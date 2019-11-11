古坑小百岳「雲嘉大尖山」可遠眺阿里山脈，環境清幽視野廣闊

2019-11-11 08:30 健行筆記 健行筆記*花ㄦ



「雲嘉大尖山」又稱「尖山母山」，是阿里山山脈西北稜延至清水溪西側的最高峰，為小百岳。峰頂視野廣闊，可遠眺阿里山脈、塔山、玉山及雲嘉平原，是觀賞日出、夕陽及雲海的好去處。此次於斗六火車站後站搭台灣好行-古坑線，於華山咖啡大街站下車，由福華宮旁10-1步道起登。 福華宮(台灣好行)=>10-5步道口(1.3K/60分鐘)，上坡山徑石板階梯，石板鬆動雜草多。 華山教育農園=>10-5步道口(0.5K/15分鐘)=>六角涼亭，上坡石階平緩路徑明顯。 六角涼亭(1.3K/60分鐘)=>大尖山，上坡段坡度陡，需抓繩攀登，滿具挑戰。 「雲嘉大尖山」海拔高1305公尺，為小百岳，山頂有一等三角點基石及一等衛星控制點各一座。 秋冬山頂經常霧氣濃厚，與參考氣象局預測晴天有誤，需備雨衣或風衣。 大尖山(1K/30分鐘)=>二尖山觀景台，下坡竹林幽靜很美。 山徑旁山芙蓉正花開，可惜霧氣未散。 二尖山觀景台(2.5K/75分鐘)=>華山天梯，下坡路段皆是竹林小徑。

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華山天梯(1.1K/25分鐘)=>福華宮，下坡段由5號步道至華山溪吊橋。 經過一處咖啡園，咖啡果實以紅艷誘人。 華山小天梯、情人橋，位於華山溪上游、土石流教學園區旁，還見到猴群。