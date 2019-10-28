沒練好不要去！ 來回4000階，恐怕會腳軟的台中大坑頭嵙山

2019-10-28 20:55 健行筆記 健行筆記林榆嘉



雙十連假，本就有計畫安排要去爬合歡北峰，但又不想當天一日來回。所以就選擇提早一天住在中部，順便找找中部有那座小山可以練一下。無意間google到了台中頭嵙山(台中頭嵙山，859公尺 小百岳編號：41)，被網頁照片所呈現的美景吸引，於是就決定是它了。我的路線：2號步道-->5號步道-->頭嵙山登頂-->5號步道-->2號步道(建議原路去回比較好，每個入口處彼此間都滿遠的)花費時間：大約3.5小時

入口處告示牌

就從2號登山步道出發

走了約十分鐘後，開始有要爬梯囉。不過這種梯算是小case啦。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

風景美不勝收，不過那個枕木踩起來有點毛毛的。

大約走了1個多小時候來到獅子亭，來到這裡先休息一下，因為等下還有更困難的挑戰。

分享 facebook

我有點腳軟了，風景無敵美，但…要慢慢的走。

終於攻頂了，大約爬了2000仟多階。

心得：剛開始走枕木會覺得有趣，不過只有腳的一半會踩實，所以當你爬了來回4000仟多階時，此時的每一步都好像走在健康步道的感覺，腳底會很爽。當然若你是高手的話，這應該就難不倒你。沿路上的風景，真的是沒話說，剛開始要走的時候就有個想法，要從二號步道走到四號步道，然後在走回停車場，不過這種天真的想法，在我攻頂後就消失了。還是原路去原路回比較好。累歸累，但滿是推薦給大家的。不過真的要練好在去比較好喔