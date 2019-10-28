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東北風增強！高溫恐降5度 降雨熱區曝光

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沒練好不要去！ 來回4000階，恐怕會腳軟的台中大坑頭嵙山

2019-10-28 20:55健行筆記 健行筆記林榆嘉

雙十連假，本就有計畫安排要去爬合歡北峰，但又不想當天一日來回。所以就選擇提早一天住在中部，順便找找中部有那座小山可以練一下。無意間google到了台中頭嵙山(台中頭嵙山，859公尺 小百岳編號：41)，被網頁照片所呈現的美景吸引，於是就決定是它了。我的路線：2號步道-->5號步道-->頭嵙山登頂-->5號步道-->2號步道(建議原路去回比較好，每個入口處彼此間都滿遠的)花費時間：大約3.5小時

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入口處告示牌

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就從2號登山步道出發

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走了約十分鐘後，開始有要爬梯囉。不過這種梯算是小case啦。

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風景美不勝收，不過那個枕木踩起來有點毛毛的。

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大約走了1個多小時候來到獅子亭，來到這裡先休息一下，因為等下還有更困難的挑戰。

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我有點腳軟了，風景無敵美，但…要慢慢的走。

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終於攻頂了，大約爬了2000仟多階。

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心得：剛開始走枕木會覺得有趣，不過只有腳的一半會踩實，所以當你爬了來回4000仟多階時，此時的每一步都好像走在健康步道的感覺，腳底會很爽。當然若你是高手的話，這應該就難不倒你。沿路上的風景，真的是沒話說，剛開始要走的時候就有個想法，要從二號步道走到四號步道，然後在走回停車場，不過這種天真的想法，在我攻頂後就消失了。還是原路去原路回比較好。累歸累，但滿是推薦給大家的。不過真的要練好在去比較好喔

步道連假登山
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