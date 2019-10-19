魚與熊掌可得兼「黃金一稜」一面山一面海，偷得半日爬山趣！

2019-10-19 18:00 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



原文出處 10/5(六)要補班，前一天便決定請半天假，這半天的時間完成黃金一稜綽綽有餘，嘿嘿。基隆山東峰又稱雷霆峰、黃金一稜，之前只有輕鬆爬過基隆山主峰，這次終於可以擁抱那胖胖三角錐狀的東峰啦~我的GPX : 基隆山東峰O形 ▲原本計畫車停隔頂停車場，沒想到補班日的九份人潮、車潮依然很嚇人，根本沒有車位，還好往下方金光路開過去沒多久即見到自在草堂的停車場，一次100元，對於要去九份老街的遊客雖然稍微遠了一點點，但是對於要去爬基隆山東峰的我來說倒是還好，除了沒有洗手間 (停車場走到底有階梯往下通到山尖路的登山口) ▲13:30 整裝完畢，往階梯走下去 ▲右邊是民宅，取左續往下 ▲不到十分鐘即看到馬路，續直行前往登山口 (不要像我呆呆的往右，看到浪漫小路的指標才折返) ▲折返 ▲走回正確方向，抬頭即可見到等下要爬上去的基隆山東峰 ▲13:52 到達登山口，旁邊樹上綁了些布條，還有根電線桿 (編號 : 濂九幹線24) ▲正式起登 ▲路跡明顯，有布條指引 ▲14:07 十分鐘後看到這顆觀景石，爬上去瞧瞧 ▲左邊就是基隆山東峰的山壁，近看好雄偉 ▲坐在大石上吹著涼風，欣賞眼前的美景，快樂似神仙啊~(回味著對面爬過的煙囪稜、茶壼山、半屏山、劍龍稜及鋸齒稜) ▲14:20 賞景十幾分鐘後繼續上路 ▲拉繩路段很多，後面還有芒草叢林，手套、長袖或袖套一定要帶上 ▲可能是因為前一週負重十公斤爬過了奇萊南華，今日爬山感覺好像沒揹東西，輕鬆的很 😁 ▲拉繩 ▲拉繩 ▲再拉繩 ▲14:57 叉路口，先取右上再折返往485峰 (從登山口至此不需要1小時) ▲往基隆山東峰邁進囉~好像要見情人，緊張又興奮 😆 ▲拉繩陡上後即登頂 (叉路口至此不用十分鐘) ▲登頂啦~而且還包場~

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▲一邊是山一邊是海，誰說魚與熊掌不可得兼 😍 ▲奇特的陰陽海歷歷在目 ▲左邊的基隆嶼隱隱若現 ▲山頂右邊有路通往別的登山口 ▲俯瞰黃金瀑布及廢煙管 ▲幾乎無遮蔽的視野，太讚了~之前在基隆山頂只能往下瞧的基隆山東峰，終於讓我一親芳澤啦~ ▲15:21 在基隆山頂忘我地享受了15分鐘後準備折返，眼前即為接下來要前往的485峰及基隆山主峰 ▲拉繩陡下途中拍攝，等下就要體驗陡上485峰及基隆山主峰的刺激了 ▲15:32 回到叉路口續直行 ▲吼吼~這芒草又高又茂密，每一步都要小心踏好別踩空 ▲回望東峰 ▲要擠過這兩顆大石有點難，只能爬上左邊的石頭再下去 ▲繼續鑽芒草 ▲東峰愈來愈遠了 ▲15:46 準備陡上 ▲有拉繩輔助 ▲回拍東峰，已經跟它一般高了 ▲對面的茶壼山頂及半屏山頂雲霧籠罩，慶幸我現在不在那邊 😆 ▲太陽西曬下的東峰+485峰頂的影子 ▲右邊煙囪稜的光影變化讓我忍不住又停下來欣賞 ▲廣角拍攝 ▲最後一段陡上，拉繩就在芒草中 😆 ▲15:58 登頂囉~花了12分鐘爬上來，實際上不用這麼久 ▲485峰山頂的基石 - 台陽4號 ▲485峰山頂往東峰拍攝 ▲往茶壼山拍攝 (那一大坨雲也太有戲了) ▲往基隆嶼拍攝 ▲485峰環景，視野沒有東峰那麼好，但也挺不錯的 ▲16:08 待了十分鐘後，準備前往最後的山頭 - 基隆山主峰 ▲路邊的台陽2號基石 (那是2嗎?) ▲鑽芒草...眺望主峰，上去的路徑在哪兒呀? ▲拉繩陡上 ▲往回拍，雙峰😆 ▲往回拍剛才鑽過的芒草叢林 ▲繼續... ▲往回拍，再會囉~東峰及485峰~ ▲已經聽到一堆人聲，芒草叢林終於要結束啦~ ▲16:43 到達主峰，之前的欄杆呢? (485峰至此花了35分鐘) ▲往回拍，選擇從山尖路登山口上來是對的，我寧願慢慢陡上也不願溜滑梯下去啊~況且接著只要輕鬆下人工階梯就好了，沒壓力 ▲主峰頂的涼亭...這施工現場是怎麼回事... ▲16:47 往主峰步道入口出發 (三角點在左前方) ▲之前上主峰漏拍的三角點 😆 ▲原本想要在主峰上拍夕陽及夜景，但因要揹腳架，想想就算了 ▲下山的遊客不少，也有些遊客正準備上來賞夕陽 ▲今天的夕陽應該很美，點後悔沒揹腳架 😆 ▲17:22 回到主峰入口，取左回停車場 ▲這夕陽，只能用眼睛欣賞一下囉~ ▲主峰入口石碑 ▲經過隔頂停車場後往下走 ▲大約5分鐘即到達自在草堂停車場入口 ▲停車場只剩我一台車...花了不到四小時的時間就能飽覽山海景，況且沿途只遇到一組山友，真的是賺到了 😆