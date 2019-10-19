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亞錦賽／對大陸爭冠軍戰資格 林子偉移防外野

魚與熊掌可得兼「黃金一稜」一面山一面海，偷得半日爬山趣！

2019-10-19 18:00健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處10/5(六)要補班，前一天便決定請半天假，這半天的時間完成黃金一稜綽綽有餘，嘿嘿。基隆山東峰又稱雷霆峰、黃金一稜，之前只有輕鬆爬過基隆山主峰，這次終於可以擁抱那胖胖三角錐狀的東峰啦~我的GPX : 基隆山東峰O形7e90716bbcb8d8b519f527e6f5ad7b9a.jpg▲原本計畫車停隔頂停車場，沒想到補班日的九份人潮、車潮依然很嚇人，根本沒有車位，還好往下方金光路開過去沒多久即見到自在草堂的停車場，一次100元，對於要去九份老街的遊客雖然稍微遠了一點點，但是對於要去爬基隆山東峰的我來說倒是還好，除了沒有洗手間 (停車場走到底有階梯往下通到山尖路的登山口)a164e89fec1c03d3584a725320edd218.jpg▲13:30 整裝完畢，往階梯走下去829828cef42a9415dfd8f4f36fa88c2c.jpg▲右邊是民宅，取左續往下bc83913751d072eb17be3c1e63b13892.jpg▲不到十分鐘即看到馬路，續直行前往登山口 (不要像我呆呆的往右，看到浪漫小路的指標才折返)ffc3c5e10bd894899700b0aad75c042e.jpg▲折返eb9139fd660948b73365ca5355d247be.jpg▲走回正確方向，抬頭即可見到等下要爬上去的基隆山東峰80073976fb7daae99516aeb1a8ed8892.jpg▲13:52 到達登山口，旁邊樹上綁了些布條，還有根電線桿 (編號 : 濂九幹線24)6cbe7dfc7595dc4ba42201cbe5856e26.jpg▲正式起登48a51fc34bb00b204b32805793f33a19.jpg▲路跡明顯，有布條指引4a82b94516cbfb87952fc4dd9f343287.jpg▲14:07 十分鐘後看到這顆觀景石，爬上去瞧瞧42c9f23f57ccc32709fe804992d7af76.jpg▲左邊就是基隆山東峰的山壁，近看好雄偉ae608315b46754a2c898025b2cc475b7.jpg▲坐在大石上吹著涼風，欣賞眼前的美景，快樂似神仙啊~(回味著對面爬過的煙囪稜、茶壼山、半屏山、劍龍稜及鋸齒稜)af9f216340dae417ccddf514b3d0f463.jpg▲14:20 賞景十幾分鐘後繼續上路4ac9a61bd19e4460376b5f706e1ec670.jpg▲拉繩路段很多，後面還有芒草叢林，手套、長袖或袖套一定要帶上e2cc8f07833b1af9402a9fe1f1e9a131.jpgf376a14a8cfba4b1dba29dccfa9d9cae.jpg▲可能是因為前一週負重十公斤爬過了奇萊南華，今日爬山感覺好像沒揹東西，輕鬆的很 😁253ad82e236354204e5e12f9e920e35a.jpg7dbf40983ea8de89858c79d78a4541e6.jpg▲拉繩2ce1e5488539bee57ed7dbdead91d791.jpg▲拉繩5600aa549203599073cac8c62252e2b1.jpg▲再拉繩670d53787db09f9a1f33c513d9f3f3c8.jpg▲14:57 叉路口，先取右上再折返往485峰 (從登山口至此不需要1小時)bbddbf7a94960c105def9e083228631e.jpg▲往基隆山東峰邁進囉~好像要見情人，緊張又興奮 😆56b5d20cbf833935856a252e0fa481c0.jpg▲拉繩陡上後即登頂 (叉路口至此不用十分鐘)745ee4b5cdfd79fd947cd2427a34d305.jpg▲登頂啦~而且還包場~

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▲一邊是山一邊是海，誰說魚與熊掌不可得兼 😍e64618cc9fefd94324a0c7262a6cbddf.jpg▲奇特的陰陽海歷歷在目fb4a156461afd2341ef894cbb344ee92.jpg▲左邊的基隆嶼隱隱若現0c2b8141a3ccd9dfb1a089e685a86dc6.jpg▲山頂右邊有路通往別的登山口be925b764cc3739f2d7e90c293bb2492.jpg▲俯瞰黃金瀑布及廢煙管幾乎無遮蔽的視野，太讚了~之前在基隆山頂只能往下瞧的基隆山東峰，終於讓我一親芳澤啦~677654f442377dce5885bcf640d462a0.jpg▲15:21 在基隆山頂忘我地享受了15分鐘後準備折返，眼前即為接下來要前往的485峰及基隆山主峰5fee912a9c704d8c080816321354f684.jpg▲拉繩陡下途中拍攝，等下就要體驗陡上485峰及基隆山主峰的刺激了06e22c91606f736bde0007b53e1e39ab.jpg▲15:32 回到叉路口續直行82038a70e3aa257f09707939d8668fa2.jpg▲吼吼~這芒草又高又茂密，每一步都要小心踏好別踩空ae689b051187610aefdb41816efaa91c.jpg▲回望東峰02b4e7428547c9c4e2efa8f99409ec6e.jpg▲要擠過這兩顆大石有點難，只能爬上左邊的石頭再下去1d6ee06f86dee0b7113982aee4ae824a.jpg▲繼續鑽芒草dc235d0d4f2e15041114f2814328b34c.jpg▲東峰愈來愈遠了65f9b0cad1bda3cff8ccdb48f22d2fa4.jpg▲15:46 準備陡上3b2b446713218acf0419e5b7245f7984.jpg▲有拉繩輔助de921bf00dee587950b968b7c9d71301.jpg▲回拍東峰，已經跟它一般高了9e8d30a3d8a31781047e7db51db2c970.jpg▲對面的茶壼山頂及半屏山頂雲霧籠罩，慶幸我現在不在那邊 😆414eb3e665f77d3b8d53910a287fff85.jpg▲太陽西曬下的東峰+485峰頂的影子a930053795906d31271af5f35b1e0c9a.jpg▲右邊煙囪稜的光影變化讓我忍不住又停下來欣賞bd750a12d379074dcccc2bd7028019bc.jpg▲廣角拍攝918fe7e713b4a1ce4231652d77d1a123.jpg▲最後一段陡上，拉繩就在芒草中 😆8352b0eaf3e5ba0a583515a1df020bd5.jpg▲15:58 登頂囉~花了12分鐘爬上來，實際上不用這麼久c146abf8e57eafbcb1ee98f8c7614fd2.jpg▲485峰山頂的基石 - 台陽4號60d5aa490289843d467171319fcf77cd.jpg▲485峰山頂往東峰拍攝7ebebe84a566af776c611f5f43a07877.jpg▲往茶壼山拍攝 (那一大坨雲也太有戲了)a8cd4f8d2bb300ab5d310eae7bf003ea.jpg2d6fc2d74d906a51ecdbf52552eb3964.jpg▲往基隆嶼拍攝▲485峰環景，視野沒有東峰那麼好，但也挺不錯的915d6df169a1de75f1b4fed362c4f6e8.jpg▲16:08 待了十分鐘後，準備前往最後的山頭 - 基隆山主峰f18f9b1f5fb55df2eecec9700d95f485.jpg▲路邊的台陽2號基石 (那是2嗎?)56df3e43712b5a5b36abcbee434035d8.jpg▲鑽芒草...眺望主峰，上去的路徑在哪兒呀?430f314526c2fa1e447c402402c28372.jpg▲拉繩陡上98a318435f8e0d8cbb1c05c92af28023.jpg▲往回拍，雙峰😆84f1e39489f7173dd2e1a9ffba1dca9f.jpg▲往回拍剛才鑽過的芒草叢林90fa6bef7137f5b62a791c0eb7482213.jpg▲繼續...8021dd9bbacfb56adb485801e24dc556.jpg▲往回拍，再會囉~東峰及485峰~366928b791879460c9796a1a3db72d45.jpg▲已經聽到一堆人聲，芒草叢林終於要結束啦~77073f0f2402b1ad5bf94cc8ee8aec45.jpg▲16:43 到達主峰，之前的欄杆呢? (485峰至此花了35分鐘)74699e35a739d6f5bf95c93f0cc46581.jpg▲往回拍，選擇從山尖路登山口上來是對的，我寧願慢慢陡上也不願溜滑梯下去啊~況且接著只要輕鬆下人工階梯就好了，沒壓力8ecc650c85090207bd39f9bd8477bf85.jpg▲主峰頂的涼亭...這施工現場是怎麼回事...e1d98d5e8746b741e9bde0100e8cf96a.jpg▲16:47 往主峰步道入口出發 (三角點在左前方)be3297f0410b4d5763b7bd48016bb45a.jpg▲之前上主峰漏拍的三角點 😆12a91bba10ff36246b353af55a97950f.jpg2fa25cc9be100b45cc2a449b1b8d2752.jpg▲原本想要在主峰上拍夕陽及夜景，但因要揹腳架，想想就算了7b6f4361eabe5acba4c2089662c23c4f.jpg42c5939e5aeed7b983bfab6c619fdab0.jpg▲下山的遊客不少，也有些遊客正準備上來賞夕陽337f804dedbada13db721b1fd590ebe9.jpg▲今天的夕陽應該很美，點後悔沒揹腳架 😆0cdf99dc66ab67bb8612523474d3047d.jpg▲17:22 回到主峰入口，取左回停車場a5b1c1b8690e9d0efb489386320bcfdf.jpg▲這夕陽，只能用眼睛欣賞一下囉~51911e0e78814350c6e2f025dc221f3b.jpg▲主峰入口石碑83ed7665d285d9f2d9dedad32c12010f.jpg▲經過隔頂停車場後往下走95729b60bbfd09ea0e5dfa7176ddbe29.jpg▲大約5分鐘即到達自在草堂停車場入口401a3b9c62185d701c2c2656852d7f43.jpg▲停車場只剩我一台車...花了不到四小時的時間就能飽覽山海景，況且沿途只遇到一組山友，真的是賺到了 😆

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