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古坑小百岳「雲嘉大尖山」可遠眺阿里山脈，環境清幽視野廣闊

2019-11-11 08:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

「雲嘉大尖山」又稱「尖山母山」，是阿里山山脈西北稜延至清水溪西側的最高峰，為小百岳。峰頂視野廣闊，可遠眺阿里山脈、塔山、玉山及雲嘉平原，是觀賞日出、夕陽及雲海的好去處。此次於斗六火車站後站搭台灣好行-古坑線，於華山咖啡大街站下車，由福華宮旁10-1步道起登。ff2676862baba73523bfa9f53ed6653a.jpg5e28e3202d8ad690ea66d8390625389c.jpge2a603e52564bf6fa95ab80059e888f8.jpg福華宮(台灣好行)=>10-5步道口(1.3K/60分鐘)，上坡山徑石板階梯，石板鬆動雜草多。5e72b6bfe46b8ad63b2751d028703805.jpg357d2ab9d9b8eca1109702ecb79e63fd.jpge5c417bc404ad16bd9653d73fd9e0179.jpg6d7839b29dfd5ad69ee4fee9fdba2f47.jpgbc12b70d2d34792b43ac3c58f939e1c8.jpg華山教育農園=>10-5步道口(0.5K/15分鐘)=>六角涼亭，上坡石階平緩路徑明顯。f33cc71c243d3e39cf3322cb9d89513d.jpgab81de6e0b37c972b1ba203334a3cb69.jpg25f49731a0d9847258ec85a12b13bb77.jpg02c76af9dded7b3fd4eed57f29a46777.jpg六角涼亭(1.3K/60分鐘)=>大尖山，上坡段坡度陡，需抓繩攀登，滿具挑戰。beff27153b3edf7c99dec13254c44550.jpg1ef1d9928bf3bd9448cf4cc7868e5448.jpg0277539f2f18a784886078a4cbb5949f.jpgdc61d0e0d5ec9820e18a8e9353d6c7da.jpgba8d90927a4b4ac2de6190af0bf79140.jpg「雲嘉大尖山」海拔高1305公尺，為小百岳，山頂有一等三角點基石及一等衛星控制點各一座。fe2edfe8e4985e59eb8264c56f632dc7.jpgb25918707857caed67e48bc23f7736ce.jpge683fdccf82c24b73bdd11a31923af6f.jpg秋冬山頂經常霧氣濃厚，與參考氣象局預測晴天有誤，需備雨衣或風衣。2be9c9b61da5ff7c605e640141e4b8e8.jpg9a806ff6d4b8b3470aae994e2329e91f.jpgb91dd04905134e914f0c758de12f6947.jpg551a40f5599e17a2a468ff204600e5f4.jpg大尖山(1K/30分鐘)=>二尖山觀景台，下坡竹林幽靜很美。8677c34c99c3016f9ca8c4688d2b1195.jpg8c585f465917e2ab5a1e26fd80b9e518.jpg904d6461f2a39626bf824f717973b091.jpg7a8b08684ede2420d78a12480120ab35.jpg山徑旁山芙蓉正花開，可惜霧氣未散。2f15ca7962b45e3cd56651cf1fa4752c.jpg4158420585b20520d08631d84b319f11.jpg9c3f0ea2099264487d83b299fbcde697.jpga79e784e4a6e9bb051516f03b5419e18.jpg二尖山觀景台(2.5K/75分鐘)=>華山天梯，下坡路段皆是竹林小徑。7e5796cadf59e4364d3034272627d5b8.jpg42394e8520b3917e74d46d9d1d8722f6.jpg

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fa74135b7a60dc910413acf1f567709c.jpgc418a99e1aaba1329fdc951d45b58116.jpg華山天梯(1.1K/25分鐘)=>福華宮，下坡段由5號步道至華山溪吊橋。f79f2297bb1ac771f04e5151e658b694.jpgf8bcb71a1cc81b4e1617622099fa236b.jpg71862558591909925ab601bd9846807a.jpgd6a8d2b52f2accd3359340b3edd13c30.jpg196958ed1e813c0dc4ea93e58ac3ed4f.jpg經過一處咖啡園，咖啡果實以紅艷誘人。d2d9ef1c8cbda074d93c33a6b8b65880.jpg8937b2f581b89c97f25bb143274d8380.jpgc2e4ee7e24409fde5becef94341c1c7e.jpg華山小天梯、情人橋，位於華山溪上游、土石流教學園區旁，還見到猴群。5f14dc785ac134cf261b7bd5287945b6.jpga9780163fcb6b57aba7ad1cdc357c2aa.jpgf35416a4a8afc881630544b7059015a2.jpgf08245fdd4d085fd8fe56e82a1d853a2.jpg33461c5dde363bc8e1f25e2a35c59624.jpg2beb5c48851bde3486037a00632d786f.jpgdd1e30119cadf452025ac0c1b34fb099.jpge20a143e70c3735f82a250ded96cb7c9.jpg12b729a8d6294f6172065f46d8544f39.jpgbb2b5ffeca84a8b673e827ddaf9718ed.jpg18c276144f62c695312451214829d482.jpg6afcfe469598ba645894954ff1e66c9e.jpgb51cb5f2f7d91e476e29f74aeac51e6b.jpg

步道咖啡阿里山

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