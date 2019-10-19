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新北金山越級挑戰　竹子山古道順登竹子山

2019-10-19 07:46健行筆記 健行筆記需仁

國慶日四天連假，原本已經安排好跟秉謙前往觀霧，這天預定的行程應該是榛山步道順登榛山，沒想到車子出了狀況，經過一連串的聯繫，很順利的拖回台北。然而四天連假就這泡湯，實在是心有不甘，回到家重新規劃行程。先前聽秉謙提起想去探竹子山古道順登竹子山，就把目標設定在這裡。竹子山海拔1103公尺，屬於台灣北部大屯火山群的其中一群，噴發年代約在距今80萬年前，在約50萬年前停止活動至今。竹子山熔岩流分佈區域極為廣大，是大屯火山群中覆蓋面積最大的火山，涵蓋新北市金山區、石門區和三芝區大部分地區，甚至遠到富貴角及麟山鼻。竹子山最高峰海拔高度1103公尺，山脈整體的基岩為兩輝安山岩，稜線陡峭，並無明顯的噴發口。目前竹子山大部分區域皆屬軍事管制區，一般民眾無法進入，山友僅能抵達海拔1037公尺處的竹子山北北峰反射板。（資料來源：WIKI）此行我跟秉謙兩人分騎機車，經陽金公路抵達新北市金山區，於陽金公路3K處進入北25公路，至倒照湖49號進入竹子山古道入口。2016年7月我曾由此經竹子山古道前往阿里磅瀑布，登山口至福德同土地公廟這段路還算是熟門熟路。之後循土地公廟右上稜線路，於阿里磅瀑布叉路口取左往竹子山北北峰，此後就是全然陌生的路徑。往竹子山北北峰山徑之難行實在超乎想像，前段路徑轉入山腰，步道寬度僅與單腳同寬甚至更窄，當中還踩塌路基往下滑了兩公尺，之後進入濕滑難行的溪溝路陡上，時間已經延誤不少，等鑽入箭竹叢中，大約抵達海拔820公尺處，已經是下午1430，為了保留體力以及避免摸黑，顧不得稜線風光與展望決定折返。以下為影像紀錄。

1.竹子山古道入口處展望，基隆嶼清晰可見。

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2.斐豹蛺蝶（黑端豹斑蝶）雌蟲。

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3.竹子山古道入口清楚，遠方竹子山目標清晰，雖然七百多公尺的落差讓人光看就腳軟，還是盡力而為。

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4.白痣珈蟌雌蟲，竹子山古道的生態相當豐富，記得第一次拍到蝶蛉也是在這邊。

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5.善變蜻蜓雌蟲。

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6.古道前段路徑清晰好走。

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7.毛葉鴨舌疝（鴨跖草科假紫萬年青屬），名字雖有鴨舌疝，卻非鴨舌疝屬，查名字查了好一陣子。

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8.葉與植株。

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9.大娜波灰蝶（埔里波紋小灰蝶）。

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10.黃花鼠尾草。

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11.抵達福德同土地公廟，大約走了一個半小時，海拔高度從292公尺上升到580公尺，盡量維持不停留持續前進，整體說來應該是自去年底心臟手術之後，表現最好的一次，在此休息約20分鐘。

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12.休息過後，從福德同土地公廟右側上切稜線，抵達竹子山與阿里磅瀑布叉路口，取左前進。

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13.之後的山徑就越來越難走。

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14.密林擋道，勉強有路跡，但路寬相當狹窄。

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15.抵達稜線下方溪溝，在這邊午餐。

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16.午餐後繼續上行，雖說又陡又滑，至少路徑清楚多了。

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17.雖然接近稜線，海拔大約820公尺，不過已經下午兩點半，保持體力同時避免摸黑，決定在此折返。

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18.上山靠體力與意志力，下山更要加上經驗與專注力，未必就比較輕鬆。

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19.光看這些溪石，真的又圓又滑。

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20.回到午餐地，上坡的時候還好，反倒是下坡才開始有點鐵腿。

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21.由於來時我把路基給踩塌，整個人往下滑了兩公尺深，回程秉謙決定另外砍一段腰繞路，避開路基塌陷處。走過去只要一分鐘不到，秉謙花了15分鐘開路。

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22.山茶科山茶屬的植物，這時候也沒有太多力氣拍細節，大概是台灣山茶吧。

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23.某種姬尺蛾吧，有空再查。

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24.九丁榕板根，走到這裡才發現，我們走了另一條路下山，距離土地公廟不遠。

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25.回到登山口，這一路從天光走到黃昏。

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雖說此行並沒有登頂，但已經是我從去年底手術以來，走過難度最高，爬升高度也最高的路線，秉謙在一旁觀察，慶幸手術後的我並沒有忘記步法行進的觀念與技巧，只是這次越級挑戰難度太高，還是先從路徑比較清晰好走的山徑著手，最起碼行進高度的落差算是有所突破，算是一大收穫。需仁．2019/10/14

古道瀑布公路
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