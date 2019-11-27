不能放棄！ 志佳陽單攻越級打怪 慢也要慢的有尊嚴

2019-11-27 07:55 健行筆記 健行筆記洪志銘



說真的，去志佳陽大山完全就是誤會加上沒的選擇。原本想要去奇萊南華，但一直抽不到週六的床位，沒辦法，週六、日商業團僅開了志佳陽大山，然後再看看志佳陽大山被劃歸在A級山（真不知道是哪位高手來劃分的），所以就報了，還拖了生平爬過最高的山是柴山的同事一起（事後回想，完全就是腦子進水的決定）。

第一天是移動日，完全就是輕鬆的開心行程，這是一個超特別的團，居然搞成了認親團，還遇到很久很久不見的前同事，然後她一起拉上的同伴，是我爬大霸時夥伴的山友，頓時場面感動的無以復加，眼淚頓時在眼眶中打轉，然後，大家就準備吃晚餐、洗洗睡覺去。隔天一早，1點起床，2點出發，出發前，大家有說有笑，彷彿今天只是去走走郊山，然後就回家的那種感覺。

走過吊橋，就開始登山行程。一開始有個小小上坡，輕鬆走上（原來志佳陽也不過如此...），然後就在一路聊天中到了3.1K的營地，中間還經過了果園、高麗菜園、工寮等等，反正就是輕鬆又愉快。

但，現實往往是用來打擊人的信心的。不囉說，3.1K開始，直接陡（抖）上，毫不給予喘息的連續上坡，還是要大跨步的那種，走到4K，已經花了50分鐘，很明顯的，這團的實力有兩個階層，顯然的，我一定留在基層。接下來的上坡，已經連罵都罵不出來了（實際上，最硬的上坡是3.1-4.2K這段，過了之後，會有0.3K左右的小確幸，然後再回到地獄），當好不容易走到6K的賽良久營地時，這時候時間來到 7：45，高層人員已經休息1小時了（實力就是這麼殘酷），而這時候，天也亮了，營地看起來真是舒適，真想就在這裡不走了。

不過，雖然慢，我也是要慢的有尊嚴，不能放棄。繼續往上走，不過，這後面的路程不一樣了，開始有一些景觀從樹林中慢慢透了出來，當來到海拔3000公尺的時候，哇！北一段就出來打招呼了，這時候，我開始幻想我的腳程因為景色變快了（事實上，事情絕對不是憨人想的那麼簡單），走了好久好久好久好久，終於走到山頂（其實只是三角點），這時侯時間來到10:10，我終於走到了（花了8小時多，也真是難為前面等我的高手群了）。

分享 facebook

志佳陽大山也真的眷顧，遠眺北一段、北二段，尤其中央尖跟南湖大山，真是美麗的兩座大山（遠觀就好），那種當作嚮往的山頭，就這樣正面直視，美的令人感動，尤其中央尖，怎麼可以有這麼漂亮的山形？

不過，志佳陽我覺得最硬的不是上山，是下山。那種是完全以殘害你的雙腿為目標的下山行程，一路抖抖下，抖到令人厭世、生氣、發脾氣（我一個人在樹林中，感覺自己好可憐，好想哭），然後一到賽良久營地，把登山杖、帽子、背包直接用丟的丟在地上，然後雙腳一直抖。從山頂到賽良久營地這段路，我走了1個半小時。最後還有6K到3.1K的更陡路程，我是以豁出去的心情去走。

以我的腳程，我估計應該在3小時內走完這3K，由於陪伴同事（畢竟是我拉他去的），我們走了4小時，所以，毋庸置疑的，最後的3.1K摸黑了。當我們走過吊橋時，驚喜發現，早早回來的高手們居然都沒走，在民宿熱情的歡迎我們回來，頓時真是太感動了，這就是山友夥伴的可愛之處，實在令人無法割捨爬山的原因之一。總之，志佳陽大山，一生一次，我只會懷念，不會再會～～