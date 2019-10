壯美的冒險旅程!「奇萊北壁下屏風山」無雲的藍天與綠草如茵的柔美草坡

2019-10-22



「如果說,南湖群峰之旅像是走進童話世界,那麼下奇萊北壁就是一場絕無冷場的冒險旅程......」一年半以來,歷經了8度申請、2度挑戰,終於在這次沒有颱風與大雨的干擾之下,完成了計畫已久的「奇萊北壁下屏風山」。話說到這,已感動得不知所云。「奇萊北壁下屏風山」這條路線的前半段與傳統的「奇萊主北峰」路線基本上重疊(但可能捨奇萊主峰不走),只不過到奇萊北峰之後直接一路往北走,由奇萊北峰的北面碎石稜線(也就是所謂的奇萊北壁)下到屏風山南峰以及屏風山一帶,再由屏風山接回「屏風山新路」的傳統路線,於大禹嶺出到中橫公路。

日期:2019/10/11~10/13,共3日人員:2人行程計畫:D0 (10/10)台中 → 滑雪山莊停車場 = C0D1 (10/11)C0 → 登山口(H3080) 6:00 → (+1:30)7:30黑水塘山屋(H2628) → (+1:00)8:30成功山屋(H2854) 9:00→ (+1:30)10:30主北峰叉路口(取左) → (+2:30) 13:00奇萊北峰(H3607) →北峰下營地= C1D2 (10/12)C1 5:40 → (+:50)6:30雙塔/大門牙/神奇山洞 6:50 → (+:40)7:30橫渡碎石坡→ (+2:00)9:30屏風山南峰(H3183) 10:00 → (+:40)10:40鐘塔11:00 → (+:50)11:50舊線岔路口→ (+:30)12:20屏風山(H3250) 13:30 → (+3:30)17:00鐵線吊橋營地(H2060) = C2D3 (10/13)C2 6:00 → (+2:00)8:00塔次基里溪 8:20 → (+:40)9:00大禹嶺(H2550) → 滑雪山莊停車場 → 台中

D0 (10/10) 台中 - 滑雪山莊停車場:月明星稀,整裝待發

D1 (10/11) 奇萊山登山口-奇萊北峰下營地 (7小時):舊地重遊,全新感受

為了避開國慶 連假 攀登「奇萊主北峰」的人潮,我們決定第一天就直接走到奇萊北峰一帶紮營。於是,我們在出發前一天將車子開到了滑雪山莊外(管理人員向我們表示即使沒有住宿的登山者也可以停車),便在車上度過了一夜。由於國慶連假,台14線從埔里就開始大塞車,即使我們中午就出發,抵達滑雪山莊時已經是下午快17:00。夕陽逐漸西沉,靛藍的夜空以及皎潔的月光,在遠方奇萊北峰的岩壁上,刻畫出剛毅挺拔的輪廓;接著,黑夜降臨,奇萊稜線莊嚴肅穆地懸在東方月明星稀的夜空中。經歷了今年春天以來不斷的連日降雨而取消了無數次登山計畫的我們,看見這好天氣的預兆,心中雀躍不已。我們趕緊用過晚餐便帶著興奮的心情匆匆入睡,期待著明天的大景。上面有提到,這次是我們第2度挑戰這條路線。上一次因為大雨,考量到下奇萊北壁的安全性,只走完了「奇萊主北峰」就決定撤退了。因此,這一天的行程算是舊地重遊,但因為上次天氣實在太差一路上都只見白茫茫一片,這次的好天氣讓這段路帶給了我們全新的感動與震撼。6:40 從奇萊登山口起登。起登之前先拍了鞋底紋路的照片以及全體隊員穿著的照片給留守留存,以防若不幸發生山難時,可幫助搜尋之用。登山口的海拔大約是3080m,出發後會先下降到海拔2628m的黑水塘山屋,接著才會開始一路往奇萊稜線的爬升。7:00 行經小奇萊的草原。天氣真的很好,天空中幾乎連一片雲朵都沒有。奇萊北峰就這樣矗立我們眼前,由於背光的關係,視覺效果上整座山呈現一種暗黑的神秘色彩。下切至黑水塘的過程中,它高大的山體,彷彿是要倒向我們,突然有種強烈的壓迫感,但同時,卻也威嚴得令人屏息景仰。

7:50 下到黑水塘山屋,休息5分鐘之後便出發,開始一路的爬升。8:45 抵達成功山屋。成功山屋旁的溪谷人聲鼎沸,連假果然人很多。咦,我發現山屋一旁的溪谷竟然大部分是乾的!上次來的時候明明水量很大,像淘淘不絕的溪水奔騰而下,原來是上次天氣實在太爛,雨下太大了...... 由於「奇萊北壁下屏風山」這條路線很缺水,過了奇萊稜線之後一路到屏風山下的松針營地(新舊岔路口營地)都不會有活水源,僅有屏風山中峰附近的少許黑水塘,因此沒有過濾器的我們必須在成功山屋揹水。我們總共揹了6公升(6公斤)的水,以度過D1的下半天以及D2的一整天,說實在真的蠻重的哈哈哈。 9:00 裝水並休息完畢,繼續出發。9:50 抵達岔主北峰的路口(海拔3150m)。這裡展望極佳,加上天氣實在太好,不僅可與西方的合歡群峰對望(上武嶺之前的天堂路正在上演連假的大塞車也清晰可見),往南方看的到奇萊南峰,西南方則是清境一帶的聚落,往西北方則可遠眺雪山山脈。在台灣爬山要遇到這麼好的天氣,真的是幸運中的幸運中的幸運啊...... 這也讓我們對於往後的行程,感到更加的振奮與期待! 我們在這路口拍照耍廢了好一陣子,10:30繼續出發。 接下來是一路的陡上與須要拉繩的碎石坡,一口氣爬升了約300m,才能爬上了海拔約3450m的奇萊稜線。話說陡上歸陡上,但一路美景相伴、清風徐徐,爬起來頗為舒爽。 11:30 上到奇萊稜線。無雲的藍天與綠草如茵的柔美草坡,偶有森林點綴其間,遠處東方翻騰的的雲海以及南方峰峰相連到天邊的中央山脈,一切搭配地如此和諧與完美,彷彿高山上一曲動人的樂章,簡直美到炸!反觀上次來到這時,是能見度小於10m的一整片白色迷霧世界,當時崩潰地走到分不清眼中的究竟是雨水還是淚水,與這次的超級好天氣形成強烈對比...... 11:40 來到了正式攀登奇萊北峰前的一塊空地。我們決定在此吃午餐,佐以蔚藍的天空以及柔美的草原,當然,還有前方險峻、高聳的奇萊北峰。 12:30 午餐完畢,出發開始攀登奇萊北峰。接著,就是令人熟悉的一路拉繩陡上。爬到一半時,西邊的雲開始在稜線周圍堆積,天氣逐漸轉陰。依稀可見下方山徑上有零星的山友也正在往奇萊北峰努力挺進,眼看他們的渺小,我才意識到這段登頂前的裸岩峭壁落差這麼大。上次來的時候,一路都是在雲、雨、霧當中掙扎上攀,根本不知道其他人口中的「裸露感」所指何物,現在好天氣來爬, 所有峭壁、碎石坡看得一清二楚,總算懂了,奇萊北峰的精彩程度果然名不虛傳! 13:40 登頂奇萊北峰。由於上次來已經拍過登頂照,我們對那塊牌子並沒有有太大興趣,反而是迫不及待地想一探究竟明天下奇萊北壁到屏風山的路線。往北一看就看得到明天要下的瘦稜、裸岩區,有許多巨石散落期間,一路往屏風山南峰延伸而去,進入森林。驚險、刺激的地形,光看就讓人腳底發麻,我們不禁興奮地鬼吼鬼叫,心中雖有點忐忑不安,但卻還是充滿迫不及待的心情。 奇萊北峰西側猙獰的岩壁直落近千米,下方是奇萊山主稜與西側的合歡群峰間所形成的陷落地帶,巨大的高度落差,令人稍微往懸崖邊靠近一點,就覺得頭皮到腳底一陣發麻。 我們今天的營地(C1)是紮在下奇萊北壁之前的路口處附近。要前往下北壁的路口,必須先往奇萊東稜的方向走,會先越過一座小山丘,然後往左看到一小塊突起的地形,那就是往奇萊北壁的路,如下圖所示。這塊突起的地形與另一側的草坡之間,恰好形成一個避風處,我們在此找了一塊還算平坦的空地紮營。要注意的是,這裡平坦適合紮營的空地並不多,頂多容納一至二頂兩人帳而已。 14:00 紮營完畢之後,開始了耍廢的午後時光。高山上的時間總是流逝地特別快,我們注意到時,月亮已高掛在東方的天空,而太陽也已經逐漸隱沒在西側的合歡群峰之間。我們爬上營地上方的那塊突起的地形,往奇萊東稜的方向眺望。東方的天空被一分為三:最上層是淺淺的一抹淡藍,將今日的滿月溫柔地包圍;中間層,是童話世界般的粉紅色,遠方雲層反射著我們背後的落日;最下層,群山之上的,則是如夢似幻的粉藍色。夢幻的天色,與下方剛毅的山體形成強烈對比,這幅畫面令人如痴如醉,久久不捨移開視線。 東北方,太魯閣的群山已被雲海淹沒,我們尋找著今年冬天拜訪過的清水大山。 落日前的瞬間,我們站在下奇萊北壁之前的缺口處,向北方眺望。可見屏風山、畢祿山與鋸齒連峰、北二段......等中央山脈北段的群山。 月光下,我們帶著既忐忑又期待的心情入睡。拜今日的大量爬升所賜,我們都一夜好眠。 D2 (10/11) 奇萊北峰下營地-屏風山-鐵線橋營地 (10小時):奇萊北壁,魂飛魄散今天是此行的重頭戲,也是我們一直最期待的部分。我們即將沿著奇萊北壁一路下到屏風山,而這段路線上充滿著各種破碎地形、極瘦稜、巨石與岩壁,考驗著我們的膽量與登山技巧。做登山計畫的時候,看了許多其他山友的文字及影像紀錄,無非把這段路形容得驚險刺激、危機四伏,這不僅使我們更加謹慎,更讓我們躍躍欲試,期待著今天的到來。4:50 起床。尚未日出,但天色已漸漸轉亮,我們臨時起意去奇萊北峰看日出。破曉的朝陽將整片草坡染成金黃色,我們來到北峰頂時,上面已經擠滿了看日出的山友。 天朗氣清的清晨,整段奇萊稜線清晰可見,甚至可遠眺懸在南方天空中的玉山群峰。隨著朝陽逐漸東昇,奇萊稜線有原本的金黃色,逐漸轉為翠綠色。 沒想到奇萊北峰頂風景太美,導致我們拍照拍得太忘我;於是就這樣,出發時間被整個拖延了將近一個小時...... 不行,再不出發的話,天黑之前可能到不了鐵線橋營地(C2)了。 7:00 來到了下奇萊北壁的缺口處。我們往下看了一眼,確認這就是我們要走的路,深呼吸了一口氣,戴上頭盔,出發!一開始先往左轉,接著就是一段拉繩陡下,還算安全,小心通過即可。 接著,沿著山壁腰繞一小段。 然後,在某處往北轉接上稜線,開始一路往下。這段路雖然偶爾須要手腳並用來爬岩,但岩石都還算穩固,小心通過即可。 7:30 本日重頭戲之一的「雙塔」與「大門牙」映入眼簾。「雙塔」由「南塔」與「北塔」組成,而緊鄰在「北塔」北側的,就是「大門牙」。 接著會先進入一段樹林,而一走出樹林馬上就來到了「雙塔」與「大門牙」的面前。近看「雙塔」非常壯觀,就像兩根巨大的石柱,硬生生地插在奇萊北壁的岩壁上,筆直地對準西方的天空。 出樹林的地方到「雙塔」之間是一段拉繩的垂降,落差頗大(約10m),踩點明顯,小心通過即可。 7:45 拉繩下到「雙塔」與「大門牙」。我們在這邊又再度被壯闊的美景所吸引,一直瘋狂拍照,逗留了大概半小時。 從以下兩張圖大概就可以看出不怕死與怕死的差別...... 8:15 繼續出發。要注意的是,此處正確的路線是從右側的「北塔」旁邊繞過去來到「大門牙」,然後在「北塔」與「大門牙」之間找到一個山洞,也就是所謂的「神奇山洞」的南口,然後透過人包分離的方式鑽過去,從另一側「神奇山洞」的北口出去。此處的路線如果看許多網路上的紀錄可能會覺得很複雜,但實際去走的話其實路跡很明顯,並不需要太擔心。找到「神奇山洞」的南口之後,需要的是相信自己的勇氣,直接給它鑽進去。其實「神奇山洞」裡面還算寬敞,如果覺得很窄,那可能就是鑽錯洞了。 一出「神奇山洞」的北口,馬上就是一小段的拉繩垂降,落差不大,踩點也還算明顯,小心通過即可。 接著,本日最驚險刺激的精華路段馬上映入眼簾:一段落差頗大的極瘦稜陡下。沒有錯,就是要沿著下圖中那段極瘦的稜脊一路往下切,下到圖中那個人小得像螞蟻的地方,然後進入森林。雖然出發前看了很多相關的文字與影像紀錄,也早有心理準備會遇到這樣的地形,但真正身歷其境之時,心中還是不免會懷疑:真的要這樣下去!?心中還是有點忐忑不安。但這份忐忑不安的心情持續不久,馬上就被躍躍欲試的亢奮所取代。 8:25 我們來到瘦稜的頂部,深呼吸一口,開始沿著稜線往下切。這段瘦稜首先是往北走,然後走到盡頭的一塊大石頭之後要往左轉,接上西側的一條支稜,再繼續往下切,如下圖所示。這邊要注意路跡與疊石,如果錯過這個左轉而繼續直走,可能會變得很危險且難行。 走到巨石前的轉彎處往左側看,西側的這條支稜比剛剛的主稜看起來更窄、更驚悚...... 此時我們注意到下方的登山隊正在瘦稜上往上攀爬,我們在此避讓。 8:40 開始沿著西側瘦稜陡下。其實走起來不算太難走,岩石也都還算穩固。說真的,這段路只是乍看之下很嚇人,但走起來的驚嚇程度反而還好,因此小心通過即可。8:45 結束精彩刺激的極瘦稜路段,進入森林。 8:55 出森林,來到了山友稱為「小死亡稜線」的橫渡路段。這個路段主要是扶著右側的岩壁橫渡,左側是很深的山谷。此處目前沒有設置拉繩,但其實路上的岩石都還算穩固,路也不是太窄,因此天氣好的時候來走不算太危險,小心通過即可。 9:05 結束橫渡路段。往岩壁上方看,似乎就是名為「犀牛頭」的巨石。 接著進入鐵杉林,然後沿著稜線一路往北下降到海拔約3070m的鞍部。此處展望極佳,與西邊的合歡群峰遙遙相望。對面山腰上有一條長長的銀白色反光,像一縷銀色緞帶纏繞住翠綠的高山,但那其實是在排隊上山的「車龍」在艷陽照射下的反光。 9:25 來到一處巨石區,由左側腰繞岩壁通過。 通過巨石岩壁區之後,準備再度進入樹林。無意之間回望,映入眼簾的是奇萊北峰巨大巍峨的山體,以及它北面的猙獰山壁。我倒抽一口氣,不敢相信我們剛剛竟然是從那樣的地方下來...... 9:50 進入屏風山南峰之前的森林。這片森林覆蓋著整片屏風山南峰一帶,森林裡是滿滿又茫茫的箭竹海。步道基本上是被箭竹完全覆蓋,使得尋找本來就不清楚的路跡變得更加困難。行進間必須雙手並用不斷地撥開滿到路中間的箭竹。要注意的是,這段路蠻容易一不小心就走錯,我們即使一邊靠著GPS定位以及地圖,一邊一起努力尋找稀疏的路條,仍然不小心走錯了兩次。 10:30 終於脫離在茫茫箭竹海中一邊游泳一邊找路的崩潰,開始陡上屏風山南峰。陡上的這段路相對好走野單純許多,主要是在舒服的森林裡,爬過一顆又一顆的巨石。 10:40 登頂屏風山南峰。此處無基點,只有一顆樹上貼著一紙寫有「屏風山南峰」的紙牌。此處是不錯的營地,有許多平坦適合紮營的空地,缺點是缺乏活水源。我們在此休息20 分鐘。 樹林的縫隙間,可遠眺奇萊北峰。此時已轉為陰天,逐漸灰暗的天色在奇萊北壁上一條條的溝壑以及滿布的巨石之間,產生強烈的光影交錯以及明暗對比之感,使其顯得更加猙獰與險峻。 11:00 離開屏風山南峰,開始一路陡下。 下到最低鞍部之後,開始爬岩。首先,要手腳並用地爬上一個裸岩巨石區,這段爬岩路線的右側緊鄰著落差數百米的山谷,裸露感頗重,若一個踉蹌往右可能就直接去投胎了。幸好岩石都還蠻穩固,小心通過即可。站在這堆巨石的制高點處,往奇萊北壁以及奇萊東稜方向的展望極佳,使我們忘記了對高度的恐懼,取而代之的是對大自然的崇敬之心。 11:40 來到鐘塔面前。爬上鐘塔的路可以分為兩段:第一段是幾乎垂直的岩壁,有繩可拉,踩點也頗明顯,因此難度與危險性不算太高;第二段則是必須靠自己的力量手腳並用往上爬了,這段路裸露感較重,有些岩石也不是那麼穩固,因此必須更為謹慎。攀爬這段岩壁時,隊員之間應該彼此保持安全距離以防落石,若有落石也應該警告下方的隊員。 11:50 爬上鐘塔,並繼續往屏風山中峰前進。我們沿著稜線緩上並路過獵寮營地,接著再度鑽進一片箭竹林,然後在不知不覺中登頂了屏風山中峰,也在完全沒有注意到的情況之下路過了新舊岔路口。等到我們再度拿出地圖時,我們已經幾乎到了屏風山的附近。 12:50 登頂屏風山。我們登頂時山頂擠滿了山友,本來在聊天的他們看到兩個戴著頭盔揹著重裝的人從箭竹海中突然冒出來,都安靜了下來並用驚訝的眼神看著我們,形成一個非常有趣的畫面。屏風山頂毫無展望,腹地也不大。我們在一旁的路邊吃午餐,並大休了1小時。本來今天的行程因為早上在奇萊北峰山頂拍照拍得太開心而延遲了1小時20分鐘,但在我們的努力趕路之下,到了屏風山頂時,延遲已縮短為20分鐘,總算可以放心不用摸黑到營地了。 13:50 離開屏風山,開始往鐵線橋營地(C2)下降。這段路就是不斷的下降、下降、下降,沿途風景也頗為單調。 沿途經過一片台灣二葉松(?)的樹林,細長的樹幹筆直地指向天際,溫暖的陽光從樹幹間的縫隙抵達地面,輕輕地敷在潮濕的土壤與落葉上。 16:10 下到溪谷並過溪。這裡是松針營地的活水源,非常冰涼且水質也非常清澈。我們在此休息了20分鐘。 16:30 抵達松針營地。我們抵達時,整個營地瀰漫著一股歡樂活絡的氣氛。許多人早已搭好帳,正煮著各式各樣香氣逼人的晚餐,也有一群人拉了椅子就在營帳外面談天說地,非常熱鬧,實在難以想像這是台灣百岳「中橫四辣」之首——屏風山——之中會出現的場景。松針營地位於一片台灣二葉松林之中,腹地廣大又有溪流活水源,平坦的地面有松針鋪地,相當柔軟舒服,據說是睡過的都說讚,因此我們本來有在考慮是否改成在此紮營。但看到這個人潮...... 我們馬上決定還是按照原定計畫紮營到鐵線橋營地。 16:50 抵達鐵線橋營地,也就是本日的宿營地(C2)。鐵線橋營地不像松針營地那麼大,也沒有柔軟的松針地毯,但其地勢平坦,也有活水源位於營地稍微再往下走一點的地方,因此也已經算是一個很不錯的營地了。 夜幕低垂,我們坐在一棵倒木上煮著我們的晚餐與熱水,突然之間,我發現不遠處的空中有光點在飛舞,我關掉頭燈想確認那是不是頭燈的光打在昆蟲上的反光,結果光點依舊在飛舞,而且數量越來越多。「是螢火蟲!」我歡呼。沒想到在這個地方,竟然也能看見螢火蟲,我們感到驚奇不已。就這樣,我們在不絕於耳的潺潺溪水聲與翩翩飛舞的螢火蟲中,安穩地睡去,撫慰走了一整天的疲勞。D3(10/11) 鐵線橋營地-大禹嶺 (3小時):一路向上,回歸現實由於前一天已經走完最危險與精彩的路段,今天的行程就顯得較為輕鬆無壓力,而我們今天一致的目標就是希望能夠盡快出到登山口,好好回家洗個澡並大吃一頓。然而,鐵線橋營地位於海拔2060m的最低點,因此今天的路程就是「一路向上」,要一直爬到海拔2550m的屏風山登山口,海拔落差約500m。6:30 拔營出發。從營地一出發就遇到傳說中的鐵線橋,但現在的它其實是一座鋼構的梁橋,跨越了下方水流湍急的深谷。 這段路沿途經過大約4個崩塌地形,皆可拉繩,因此小心通過即可。 8:15 抵達塔次基里溪。冷冽清澈的溪水在石頭間湍急地奔流,溫暖的朝陽照進溪谷平衡了寒意。我將雙手泡在冰涼的溪水中,一邊享受著溫暖和煦的朝陽。我們在這個距離現實世界僅剩40分鐘路程的世外桃源,享受最後的這份愜意,不想去思考下山之後所要面對的種種。我們在此留連了35分鐘,8:50出發。 9:30 抵達位於大禹嶺的屏風山登山口。屏風山登山口位於中橫公路的路邊,也就是合歡山隧道口(台8線與台14甲線的交會點)的附近,只要跨越護欄即可走上公路。我們在這裡,終於正式完成了我們曾經8度申請、2度挑戰,但皆因為惡劣天候而取消、撤退的路線。真是可喜可賀。於是,我們跨越了劃分現實社會以及高山領域界線的護欄,回到了現實社會。終究。 在合歡山莊的觀景台上遠眺我們兩天前剛走過的路,我的心中感到一股無以名狀的彭湃與悸動。或許不能長久永恆,但曾經走過的路與獲得的感動,將會在往後的日子裡,繼續閃閃發亮。後會有期了,奇萊。而我會帶著這份感動,繼續一直走下去。 重要資訊整理 (2019)

特殊地形 (奇萊北峰與屏風山之間) 雙塔與大門牙:從雙塔東側拉繩垂降,腰繞北塔東側,前往大門牙

神奇山洞:在大門牙找到神奇山洞南口,以人包分離方式通過,一出神奇山洞北口馬上是一段拉繩垂降

極瘦稜:出神奇山洞北口之後,接上一段大致往北的極瘦稜,下到某巨石之後要往左轉切到西側支稜再繼續往下

橫渡碎石坡(小死亡稜線):以凸出巨石為界,第一段先往下,第二段則轉為稍微高繞橫渡過碎石坡

鐘塔:裸岩碎石,須注意落石 水源地點 成功山屋旁有溪流活水源

稜線山屋旁下切取水,來回約50分鐘

奇萊稜線上可能有看天池

屏風山登頂前有黑水塘

新舊岔路口松針營地(大禹嶺60指示牌)旁有溪流活水源

鐵線橋營地附近有溪流活水源

塔次基里溪 沿途可用營地 稜線營地:奇萊稜線上有多處可用營地:平坦,風大、無水

奇萊北峰下(往奇萊東稜方向)箭竹草坡:風大,無水,腹地小,距奇萊北峰約200公尺,海拔約H3576m

屏風山南峰頂:平坦,腹地大,缺水

屏風山中峰附近獵寮:腹地小,缺水

屏風山中峰附近新舊岔路口營地:腹地小,缺水

松針營地(大禹嶺60指示牌):有活水源,平坦,腹地大

鐵線橋營地:有活水源,平坦,但環境潮濕,水聲較吵雜,可能會反潮 手機通訊地點 (中華電信) 奇萊稜線上大致有訊號

奇萊北壁至屏風山之間有訊號

屏風山至松針營地之間有訊號(靠近松針營地一帶因地處溪谷訊號較差)

鐵線橋營地有微弱訊號 注意事項 D1 從成功山屋取水,要揹2人2天份的水

D2 出發時間須特別控制,以免摸黑抵達營地(C2)

行走於奇萊北壁與屏風山之間路段應配戴頭盔

參考資料

Sakuli (2016). 奇萊北壁下屏風 (Mt. Qilai North peak ~ Mt. Pingfeng). https://reurl.cc/6vgAO.

雨林老爬 (2015). 【花蓮秀林】1040613~14-奇萊北壁下屏風山(走新線下山)二日行. http://panyulin.blogspot.com/2015/11/104061314.html.

獨眼小魚 (2018). 2018奇萊北壁下屏風. https://reurl.cc/aql6Z.

LEoN's WAY (2009). 2009_0528-0531 奇萊北壁下屏風山【路況、營地、水源、航跡圖、文字記錄】. http://leonsway.blogspot.com/2009/06/20090528-0531.html.

Pen Hsuan Wang (2019). 奇萊北壁下屏風--黑色奇萊. https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=7592.

" The mountains are calling and I must go." —

John Muir

