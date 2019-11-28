走進遺落的巨人森林「唐穗山」 滿眼異形樹木環伺著你

2019-11-28 07:58 健行筆記 健行筆記Vance Tseng



今年的六月份走了一趟塔魔巴縱走的單日來回路線(沒到巴博庫魯山)，從塔曼山以降，沿途都是翠綠的原始魔幻森林與巨木在側，巨大的樹牆也令人難忘，可是同行的夥伴翁哥，一直嚷嚷著他覺得唐穗山更厲害更原始，走進森林只有滿眼翠綠的松蘿與神木級的紅檜巨木，聽他形容得好像魔戒般的場景怎能錯過，一定要去拜訪一下的阿。直到雙10連假，不想上高山人擠人，終於擠出一個空檔前往探訪。(唐穗需要事先上網申請入山證)。凌晨4:30 從台北中和出發，走北橫往嘎拉賀溫泉的方向，大約2個小時車程抵達登山口的停車場，因為沒睡飽腦昏沉居然忘記拍一下停車空地的樣子，印象中停個3-4台不是太大問題。6:36開始起登，一開始要先下切到溪谷，然後穿越2次三光溪才正式抵達真正的登山口，虐死人不償命的濕滑陡坡。

過了2次溪之後，就要開始不停的陡上了，腳底板好像很少有平坦的時刻。

一直爬升到第一棵巨木才停下來休息，因為此時太陽光剛好從樹林中斜射進來，與巨木相互輝映，人類在這座充滿巨木的森林裡顯得有多麼渺小，而這些巨木不管物換星移，數百數千年來一直靜靜的肅立在原處，而越爬這些中級山就越會發現山老鼠的猖獗，很多樹木都是滿目瘡痍，山林、海洋到處都是垃圾，令人難過。

在第一棵巨木逗留半個小時之久，趕緊往前出發，沿途光影讓我的相機拍個不停，也不知道該怎麼形容眼睛所看見的美景，直接看照片比較快。

第二個位置看到雙生巨木

螺旋巨木

三胞胎巨木

沿途許多奇形怪狀的樹木形狀好像一堆異形環伺著你

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松針林地躺起來特別的舒服，小休片刻補充能量

穿過神木紅檜林區之後，開始進入滿滿綠色的松蘿魔幻區，眼前除了一片綠還是一片綠，我詞窮了。

通過這片鮮綠色的魔幻森林，再開始爬升一段最後的陡坡才來到唐穗山的三角點 2090 m，雖然沿途一直拍照當作休息，到達山頂也已經快12點，大約花了5個多小時才抵達，從頭陡到尾一點都沒在跟我們客氣的。

山頂的腹地還算寬敞平坦，剛好在此處休息吃午餐喝咖啡

吃飽喝足就是準備返程，返程因為濕滑加上陡下，雙腿的負擔可能比上山更大，回程才是考驗的開始。

6:36 出發 ，11:56才登頂，沿途處處皆美景，停留拍照花了超過1小時以上的時間，第一次拍照拍到相機居然沒電，16:22才回到停車處，好在還在標準行程10小時內抵達。

這是一座磨人心智的魔幻紅檜巨木森林，裡面不管是路徑或是景致都非常原始，走入其中彷彿走入魔戒場景。

不過，真的是一顆非常硬的中級山，不愧有復興雙障的稱號，山友們的形容是 : 年輕人的挑戰,中年人的磨練,老年人的噩夢 !奉勸新手要審慎評估，以免喪失對爬山的熱情 ^_^