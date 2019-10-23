一日系列爬百岳！合歡南峰「主峰蹤走」

2019-10-23 08:30 健行筆記 健行筆記林榆嘉



「一日系列爬百岳」又來囉，今天我們的目的地就是合歡主峰!!!(下次真的不要在玩一日系列了，有夠累)『行程記錄』

台南出發時間：5:00

第一個休息站：7:20 埔里7-11

昆陽停車場：9:20

合歡南峰：10:00

合歡主峰：11:40

回昆陽停車場：13:10

原本我們今天的計畫就是走合歡主峰而已，但不知為何把車停在昆陽停車場。既然如此，那就來個合歡南峰-主峰蹤走吧

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我：「為何你要穿牛仔褲來爬山呢?」evelyn：「誰說是親民路線的?」 什麼合歡南峰居然不算百岳!!! 好吧 出發 是不是翻過了那個山頭就是合歡主峰??? 合歡南峰蹤走，最讓我心驚驚的一段，一不小心腳一滑就滾下去了。 真的好美!! 終於走到了合歡主峰的步道。有一點點遠 大家都很會擺姿勢。我們還要繼續攻頂啊，玩起來了。 要攻頂前，還可以先來上個廁所，不錯喔。 終於攻頂了。 強者都穿牛仔褲爬山 喝著evelyn親自泡的熱咖啡，在冷風吹之下，特別感覺到溫暖。 下山囉。前往下個目的地：「石門山」 由於我們是從合歡南峰走到主峰，所以不會看到登山口的牌子，下山後特別來補拍一下。 走馬路回去，車子很多要注意安全。天氣也開始變了。13:10回到昆陽停車場。『心得後記』

最後謝謝大家的收看，我們明年「合歡北峰看杜鵑花」喔!!!