遠眺群峰！全台灣最漂亮的高山草原「能高安東軍」(多圖)

2019-11-14 07:56 健行筆記 健行筆記飛翔的雲



能高安東軍為中央山脈北三段的其中一段，行政區域多在南投縣及花蓮縣，行走在山路上，常常一邊是花蓮縣，一邊是南投縣，除了五座百岳名山(能高山、能高南峰、光頭山、白石山及安東軍山)之外，光被八表紀念碑也矗立在花蓮和南投的縣界上。

而且從能高南峰到安東軍山這一段稜脊，也是台灣高山「最高隆起準平原面」地形最發達的地方，也被公認為全台灣最漂亮的高山草原地型，另外這邊高山湖泊眾多，知名的如萬里池、白石池、屯鹿池等大大小小的湖泊在台灣高山稜線之中，是分布最密且最高的區域。

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當然，除了高山、草原、箭竹林及湖泊之外，這裡也有非常多的台灣特有種的動物．水鹿，又以白石池附近最多，或許是這邊的水鹿最不怕人，常常人類在小號時，外圍就有一群水鹿在看著，等人離開後水廘就聚過來補充鈉了呀。

只是因為能高安東軍來走時最好是天氣比較穩定的秋天，因此要看見最美且翠綠的高山草原就必需要捨棄，不過也能看見高山芒的美麗景緻，而且秋天來走時下到萬大南溪時水量會比較少，走河床時相對安全多！

這次雙十連假來走，但行程上比多數隊伍的六天少走一天，因此我自己走到安東軍山的叉路口時，因為時間關係，後來我決定不登頂，雖然安東軍山的山頂是少有的一等三角點，但沒關係，這條路線值得再來的，下次來時再補完這顆安東軍山囉！

因為圖片很多，因此分程上、中、下三篇，還有一部簡易的Vlog，未來再來時希望能製作出一部屬於能高安東軍的縮時。簡易Vlog：

圖文網誌：能高安東軍 (下)https://bcsyddonxu.blogspot.com/2019/10/blog-post_27.html

雖然這次我沒登頂安東軍山，但相信在未來的某一段時間，我還是會踏上這段縱走路程，而且也可以好好的取景拍照，希望再來走時能好好錄一段能高安東軍的縮時，期待那天的到來。這次走完我個人覺得走五天的行程也剛剛好，不過若要好好取景拍照的話，要嘛走六天，不然就是要更加自己的強體能才行呢。好好加油吧自己！

Day406:27 白石池出發08:21 白石山(休)08:45 出發09:32 萬里池(休)09:50 出發10:38 2963峰(休10分)11:30 屯鹿池營地(休10分)11:45 屯鹿妹池，走錯路，多花了約20分鐘的時間12:51 安東軍山前三叉路口13:07 出發安東軍山13:28 我決定下撤回三叉路口(休)等阿塏他們，嫺繼續走14:10 阿塏他們到達休息14:21 準備出發第二獵寮，阿塏留下來等嫺，我和柴和曾大哥先下15:30 第一獵寮(休)，阿塏他們也下來15:50 繼續出發16:41 小休(6分)17:00 準備高繞(在此討論，曾大哥和阿塏先走下去紮營)，我和嫺陪柴走17:25 帶頭燈17:42 決定紮營(森林營地)，曾大哥則繼續往前找營地17:55 往下取水18:44 取水完回到營地Day505:58 出發06:58 第二獵寮(休12分)09:00 第一合流點(休)09:20 出發(走河床不高繞金杏真路)10:38 溪底上切點(休)10:55 出發11:33 休5分12:18 第一越嶺點(休，有訊號，報平安，一直滑手機..XD)12:40 出發13:29 第二越嶺點(山友紀念牌)14:16 松風嶺三叉路口(休10分)14:55 奧萬大松林區14:59 奧萬大吊橋(休)16:13 奧萬大好漢坡階梯走完16:26 奧萬大遊客服務中心(休，整理裝備)，我走到第四停車場開車上來17:25 霧社吃晚餐 → 北上回家

能高安東軍 (中)https://bcsyddonxu.blogspot.com/2019/10/blog-post_23.html

從能高南峰接上3159峰後到安東軍山前的路段是被公認為台灣最漂亮的高山草原地型，高山湖泊眾多，知名的如萬里池、白石池、屯鹿池等大大小小的湖泊在台灣高山稜線之中，是分布最密且最高的區域。而且在白石池附近的水鹿是真的完完全全的不怕人呀！還很期待人類們出來小號呢！Day303:30 起床(吃飯、整裝、拍照)05:47 出發06:35 一小段拉繩處(人多，等了約10分鐘，參考圖八)07:15 第二段拉繩處(這裡等了約30分鐘，參考圖十)08:49 登上北稜(休)09:10 出發南峰10:30 南峰叉路口(曬裝備)10:41 能高南峰11:05 叉路口下南鞍營地11:51 南鞍營地(大休)12:25 出發13:38 3159峰14:14 光頭山下方營地前高山芒(休10分)15:21 光頭山(休)15:35 出發白石池15:42 六米崖16:00 伙伴全平安下來17:15 白石池(紮營)

能高安東軍 (上)https://bcsyddonxu.blogspot.com/2019/10/blog-post.html

雙十連假走了一趟能高安東軍，一直以來都很想親訪這段縱走路線，只因選擇在天氣相對穩定的秋天，因此要看見最美且翠綠的高山草原就必需要捨棄，不過也能看見高山芒的美麗景緻。北三段的能高安東軍，除了能看見中央山脈最美的綠色地毯，還有許許多多大小不一的池子，更有有非常多的台灣特有種動物，臺灣水鹿。

D0：下班後開車到奧萬大睡第四停車場D1：06:30 坐接駁車至屯原登山口08:15 屯原登山口正式起登09:39 土地公廟09:41 雲海保線所(休)09:58 出發10:22 大崩壁13:25 天池山莊(休)14:08 出發光被八表14:47 光被八表15:30 電塔營地17:57 卡賀爾山前營地(紮營)D2：05:00 起床06:50 出發07:05 卡賀爾山叉路口卸裝備登卡賀爾山07:30 出發能高主峰08:30 主峰前碎石坡休(5分)09:38 登頂能高主(大休)10:15 出發大陸池營地11:16 大陸池(紮營)

02.這次能高安東軍的伙伴們

03.抵達4.5K的土地公廟，保佑一路平山

04.土地公廟一到，雲海保線所也就到囉，大家也休息一會

05.最左邊的男生和其它伙伴都認識

06.繼續出發天池山莊

07.準備要走大崩壁，要快速通過才行

08.不過天氣很好，所以還是停下來拍幾張照片

09.回頭望，崩塌的路段滿長的

10.遇到youtuber，之前收集十萬瓶蓋牆的Salu

11.看到這吊橋就表示天池山莊要到囉

12.這天天池山莊人很多，我們休息一段時間後繼續往預定的紮營點出發

13.光被八表前的營位滿了，只能繼續推，而天氣明顯變差

14.好運的是，雨一直都沒滴下來過，畢竟要開始一直鑽箭竹

15.好多路段的箭竹都比人還高，花了更多體力，而且電塔營地也沒位，有機會就休息

16.最後只能塔在卡賀爾山前營地，而且是草皮上，平的地方也都沒位置，但時間接近晚上六點，一定要紮營了(這張是早上補拍的)

17.因為第一天走到卡賀爾山前營地，所以第二天時間更充裕，拍一下山行者剪影及日出

18.往卡賀爾山出發

19.有牛魔角之別稱的卡賀爾山

20.阿塏在看遠方的路線

21.拍網美照的好地點

22.一群人在卡賀爾山頂拍的很高興

23.繼續出發能高主峰

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24.前方的山頭是鳥嘴尖山

25.山行者正準備要登上能高主峰，看似近，卻還有一段路要走

26.回望卡賀爾山，的確像是牛魔角呢，但感覺又有像青蛙

27.走到鳥嘴尖山下面

28.左下的岩石應該就是有著山豬頭及人頭像的岩石吧?

29.豬猴石

30.揹負重物的阿塏，體能當然會消耗更快

31.登頂能高主峰前的一小段危險路，小心走就很安全的，不然山友就不會吐舌頭呀..XD

32.越過前面這座山頭才會到能高主峰

33.終於到能高主峰，個人第32座百岳

34.揹上背包，準備前進第二天的營地囉

35.回頭望，很漂亮呢

36.前方山頭是能高南峰，中間是舊山屋營地

37.其實近看垃圾很多(鐵架左邊小小的東西都是)

38.因為第一晚住卡賀爾前營地，第二天不到中午12點就抵達原本預計要紮營的大陸池營地，所以休息後想進續推進至南鞍營地

39.山友(小羽)在看是否要在這取水

40.後來找到大陸池旁下切約5-10分鐘的地方有活水源，當然要取活水呀

41.最後因為有位隊友狀況不好，我們最終還是決定就在大陸池紮營，沒繼續往前推進

42.提早紮營，肚子就開始餓..XD

43.時間還很早，耍廢時間到囉，用手機拍一下縮時

44.雲層往上漂，都漂到南峰的稜線上

45.網紅不容易當的

46.一起要紮營在大陸池的山友正努力跳著

47.最左邊是我們在這遇到的山友曾大哥，第二次來走能高安

48.遠方雲海，合影一下

49.陸陸續續有山友上來找營位紮營

50.回首來時路

51.南峰又露出頭來囉

52.整個稜脈都出現

53.月亮探出頭

54.日落、山友及自己的帳棚

55.大陸池營地拍星空

56.登山帳和能高南峰及稜線

57.一大早起床看一下日出，曾大哥的剪影

58.要準登上北稜

59.這地型不長，小心過即可

60.最前方那要拉繩，人太多，我們從這在到拉繩下方等了約30分鐘，也就是說前前後後也休息約30分鐘

61.休息時就是一直聊天及補充一下水份及行動糧

62.回望大陸池營地，還有人在那呢

63.回首來時路

64.遠方的山頭沒錯的話應該就是甘卓萬山群

65.上北稜前的路幾乎都在岩壁上，要小心過，手腳要並用

66.上到北陵囉，休息一會，補充一下吃的

67.曾大哥

68.南峰就在前面不遠處，但還是要走一段時間呀

69.繼續出發

70.這地方可以紮營，就在上到北陵後往南峰沒多久的地方，應該是沒水源，要背水

71.看似很近的南峰，走起來要好久喔

72.終於看到叉路口，先曬裝備一下在登頂南峰

73.看到中央山脈最美的草原囉，雖然來的季節不對，但天氣好就是讚

74.個人第33座百岳

75.網美就是網美

76.有人走這接牡丹池在續走光頭山的樣子

77.待會要走的路，陡陡的

78.回望三叉路口

79.準備下南鞍營地

80.看到南鞍營地，接下來還要陡上3159峰..@@

81.大家休息中，後面垃圾超多，唉唉

82.回望南峰

83.開始走囉，南鞍營地上沒多久有一地方有訊號，在這停了一會報平安

84.終於上稜線了，離光頭山還好遠

85..要準備進入滿滿的高山芒區域

86.高山芒好美，網美集散地

87.要登光頭山前下方營地前的高山芒真的很美

88.前方光頭山下方營地，下切有活水源，不過我們沒去取水

89.天氣時好時壞，很好運雨都沒滴下來

90.好天氣真的超美，想紮營一晚了..XD

91.光頭山三角點就在前面

92.個人第34座百岳 (不知旁邊觀音像的典故為何？)

93.準備要下六米崖，繩子拉好小心下即可

94.終於到白石池吶

95.白石池夜色，有隻水鹿一直往營地那邊看，科科

96.前方大約15隻水鹿吧?旁邊還有呢

97.少了垃圾畫面會很更美

98.一大早阿塏就在吸引水鹿..XD

99.水鹿群們虎視眈眈呀

100.在多尿液也不夠牠們補充鈉的樣子..@@

101.白石池的水鹿真的非常不怕人，還會等待著山友小號完後去補充鈉呢

102.雖然水鹿大軍很吸引人，不過雲海還是很棒的

103.白石池

104.遠方的光頭山及六米崖

105.出發白石山，和白石池合影一張

106.雲海真的很美

107.高山芒好漂亮

108.白石山前也有塊營地可以紮營，想一想這邊也是個紮營的好地方，可以拍很美的高山芒，只是沒活水源

109.接近白石山時有滿滿的高山芒，真是拍照的好地方，不趕時間的話這邊非常適合拍人像

110.白石山山頂回望白石池及來時路

111.白石山看能高主(左)和能高南峰(中)，還有光頭山(能高主和能高南中間前面斷崖左側)及下六米崖再接到白石池，一路走來可真是累人呀

112.看似不遠的甘卓萬山群

113.個人第35座百岳

114.準備下萬里池

115.安東軍山就在前方

116.先來一個陡下在腰繞

117.再次回望一下來時路

118.剛下來沒多久就看到萬里池囉

119.好美的萬里池，一定要留影的

120.白石山下來雖然很快就看到萬里池

121.但真的走到萬里池旁卻走約50分鐘左右

122.波光瀲灩，真的好美

123.感謝老天給了個好天氣

124.還有2k才會到屯鹿池

125.看到活水源，休息大口喝水呀

126.準備上坡往2963峰

127.回望白石山往下走的山友

128.在2963峰休息一會後繼續出發屯鹿池

129.超美屯鹿池，更下方的屯鹿妹池也有活水源，真是紮營的好地方

130.前方有別隊山友在休息，是何大他們，他還請我們喝杯咖啡..XD

131.屯鹿妹池，有活水源喔，雖然左邊也有路，但往安東軍山三叉路口的地方在過池子後的右邊，而我們一不注意真的走到左邊，然後找不到可以繼續走的路，又回到這張照片的原點在看一次，且我又回到屯鹿池那問何大確認，也確定路的確是右邊，這一來一往我們多浪費了約20幾分鐘的時間

132.抵達安東軍山三叉路口，坐在三叉路口標示處往上方拍

133.往安東軍山的路，我的腳程也比嫺慢(一日能高主真是好腿力)，也因為屯鹿妹池那浪費了約20幾分鐘，我走20分後看一下預定的時間，我就先說我下撒等阿塏他們，畢竟和約定的時間晚了一些，於是我就沒登安東軍山吶！

134.和比我們晚出發的隊友在三叉路口一同往第二獵寮，但阿塏還在等嫺下山，不過相信他們很快就追到我們囉

135.這一段要小心下，繩要拉好

136.準備要過溪，來來回回要好幾趙

137.看到這水潭就很想玩水，一路上很多這樣子的水潭，又乾淨

138.繼續過溪，拍攝這張照片是下午五點，然後準備要在高繞，這之後我也沒在拍照，接下來的照片是第五天拍的

139.我們在森林營地過了一晚，早上05:58繼續往下走，而曾大哥第四晚沒和我們一起紮營在森林營地，他是繼續往前找營地紮，因此第五天我們就沒一起走

140.離第二獵寮還有1.1K，前一晚沒續走是對的

141.從森林營地下到第二獵寮約一小時，我們也在這休息，在往前走也有活水源

142.堅強的生命力

143.快到第一合流點前也有營地可紮營

144.看到第一合流點囉，我們也在這休息一會，然後我就開始清洗一下臉和頭髮吶

145.杯子的表情就像是笑著我們說，還有好一段路要走呢..Orz

146.這邊真的也很漂亮呢

147.再過這個溪就準備要走萬大溪河床了

148.好想在這玩水喔

149.正式要開始走萬大溪河床，要走之前還有個營地，看樣子前一晚也有人在此生火

150.另一隊三人組的山友，我們一路上一直遇到..XD，然後他們是和曾大哥一起走第一天的隊友，因為他們在奧萬大是坐同一車接駁車

151.秋季來走河床的水比較少，很難想像這河床暴漲的樣子，只能走高繞的金杏真路，但正常腳程會多浪費約2小時的時間

152.我們就這樣子一直走在溪床上，走了好一段時間才到高繞處前的營地

153.走了約一小時半左右，準備要上切，在此休息一下

154.要小心下才行呦

155.在高繞處看著一路走來的溪床，嗯嗯，真的有段距離

156.第二越嶺點，也有山友紀念牌

157.終於到松風嶺三叉路，小休一會

158.接下來的路真好走

159.終於抵達奧萬大

160.剛好有遊客，請他們幫我拍一張

161.嫺真是超有活力，體力超好，年輕更好...@@

162.開始要走吊橋，離停車場還有2k的路程

163.走完能高安東軍後體力消耗很多，所以有人說進奧萬大再走好漢坡真是壓垮體力的最後一根稻草