優質路線「海大龍崗自然步道」兼顧生態、休閒與人文
「龍崗自然生態步道」位於海洋大學後山，是通往槓子寮山及砲台的途徑之一，是一條兼顧自然生態、休閒遊憩與人文歷史的優質路線。步道口位於學生餐廳後方，入口有二條左右皆可，剛好有一小群登山客由右方出來，所以就選擇右上左下。這是左上的路徑。步道狀況良好，沿路皆有樹蔭，還有小溪流水聲潺潺，就算大熱天走這條步道應該也是後舒服的。一路順著步道緩步上升，出步道後進入槓子寮路，先取右到槓子寮山，沿著馬路直走，右側出現一處陡上的登山口，此為槓子寮山登山口之一，此路段較為陡峭，不過路程並不遠，先由此處上。不久出現拉繩，下雨天應該不適合走。不用十分鐘就登頂，遠方可見基隆嶼。「槓子寮山」小百岳編號4，標高163公尺，二等三角點1168號。下山由另一側下山，坡度較緩，出口也是槓子寮路，下山後取左往回走到原先到槓子寮砲台的叉路。不到十分鐘即可到達槓子寮砲台的指示牌。「槓子寮砲台」始建於台灣日治時期，位於台灣基隆市信義區槓子寮段，地處基隆市的東北方，現為砲臺類國定古蹟。槓子寮砲台幾乎每處古跡前皆有一個說明碑石，如兵舍區、庫房區、觀測所...等等。走到底或沿著階梯往上，可上到一處草地。草地往左上，有一處小平台，視野即佳。小平台，展望極佳。續行還有另一處平台，可以清楚看到下方的碧砂漁港。 今日GPS記錄請參考：龍崗自然步道(槓子寮砲台、槓子寮山)。
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