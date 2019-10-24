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高鐵延屏東宜蘭有譜？重大公共建設應考量未來人口結構

霧鎖重林！桃園復興　登復興三尖之首

2019-10-24 21:30健行筆記 健行筆記需仁

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玲玲到越南治療兼渡假已將近兩個月，這陣子我也沒有閒著，不斷藉由健走、有氧與重訓，為自己的心臟功能重建持續努力。加上回診時與醫師討論，藥物做了些調整，姿勢性低血壓已有改善，雖然是還是會有貧血的症狀，上山的狀況則是越見改善。先前越級挑戰竹子山北峰雖然未竟，對自己的體能已經有些信心。趁著秉謙放假，決定前往北橫山區攀登夫婦山。夫婦山海拔1870公尺，山頂有顆編號1534二等三角點，高度雖為復興三尖之首，路線卻是三尖當中最為友善。我們從台北出發，經台7乙線進入台7線，於31K附近雪霧隧道左邊叉路進入雪霧鬧部落，沿著部落主要道路一路陡上，終點的伊萬農場旁即為夫婦山登山口。這條道路大約12公里，上升了足足有1000公尺，加上道路狹窄，會車空間有限，頗為考驗駕駛技術。夫婦山並非單指一座山，而是婦山與夫山的合稱，由遠處看兩山相依，猶如夫妻相伴而得名。由海拔1426公尺登山口起登，先抵達1780公尺的婦山，接著下切落差約80公尺到最低鞍，然後再仰攻約170公尺的高度抵達夫山。一般往返為5小時，我們落後不算太多，大約6小時40分完成。網路曾看過一些登山隊伍2小時內走完單程出拉拉山，我覺得那已經是神人等級。不過仔細端詳夫婦山，北面為大漢溪支流雪霧鬧溪，南面則有大漢溪與卡拉溪，白天因氣流的抬耀，加上這裡緯度略高，東北季風影響時間更長，造就夫婦山中海拔霧林帶的環境。一路上林蔭蔽天，登上婦山雖無展望，但見台灣杜鵑成林，又見枝幹平展、樹形挺拔的鐵杉，還有下切鞍部看到的紅檜，海拔高度雖僅1800公尺左右，卻有登臨中高海拔山區的錯覺。雖說這一路霧雨綿綿，無法得見群山展望，心靈上頗感慰藉。以下為影像紀錄。 1.部落道路終點的伊萬農場，夫婦山登山口位在面向大門左邊。20191019001.jpg2.準備起登，已經過了上午10點半，自知腳程緩慢，希望下午1730前能回到登口。20191019002.jpg3.台灣茵芋，葉與果實。（芸香科茵芋屬）20191019003.jpg4.一開始步道沿著伊萬農場前進，曾經需仁家族也是露營常客，如果是以往，說不定會先來這裡露營，第二天再上夫婦山走走。20191019004.jpg5.一開始就沒在跟我們客氣的山徑，後來才知道婦山之前的山徑其實都算很客氣。20191019005.jpg6.上半天的天氣還可以，山徑算是乾燥。先前看過天氣預報，下半天降雨機率較高，山徑濕滑，難度應該會再提高。20191019006.jpg7.果實幾乎是圓球形，看不出是台灣茵芋或者是阿里山茵芋。20191019007.jpg8.一直以來跟蘭花比較無緣，難得這次有緣得見，竹葉根節蘭。20191019008.jpg9.開得很高調，就在步道旁。20191019009.jpg10.路程中難得寬廣平緩的稜線，兩三人合抱的大樹也不少。20191019010.jpg11.會讓秉謙駐足停留的原因：這裡網路訊號很好。20191019011.jpg12.看來像是蟻巢傘，上面還有些落花。其實這段平緩寬稜山徑上滿滿的都是這樣的落花，對照上面那張大樹，有點像是山茶科的木荷。20191019012.jpg13.枯木、倒木的各種型態。20191019013.jpg14.山徑上的落花相當多，儼然就是五月雪童花開的盛況，稱為十月雪也不為過，沒有細看與拍攝落花，我想木荷的機會應該很大，這陣子有上山的可以留意看看。20191019014.jpg15.寬廣平緩的稜線過後，就是一路陡上到婦山。20191019015.jpg16.這幾年在山區的磨練，讓秉謙行走這段山路顯得輕鬆無礙。20191019016.jpg17.即將登頂婦山。20191019017.jpg18.繩子跟樹幹都不用抓就輕鬆蹬上去，年輕就是本錢。20191019018.jpg19.登頂合照。20191019019.jpg20.海拔1780公尺，先在這邊午餐。我的午餐這次還是一樣：兩個饅頭夾蛋，習慣上先吃一個，另一個當預備糧。如果行程會走到傍晚，大概下午三點多就會吃掉吧。20191019020.jpg21.應該沒看錯吧？枝幹平展出去的鐵杉，在這裡看到還以為身處中高海拔的森林……是說當天的溫度也很有中高海拔的感覺就是。20191019021.jpg22.午餐與休息過後，接著往夫山前進。20191019022.jpg23.婦山到夫山之間有相當多的台灣杜鵑，每年四月的花期想必相當漂亮。20191019023.jpg24.開始下切，路上也已經可以看到箭竹。20191019024.jpg25.下切80公尺抵達最低鞍部，接著開始陡上，也是夫婦山難度最高的路段。不只是因為高度與坡度，當中也有一些困難地形要穿越，尤其山徑受到霧雨影響，更顯濕滑難行。20191019025.jpg26.不時回頭看看老爸狀況的秉謙。20191019026.jpg27.霧雨中的枯木姿態。20191019027.jpg28.這應該是唯一具有危險性的路段，路徑是由幾跟樹幹用鐵絲綁住形成的木橋組成，下方深度目視總有個50公尺吧。20191019028.jpg29.利用繩索、樹幹等借力穿越。20191019029.jpg30.平安通過……等等，回來還要再經過一次吧。20191019030.jpg31.秉謙笑得很開心，問題這15分鐘是他的速度啊，我的話大概要50分鐘吧？20191019031.jpg32.依然分不清楚的台灣茵芋或阿里山茵芋。20191019032.jpg33.不用太擔心，老爸撐得住……其實之前出現類似貧血或低血壓的輕微頭暈症狀，大概休息個10分鐘繼續，讓秉謙擔心了一下。20191019033.jpg34.無刺伏牛花，葉與果實（茜草科伏牛花屬），登頂前一手抓繩索，另一手勾住樹幹拍攝。20191019034.jpg35.登頂夫婦山之夫山。20191019035.jpg36.父子合成登頂照，海拔1870公尺，編號1534二等三角點。20191019036.jpg37.休息一下再補充一點熱量早早下山，圖中看到很可愛的菇菇，也不免想到喜歡拍真菌的行者大哥。20191019039.jpg38.通過最低鞍，準備回到婦山。20191019040.jpg39.眼尖的秉謙（其實是老爸我的速度太慢，讓他有時間東張西望）看到的綠葉與枝幹，應該是紅檜。20191019041.jpg40.套句秉謙說的，看到這些檜木、鐵杉活生生的挺立著，感覺就是療癒。20191019042.jpg41.抵達婦山，把預備糧吃掉補充體力之後下山。20191019043.jpg42.回到登山口，這中間沒再拍照，主要是因為山徑不見天光，下午四點就讓我懷疑是否需要拿出頭燈？森林如此蓊鬱，如何能不療癒身心？20191019044.jpg 我在想，如果是這樣的山徑，當年從事三角點測量的工作人員，要背負沈重的經緯儀與裝備，架設儀器、橫距尺並進行觀測，或者是25年前的經緯儀與測距儀，會是如何艱困的工作？實在很想探知他們當年是走哪條路徑上山？作業情形？這是從事工程測量的我所無法企及的領域。夫婦山有著中級山的美麗、蓊鬱、神秘、危險，有著難以靠近卻又吸引人的氣質，這種現象簡單來說就是中了山毒，我想我是太久沒有中毒，下山兩天竟還回味著肢體的痠痛以及那暈陶陶的快樂。需仁‧2019/10/21

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