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159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

民進黨中執會通過不分區立委完整名單

台灣也有條「萬里長城步道」 你爬過嗎？

2019-11-14 21:05健行筆記 健行筆記*花ㄦ

萬里長城步道穿梭於大肚山稜線上，有如登爬萬里長城而得名。走在相思林徑樹蔭蔽日吹著秋風很舒爽，石階步道維護得非常良好。從台中火車站搭323或325客運，於監理所站下車，往華南路方向，即可見登山指標。監理所登山口(華南路)=>長壽亭(0.9K/20分鐘)，此段為產業道路，長壽亭旁有停車場。

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長壽亭=>享壽亭(制高點)(0.6K/20分鐘)，此段為石階與木棧步道，相思林徑樹蔭蔽日。

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遇岔路往上走蜿蜒稜線，往下切至金聖公坑溪谷，步徑維護乾淨。

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享壽亭(制高點)=>新興登山口(沙田路二段308巷)(1.2K/30分鐘)，此段沿途設有休憩平台及座椅。

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