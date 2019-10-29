登頂畢祿山！ 大自然是教室，孩子也能成為我們的老師
我從不否認，我是一位沒有耐心的父親，敏感且易怒。如果有機會你可以當面問晨晨，她將會十分的認同。雙十國慶4天連假，原本計畫中的行程因著沒有抽到山屋而無法如願，如果還想在山中渡過假期，就只能找地方紮營了。這時腦海中重新浮現我們家已撤退2次的「畢祿山」！這次還有Debbie一家人陪著將我們一起前往，滿足了孩子有伴同行的願望。畢祿山，大多數山友都會選擇一日單攻或重裝2~3日畢羊縱走。但為了有更充足的時間享受過程，我們再次安排了「畢祿糜爛3日遊」。由於之前8.4K營地爆滿的經驗，所以計畫派晨爸先去紮營，再返回與大家會合。連假第一天早上，我們就被合歡山區塞車擔誤了時間，10：40才從820林道口出發，晨爸與大家告別後，即高速前往今日的營地。帶孩子爬山的這些年來，我從未在山上與妻小分別過這麼遠的距離，雖然早已對此林道的崩塌情況了然於胸，也清楚這對於晨晨來說不過是一塊蛋糕，但心裡還是有許多的不安。一路上，我每行走1公里即會用對講機回報，但其實只想確認大家是否安全，直到超過對講機的有效距離。一心想儘快與大家會合的我於13：00到達8.4K登山口，紮營後馬上回程，直到見到大家才放下心中的大石。820林道崩塌情況多好久不見，我們家的可愛小帳篷。8.4K營地更凌亂了。第二天登頂的路程，才是此行的重頭戲，在過了最後的水源-碧綠溪上游後，旋即陡上。在1.6K的里程內上升海拔800公尺，這樣的數據實在讓人難以想像。但一路上都能聽到三個女孩的歡笑聲，彷彿畢祿山這讓大人們頻頻哀嚎的山徑，不過是孩子的遊戲場。加上童話故事女神晨媽的助陣，鮮少聽到她們喊累。而在9.6K讓父母們擔心的10米垂直峭壁挑戰，孩子們都躍躍欲試，三兩下就攀上去了，大人們還跟不到呢！攀上峭壁後迎接我們的不是登頂坦途，而是無盡的繼續陡上，附近的3000公尺以上高山也逐漸探頭出來。途中隱約聽到後面有晨晨的哭聲，擔心的回頭來尋，才知道原來姊姊撿到了一顆超美石頭，她也很想要。「但這個樣子的石頭只有一顆呀！妳找找看，應該還會有更漂亮的喔！」我試著安慰她。「不要！我要姊姊那一顆！」晨晨的回應讓我心裡有點不滿，但我還是試著想引開她的注意力。 攀爬垂直峭壁是孩子的最愛「妳夠了喔！就說那是別人先撿到的，妳哭就會到妳手上嗎？就算靠著哭拿到手，我就會讓妳擁有它嗎？」我突然怒斥她。陡升的山徑，加上緊繃著神經來面對地形變化，我實在受不了自己孩子的哭鬧。晨晨被突如其來的怒吼驚住，一邊抽噎一邊試著止住自己的情緒。但我卻止不住自己已被挑起的怒氣，如機關槍開始一連串的指責：「我真的很討厭妳這種愛賴耍的性子…。」直到她完全安靜為止。當我回過神時，才看到晨晨臉上驚恐的表情。事實上，這表情不只有現在，在家裡也能偶然的看到，事主…也是我。晨晨曾多次跟我提及，爸爸的失控事件讓她很害怕，並且因此刻意跟我保持距離。也因此，每次罵完晨晨總有一種涼意向我襲來，是後悔。如果在暴怒的當下，我能保有一絲的理性，可以封住衝動的口，也許就能避免現在的後悔。我十分清楚，她現在還小，還能輕易的被父母的權威所震懾，但是再5年，光景將會大不同。晨晨會更有自己的想法與情緒，她也有壓力需要被釋放，或許哪一天她再也不會理我了。這次謝謝Debbie家的陪伴挑戰第三次，終於成功登頂畢祿山，這是一件多麼值得開心的事，但在歡樂的氣氛之中，我卻一點也提不起勁。心中充滿自責：難道當下我沒有別的處理方式嗎？為什麼我總想要用發怒的方式來解決孩子問題，此時卻又後悔不已？雖然想盡力修補關係，但看到孩子躲避的眼神，我知道傷害已造成。或許在半小時後，她就能重新開始與我和好玩樂，但傷害的累積，在未來有可能會從半小時變成半天、半個月，甚至半年。我愛我的孩子，所以真心期盼這樣的事情永遠不要再發生。帶孩子走進山中，大自然是教室，孩子也能成為我們的老師。3天的畢祿山行程，我再次了解到，父母的愛不該只是擺在心裡，而應常常對孩子說出口；愛不是對於孩子的錯誤視而不見，而是有智慧的管教。謝謝畢祿山，回程8.4K輕鬆林道給我反省、思考的時間。看著孩子們一路專注地聽著故事，偶爾把倒木當馬騎或當翹翹板踩的歡快神情，多希望時光就此停留。期許自己成為更有智慧的父親，讓孩子的童年回憶充滿這種純粹的喜悅。回到登山口，孩子們開心極了。
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