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福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

2019「嘉明湖之行」遇見最美的星空與壯闊的雲海

2019-11-09 08:00健行筆記 健行筆記小花

10/19　

D1天才微亮我就醒了。今天的天空還有點烏雲，但沒昨天的多，這樣好，這樣表示我們在山上應該有雲海可以期待。早餐06:30開始。是中西式的自助餐，非常的豐盛，其中的瑞穗鮮乳真是好喝，我們每個人都吃得很飽。我們在早餐前整理好所有的行李和背包，並拿到車上放。從民宿（瑞穗）到向陽森林遊樂區開車大概還要三個小時，我們不能太晚出發，這樣到向陽山屋才不會太晚。

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07:19我們從民宿出發了。天氣愈來愈好了，天空也愈來愈藍了，路旁已結穗的金黃色稻田和對映著藍天真是美麗啊！08:40車子轉進台20線，路況比起我們去年來時好很多，也沒有交通管制了，只偶爾有幾處在施工的地方，但都不影響交通。

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10:32我們終於抵達向陽森林遊樂區了。這裡海拔已有23XXM，溫度上已有些涼意。我們整裝後去 上廁所、裝水、用午餐、遞交入園入山證、拍了團拍之後11:32終於出發上山了。

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14:50我們是第二組到達向陽山屋的隊伍。 

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10/20　D2早上五點多醒來時山屋裡的山友早就走了一大半了。我走出山屋看見明明早就坐在山屋外整理好行李，好像也吃完早餐，只等我們起床出發，我進山屋內叫醒小寶和鐵雄。不過我們今天的行程只有走到嘉明湖山屋，所以我們也不急。出發前我們在向陽山屋拍了張團拍，07:30 如預期計劃時間重裝出發，我們是山屋裡最後一組出發上山的隊伍。

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一小時後我們到達黑水塘營地，我們放下背包前往黑水塘，由於在那裡看到的風景實在太美了，原預計只停留10分鐘的最後離開時發現我們竟然在那裡混了一小時。

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又走了約一小時我們來到了向陽名樹，在這裡可以看見的雲海範圍更廣更漂亮，天空也更加湛藍了。我們在這裡拍照順便休息、吃午餐後繼續往上走。

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不到下午一點半我們來到了往向陽山的岔路口，從這裡往向陽山和嘉明湖山屋各是1K的距離。我們放下大背包，先去了向陽山。到向陽山時天氣雖然 仍然很好，但雲層的變化已經有些不同了。我們在向陽山並沒有待很久就下山了，有人似乎想早一點到山屋（我其實很想在山上多待一會兒好拍雲層的縮時，但既然大家都不想久留我也不好說我要多停留）。

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下午3:25我們抵達了嘉明湖山屋。

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坐在山屋外面面對山景第一排的椅子，我們泡著茶、嗑著瓜子、一邊聽著隔壁桌嚮導女前輩的完百的故事一邊等待著夕陽的到來。坐著坐著又沒有網路可以滑手機，除了聊天以外大家似乎不知道還可以做什麼，後來大家就決定來煮晚餐。我們不到六點就用完晚餐，這時天色也暗了，大家好像除了睡覺也沒有別的事可以做。

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有人在旁邊說晚上約莫十點水鹿會出來活動，如果灑鹽給水鹿，牠們就會靠近。八點不到就有人在外面喊著水鹿出現了，快來看的聲音。大約十點左右小寶把我叫醒說：現在外面的水鹿更多了，而且星星也超多的，是她在山上看過最多最美麗的星空，但那時我已經想睡不想起床看了。 

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10/21　D3

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照例我們06:36出發時山屋早已空無一人，我們又是最後一組離開山屋的隊伍，但我們不急，今天只有走到嘉明湖，然後會再回來山屋睡一晚。隔天再下山。

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雖然今天的行程會比前二天走得稍長一些，但因為今天是輕裝行，所以應該也不會累，今天是我們這次行程的重頭戲，因為我們要去嘉明湖。考量到嘉明湖的時間和拍照的陽光的光線，在出發前我就決定我們要先去嘉明湖，回程時再繞去三叉山。（今天重點：嘉明湖＞三叉山）

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鐵雄和明明大概想到要去嘉明湖太興奮他們幾乎一出發就頭也不回的往前衝，本來我們說好要在向陽山北峰時大家要一起拍個團體照，不過去程時根本沒看到往向陽山北峰的路標，所以當我們再見到鐵雄和明明時已是在嘉明湖了，時間約為早上九點過一刻。

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很意外的在湖邊除了我們以外只有另一組二個人而已。我們看到鐵雄和明明把背包放在上面，走下去湖邊，所以小寶和我拍了幾張照片後我們也尾隨走下去湖邊了。

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剛走下去鐵雄和明明的位置時那個地方看嘉明湖並不好看，還不如從上面看嘉明湖漂亮，後面我們決定學別人環湖一周，才走沒多久我們就找到一個看嘉明湖是清澈又湛藍的好地方，所以我們就在那裡用力的個拍、 團拍起來了。

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雖然今天的嘉明湖水是少了點，但因為天氣實在太好了，所以照片怎麼拍怎麼看都漂亮，光在下面我們四個人拍照大概就花了一個多小時，鐵雄和明明甚至舀了些水說要上去泡茶來喝。我們邊喝著嘉明湖水的茶邊看著有人跑去坐在面湖的第一排去拍照，我們也忍不住想學前面的人坐的位置再拍照。

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吃飽飯足之後也該是時候往三叉山了，時間也已快近中午了。從嘉明湖往回走，會經過往新康山的岔路口，然後再往前0.6K就到三叉山了。在三叉山頂我們又巧遇剛才在嘉明湖幫我們團拍的原住民嚮導。站在三叉山上，他引領我們認識附近的環山百岳群峰，從玉山主東峰，八大秀到新康山......等。

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原住民嚮領日前為了趕回來帶這一團前二天才剛從九九山莊上大小霸走武陵四秀，三天走了八座百岳（真是灰熊厲害）。 不好耽誤原住民嚮導太多時間，在他帶我們認識環山群峰和團拍之後，我們在三叉山上玩起各種姿勢的個拍和跳拍。

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由於來時沒看到向陽山北峰，小寶和我一心想回程時找一下看是不是在哪裡錯過了。後了我們遇到了一個年輕的小鮮肉他說他也要去向陽山北峰並自願要帶我們一同前往。（鐵雄和明明他們先回山屋了，沒去向陽山北峰。）

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下午不到3:30我們也回到嘉明湖山屋了，又是一個很好賞景、泡茶、聊天的好時光。今晚還有機會可以欣賞水鹿和美麗星空秀，我一定得好好把握，不能再錯過。這一晚的風大了些，也許是因為這樣今晚的水鹿也少了些，但星星依然美麗的高掛在天空。

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10/22　D4早上被隔壁的豬隊友的頭燈給閃醒了。今天就要下山回家了，早上更是不能錯過要去搶拍山上的日出雲海縮時攝影。

8fe179ab6350b8e3e498d736e45f737f.jpg鐵雄和明明等我們到約七點出頭才啟程下山，小寶和我其實又晚了約五分鐘後才走。一路上雖然我們也沒再多停留，但鐵雄和明明似乎下山走得更急，後來在過了向陽名樹之後有上山的隊友傳話給我們說：前面二個隊友原則上會在向陽山屋等我們，但如果等太久沒等到人，那他們就會先下山了。（其實我們應該在離開嘉明湖山屋前就讓他們先走不用等我們。）

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我們還是在向陽山屋碰到面道別了，並請對方在下山後和回到家時分別記得在群組裡報聲平安讓大家知道。小寶和我把時間算得更準些，希望下山後能在3:30去玉里吃朝思暮想的橋頭臭豆腐當做我們這次的慶功宴，途中當然一定要停留的是花本家買些壽司當晚餐並外帶些給家人吃囉。回程時交通一路順暢，後來聽說當天在台9有一起影響交通的事故但我們很幸運的並沒有遇到。

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早餐森林遊樂區民宿

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