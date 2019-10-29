連假挑戰5日縱走 衝超陡戒茂斯、上新康橫斷、下瓦拉米
行程總整理: 五天 近90km, 高度落差2964m, 累計上升6600m, 下降8千米D0: 11am 台北開車出發D1: 4am 玉里停車 轉接駁車 (中途還放我們吃熱騰騰早餐) 7:30am 啟登結果走錯路, 8am正式啟登, 10:30am戒茂斯登頂, 7pm嘉明湖妹池紮營D2: 4am出發, 6am嘉明湖拍照打卡, 9am 布新營地紮營取水, 1pm輕裝布拉克桑山登頂, 5pm回到營地D3: 5am出發, 5:30看日出, 11:30am 連理山前營地(又稱桃源營地) 取水+午餐, 2pm 連理山登頂 4pm 新仙山前營地紮營D4 4am輕裝出發, 6am新康山登頂, 9am回到營地收帳篷耍廢一小時, 3:30pm 抱崖山屋耍廢D5 4am出發, 12am抵達登山口 回到人世間遊記心得:因為今年總共出國6次，幾乎一有連假就跑出國，而且過了40顆百岳以後，幾乎只剩縱走行程，所以今年的百岳數字一直停滯不前。當山友提議國慶連假來去新康橫斷時，不想再廢的蓓兒不加考慮就+1，等出發前做功課才開始挫，更慘的是沒聽懂大家討論從向陽還是戒茂斯上。如果早知道戒茂斯這麼遠這麼陡，拼死拼活都要投向陽一票啊! 這次是蓓兒首次挑戰5日縱走，以前最多是南湖七峰4日遊，但因為住山友帳篷 少背一個帳篷差很多! 畢生兩次自己背帳都在北二。閂山鈴鳴平平的很好走；無名甘藷雖然陡上，但畢竟只有三天，夏天去東西少很多；不像這次又背帳又背水+五天的家當，打包時蓓兒一直掙扎，把五天的食物排排站點名，一點都不敢多帶。出發前又拿出了一包堅果，太重了不帶! 但總計這樣應該也有近15kg，對一個幾個月沒負重沒爬百岳的弱女子來說，也是沉重的負擔!雖然大家都以為蓓兒愛山，但蓓兒終究只是一個city girl，喜歡看山，但更喜歡爬了一天的山後趕快下山享受人間生活，每次在山上 邁步的動力就是能夠趕快回家，第一天就開始倒數，這次突然發現要數好久，第一天最重裝，第二天的布拉克桑山像是沒完沒了一樣，第三天背水陡上連理山，第四天無止盡的陡下，第五天最慘 28k林道。看起來沒有一天是輕鬆的。但實際走起來，真的還好，一晃眼就過去了。第一天如果從向陽上，山路狀況好，省不少找路的體力；但是戒茂斯陡上+路遠，跟著布條走最後還跟GXP岔開，白走不少冤枉路，後來猜測其實是殊途同歸，但是在山上誰敢用自己的性命賭一把? 看到走偏了GPX肯定趕快回頭吧? 萬一布條是帶到別的路線就GG了! *登山口其實就在路邊*一開始看起來很漂亮的林道其實是走錯路了戒茂斯小小的*巧遇龜殼花 工商時間：蛇也是個生命 靜靜離開就好 大部分的蛇只有在自衛狀況下才會咬人 大家不要看到黑影就開槍 看到蛇就亂打 人家莫名其妙被K也是很無辜的如果D1不要那麼硬，其實可以在排球廠或是足球場紮營 腹地很大雖然不相信誰會真的帶排球來打，蓓兒還是勉強用了松果做個樣子!但我們今天不能鬆懈 要直接殺到妹池! 到的時候已天黑，幸好草地很平坦，妹池的水也算乾淨，可惜隔天又是摸黑出發，沒有好好的看到她真實模樣。第二天一開始都是緩上的大草原，但是這裡同時是南二段跟新康橫斷的路線，所以方向要找對，不小心走完南二就是美麗的錯誤了。*前一天摸晚黑 今天摸早黑 看到日初的感覺 彷彿是新生命的開始第二次看到嘉明湖的感覺真的很棒! 經過這兩年的訓練，下次可以不求登頂，直接殺上嘉明湖來拍網美照就好! 從昨天的戒茂斯陡上森林裡，今天看到了陽光及寬闊的大草原，心情真的很棒，但背上的背包重量仍舊沒減輕，我跟山友E1仍舊遠遠落後前面三位健腳山友。等到了布新營地後，山友E1決定放棄登頂，為了不耽誤大家行程，他要自己往前推行程。當山友E1問慢腳蓓要不要跟他一起放棄時，不講義氣蓓冷冷的搖搖頭(不是蓓兒逞強要登頂，西瓜靠大邊! 我跟著你只有兩個人 很危險啊! 我寧願跟著三人組的 有事情比較好照應。雖然事後很後悔 讓E1一個人自己走好危險 沿路一直擔心他到底有沒有成功到達營地。真心奉勸大家儘量不要脫隊 不管是摸黑 不管再怎麼慢 起馬你知道前面有人等你 你得強迫自己腳步跨出去。自己一個人走的意志力差很多 尤其摸黑好怕怕) 所以山友E1的行程變成 D2不登布拉克桑山 反而很猛的直接殺到新仙山前營地(超遠!) D3 不登新康山 直接殺到抱崖山屋 D4爽爽去瓦拉米山屋 D5直接出登山口 還準備自己開車去吃冰咧!!我們精實組的行程就是D2繼續留著登頂。布拉克桑山雖然遠，但大部分平平的，而且輕裝+營地有水，少了很多壓力，算是輕鬆登頂。今天營地大概有十幾個人，大多都是從向陽爽爽上來的吧! 營地取水的地方大約陡下5分鐘，活水源很乾淨，但是陡上很累! 蓓兒為了D3沒水的準備 還特地取水了兩趟，到營地先取水給當天的布拉克桑山用，回程到營地再取一次(順便下去擦澡) 今天要準備D2晚上+D3上半天的水唷! *第三天出營地 過了三岔路後就是一路大草原上坡 非常適合看日出第三天最恐怖的是背水陡上連理山，一路上的陡上，走到桃源營地都已經近中午 (真難想像山友E1如何在前一天一個人自己殺來這一段 應該邊走邊哭吧!) 蓓兒走了上半場已經又累又熱，臨時耍賴，讓超健腳的山友E2幫忙下去取水，蓓兒自己直接繼續上連理山。大家要分散前，把全部的水交給蓓兒，確認有足夠的行動糧，交待了路癡蓓 遇到不會走的路就停下來，如果迷路就停下來，真的彷彿臨危託孤一樣!網路上把連理山說成大魔王，超恐怖，但蓓兒真心覺得還好，雖然一過桃源營地後就是像南湖的巨石區攀爬，而且剛好中午正曬的時候，蓓兒低頭猛爬，一個不小心扶著石頭往上一跳，一頭撞到上面突出的大石頭，差點頭破血流腦震盪，山上真的什麼蠢事都會發生。營地的取水來回大概要半個多小時，沒想到還沒到山頭前就被健腳山友們追上了，從桃源營地到連理山大約兩個小時，比上河文化的150分鐘快了半小時 (現在發現有些時間很準，有些時間比慢腳蓓還慢，尤其D4的下切更誇張)人世間最晴天霹靂的事就發生在連理山，當好心山友E2幫水牛蓓背了2L的水上到連理山，親手慎重的把最真貴的水袋交給蓓兒，蓓兒喜孜孜的塞進背包時，水袋竟然破了!! 這種感覺 就相當於你花了一整晚做好了報告結果當機了!!山友E2眼睜睜的看著自己的心血付之一炬，蓓兒眼睜睜的看著自己耍賴騙來的兩公升付之一炬，而且全破在背包裡，等於多了重量卻喝不到。大家平平理! 這是不是報應!! 害的投機取巧蓓後來沿路上超級節賽臉，幸好山友E2還是有多背水，總共6L上去，4L下來，還是夠我們大家到了新仙山營地後，很開心的泡了茶耍廢。今天4點到營地，開始曬衣服，升火烤爆米花，如果山上每天都這麼悠閒多好~第四天也很耍廢，短短的新康山輕裝來回後，接下來就一路下山。我們昨天選擇了岔路前十分鐘的大空地紮營，但如果多走一點，到了岔路紮營的話，D4可以更廢，登頂完省了來回一段。但那個大空地的好處是曬的到太陽，所以登頂後回家收帳都已經乾了。大家可以自己選擇唷!新康山陡陡的，而且竟然有很多拉繩，但不愧是玉山國家公園，沿路每0.5~1公里都有木樁，拉繩前也有標示。新康山上無展望，但若再往前一個小山頭就有天空堡壘，蓓兒為了節省，雖然大家說天空堡壘很漂亮，仍舊放棄 (再怎麼漂亮 就是一個一等三角點啊? 大概就是南部的桃山吧? ) 所以大家繼續走，蓓兒留下在新康山拍照後自己先回程 (又是一陣臨危脫孤....) 果然蓓兒一下山就走錯路! 因為蓓兒已經太習慣在獸徑中穿梭，四面八方看起來都是路，都可以走，越走越找不到布條，最後還是得重返山頭重新找布條。回程沒多久就被健腳山友們追上，原來天空堡壘上面還有一塊需要拉繩才能上去的巨石，所以在上面可以拍到很屌的照片。幸好蓓兒沒白跑，不然懼高症蓓肯定是不敢坐在上面拍照 (現在光用想的就覺得腳底板涼涼)回到岔路口 看到山友E1很貼心的在石頭上留了信號 (沿途都有拖經過的山友帶話) 讓我們知道他有安全紮營很重要! 爬山的人害怕陡下不亞於害怕陡上! 一樣累啊~ 但是D4的下坡都是軟軟的針葉林地毯，而且沒有上上下下，比上河圖的行程快很多，表定500分鐘，實際5.5小時就走到山屋。如果開始看到吊橋，就代表山屋近了。抱崖山屋在原住民話的意思是濃霧，果然四點以後就開始起大霧。山屋乾淨，有廁所有活水 (四天以來首次看到水龍頭差點忘記怎麼用!) 山屋旁邊有個超高的水桶 不知道是不是玩遊戲輸的人要懲罰???大家都知道這理有熊出沒，所以沿路的標示都變成了熊熊，超可愛。山屋也提醒了睡覺&離開要鎖門+ 拉下窗戶，不然黑熊會自己開門呢!D5: 為了早日回到人的世界，今天雖然都是林道，仍舊4點出發。這裡也是有名的螞蝗步道。我們除了全身包緊緊+ 前一天用煙燻衣物以外，出發前也噴了很多香茅精油。雖然化學DEET更有效，但你洗的手，沾到的地方，下雨被水沖刷後都會汙染河川土壤，勸大家為了自食惡果，孩是減少使用化學毒器!其實防螞蝗最好的方法還是不要走第一個 !! 我們前一隊遭受好幾隻螞蝗攻擊，我們只有偶爾看到1~2隻。真是不好意思!今天的28K林道真是吃足苦頭! 大家一直對蓓兒"林道女王"的稱號抱與厚望，沒想到這裡的林道 渡溪/高遶/拉繩/獨木橋/碎石坡 一樣都沒少，完全不好走。真的是抱持著"我要回家!"的信念走下去。等過了瓦拉米山屋後，才逐漸看到輕裝打扮的遊客，在他們眼裡，瓦拉米應該是穿漂漂來拍照的，我們卻像個神經病一樣，背著大包包，渾身汗臭的趕路一樣的擦肩而過。其實瓦拉米步道算是滿漂亮的，沿路好走而且有幾處的景觀視野廣闊。大約1km有一個木樁。山友們都走的很快，不休息。但蓓兒到最後腳趾頭超痛，又自行脫隊慢慢走，其實走到最後越走越委屈 眼淚又忍不住的一直掉~沿路怎麼都停不下 哭著走回登山口。五天下來的精神壓力真的很大 而且D5真的只在趕路 完全沒拍照，真的好想回到人的世界，盡情滑手機，順手拿一瓶啤酒，躺在家裡抱貓的人生多幸福，為什麼要在這裡 腦袋跟身體是分開的 心裡想停下來休息，腳卻不停的在走。一個人爬山真的意志力薄弱。沿途遇到山青哥哥 告訴我: 你山友在前面! 怎麼會把這麼漂亮的女生自己丟在後面? 我說: 因為我走不動了! 山青很38的說: 走不動就揹你啊!!!經過了五天的折磨，看到登山口那一瞬間真的有感動到，而且山友已經準備好了可樂迎接最後一隻蓓兒! 回程在玉里吃了慶功宴後，沿路一直吃回台北。算是很順利的完成了蓓兒的首次縱走。下次可以挑個輕鬆點的縱走嗎 (如果有的話)? 背帳跟背水我誓不兩力可以嗎?
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