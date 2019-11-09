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第三航廈789億哪來？政府未增資 桃機估2046年破產

優美林道「哈加縱走」之摸黑下山

2019-11-09 21:30健行筆記 健行筆記蔓蒂 Mandy

友人提議要來一趟哈加縱走並加碼加里山東南峰，故在規劃之下我們就此出發！前一天晚上我們提前到加里山登山露營。D0 21:00 第一批人馬到達，到了之後才知道營區搭營需要收費，和管理員確認繳錢後可以自由使用，營區有電洗手台還有廁所能夠盥洗，所以還算不錯，而且營區就在登山口旁邊，可以睡飽隔天起床爬山。cd3818d6c9dd325effb81a773c202491.jpg22:00 其他夥伴陸續到達，我們先到的已經開始準備宵夜－香腸，來個夜晚深聊時間。3dd3945eb43c8f832c9d7e9071d0c6bb.jpg大家圍成一圈，輪流自我介紹，並且玩小遊戲需要重複前面夥伴的名字才算過關，越後面的需要記住的名字更多，不過這樣也幫助大家認識與記住彼此的名字。深夜時刻，周圍非常的寧靜，只剩我們這群開心的歡笑聲在山林裡環繞著。64e34d31b3ba8104bd894f236bdc3ab2.jpgD2 07:30 起床吃早餐，有夥伴幫忙早起煎火腿，炒蛋，讓大家早餐吃得非常豐富。8a797867249a97a2d2dc5ef63b230e8a.jpg08:30 整裝完畢，在登山口拍合照，開啟哈加縱走的行程。1a7fc3d6b3f1ee46afbadcdbda3bc1b0.jpg走在林道的感覺很舒服，抬頭仰望高聳的樹林，陽光從隙縫照進來，走起來很舒服不會感受到悶熱。85f0891025992b17f99cbb1c3a0c0bfd.jpg

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出現第一個救援樁編號1，沿路都有這個標示，一路上不無聊，有愛唱歌的夥伴變走邊哼著歌，山林裡多了很多歡樂的笑聲。b12b966cbd33cf0567ef739f15ea5d1c.jpg742da008fc161ff416e706266157b7a6.jpg打頭陣的豆哥，陽光都為他開路！當我正想拍陽光時，豆哥就這樣走進畫面裡，剛好被我拍下來成為不錯的一張照片！fb502e80a4f7ece6730e79aad45e4057.jpg超大岩石，來一張山上修行照！8f99b0b5a4524764c76de9e7ba10604e.jpg朝著陽光的地方不斷往上，這也是一段持續向上的路段，需要持續的抬腿，覺得大腿訓練很多！09:30 走到一個枯樹倒下來的地方，剛好有陽光灑落便成為一個很美的景，大夥在這邊短暫停留拍照。db69827f4f001a79ad35ba70b7055f43.jpg4365c5024337a74eb5a7f70c92b028b3.jpg10:00 短暫休息，經評估，我們決定不去加里山東南峰，就走正常的哈加縱走，不過還是繼續加速向前。edf89877d42078f6a2d7e31ee581e17e.jpg10:30 抵達哈堪尼山，海拔1990公尺，雖然知名度不及加里山高，但其實也是很不錯的林道。9cbddf26817b3207e549ea2cb00b1b66.jpg豆哥示範在哈堪尼山要如何拍照，就是要: 哈哈哈的大笑~5e98eb32706d593d8d8b006a6bc242e4.jpgd4063e2fa714c5f6ca32c6dd87379e03.jpg11:00 準備下撤溪谷，開始一路向下，滿多樹葉的要小心地滑，先鋒部隊果然很快，一下子就看不到車尾燈。fb2ed44cefd594d19f1b4c8307c212db.jpg11:47 抵達溪谷，清澈的水源很涼爽，找了一個不錯的地方，大家準備在這裡午餐。d893186002f75e3cdef3da57da0ca5c7.jpg中午在溪邊開兩個鍋煮麵大家一起吃，飯後還有咖啡可以吃，真的很享受，不小心就休息太久，還有三分之二的路要走呢~63e5bfb4f94c3d6c1daa9c12fb4f940e.jpg13:30 整理好，準備上切往加里山前進，前進不到5分鐘，就需要涉水而過，這水深只能脫掉鞋子才能前進，溪水很涼爽是很不錯啦！305366e1622eeffe668463aab3248c60.jpg過溪後，依指標繼續往加里山走，這邊需要注意有好幾個路線，也有往鹿場的指標，所以走之前還是要確認方位。208be2e412628df2ed690f3092b9c921.jpg一陣陡上之後，接續著大大小小的假山頭，上了又下，接著有再往上，還一杜覺得是不是走錯了，不時打開GPS確認方向，因為這邊的路有不少芒草，甚至遮住路面，需要不斷地撥開草叢才能行進，好險穿長袖，不然很容易被刮傷。3a77c4527f04a7c97eb975faea3c9580.jpg15:00 不知走了多久距離，開始起霧，開始有一些倒木，奇形怪狀的樹枝，還有橫躺在行進的路途上。3282aedcc698941c1d38d24e292666e9.jpgb38a07ba5154449c9f4f354a514c1dc4.jpg15:40 抵達80度的岩壁，哇，還在思考怎麼上攀，好在跟上前面的夥伴，告訴我該怎麼踩跟拉，不幸的是，我一個腳踩滑，身體就傾斜往石頭上碰上了，手肘跟岩石碰撞，當場覺得很痛，只能先下來休息一下，先讓另一個夥伴上去，然後我再次挑戰，感謝瑞哥助我一臂之力，才讓我順利爬上岩壁！真感謝！4a01980f6c42e967b4274f656d236658.jpg岩壁上去後，還剩一小段都是需要拉繩的路線，上去後就到頂了！319600d4a438de13a848c0f4d4e6e1e8.jpg16:20 抵達加里山，雖然說是一等三角點，但是都被霧給覆蓋了，什麼都看不到，唯一有的是藍藍的天空，還是要跟三角點拍一下已表示到訪過，短暫休息後即刻趕路下山。a7d1b75e418c1cb1982cbf2ae0aeb212.jpgcb4c909c0513b19b25c0d82253607b4e.jpg16:35 下山，強者的照片總是特別少，因為他們都走太快了 XD 好在下山速度有稍微放慢都有跟上，幫強著夥伴們拍個幾張照。2da0d1faefade1e4a8a91c0cb9f28d83.jpg腿長的好處，下山很輕鬆XD200917d594f74a6ce057e3b1f4c53c49.jpg17:05 經過小橋與岩石區，這裡我覺得很美，綠意盎然的感覺，可惜下午少了陽光，不然肯定更美！0737fcd8534a23be3fd71bd0e25fa167.jpgf2f3ffbb60ff9d78ed30c17bd5af0009.jpgf9c9e230ded8a669b73beadfb728aabd.jpg17:30 天色漸暗，離出口還有一段路，加速前進，還把頭燈帶起來走，其中還有一段要過河，摸黑過河其實很可怕，因為看不到水裡有什麼而感到害怕，所以也不脫鞋了，直接穿登山鞋過河，至少這樣踩比較穩。 (可怕到都沒有拍照)32bb917b8f15e2616671a256727917c1.jpg18:46 與夥伴們一心一意只想趕快回到登山口，所以都沒有休息的一直走，終於看到指標了，最後的0.1K，拍下這張黑暗中的指標為這次的哈加縱走畫下句點。。。。fce10eb02ad7dd336b4ebe6800603587.jpg心得：整趟走起來還是不輕鬆，上上下下的，還不小心撞傷手肘，但欣賞林道確實不錯，但摸黑下山走進溪谷那段確實很害怕，中午休息太久耽誤下山的時間，加里山頂沒有看到風景也是有些可惜，不過，也還算是不錯的體能訓練吧！行程總結距離: 20.26公里 (實際應該是11.1公里, 在溪谷休息時亂走紀錄了距離)爬升高度：最高高度2214m、最低高度1411m總爬升：約1235m、總下降：約1223m行程時間：10：16【08：30～18：46】

登山早餐露營

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