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一日系列爬百岳！合歡南峰「主峰蹤走」

2019-10-23 08:30健行筆記 健行筆記林榆嘉

「一日系列爬百岳」又來囉，今天我們的目的地就是合歡主峰!!!(下次真的不要在玩一日系列了，有夠累)『行程記錄』

  • 台南出發時間：5:00
  • 第一個休息站：7:20 埔里7-11 
  • 昆陽停車場：9:20
  • 合歡南峰：10:00
  • 合歡主峰：11:40
  • 回昆陽停車場：13:10
5d2f089bde29550e06c95789086775d0.jpg原本我們今天的計畫就是走合歡主峰而已，但不知為何把車停在昆陽停車場。既然如此，那就來個合歡南峰-主峰蹤走吧94c89f428d122ffd78cc4355de24563c.jpg

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017db3e99bc1d45652766568a3a9e965.jpg44ea7709ceb106dc8d131c6c79942c61.jpg我：「為何你要穿牛仔褲來爬山呢?」evelyn：「誰說是親民路線的?」4c3c342ce5e40d5d2d6d7dd52a636544.jpg9b10f06ec664bc840fc43444ce244cbc.jpgf9e1ad7994e3190f278d6267771f259f.jpg什麼合歡南峰居然不算百岳!!! 好吧 出發43ad6a3cd05faca4c404e687c09eb828.jpg3b1589ebf6cce0dfb3db3ec2a6e9a25b.jpgd8fb3c93669d5cc0994cea44ac58f970.jpg是不是翻過了那個山頭就是合歡主峰??? 6ad594a476ec67e887f2aa1ba29c1953.jpg合歡南峰蹤走，最讓我心驚驚的一段，一不小心腳一滑就滾下去了。d51c5399dfc37f4403f378e894979323.jpgf8f195f9f3d87d5ec5d862ea31ffcc7e.jpg真的好美!!690daed91309cabfeb34c86d1b7c4413.jpg終於走到了合歡主峰的步道。有一點點遠2cc25fb7c97cbbb0f83b9f990af4044b.jpg332e81328e6ebb8ae8e71c7a47e528df.jpg大家都很會擺姿勢。我們還要繼續攻頂啊，玩起來了。456b6c2f7b826dad27cc1cbea47e1c65.jpg7a4dbe2100dc73f78ad5bfd978a2a222.jpg要攻頂前，還可以先來上個廁所，不錯喔。d238414af1dba997fa3f03b8fde05e40.jpg終於攻頂了。26883ea2252e666ba29c5f03ffbcf47a.jpg強者都穿牛仔褲爬山b264f6d05f3193a668a6b25231000261.jpg喝著evelyn親自泡的熱咖啡，在冷風吹之下，特別感覺到溫暖。38d65619f551bf85d1e38f3188078116.jpg793cd9513215c8ecd6588c97b1de2ab8.jpg下山囉。前往下個目的地：「石門山」136dbf2850384851b4af38b10e82d0fd.jpg由於我們是從合歡南峰走到主峰，所以不會看到登山口的牌子，下山後特別來補拍一下。efbdb37238e01d857afb8b7eafec1192.jpg走馬路回去，車子很多要注意安全。天氣也開始變了。13:10回到昆陽停車場。『心得後記』

  • 由於武嶺停車場很難找到停車位，若要走合歡主峰的話，可能要停「石門山」附近的路邊或是「昆陽停車場」，2個地方都離主峰有一段距離，不過既然來到合歡山這麼美的地方，多走幾步都是心礦神怡 OK的。
  • 真得不要在玩一日系列爬百岳了，尤其是合歡山，來回開車八小時在加上走快六小時的路，真的受不了。爬山還是需要有充足的睡眠喔。
  • 3000公尺的高山，真的要存著敬畏的心。氧氣不足的情況下，每走一個上坡都是很吃力。透過這次的練習，也知道自己不足的地方在那裡。
最後謝謝大家的收看，我們明年「合歡北峰看杜鵑花」喔!!!

合歡山步道登山
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