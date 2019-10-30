台北市內湖區「大崙頭山步道」樹蔭多、展望好，親民的好步道
登山路線：台北市內湖區—大崙頭山步道登山日期：2019/06/15路 程：3.7公里時 間：約2.5小時(含休息、拍攝)登山相關資訊：連結登山GPX：連結提醒與感想：1. 登山口->乘風堡景觀台：約30分鐘，路況不錯，是略陡的爬坡2. 景觀台->老鷹平台->太陽廣場：約45分鐘，下坡模式，多為木棧道，維持良好3. 太陽廣場->華朋觀景台->大崙湖：約1小時，還是下坡模式，不過是緩下坡，步道都很好走4. 這是一條不錯的步道，路況良好，樹蔭多，展望好，而且從人群的數量應該就可以感受到，這是一條親民的好步道。登山影片及圖片如下大崙頭山的登山口不止一個，我們今天是由”大崙湖”旁的登山口開始。登山口附近沒有洗手間，所以我們是在碧山巖那解決廁所大事，才騎車過來的步道感覺還不錯喔，多在樹蔭下，只是一直爬坡，還好，30分鐘的步程就到觀景台了觀景台的展望很棒，平台夠大，休息的涼亭也滿大的，可見這裡應該是人潮眾多吧，還好今天來，沒太多人，可能是太陽超大~~哈哈!
休息過後，我們將前往”太陽廣場”，後續多是走下坡了，中途有路過”老鷹平台”的標示，所以轉過去瞧了一瞧，結果，這裡的視野也很不錯喔，也值得一看!大約45分鐘的時間，來到了太陽廣場，這裡的確是個廣場，之前看有一些登山團體，都會在這裡集合我們要走的是O字型，因此繼續前進，中途經過一個”華朋觀景台”，不過我們沒上去看，因為在乘風堡、老鷹平台我們欣賞了很久的美景了，所以~就~略過了這個接著來到”翠山步道”，這裡也多處於樹蔭之下，走起來是挺舒服的喔，順著路來到”碧山路”，沿著馬路就會回到”大崙湖”囉!
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