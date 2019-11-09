優美林道「哈加縱走」之摸黑下山

2019-11-09 21:30 健行筆記 健行筆記蔓蒂 Mandy



友人提議要來一趟哈加縱走並加碼加里山東南峰，故在規劃之下我們就此出發！前一天晚上我們提前到加里山登山口露營。D0 21:00 第一批人馬到達，到了之後才知道營區搭營需要收費，和管理員確認繳錢後可以自由使用，營區有電洗手台還有廁所能夠盥洗，所以還算不錯，而且營區就在登山口旁邊，可以睡飽隔天起床爬山。 22:00 其他夥伴陸續到達，我們先到的已經開始準備宵夜－香腸，來個夜晚深聊時間。 大家圍成一圈，輪流自我介紹，並且玩小遊戲需要重複前面夥伴的名字才算過關，越後面的需要記住的名字更多，不過這樣也幫助大家認識與記住彼此的名字。深夜時刻，周圍非常的寧靜，只剩我們這群開心的歡笑聲在山林裡環繞著。 D2 07:30 起床吃早餐，有夥伴幫忙早起煎火腿，炒蛋，讓大家早餐吃得非常豐富。 08:30 整裝完畢，在登山口拍合照，開啟哈加縱走的行程。 走在林道的感覺很舒服，抬頭仰望高聳的樹林，陽光從隙縫照進來，走起來很舒服不會感受到悶熱。

分享 facebook

出現第一個救援樁編號1，沿路都有這個標示，一路上不無聊，有愛唱歌的夥伴變走邊哼著歌，山林裡多了很多歡樂的笑聲。 打頭陣的豆哥，陽光都為他開路！當我正想拍陽光時，豆哥就這樣走進畫面裡，剛好被我拍下來成為不錯的一張照片！ 超大岩石，來一張山上修行照！ 朝著陽光的地方不斷往上，這也是一段持續向上的路段，需要持續的抬腿，覺得大腿訓練很多！09:30 走到一個枯樹倒下來的地方，剛好有陽光灑落便成為一個很美的景，大夥在這邊短暫停留拍照。 10:00 短暫休息，經評估，我們決定不去加里山東南峰，就走正常的哈加縱走，不過還是繼續加速向前。 10:30 抵達哈堪尼山，海拔1990公尺，雖然知名度不及加里山高，但其實也是很不錯的林道。 豆哥示範在哈堪尼山要如何拍照，就是要: 哈哈哈的大笑~ 11:00 準備下撤溪谷，開始一路向下，滿多樹葉的要小心地滑，先鋒部隊果然很快，一下子就看不到車尾燈。 11:47 抵達溪谷，清澈的水源很涼爽，找了一個不錯的地方，大家準備在這裡午餐。 中午在溪邊開兩個鍋煮麵大家一起吃，飯後還有咖啡可以吃，真的很享受，不小心就休息太久，還有三分之二的路要走呢~ 13:30 整理好，準備上切往加里山前進，前進不到5分鐘，就需要涉水而過，這水深只能脫掉鞋子才能前進，溪水很涼爽是很不錯啦！ 過溪後，依指標繼續往加里山走，這邊需要注意有好幾個路線，也有往鹿場的指標，所以走之前還是要確認方位。 一陣陡上之後，接續著大大小小的假山頭，上了又下，接著有再往上，還一杜覺得是不是走錯了，不時打開GPS確認方向，因為這邊的路有不少芒草，甚至遮住路面，需要不斷地撥開草叢才能行進，好險穿長袖，不然很容易被刮傷。 15:00 不知走了多久距離，開始起霧，開始有一些倒木，奇形怪狀的樹枝，還有橫躺在行進的路途上。 15:40 抵達80度的岩壁，哇，還在思考怎麼上攀，好在跟上前面的夥伴，告訴我該怎麼踩跟拉，不幸的是，我一個腳踩滑，身體就傾斜往石頭上碰上了，手肘跟岩石碰撞，當場覺得很痛，只能先下來休息一下，先讓另一個夥伴上去，然後我再次挑戰，感謝瑞哥助我一臂之力，才讓我順利爬上岩壁！真感謝！ 岩壁上去後，還剩一小段都是需要拉繩的路線，上去後就到頂了！ 16:20 抵達加里山，雖然說是一等三角點，但是都被霧給覆蓋了，什麼都看不到，唯一有的是藍藍的天空，還是要跟三角點拍一下已表示到訪過，短暫休息後即刻趕路下山。 16:35 下山，強者的照片總是特別少，因為他們都走太快了 XD 好在下山速度有稍微放慢都有跟上，幫強著夥伴們拍個幾張照。 腿長的好處，下山很輕鬆XD 17:05 經過小橋與岩石區，這裡我覺得很美，綠意盎然的感覺，可惜下午少了陽光，不然肯定更美！ 17:30 天色漸暗，離出口還有一段路，加速前進，還把頭燈帶起來走，其中還有一段要過河，摸黑過河其實很可怕，因為看不到水裡有什麼而感到害怕，所以也不脫鞋了，直接穿登山鞋過河，至少這樣踩比較穩。 (可怕到都沒有拍照) 18:46 與夥伴們一心一意只想趕快回到登山口，所以都沒有休息的一直走，終於看到指標了，最後的0.1K，拍下這張黑暗中的指標為這次的哈加縱走畫下句點。。。。 心得：整趟走起來還是不輕鬆，上上下下的，還不小心撞傷手肘，但欣賞林道確實不錯，但摸黑下山走進溪谷那段確實很害怕，中午休息太久耽誤下山的時間，加里山頂沒有看到風景也是有些可惜，不過，也還算是不錯的體能訓練吧！行程總結：距離: 20.26公里 (實際應該是11.1公里, 在溪谷休息時亂走紀錄了距離)爬升高度：最高高度2214m、最低高度1411m總爬升：約1235m、總下降：約1223m行程時間：10：16【08：30～18：46】