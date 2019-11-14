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南韓被完封不冤！張奕家譜曝光 網友讚：根本中職夢幻隊

屏東內埔清晨傳惡火 一家6口4人無生命跡象

遠眺群峰！全台灣最漂亮的高山草原「能高安東軍」(多圖)

2019-11-14 07:56健行筆記 健行筆記飛翔的雲

能高安東軍為中央山脈北三段的其中一段，行政區域多在南投縣及花蓮縣，行走在山路上，常常一邊是花蓮縣，一邊是南投縣，除了五座百岳名山(能高山、能高南峰、光頭山、白石山及安東軍山)之外，光被八表紀念碑也矗立在花蓮和南投的縣界上。

而且從能高南峰到安東軍山這一段稜脊，也是台灣高山「最高隆起準平原面」地形最發達的地方，也被公認為全台灣最漂亮的高山草原地型，另外這邊高山湖泊眾多，知名的如萬里池、白石池、屯鹿池等大大小小的湖泊在台灣高山稜線之中，是分布最密且最高的區域。

當然，除了高山、草原、箭竹林及湖泊之外，這裡也有非常多的台灣特有種的動物．水鹿，又以白石池附近最多，或許是這邊的水鹿最不怕人，常常人類在小號時，外圍就有一群水鹿在看著，等人離開後水廘就聚過來補充鈉了呀。

只是因為能高安東軍來走時最好是天氣比較穩定的秋天，因此要看見最美且翠綠的高山草原就必需要捨棄，不過也能看見高山芒的美麗景緻，而且秋天來走時下到萬大南溪時水量會比較少，走河床時相對安全多！

這次雙十連假來走，但行程上比多數隊伍的六天少走一天，因此我自己走到安東軍山的叉路口時，因為時間關係，後來我決定不登頂，雖然安東軍山的山頂是少有的一等三角點，但沒關係，這條路線值得再來的，下次來時再補完這顆安東軍山囉！

因為圖片很多，因此分程上、中、下三篇，還有一部簡易的Vlog，未來再來時希望能製作出一部屬於能高安東軍的縮時。簡易Vlog：

圖文網誌：能高安東軍 (下)https://bcsyddonxu.blogspot.com/2019/10/blog-post_27.html

雖然這次我沒登頂安東軍山，但相信在未來的某一段時間，我還是會踏上這段縱走路程，而且也可以好好的取景拍照，希望再來走時能好好錄一段能高安東軍的縮時，期待那天的到來。這次走完我個人覺得走五天的行程也剛剛好，不過若要好好取景拍照的話，要嘛走六天，不然就是要更加自己的強體能才行呢。好好加油吧自己！

Day406:27 白石池出發08:21 白石山(休)08:45 出發09:32 萬里池(休)09:50 出發10:38 2963峰(休10分)11:30 屯鹿池營地(休10分)11:45 屯鹿妹池，走錯路，多花了約20分鐘的時間12:51 安東軍山前三叉路口13:07 出發安東軍山13:28 我決定下撤回三叉路口(休)等阿塏他們，嫺繼續走14:10 阿塏他們到達休息14:21 準備出發第二獵寮，阿塏留下來等嫺，我和柴和曾大哥先下15:30 第一獵寮(休)，阿塏他們也下來15:50 繼續出發16:41 小休(6分)17:00 準備高繞(在此討論，曾大哥和阿塏先走下去紮營)，我和嫺陪柴走17:25 帶頭燈17:42 決定紮營(森林營地)，曾大哥則繼續往前找營地17:55 往下取水18:44 取水完回到營地Day505:58 出發06:58 第二獵寮(休12分)09:00 第一合流點(休)09:20 出發(走河床不高繞金杏真路)10:38 溪底上切點(休)10:55 出發11:33 休5分12:18 第一越嶺點(休，有訊號，報平安，一直滑手機..XD)12:40 出發13:29 第二越嶺點(山友紀念牌)14:16 松風嶺三叉路口(休10分)14:55 奧萬大松林區14:59 奧萬大吊橋(休)16:13 奧萬大好漢坡階梯走完16:26 奧萬大遊客服務中心(休，整理裝備)，我走到第四停車場開車上來17:25 霧社吃晚餐 → 北上回家

能高安東軍 (中)https://bcsyddonxu.blogspot.com/2019/10/blog-post_23.html

從能高南峰接上3159峰後到安東軍山前的路段是被公認為台灣最漂亮的高山草原地型，高山湖泊眾多，知名的如萬里池、白石池、屯鹿池等大大小小的湖泊在台灣高山稜線之中，是分布最密且最高的區域。而且在白石池附近的水鹿是真的完完全全的不怕人呀！還很期待人類們出來小號呢！Day303:30 起床(吃飯、整裝、拍照)05:47 出發06:35 一小段拉繩處(人多，等了約10分鐘，參考圖八)07:15 第二段拉繩處(這裡等了約30分鐘，參考圖十)08:49 登上北稜(休)09:10 出發南峰10:30 南峰叉路口(曬裝備)10:41 能高南峰11:05 叉路口下南鞍營地11:51 南鞍營地(大休)12:25 出發13:38 3159峰14:14 光頭山下方營地前高山芒(休10分)15:21 光頭山(休)15:35 出發白石池15:42 六米崖16:00 伙伴全平安下來17:15 白石池(紮營)

能高安東軍 (上)https://bcsyddonxu.blogspot.com/2019/10/blog-post.html

雙十連假走了一趟能高安東軍，一直以來都很想親訪這段縱走路線，只因選擇在天氣相對穩定的秋天，因此要看見最美且翠綠的高山草原就必需要捨棄，不過也能看見高山芒的美麗景緻。北三段的能高安東軍，除了能看見中央山脈最美的綠色地毯，還有許許多多大小不一的池子，更有有非常多的台灣特有種動物，臺灣水鹿。

D0：下班後開車到奧萬大睡第四停車場D1：06:30 坐接駁車至屯原登山口08:15 屯原登山口正式起登09:39 土地公廟09:41 雲海保線所(休)09:58 出發10:22 大崩壁13:25 天池山莊(休)14:08 出發光被八表14:47 光被八表15:30 電塔營地17:57 卡賀爾山前營地(紮營)D2：05:00 起床06:50 出發07:05 卡賀爾山叉路口卸裝備登卡賀爾山07:30 出發能高主峰08:30 主峰前碎石坡休(5分)09:38 登頂能高主(大休)10:15 出發大陸池營地11:16 大陸池(紮營)

02.這次能高安東軍的伙伴們

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03.抵達4.5K的土地公廟，保佑一路平山

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04.土地公廟一到，雲海保線所也就到囉，大家也休息一會

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05.最左邊的男生和其它伙伴都認識

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06.繼續出發天池山莊bac0fb057a5e47f3e65277b66d57627e.jpg

07.準備要走大崩壁，要快速通過才行

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08.不過天氣很好，所以還是停下來拍幾張照片

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09.回頭望，崩塌的路段滿長的

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10.遇到youtuber，之前收集十萬瓶蓋牆的Salu

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11.看到這吊橋就表示天池山莊要到囉

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12.這天天池山莊人很多，我們休息一段時間後繼續往預定的紮營點出發

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13.光被八表前的營位滿了，只能繼續推，而天氣明顯變差

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14.好運的是，雨一直都沒滴下來過，畢竟要開始一直鑽箭竹

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15.好多路段的箭竹都比人還高，花了更多體力，而且電塔營地也沒位，有機會就休息

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16.最後只能塔在卡賀爾山前營地，而且是草皮上，平的地方也都沒位置，但時間接近晚上六點，一定要紮營了(這張是早上補拍的)

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17.因為第一天走到卡賀爾山前營地，所以第二天時間更充裕，拍一下山行者剪影及日出

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18.往卡賀爾山出發

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19.有牛魔角之別稱的卡賀爾山

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20.阿塏在看遠方的路線

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21.拍網美照的好地點

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22.一群人在卡賀爾山頂拍的很高興

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23.繼續出發能高主峰

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24.前方的山頭是鳥嘴尖山

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25.山行者正準備要登上能高主峰，看似近，卻還有一段路要走

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26.回望卡賀爾山，的確像是牛魔角呢，但感覺又有像青蛙

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27.走到鳥嘴尖山下面

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28.左下的岩石應該就是有著山豬頭及人頭像的岩石吧?

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29.豬猴石

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30.揹負重物的阿塏，體能當然會消耗更快

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31.登頂能高主峰前的一小段危險路，小心走就很安全的，不然山友就不會吐舌頭呀..XD

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32.越過前面這座山頭才會到能高主峰

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33.終於到能高主峰，個人第32座百岳

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34.揹上背包，準備前進第二天的營地囉

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35.回頭望，很漂亮呢

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36.前方山頭是能高南峰，中間是舊山屋營地

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37.其實近看垃圾很多(鐵架左邊小小的東西都是)

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38.因為第一晚住卡賀爾前營地，第二天不到中午12點就抵達原本預計要紮營的大陸池營地，所以休息後想進續推進至南鞍營地

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39.山友(小羽)在看是否要在這取水

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40.後來找到大陸池旁下切約5-10分鐘的地方有活水源，當然要取活水呀

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41.最後因為有位隊友狀況不好，我們最終還是決定就在大陸池紮營，沒繼續往前推進

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42.提早紮營，肚子就開始餓..XD

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43.時間還很早，耍廢時間到囉，用手機拍一下縮時

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44.雲層往上漂，都漂到南峰的稜線上

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45.網紅不容易當的

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46.一起要紮營在大陸池的山友正努力跳著

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47.最左邊是我們在這遇到的山友曾大哥，第二次來走能高安

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48.遠方雲海，合影一下

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49.陸陸續續有山友上來找營位紮營

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50.回首來時路

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51.南峰又露出頭來囉

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52.整個稜脈都出現

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53.月亮探出頭

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54.日落、山友及自己的帳棚

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55.大陸池營地拍星空

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56.登山帳和能高南峰及稜線

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57.一大早起床看一下日出，曾大哥的剪影

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58.要準登上北稜

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59.這地型不長，小心過即可

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60.最前方那要拉繩，人太多，我們從這在到拉繩下方等了約30分鐘，也就是說前前後後也休息約30分鐘

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61.休息時就是一直聊天及補充一下水份及行動糧

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62.回望大陸池營地，還有人在那呢

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63.回首來時路

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64.遠方的山頭沒錯的話應該就是甘卓萬山群

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65.上北稜前的路幾乎都在岩壁上，要小心過，手腳要並用

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66.上到北陵囉，休息一會，補充一下吃的

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67.曾大哥

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68.南峰就在前面不遠處，但還是要走一段時間呀

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69.繼續出發

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70.這地方可以紮營，就在上到北陵後往南峰沒多久的地方，應該是沒水源，要背水

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71.看似很近的南峰，走起來要好久喔

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72.終於看到叉路口，先曬裝備一下在登頂南峰

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73.看到中央山脈最美的草原囉，雖然來的季節不對，但天氣好就是讚

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74.個人第33座百岳

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75.網美就是網美

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76.有人走這接牡丹池在續走光頭山的樣子

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77.待會要走的路，陡陡的

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78.回望三叉路口

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79.準備下南鞍營地

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80.看到南鞍營地，接下來還要陡上3159峰..@@

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81.大家休息中，後面垃圾超多，唉唉

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82.回望南峰

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83.開始走囉，南鞍營地上沒多久有一地方有訊號，在這停了一會報平安

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84.終於上稜線了，離光頭山還好遠

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85..要準備進入滿滿的高山芒區域

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86.高山芒好美，網美集散地

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87.要登光頭山前下方營地前的高山芒真的很美

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88.前方光頭山下方營地，下切有活水源，不過我們沒去取水

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89.天氣時好時壞，很好運雨都沒滴下來

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90.好天氣真的超美，想紮營一晚了..XD

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91.光頭山三角點就在前面

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92.個人第34座百岳 (不知旁邊觀音像的典故為何？)

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93.準備要下六米崖，繩子拉好小心下即可

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94.終於到白石池吶

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95.白石池夜色，有隻水鹿一直往營地那邊看，科科

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96.前方大約15隻水鹿吧?旁邊還有呢

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97.少了垃圾畫面會很更美

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98.一大早阿塏就在吸引水鹿..XD

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99.水鹿群們虎視眈眈呀

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100.在多尿液也不夠牠們補充鈉的樣子..@@

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101.白石池的水鹿真的非常不怕人，還會等待著山友小號完後去補充鈉呢

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102.雖然水鹿大軍很吸引人，不過雲海還是很棒的

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103.白石池

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104.遠方的光頭山及六米崖

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105.出發白石山，和白石池合影一張

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106.雲海真的很美

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107.高山芒好漂亮

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108.白石山前也有塊營地可以紮營，想一想這邊也是個紮營的好地方，可以拍很美的高山芒，只是沒活水源

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109.接近白石山時有滿滿的高山芒，真是拍照的好地方，不趕時間的話這邊非常適合拍人像

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110.白石山山頂回望白石池及來時路

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111.白石山看能高主(左)和能高南峰(中)，還有光頭山(能高主和能高南中間前面斷崖左側)及下六米崖再接到白石池，一路走來可真是累人呀

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112.看似不遠的甘卓萬山群

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113.個人第35座百岳

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114.準備下萬里池

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115.安東軍山就在前方

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116.先來一個陡下在腰繞

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117.再次回望一下來時路

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118.剛下來沒多久就看到萬里池囉

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119.好美的萬里池，一定要留影的

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120.白石山下來雖然很快就看到萬里池

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121.但真的走到萬里池旁卻走約50分鐘左右

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122.波光瀲灩，真的好美

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123.感謝老天給了個好天氣

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124.還有2k才會到屯鹿池

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125.看到活水源，休息大口喝水呀

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126.準備上坡往2963峰

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127.回望白石山往下走的山友

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128.在2963峰休息一會後繼續出發屯鹿池

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129.超美屯鹿池，更下方的屯鹿妹池也有活水源，真是紮營的好地方

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130.前方有別隊山友在休息，是何大他們，他還請我們喝杯咖啡..XD

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131.屯鹿妹池，有活水源喔，雖然左邊也有路，但往安東軍山三叉路口的地方在過池子後的右邊，而我們一不注意真的走到左邊，然後找不到可以繼續走的路，又回到這張照片的原點在看一次，且我又回到屯鹿池那問何大確認，也確定路的確是右邊，這一來一往我們多浪費了約20幾分鐘的時間

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132.抵達安東軍山三叉路口，坐在三叉路口標示處往上方拍

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133.往安東軍山的路，我的腳程也比嫺慢(一日能高主真是好腿力)，也因為屯鹿妹池那浪費了約20幾分鐘，我走20分後看一下預定的時間，我就先說我下撒等阿塏他們，畢竟和約定的時間晚了一些，於是我就沒登安東軍山吶！

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134.和比我們晚出發的隊友在三叉路口一同往第二獵寮，但阿塏還在等嫺下山，不過相信他們很快就追到我們囉

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135.這一段要小心下，繩要拉好

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136.準備要過溪，來來回回要好幾趙

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137.看到這水潭就很想玩水，一路上很多這樣子的水潭，又乾淨

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138.繼續過溪，拍攝這張照片是下午五點，然後準備要在高繞，這之後我也沒在拍照，接下來的照片是第五天拍的

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139.我們在森林營地過了一晚，早上05:58繼續往下走，而曾大哥第四晚沒和我們一起紮營在森林營地，他是繼續往前找營地紮，因此第五天我們就沒一起走

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140.離第二獵寮還有1.1K，前一晚沒續走是對的

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141.從森林營地下到第二獵寮約一小時，我們也在這休息，在往前走也有活水源

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142.堅強的生命力

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143.快到第一合流點前也有營地可紮營

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144.看到第一合流點囉，我們也在這休息一會，然後我就開始清洗一下臉和頭髮吶

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145.杯子的表情就像是笑著我們說，還有好一段路要走呢..Orz

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146.這邊真的也很漂亮呢

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147.再過這個溪就準備要走萬大溪河床了

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148.好想在這玩水喔

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149.正式要開始走萬大溪河床，要走之前還有個營地，看樣子前一晚也有人在此生火

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150.另一隊三人組的山友，我們一路上一直遇到..XD，然後他們是和曾大哥一起走第一天的隊友，因為他們在奧萬大是坐同一車接駁車

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151.秋季來走河床的水比較少，很難想像這河床暴漲的樣子，只能走高繞的金杏真路，但正常腳程會多浪費約2小時的時間

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152.我們就這樣子一直走在溪床上，走了好一段時間才到高繞處前的營地

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153.走了約一小時半左右，準備要上切，在此休息一下

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154.要小心下才行呦

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155.在高繞處看著一路走來的溪床，嗯嗯，真的有段距離

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156.第二越嶺點，也有山友紀念牌

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157.終於到松風嶺三叉路，小休一會

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158.接下來的路真好走

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159.終於抵達奧萬大

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160.剛好有遊客，請他們幫我拍一張

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161.嫺真是超有活力，體力超好，年輕更好...@@

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162.開始要走吊橋，離停車場還有2k的路程

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163.走完能高安東軍後體力消耗很多，所以有人說進奧萬大再走好漢坡真是壓垮體力的最後一根稻草

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奧萬大網美吊橋

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