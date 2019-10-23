一日系列爬百岳！合歡南峰「主峰蹤走」
「一日系列爬百岳」又來囉，今天我們的目的地就是合歡主峰!!!(下次真的不要在玩一日系列了，有夠累)『行程記錄』
- 台南出發時間：5:00
- 第一個休息站：7:20 埔里7-11
- 昆陽停車場：9:20
- 合歡南峰：10:00
- 合歡主峰：11:40
- 回昆陽停車場：13:10
我：「為何你要穿牛仔褲來爬山呢?」evelyn：「誰說是親民路線的?」什麼合歡南峰居然不算百岳!!! 好吧 出發是不是翻過了那個山頭就是合歡主峰??? 合歡南峰蹤走，最讓我心驚驚的一段，一不小心腳一滑就滾下去了。真的好美!!終於走到了合歡主峰的步道。有一點點遠大家都很會擺姿勢。我們還要繼續攻頂啊，玩起來了。要攻頂前，還可以先來上個廁所，不錯喔。終於攻頂了。強者都穿牛仔褲爬山喝著evelyn親自泡的熱咖啡，在冷風吹之下，特別感覺到溫暖。下山囉。前往下個目的地：「石門山」由於我們是從合歡南峰走到主峰，所以不會看到登山口的牌子，下山後特別來補拍一下。走馬路回去，車子很多要注意安全。天氣也開始變了。13:10回到昆陽停車場。『心得後記』
- 由於武嶺停車場很難找到停車位，若要走合歡主峰的話，可能要停「石門山」附近的路邊或是「昆陽停車場」，2個地方都離主峰有一段距離，不過既然來到合歡山這麼美的地方，多走幾步都是心礦神怡 OK的。
- 真得不要在玩一日系列爬百岳了，尤其是合歡山，來回開車八小時在加上走快六小時的路，真的受不了。爬山還是需要有充足的睡眠喔。
- 3000公尺的高山，真的要存著敬畏的心。氧氣不足的情況下，每走一個上坡都是很吃力。透過這次的練習，也知道自己不足的地方在那裡。
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