約11公里。必備：由於路線大部分全無遮蔽物，夏天造訪須注意防曬及補充適當水分，秋冬季節風勢強勁，須留意保暖，以免造成身體不適。

▼ 途經基福公路（台2丙線）抵達雙溪，右轉吉林產業道路上山，將車停在蕭家莊前的空地，平常日較容易停車，假日通常一位難求，內寮線登山口在公廁旁邊，由於山上公廁有時無水可用，建議在此先解決民生問題

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▼ 在竹林中向上攀爬，步道維持良好，這一公里的路程很適合當作熱身，如果是親子登山，選擇內寮線會比桃源谷大溪線、石觀音線輕鬆許多

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▼ 走出竹林，四周盡是遼闊山景

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▼ 路上隨處都是比籃球還大的動物排遺，不知道山上有水牛群的人，可能會以為這裡有大象！XD

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▼ 草原一望無際非常療癒，但要小心頭上，當時遇到兩隻正在捕獵小鳥的大冠鷲，最近距離應該只有30公分，以為要被爆頭了！

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▼ 在山上第一個涼亭與公廁旁，選擇左方往草嶺古道方向行走

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▼ 瞭望遠方的龜山島，繼續前進

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▼ 像極了拉不拉多犬趴著的灣坑頭山，出現右前方最遠處

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▼ 除了瞭望宜蘭大里方向和龜山島，在桃源谷還能看到遠方的貢寮龍門一帶，和東北角海域

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▼ 越來越接近灣坑頭山

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▼ 很像拉不拉多犬吧？不只有右邊的頭部，甚至還有兩隻腳與尾巴，不禁感嘆自然的神奇，走過桃源谷之後，要從「狗尾巴」走到「狗鼻子」，再往下到草嶺古道，雖然看起來很遠，但走在步道非常愜意涼爽

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▼ 回望來時的桃源谷，又是另一番景色，秋芒隨風搖曳

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▼ 走到三叉路口，右轉觀景平台，左轉繼續往草嶺古道前進，先上觀景台欣賞360度無遮蔽的壯闊美景

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▼ 回頭繼續往海拔616公尺的小百岳－灣坑頭山前進，很快攻頂成功，四周不僅是無遮蔽的美景，還有水牛群悠閒吃草，雖然水牛溫馴，但牛角尖硬，請勿逗弄牛群（牛不要來逗我們才是真的...）

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▼ 續往草嶺古道前進，這段路下降較快，代表回程會爬得比較辛苦囉！

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▼ 重新走回灣坑頭山頂，秋天下午時分這裡氣溫降低，因此須注意保暖，欣賞遠方山頭出現的「耶穌光」後，心滿意足踏上歸途

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