橫跨中央山脊的夢幻旅程 揭開「南二段」美麗面紗！

2019-11-12 15:05 健行筆記 健行筆記孟明義



坐在山之巔上 遠望的不是對面的山景 是心裡的那一份悸動

人生 沒有不可能

站在谷底下抬頭仰望 每走一步就是往上 每喘一下就是駐足

想實現夢想、目標 先找到內心潛藏的願望

秋天到了 人生短短幾個秋 真的是不爬不罷休

望著對襯的南橫三星 人要給自己許個願望 不能只是做個夢

背 影

最溫柔的不是教課書上的父親的影子

最好吃的也不是遺落下的一顆顆橘子

而是 走在一起的 朋友 看到一個跟著一個的身影 一起分享山上酸甜的果實

前面的我 說的永遠是真話 不要懷疑

要到了 不遠了 轉個彎就是了 聽著後面喘呼呼的呼吸聲 看著隊友的猙獰表情 總是問 到了沒有 哈哈 我笑了

南二段是個橫跨中央山脊的旅程 也是夢幻山屋的呈現 更是旅程每一天的最後終點

一句話的力量 - 偶爾的休息駐足，是為了讓下一步走得更好

有時候 等 真的是一種學問 換個角度休息就是個貼切的巡禮

但候著候著雲霧消失之間 眼前的眼前就是夢幻國度 那就是哇哇讚嘆聲

沒有時間不夠的安排只有不會把時間掌控好的人

沒有不好玩的旅行 只有不會玩的人 在於自己

原來幸福如此貼近 讓我緊緊的握住七座百岳 Top 100 mountains - I have 64 seats -

中央山脈南二段縱走全長約85km 向北攀越向陽山、三叉山 (已造訪不取)

南雙頭山、雲峰、轆轆山、塔芬山、達芬尖山、南大水窟山(非百岳)、大水窟山.秀姑巒山(颱風未果).八通關山等10座百岳

人員 。協作 。交通安排 。行程

南二段玉管處路線圖

高山協作 蔣志偉 水蛭

在山旅行的這段路上 不要把主角都落在自己身上

最不起眼的是陪你走一趟負重的高山協作。因為是一路上伴你的守護者。

提醒一下每次的叮嚀 不可給他們超過規定的重量 他們身體好 在突發狀況絕對會發揮最大的輔助功能

不起眼的角色往往是最亮眼的高手!

王蓉子 南二段 ↑ 記錄心情分享影片

南二段 八天七夜 9/26 D1：彰化05：00出發南迴台東-12：00向陽工作站→15：00向陽山屋(晚餐)→（宿)

今天里程(Mileage) 約 4.3k

向陽國家森林遊樂區 台20 150公里處

晨間五點彰化接駁 中途 枋山7-11，池上悟饕便當 休息午餐

下午14:30報到 這次我連協作名額都申請 雖然知道山屋有配額 我寧願都安排好 該付的就付 當成是個團隊

下一站 今晚打尖的地方 向陽山屋

再熟悉不過的地方 還是乖乖的聽完解說員的注意事項 每一次的山旅行都是從心調整爬山的初衷

LNT無痕山林，除了回憶什麼都不留下

本來也想背負一公斤的沙子 管理員說你們要走的辛苦 就先不用吧!

觀 景 台 1.5k

可遠眺大關山。關山嶺山。溪頭山峻嶺雄姿

側著身往北的方向可以看到 玉山 。秀姑巒山。八通關 我們要去的山形

天氣好的時候是可以看到南橫公路的啞口山莊跟向陽崩壁 莫拉克颱風狠狠得把這條東西向的台20號 延遲至今未通車

小橋流水處 約2.5k

這裡之前我們都稱呼是國家公園步道 過去才是真正的嘉明湖 登山

台灣 山油點草

水流旁的花朵 紫色般迎著我們 好美嬌小可愛

涼爽的秋天在迷霧濛濛的森林中漫步 我不奢求一路天氣好 我只盼不要對我太無情 哈哈

向 陽 山 屋 台東縣海端鄉，海拔2850公尺

當流水潺潺踩踏而過 就是山屋要到了 約在嘉明湖國家步道4.3K處

向陽山屋的管理員 解說入住需之及注意事項

這次讓我對這裡改觀了很多 管理人員落實報到註記，在晚餐前大家集合在山屋裡告訴山屋的所有應有的禮貌跟態度

爬山很累很辛苦 那是自己選的 除了讓自己不被打擾好好休息為了明天打算 更不要在山屋內聊開大聲打擾大家

這樣的宣導讓我發現人的層次可能不會因為自己而改變 但因為善意告知再提醒 今晚大家都規規矩矩的窩居在此 除了打呼聲

宣導:熊出沒應該注意事項，這裡的床位之間還有拉簾，多麼暖心的設備，阻隔不認識人的對望及換衣服隱密性，更安心的像張小套房 辛苦你們了!

嘉明湖天馬登山隊"煮"廚 雅慈

我一直認為所有的山屋菜色方面 向陽跟嘉明湖避難山屋這裡一直都是美食天堂

也許 大家爬山的人都會說 山裡有得吃就好 說真的能如此豐盛出發前就是個精氣神的助力

今日菜單 五菜一湯 一甜點 飯後水果

滿足了 也是我們南二段可以看到很多人的一頓晚餐 再來就是與山與獸與大地為伍

飯後水果 - 蘋果 - 咖嗤咖嗤

這夜鋪著墊子，拉起遮簾，晚安

9/27第二天：向陽山屋-嘉明湖避難山屋→嘉明湖(午餐)→叉路→拉庫音溪山屋(宿)

今天里程(Mileage) 約 14.4k

從今天開始

每一天晚上我在山屋就寢時 就是想到明天該什麼時間出發 什麼時候回到山屋

時間掌控在自己手裡 而不是一味的靠腳程去走這段路

- 向陽登山口前腰繞的瞬間 -天矇亮

追夢路上，霞光滿天 夜登栩栩緩緩的調整式硬著高度 肩膀上的重量也隨著胸扣腰扣在改變

虛擬縹緲 逢萊仙島 徐徐的微風 綠油油的松勁蔚藍的天空 驕矜不知名的花兒 天亮了

一座又一座高疊著山的山頭走的辛苦 就會說要躍過無數 假山頭沙沙的風吹聲 冷冷的空氣獨白走在一起是種緣份 不能嬌 不能縱 更不能自以為是

向陽山叉路口 已造訪過雖時間還早 還是省點力量在休息中 慢慢的朝拉庫音溪溪谷前進

嘉明湖避難山屋 台東縣海端鄉 嘉明湖國家步道8.7K處，海拔約3350公尺

重裝的我們今天還悠哉悠哉的過了很多向陽山屋前往嘉明湖的隊伍

夜裡起登最好的好處就是可以輕鬆涼快 不知不覺的就已走進這天使眼淚前的避難山屋

看日出的後方已經改成露天的休息室 讓天氣不好或下雨的時候大家有地方用餐的空間

右側前往廁所的路徑上也搭起遮雨廊道 山屋的便利更提高他的使用程度

這裡好好休息了一個多小時 大夥兒到齊了 這裡的人們也早已奔向嘉明湖的路徑-出發-08:30-

向陽北峰 頂並無碁石 海拔高度3,435公尺

介紹的牌子上有人用小石頭堆成"看見玉山" 也是我們的旅程即將從東台灣走到玉山腳下

走過的旅途不會覺得乏味 卻會感受那些年每次造訪每次帶來的朋友 的一番感觸

人都會變 但因為山改變的態度還真是多 我常跟爬山後下山的朋友說 不要描述山上那人的不好 因為要想想自己面對的態度跟心情

在步履蹣跚的時候 我們會一直等著你放輕鬆 時間夠 但我超不喜歡人把這趟旅行去比擬

我背多重 我走多快 我上去慢我下山快(廢話)

迎賓樹，歡迎著旅人來到天使的領域 一窺那神祕的一滴眼淚

三叉口營地-停機坪 台東縣海端鄉，海拔3400公尺

不取向三叉山直接右切腰繞到嘉明湖叉路口 在這個分水嶺接下去的故事 是新康段與南二段的起程

嘉明湖 海拔3,310公尺，是台灣湖泊中第二高的高山湖泊

天使的眼淚有多美麗還是靠自己來一趟山饗宴 才懂得!

霧濛濛的天際 也許沒有襯托出湛藍的高山湖泊 但還是在這開始飄起雨的至高點望著這灰濛濛的-天使的眼淚-三訪

布農族口中稱「月亮的鏡子-天使眼淚」 前的路口 也是我們開始踏上南二段的起程

順著山稜線腰繞般的開始下切 沒有烈陽高照 卻有著朗朗的霧雨伺候著我們

人間仙境拉庫音溪山屋 前面像是一位守護神的大石與我們對望

潺潺流水 也曾看到MIT的工作人員在此好好的洗滌一番身上 但溪水特冷的 腳也是有點痠痛 脫下鞋子正好冰敷 過水路

拉庫音溪 屬於高屏溪水系，為荖濃溪的支流，河長33公里

哈哈 這般狼狽狀 是種心靈解脫 放輕鬆到了第二天的落腳處 順便把溪水提上來

拉庫音溪山水源 左右兩側有集水桶 但大家幾乎都是從溪底提水來使用 很甜喔

拉庫音溪山屋 高雄市桃源區，海拔2690公尺

型式：鋼骨結構 宿營地承載量為24個山屋名額 核准人數20位

設施狀況：太陽能供電 晚上17:00-20:00 早上03:00-06:00 簡易廁所。◎水源取自拉庫音溪水量大且清澈

這一陣子這裡的熊出沒 可是頭條 太陽露臉了 黃喉貂在前面嬉鬧著我們就像看馬戲團一樣看著牠們跑來跑去

但相對的看到黃喉貂在登山人來說就表示明天的天氣是大好的象徵

大家喝喝下午茶 算來的早也來的巧 早點做好隔天準備 也享受山屋耍廢的日子 大家喝喝下午茶 算來的早也來的巧 早點做好隔天準備 也享受山屋耍廢的日子

夜裡另外一隊山友在取水的同時 聽他們在外面呼喚喊著嚇著 看到約略山屋往外看右邊平台 下方就是廁所

頭燈照過去看到熊與他們對望著 此時的他們不假思考應用上向陽山屋管理員教的方法 喊著

這一路來只要這一隊跟我們會合 談的絕對都是看到熊這段故事 我就把這一隊取名 -看到熊就"隊"了-

9/28第三天：0300拉庫音溪山屋→0600南雙頭山 3335M →0800雲峰東峰下營地(午餐)→1000輕裝攻頂雲峰 3562M →1200雲峰東峰下營地→轆轆谷→1600轆轆東峰下山屋(宿) 今天里程(Mileage) 約 14k

這天我們起的早03:00出發 因為要從拉庫音溪山屋2690m陡升走到南雙頭山3288m 約落差600m

晨裡東方魚肚白緩緩的揭開今天的序幕 走不完的山頭 雲海 。 日出 。黃金草園的相呼應

南雙頭山顧名思義從遠方看到此山的時候 左右正好兩座山頭 右邊那座就是它的位置 不遠了

南雙頭山 海拔3356M 百岳排行46 九峨-6

屬於中央山脈 屬於花蓮.高雄市。南雙頭山南方有三叉山，北邊附近連接轆轆山 這一趟我們第一座百岳

看見玉山 雲海繚繞 視野展望在今天特美的夢幻美景 路途一開始給的禮物

辛苦也許在開始 但往後的路程絕對是甘甜不已 AM 05:30

遠望下一個景點 雲 峰 真的不知曉

南二段的路程以八天來說 就我們的行程來說拉庫音溪山屋到轆轆谷山屋算是走的最辛苦

這天能做到的是盡量不要摸黑到山屋 一路上木樁往大水堀的公里數 請參考用就好 否則走不完

這裡我們好好休息拍照一個多小時 出發 下矮箭竹叢

路要怎麼看自己的視野跟角度 我們自己的幸福價值觀也掌控在自己的手裡

爬山沒有投機的瞬間 只有耐著性子靠著體力去完成 這就是山

雙南池西北營地 蓮縣卓溪鄉與高雄市桃源區交界處，海拔3140公尺

在雙頭山下方的看天池 這裡池裡若是有水 讓我覺得很像安東軍山腳下的那顆小鑽石 後方的山頭隱約就是 雲峰

雲峰下三叉營地 花蓮縣卓溪鄉，海拔3200公尺

有些隊伍會在這裡搭營 隔天一早起登雲峰看日出 避免路途過於遙遠的轆轆谷山屋

水源在往三叉路口前有處崩壁 但我們到的時候發現崩壁面積已過大 下切的水源感覺已遙遙無期 自己斟酌喔

太陽掛在樹梢上 灑下一道光芒 透露著微笑 早起的冷度已經一一被拍打掉了 有了暖度

雲峰三叉路口 雲峰東峰營地 海拔3200m

這裡提醒一下 依我的航跡顯示原有的舊航跡叉路口已不見崩落 現在的航跡約略偏左方 喔

這提醒是要請逆走或是摸黑走的山友注意一下 但路跡很明顯

輕裝約2k前往雲峰 出發不囉嗦 霧又開始飄起

刀 片 岩

險峻的山型酷似刀片利鋒 貼著石牆而過 每個人像壁虎般的施展功夫 踏點還算是很明顯喔

一小段路程就是要去雲峰前的洗禮 或爬或貼近

雲峰 海拔3564M，百岳排名019 九峨-1

屬於中央山脈，行政區劃屬於高雄市。雲峰南方有三叉山，北邊連接轆轆山

南二段讓登山客又愛又恨的百岳 雲峰 美在雲深不知處

霧鎖著這裡的山頭 隱約陽光透著 今天卻時雲霧飄渺

看著前面登山口有人標記 要去雲峰真的嗎 請考量後面的行程 這裡就是這天的轉"淚"點

不去南二再走一回 去了後面難走回 哈哈

這裡是要登頂雲峰時最後一段站著的路徑

感覺後面的說是走不完了嗎 我喊著看到路站起來就是要到了

其實這段路程是好走 來回含登頂休息約3小時 但因為一早起登落差600m對已經是重裝的我們體力消耗是一大考驗

回雲峰叉路口取又下切 經過多處的斷崖 天氣還是幫了一個大忙

走走停停 說真的還真顧不得肩膀的痠與痛 步履維艱的只想往下個驛站出發

靠近他一點都不難 難的是心裡上的那一把枷鎖 要自己親自的去打開 還有同行者的互相幫助

路途經過一處青松林立的黑水塘 在這裡不充一下食物 彼此餵食著 再出發

在木樁大水窟20k的地方 會看到一個緩陡上的山頭 繞過去就是我們今天要去的轆轆谷山

不過這時候大家已經對這完全沒信任感的木樁 只能當作是不會迷路的指標 臉上的表情也開始皺起眉頭深鎖

轆轆谷山屋已經在雲霧飄渺中的呈現在我眼前 要到了 真的 再轉個彎

轆轆谷山屋 位於高雄市桃源區，海拔2991m

◎型式：鋼骨結構。◎住宿山屋者，請自備住宿裝備，不提供棉被，民眾需自備睡袋。◎設施狀況：太陽能供電、雨水集水設施(這天有水夠用)、簡易廁所。◎谷地有一小水池，但水量少常乾沽，宿營時可順著廁所方向沿西南山溝找水

大水窟18K與轆轆山1.8K與反向雲峰4.5K的指標處

隔天往轆轆山就是面對山屋右側小徑前往 注意可別走錯喔

今天累了 我躺這好好休息

9/29第四天：0500轆轆東峰下山屋→叉路口→0600輕裝攻頂轆轆山 3277M →1000塔芬池(午餐)→1100塔芬山 3068M →1400塔芬谷山屋 (宿)

今天里程(Mileage) 約 8.4k

傍晚的轆轆山谷山屋的夜 怎麼出了紅霞 難道???

這天還是一樣由2991m要走到轆轆山叉路口3179m 但還是一路陡上約200m 夜登在松樹林間還是有些路徑與獸徑有些錯亂 是累了嗎? 停下看看航跡指示

轆轆山前三叉路口 海拔3179m

提醒一下這裡的下方有處凹地 我們把背包放在這裡 但不是順著凹地往下走

是在這叉路口木樁旁指標 取右前往達芬谷山屋 可以清楚看著布條!

取左是往轆轆山0.4k的方向 不要搞錯喔 以木樁指標為主喔!

轆轆山 又名馬江之子山 海拔 3279M 百岳排行 057 八銳-7

山頂上有三等三角點7530號。位於中央山脈南二段，行政區劃屬於高雄市。轆轆山北接塔芬山、達芬尖山，南鄰雲峰、南雙頭山等山

哈哈 又是霧鎖山頭 好在偶爾撥開霧稍 些許看到展望

轆轆山的行程來回含休息約莫2小時即可 若是路徑濕滑可要小心樹根喔!

回三叉路口指示牌往塔芬池4K 取右順著瘦稜先下切 塔芬池前黑水塘營地 海拔2950公尺

終於到了塔芬池 乾凅 但還呈現池畔的圓形

塔芬池 位於塔芬山的南稜，海拔約2915公尺

木樁指示牌 : 塔芬山0.4K 。 轆轆山4.3K 。 達芬尖山11.3K

也許沒有藍天白雲襯托著塔芬池的 又或者塔芬池沒有池水可以倒影著

我們幾位卻在這裡玩瘋了 時而俏 時而浪漫 在這裡我們緩和一下山的辛苦

可以的話就緊緊的握著彼此的手 走下去喔

塔芬池畔的草原 今天真的有美麗的氛圍

水蛭 早已悠哉在這裡等著我們 走在一起是我們相同的共同點 下一步會走得更安全 辛苦了第四天

塔分山 海拔3090M，百岳排行098 八銳-8

屬於中央山脈，行政區劃屬於花蓮縣卓溪鄉、高雄市桃源區。塔芬山北接達芬尖山，南連轆轆山等山

「塔芬」源自當地布農族人在現今大分附近的拉庫拉庫溪河床發現有冒著煙的水蒸氣，在布農語中這現象稱為「Dahun」，大分、打訓山、塔芬山和達芬尖山之名皆以此而得名

難得的七位又在這一定會經過的塔芬山拍下登頂照

還是霧濃濃的用面紗裹著這裡的所有 天氣的不穩定看得出來

我拿起手機報平安 才發覺山下聯絡人告知警政署跟玉管處已經在找我們了 真的如昨晚的紅霞撲滿天際

颱風來了 米塔中度颱風 會擦身而過往東北北方向沖繩而去

我也告知聯絡人回報我們已經在塔芬山14:00 今晚入住塔芬山屋

報完平安 突然雲層背雲見日 給我們一個雲海繚繞 山形在後面擺好姿勢等著我們

好美的藍天白雲 山霧雲海繚繞在山腰際之間 時而探頭時而撩撥 挑逗著我們 真美

山不能強求美景 但也不能吝嗇讚嘆大地給予我們的力量~~

下切到塔芬谷山屋 中途路徑旁確實看到菊式龜殼花 下切到塔芬谷山屋 中途路徑旁確實看到菊式龜殼花

好在在向陽登山口管理員正好有抓到一隻在捕籠裡讓我們看到他的龍顏(蛇都稱小龍)

介紹祂說目前是沒血清的 他窩居在路徑旁我怕後面的人落差的時候正好處碰觸到他 用登山杖把他撥開

請大家還是要小心 !

又是一處秘靜美麗的山屋 南二段的美 真的因為這些山屋給了安全保障 也給了山旅行的美景昇華

天氣驟冷 難道真的是暴風雨前的寧靜

伴著我們常出現的黃猴貂今天卻沒有在山屋前舞動著

塔芬谷山屋 位於南投縣信義鄉，海拔2605公尺

達芬尖山下，山屋可供24人住宿，左右有集水桶 山屋前的山壁有活水源 有跟水管引水而出 喔

昨天的辛苦造就今天旅程的微笑 我們在塔芬谷山屋

這天的山旅行也在火燒雲的呈現畫下休止符 明天就是米塔颱風最靠近我們的時候 下午已經發布陸上警報~晚安

9/30第五天：0400塔芬谷山屋→叉路口→0800輕裝攻頂達芬尖山 3222M →1000黑水塘(午餐) →1200南大水窟山→1400大水窟池山屋 (宿) 今天的旅程約11.4k

塔芬谷山屋到達芬尖山登山口3.7k

這天風大我們還是決定天矇亮的時候05:00就出發 風大但雨勢飄著毛毛雨

從這裡登頂拔芬尖山0.2k 陡上 出發不囉嗦!

達芬尖 原名尖山 海拔3208M，百岳排行069 三尖-3 (中央尖山。大霸尖山。達芬尖山)

三尖終於收入口袋藏好藏滿 瞬間的撥雲見日 曾幾何時我在鹿山對望著它南二走了一趟被風追的日子 很貼切靠近我們又閃過星星 月亮 太陽 雲海瀑 日出 霞光 每一位都在故事中漫步秘境我在達芬尖山

那一年走玉山後四峰到鹿山的時候 到了鹿山就看到這突兀的達芬尖山

那時候我才知道對面就是南二段 我還說感覺從鹿山走過去更近 終於今天隔了四年我來拜訪你

老天又給了一份驚喜 雲霧又分層開了個隱約的天際線 隱約可以看到玉山後四群峰

我開玩笑的說鹿山就是我們的山腳下那裡 雨在這時候也停了 沒有風也沒有雨 是轉向更偏東北方了嗎?

回登山口 雨又開始下了 風也開始拍打著 趕緊出發

南大水窟山 海拔3381M，未列入百岳排名

雨下著 風也大起來 走不完的假山頭已經不是喊著到了沒有 大家都悶不吭聲

終於挺進到這個大水窟山屋上方的南大水窟山 你們看 我們夠悽慘了吧!

這裡天氣好大草原一定很美，此心的心情沒有暖流只有涼意 拍照的人還會發抖 哈哈

不知不覺從達芬尖山走到這裡已經5.3k

順著南大水窟山下切不遠處就是迷人的大水窟山屋 下雨中的山屋也是美美的佇立在大水窟草原上

緩緩的往下移動 不遠處就是今晚的家

雨勢也開始大了起來 風更是呼呼的颳著 已經有點站不住了 好在早走 今天15:00前就已到了山屋

我們已經走進這傳說的無人秘徑 夜裡也許又有水鹿奔跑放肆 但下雨可能就見不到

山屋旁就是大水窟水池 也是這裡重要水源 遠處看過來像是美麗的別墅在湖畔旁依偎著 -我們因狼狽更偉大-

大水窟山屋 位於南投縣信義鄉與花蓮縣卓溪鄉交界，大水窟山與南大水窟之凹鞍，海拔3280公尺

型式:大水窟為一高山湖泊，全年不沽，玉管處在此水池旁興建一座太陽能照明及簡易廁所之鋼骨結構山屋。

設施狀況：太陽能供電、簡易廁所

雨水集水設施 這天集水桶沒水 但有人順著排水管流出了雨水放置了水桶 所水源沒問題 何況後面大水窟池在水不是問題。

山屋掛著我們淋濕的衣物 裝備 睡袋也因為早晨倉促包裹的不好滴了些許水

這時候的我們喝起熱開水 又是一個下午茶的概念 大家換好了溫暖的衣物 喝杯薑茶 山屋開始有了暖度 有人有笑容了

擰乾的衣服一一掛在繩子上 我也再度交代明天注意事項 至於出發時間就等明天風雨來看行程如何 外面的風雨越夜越大

如果明天風雨過大我們可能會滯留一天 再打理一下行動糧 並再三要求明早衣物裝備的打包要更落實 要過中央山脈了!

10/1第六天：0500大水窟池山屋→0700大水窟山→0900秀姑坪→1030秀姑巒山→1200秀姑坪→1300白洋金礦山屋(午餐)→1500中央金礦山屋 (宿) 今天里程(Mileage) 約 9.4k

大水窟池拔高度約3280m

位在玉山國家公園範圍內 ，花蓮和南投的線界上，同時大水窟池也是中央山脈南二段縱走與八通關越嶺 古道 之二條路線交叉口

晨間的雨跟風勢都變得很小 就決定出發05:30 順著面對山屋左側前進

仔細看 我們卻一面欣賞大水窟山屋跟水池 就順著路徑上到至高處 才發覺沒左轉

哈哈 真的是凡事不要因為讚嘆看風景而亂了腳步 我發覺不對 往回走

到三叉路口 大水窟山屋0.2K 直走南營地1K 右上大水窟山2.5K 指示牌木樁

大水窟山 海拔3642M，百岳排行009 十潤-1

屬於中央山脈，行政區劃屬於花蓮縣、南投縣。大水窟山東南方有大水窟湖泊，南方有達芬尖山，北邊連接秀姑巒山

八大秀 是指 八通關山。大水窟山。秀姑巒山。

大水窟山沒有基點，僅有一測量點及一塊紅色的山名牌子

辛苦了大家 隱隱約約覺得天空出了太陽 雖然冷著 還是硬撐著笑容拍著

重裝來到這裡當然就是往秀姑坪方向走 天氣也微微出太陽 山還在但還是有心看能否上秀姑巒山

白木林廣場 拔約3,530公尺，秀姑巒山與大水窟山南北間鞍部平坦廣闊

有些窪地已經變水池 不下雨這裡也有胎可以欣賞的地方美景 雖然是林場的不幸那就讓他過去過往

秀姑坪又稱枯木的墳場 颱風天雖已挺進到此 決定放棄秀姑巒山 山還在 馬博見

秀姑坪到秀姑巒山單趟1.7k 來回3.4K 繼續往下切前往白洋金礦山屋

白洋金礦山屋位於南投縣信義鄉，位於秀姑坪西方，海拔高度：3380m

之前地基流失 已經補強了 山屋需要繞到溪水瀑布那裡才是入口 這裡被鎖住喔

山屋正前面狀況 繼續往裡面走 面對山屋最右側邊進入山屋

白洋金礦山屋解說牌

上下鋪 的分配

大家溼答答的 卻對這掏金夢的地方很好奇

旁邊就是掏金的荖濃溪上游小瀑布 有個洞穴就可以知道60年代這裡掏金夢的迷失是不輸給九份金瓜石

如今留下的是故事 這裡的足跡駐足就留給我們這群愛山的旅人

雨再大澆不熄在這裡的好奇熱度 想下水掏金看看嗎

中央金礦山屋

位於南投縣信義鄉，海拔2850公尺

天氣放晴了 大夥趕緊把衣物裝備全都拿出來曬 吹吹風

都拿出來擺著 今天的濕度一一讓太陽給曬乾吧!

過了山屋左側過溪就是杜鵑營地 若我們沒有重裝上秀姑坪，而是輕裝來回大水窟山就會從這裡來到中央金礦山屋

荖濃溪上流 水很清澈

天氣放晴了 老天爺幫忙 曬曬太陽 溫暖 這天來說

當我們同在一起中央金礦山屋

大家練舞功 大家練舞功

每一天每一晚山屋裡都是我們談自己沿路的過程跟故事

順便把這天該注意的事與物拿出來討論 否則下山再討論就打回原點重新來一遍

討論不是誰厲害誰強 是彼此溝通狀況的不足 裝備的不妥 下次行就盡量更正調整 晚安

已往很夯的假人挑戰 再山裡頭就是要隨興

中央金礦山屋 ↑ 假人挑戰曬衣篇

10/2第七天：0600中央金礦山屋 →0700巴奈伊克山屋 →0800八通關山登山口 →1000八通關山3404M →1100八通關山登山口→1200 八通關草原(午餐)→1500觀高工作站 今天里程(Mileage) 約 12.2k

夜裡在門外小解一下 看著天空佈滿著星盤 銀河劃過長空 月亮也微笑望著我

這一天的旅程無庸置疑是好天氣 小淘氣黃喉貂也不把當我一回事 淘氣的追趕著

望著天空的你我

我們在等著風吹起 也在等著眼前的美景不斷湧起

山林這回事 其實都是一點滴的瞬間

也許每到一個駐足點讓你停下來 這只是你短暫的月台 但能停靠你月台那份來來往往的心只有你自己知道

朋友們 可以的話 好好的欣賞這趟路程 快速的移動只會讓你流逝這裡最美最好的呈現 這就是回憶

毛地黃的花期也慢慢殆盡

花語「謊言」，源於它的另一個名字「狐狸手套」。

傳說壞妖精將毛地黃的花朵送給狐狸，讓狐狸把花套在腳上，這樣狐狸在外出覓食時腳步聲就會輕很多，不易驚跑獵物

讓人碰到他有點聳動 但他的美總會在山林草原之間 發揮最美的色彩襯布

路徑上落下松針已經疊起了一個耐人尋味的彈簧床般的路徑

清香的松香味 緩和了我們辛苦上的步履 停停吧 歇歇吧 喝口水 喝了再上

眼前巨人手指不斷的擱著 稍稍撥弄我們 挑逗一下我們心靈

起登八通關山 單趟1.5k 輕裝陡上的路程 花朵在微笑著 那是提醒我們這段路也很辛苦囉

小二葉松微微的有不知名的紅葉互相搭配著 我們靜靜的在辛苦中求得一份寂靜 遠遠望著對面的山稜

坐在八爪章魚手足上 每個人想的意境跟景都有所不同 心裡胡同裡的答案更有所不同

山嗎 不是只有走而已 要走出感覺

天空聽著自己的心跳 沒有規則地跳躍我安靜地在思考 並不想被誰打擾

突然哼唱起來 Jolin 的歌曲

最近山林解禁了 也開始應證人們對山的態度

開放了不是對山的需求更加遼闊 而是對山更加尊敬 既然不想有所約束那就好好的平安下山

八通關山已經探頭囉

登頂前的一個鞍部 我們在吶喊著 天這麼藍

登頂前的小攀岩 一望無際的眼前盡覽南玉山的方向 山景好美

我看見玉山 玉山看見我在八通關山

八通關山 海拔3335M，百岳排行037 八銳-3

山頂為森林三角點，屬玉山山脈。為百岳銳峰之一

另一隊伍"看到熊就隊了" 也緊緊跟上 帶上了空拍機 當然要讓它在這大好的美景飛來飛去

記錄我們的影像 換個角度來看八通關山跟我們

旅行～有時候經歷的不是景點！而是重新被翻開的記憶～那一天當我們同在一起 相逢就是有緣

山是一步一步登上來的，船是一橹一橹摇出去的。別把心掛著 要把那顆心放下 再多的旅程都可以慢慢欣賞 慢慢的走完 結果不重要過程就是一篇篇的故事 故事就是一段段的回憶

跟我來練舞功 我來去無影蹤 跟我來練舞功 我就是一陣風 跟我來練舞功 我來去無影蹤 跟我來練舞功 我就是一陣風

跟我來練舞功 我來去無影蹤 跟我來練舞功 我不是女神龍

那一年我們在山裡的日子 可以一起靜靜的看著對面的山稜線 回憶的時候也是我們漸漸老去 珍惜當下

在八通關心賞風景拍照待了1.5小時 難得嗎 南二段的最後一座百岳巡禮 下山囉

回首的瞬間 這段路還真的不知道何時能在悠遊在此 是等馬博橫斷呢? 還是就隨興走走八通關古道

巴奈伊克山屋 南投縣 海拔高度：2820m

位於巴柰伊克山腰避風，有一簡易鐵皮山屋較為破舊，約可供5~10人住宿。水源：位於山屋旁山溝處，我們來的時候雨過後還有涓涓溪流

下一站八通關草原

下山還是要一步一步小心跟著

水蛭也早超過我們 知道我們愛玩 他也慢慢的在前面等候

我常想 人那 不能把自己活太輕 心阿 也別把事情放太重

我喜歡夢想未來更勝於沉緬往事 重要的不是我們身在何處 而是我們要往哪個方向走 文：網

這裡有個平台 有棵老樹矗立著 我們幾人靜靜坐在這裡唱首歌

蓉子一句一句帶著 我們跟著唱著 山林之間的傳說就是我們的歌曲

山之組曲有四首歌 (人間如果沒有愛) 。(沒有月亮的晚上) 。(懷念 )。(山盟)

這裡我們唱著 山 盟

走過中央的山脈 遙望玉山和藍天 愛人就在眼前 許下一個心願 愛就愛到永遠

愛就愛到天涯 要和玉山一樣高 要和藍天一樣遠 今生今世不改變

傳說中的八通關草原已在我們眼前

八通關草原 海拔約2,800公尺 (八通關駐在所遺址位於此)

草原叉路口 右下往關高駐在所，左上往中央金礦山屋

駐在所前的停機坪 現在山林解禁也可以直取八通關草原上老農溪營地前往玉山北峰登玉山主

八通關大草原三叉路口

指標

水蛭介紹路徑給我們了解 前面指標附近就是以前通往八通關古道舊路線 已崩塌的很嚴重被封閉起來 現在要高遶約兩小時

繞了一圈 這端也是已封閉提醒的警語

看了這平台就表示今晚的落腳處觀高工作站不遠了

觀高坪 海拔約2,580公尺，位於八通關山至郡大山稜線低凹之鞍部

可眺望玉山主峰、東峰、郡大溪、陳有蘭溪及金門峒斷崖

觀高工作站八通關西峰山腳下的秘徑 可以看到郡大林道的延伸 海拔約2450m

距觀高坪往東200公尺，原為林務局護管所舊址，有三座水泥房，在民國98年莫拉克風災前是由玉山國家公園管理處整修後成立

「觀高登山服務站」

設有通舖可供50人住宿，並有太陽能照明、廁所、野餐桌椅 水源要在往前山凹處取水 有段距離

我們正好取用前幾天下雨過後的雨水 所以前人留給我們的水還很多喔

昔日工作站的功能是很艱辛的 如今已不負已往 然受莫拉克風災重創 最後面那棟工作山屋有些地基已掏空請注意

夜裡的觀高工作站的星空 這裡寂靜的的氛圍讓人完全無法了解昔日的忙碌 晚安 貓頭鷹在叫囉! 夜裡的觀高工作站的星空 這裡寂靜的的氛圍讓人完全無法了解昔日的忙碌 晚安 貓頭鷹在叫囉!

今天就從觀高工作站走道登山口 對觀日據駐在所舊址 10/3第八天：觀高工作站→0600樂樂山屋→0800乙女瀑布→1000雲龍瀑布→1200東埔溫泉區 今天里程(Mileage) 約 15.8k今天就從觀高工作站走道登山口 對觀日據駐在所舊址

天氣一樣勢大好 就當郊遊慢慢的走回登山口囉

最後一天大家的腳步更沉 沉的不是前幾天走的辛苦的原因 而是對這裡的流連忘返 八天阿 南二段

樂樂山屋 布農語Laku Laku，為無患子之意 位於南投縣信義鄉，海拔1696m

距東埔步道口約5.5公里處，為一簡易木造山屋。

水源需自雲龍瀑布取水

這一路上我們也在這裡跟"看到熊隊"彼此的照顧著

我們這樣吶喊的手勢 也是當兩對彼此見面的時候打招呼方式 這個動作就是管理員教我們看到熊的時候 大聲威嚇動作

再來一段最後高遶

每一處提醒看板 登山的人都需要停一下觀察一下 不要莽撞 小心落石坍方

雲龍吊橋

從東埔登山口到吊橋前是不用申請的 後面的路線就需要乖乖的跟玉管處申請

也表示我們準備看到有人的時候 平地要到了

雲龍吊橋上跳恰恰 聽到水瀑聲的刷刷流下

雲龍瀑布 瀑布懸於八通關古道旁的岩壁上，故有「青山白練」之稱

位於南投縣信義鄉，陳有蘭溪支流樂樂溪上游，海拔標高約1640公尺

瀑布大致可分為上中下三層，上層落差約30公尺，中層落差約70公尺，下層落差約40公尺

八通關古道

建於1875年，是台灣清治時期所建橫貫台灣本島東西部的三條道路之一，也是目前僅存的一條。

該古道西起林杞埔，東至璞石閣，全長265華里，是中華民國內政部所頒訂的國定古蹟

台灣有兩條八通關古道，一條是清代總兵吳光亮負責闢建，由南投竹山鎮經信義鄉的楠仔腳蔓（久美部落）、東埔、陳有蘭溪南側至花蓮玉里，長度152公里，其中楠仔腳蔓至玉里112K稱作八通關古道。

另一條是日治時期基於理蕃政策而闢建，由信義鄉的楠仔腳蔓經東埔、陳有蘭溪北側至花蓮玉里，長125公里，稱作八通關越道路、八通關越嶺道路，或八通關越嶺古道。清古道多為石階直上直下，翻山越嶺；日治古道為了供砲車及補給車拉動，多沿等高線緩升或緩降修築，所以現在由東埔登山口出發向東的古道，是日治時期的八通關越道路

重巒疊嶂 山峰一個連著一個 連綿不斷 我們走著 我們賞著 因為有我們在這裡更有顏色

我們就是從那一段山之巔 水之源頭 緩緩的邁步在這古道迂迴的路線上

心裡面對著要走到了尾聲 心裡頭的不捨也一一浮現在腦海 開始想起這八天的所有 感覺就在昨天而已

像個門神般的隘口 也許我們走過這裡會有人關起這扇門 不許人家的叨擾

又也許這裡過往曾爭鋒相對守住彼此的那一道防線

再吶喊一下

貼近石壁上 聆聽這些日子聽不到的大地語言

穿越時光走廊 我們即將過了歷史走向文明 再見八通關古道 會再見南二段 感恩山裡的山神土地公幫忙 合十 穿越時光走廊 我們即將過了歷史走向文明 再見八通關古道 會再見南二段 感恩山裡的山神土地公幫忙 合十

古道愛玉亭

想不到這是之前我帶隊去水樣協作"拿布"及"小明"的家人開的店 阿姨很親切

說真的這裡本來只有一家愛玉亭 也是來此走古道或是南二段回程必吃的美食甜點

但古道愛玉亭開了之後 爬山的人幾乎都在這裡品嘗 原因是真的比較大碗 阿姨也會不時招待梅子

喝瓶啤酒 吃碗檸檬愛玉 這就是幸福

也在這野生手工愛玉端上桌後 讓我們的旅程畫下一個圓滿的南二段旅程 goby

東光部落 東光部落

故事要自己寫 而不是聽人說喔南二山屋。稜線。百岳。草原的中軸線故事 尾聲了！品嚐東埔完登甜點愛玉的檸檬香 酸甜盡在不言中聽另外一隊說來接駁的是老友霹靂馬 就決定立馬先行至登山口與他一會。我們一行七人 居然有五位在六年前南湖前四峰 是這位老友伴著我們，那時水蛭前導，霹靂馬壓隊。歲月真的不饒人 改天再一起大酌一杯，在你身上我學很多 尤其登山 態度 故事要自己寫 而不是聽人說喔南二山屋。稜線。百岳。草原的中軸線故事 尾聲了！品嚐東埔完登甜點愛玉的檸檬香 酸甜盡在不言中聽另外一隊說來接駁的是老友霹靂馬 就決定立馬先行至登山口與他一會。我們一行七人 居然有五位在六年前南湖前四峰 是這位老友伴著我們，那時水蛭前導，霹靂馬壓隊。歲月真的不饒人 改天再一起大酌一杯，在你身上我學很多 尤其登山 態度

這段路我們走完成 我們不是高手 只是一個自組的團隊 樵夫 這段路我們走完成 我們不是高手 只是一個自組的團隊 樵夫

很高興因為我而爬山的人越來越多 每趟旅行並不能安排到盡善盡美 但是絕對輕鬆安全

不要趕在起跑點 也不要瞬間消失在路徑 要的不是那塊基石 而是沿途的過程與美景

八天的旅程 有默契好的老夥伴一起走著 有著一位守護神看著(水蛭)

也許在過程中的辛苦 突發狀況 搞得我EQ沒了 IQ早已拋在腦後 但還是在你們臉上看到笑容 作為我的後盾 下次見!

南二段尾聲篇 ↑ 八通關山空拍攝影及八通關山假人挑戰

下次出發 雪山西稜我來了!