親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

快訊／「英德配」定案！ 蔡英文感謝賴清德曾同甘共苦

為何志玲姊姊選它？ 台灣最老日式警署藏風水大祕密

獨登礫石地形「火炎山」 竟忘了帶芭蕉扇

2019-11-17 07:25健行筆記 健行筆記吳淑萍

高筒登山鞋磨合之行-火炎山

18e7da95e1c4311b644e61c6ce7dc46c.jpeg

d01d641418c623e37cf60d3075531ce7.jpeg

72be7013696fea395c6e4706f11a19f1.jpeg

火炎山標高602公尺，三等三角點，編號159從南登山口入、北登山口出O形走，總里程7.1公里、落差不到400公尺，連休息，三個半小時可完成，不過，鋸齒狀爬升又是礫石地形，還是有點喘。

cc8718beb03672b734337bbabeba1233.jpeg

ee8c198449751a2dfac6d792f411825c.jpeg

8b94bf5fc19ba9cdc243ca7ccbead454.jpeg

分享

fc0ae63fb7ae423d4ffa330ee1a64d89.jpeg

ecfcb9acada9c2ad9d6573c99b185c8e.jpeg

0831905259fab0a3d78482e18eddfcff.jpeg

a93b1aa344dd1a08a08acc6f98e637a7.jpeg

184ba320ba4a34dc312a5b95488cc429.jpeg

92907866ea7b4c55b3ec102da9e0feed.jpeg

af428dfc2e8f55d3cacced244134f1c3.jpeg

313ceaa4b5eff6d489a328aef64fc3d1.jpeg

因為獨登，少了山友分享，花絮較少。以後還是與山友同行較佳。以上是替山友做記，火炎山我還沒去。

登山

相關新聞

台灣也有條「萬里長城步道」 你爬過嗎？

2019-11-14 21:05

遠眺群峰！全台灣最漂亮的高山草原「能高安東軍」(多圖)

2019-11-14 07:56

夜奔桃山3天3夜！親身體驗「雲能使山活、樹能使山蔥」的悠悠意境

2019-11-10 22:00

2019「嘉明湖之行」遇見最美的星空與壯闊的雲海

2019-11-09 08:00

斬開草木、為山友鋪出一條山路！「樟之細路」走跳羚羊Trip Antelope

2019-10-31 08:00

沒練好不要去！ 來回4000階，恐怕會腳軟的台中大坑頭嵙山

2019-10-28 20:55

魚與熊掌可得兼「黃金一稜」一面山一面海，偷得半日爬山趣！

2019-10-19 18:00

美景無敵！奇萊南華鐵腿行　雲霧繚繞的山景如仙境

2019-10-13 21:00

單攻嘉明湖卻被大霧遮掩！山友：天使不在家，只剩我的眼淚

2019-10-02 08:00

巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00

親近山林首選！ 日式登山風潮 「大台北走丘」精選

2019-09-09 20:55

享受巨木、林蔭、芬多精　一探上帝的部落司馬庫斯！

2019-09-02 15:40

基隆「山東峰」猛男老師攜夾腳拖男孩　共闖黃金首稜雷霆峰

2019-09-02 08:00

易輕近的火山口！陽明山「磺嘴山保護區」路途平坦、但是展望極佳

2019-08-31 09:00

豐富多樣的黃金三稜！大海、山與海交織　越爬景色越迷人

2019-08-30 08:00

水金九無敵美景！ 無耳茶壺山登山步道-廢煙道-煙囪稜

2019-08-26 15:35

給新手登「加里山」建議心得！雲海、杉木、令人著迷的小百岳

2019-08-20 22:00

新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00

從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30

爬山的方式百百種！用生態角度探訪「玉山前峰」

2019-08-16 21:00

宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道

2019-08-15 16:39

聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00

聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00

奇萊北壁攻下屏風山 「黑色奇萊」可不是好惹的！

2019-08-13 00:47

獨攀奇萊南華　夜裡滿天星星和銀河伴入眠

2019-08-07 09:00

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

橫跨中央山脊的夢幻旅程 揭開「南二段」美麗面紗！

2019-11-12 15:05

優質路線「海大龍崗自然步道」兼顧生態、休閒與人文

2019-11-12 08:25
看更多

熱門文章

夜奔桃山3天3夜！親身體驗「雲能使山活、樹能使山蔥」的悠悠意境

2019-11-10 22:00

台灣也有條「萬里長城步道」 你爬過嗎？

2019-11-14 21:05

【臺灣登山申請一網站教學】５個步驟，讓你輕鬆申請入山！

2019-11-11 09:00

沒練好不要去！ 來回4000階，恐怕會腳軟的台中大坑頭嵙山

2019-10-28 20:55

山行者必備葵花寶典「登山安全攻略」 山雲白袍醫師已成功挽救10條生命

2019-11-12 08:58

台灣欒樹落羽松好繽紛！ 桃園大溪河濱公園 孩子們的遊戲天堂

2019-11-05 15:25

桃源谷內寮線＋灣坑頭山健行　瞭望青山藍海水牛群

2019-11-16 21:55

遠眺群峰！全台灣最漂亮的高山草原「能高安東軍」(多圖)

2019-11-14 07:56

怎樣擠出空間？ 背包到了秋冬就裝不下，首要任務「裝備輕量化」

2019-11-15 07:57

新北汐止「大尖山步道」30分鐘可登頂，還有娟秀瀑布可觀賞

2019-11-08 08:30

金瓜石徒步旅遊記：小百岳、古道、地質公園、美景、神社

2019-11-03 21:00

2019「嘉明湖之行」遇見最美的星空與壯闊的雲海

2019-11-09 08:00

優質路線「海大龍崗自然步道」兼顧生態、休閒與人文

2019-11-12 08:25

重點整理！ 米亞桑「百岳迷途如何自處」講座筆記

2019-11-13 07:55

登山新手必看！從功能了解「登山背包」的設計與挑選攻略

2019-11-06 08:00

漫步湖口老街、湖口好客文創園區　2處免門票優質新景點！

2019-10-26 07:55

橫跨中央山脊的夢幻旅程 揭開「南二段」美麗面紗！

2019-11-12 15:05

大肚「環保公園登山步道」假日放電的好選擇

2019-11-07 18:09

山女孩「風雨衣」的最強穿搭總整理！６大登山品牌分享

2019-11-01 08:00

古坑小百岳「雲嘉大尖山」可遠眺阿里山脈，環境清幽視野廣闊

2019-11-11 08:30

「山林解禁後」大家準備好了嗎？資深山友分享５項必知觀念

2019-11-04 10:00

全民投起來！ 「全台縣市步道大票選」熱烈開跑

2019-11-01 15:40

桃園超夯打卡熱點 中庄調整池透明景觀橋 & 不能錯過的桃園國際風箏節

2019-11-04 15:25

女孩裝備打包篇／最必須的三樣健行設備

2019-11-15 08:55

家旁邊的旅行！桃園三坑「自然生態公園」秋色無邊

2019-10-28 08:00

優美林道「哈加縱走」之摸黑下山

2019-11-09 21:30

小觀音山小Y縱走！大草原像抹茶山、山頂可以看到基隆港

2019-10-31 08:30

新手百岳入門！20分鐘就可攻頂的「石門山」

2019-10-24 09:30

為了嘉明大景！女孩繳罰單手刀衝　終於解鎖成就

2019-10-25 08:30

山不在高勝在景色！低海拔步道「龍過脈」景觀台視野遼闊，展望極佳

2019-11-07 08:00

寧靜湖光山色之美！ 翠峰湖環山步道健行 穿越茂密森林

2019-10-25 15:05

屏東泰武鄉「日湯真山、北大武山、西大武山」

2019-11-06 21:30

溪頭「山徑步道之旅」享受柳杉林釋放森林芬多精

2019-11-03 15:30

魚與熊掌可得兼「黃金一稜」一面山一面海，偷得半日爬山趣！

2019-10-19 18:00

苗栗大湖鄉「錦雲山莊、上湖登山口、馬那邦山、下果園Ｏ型」

2019-10-26 15:11

新北金山越級挑戰　竹子山古道順登竹子山

2019-10-19 07:46

絕美國之北疆！跳島玩「馬祖」和班比一起跳望蔚藍大海

2019-10-20 08:00

二水「登廟步道」沿途綠樹成蔭，還可巧遇獼猴陪你散步

2019-11-09 08:30

溪頭「山芙蓉之旅」 花開山坡向陽處，嬌艷花姿隨風飄

2019-11-01 08:30

台北市內湖區「大崙頭山步道」樹蔭多、展望好，親民的好步道

2019-10-30 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top