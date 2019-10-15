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一次滿足多個願望！志佳陽大山下馬武霸山Ｏ型連走

2019-10-15 22:00健行筆記 健行筆記Anka San

＊日期：2019/04/27 （六）路線：志佳陽大山、馬武霸山Ｏ型原文出處：https://ankakasan.blogspot.com/2019/04/blog-post.html

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馬武霸山基點望向山下的風景
多個願望，一次滿足。這就是我對馬武霸山的解讀。
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志佳陽大山的四季蘭溪吊橋旁的入園証投遞箱，旁邊已經有增設新的ＱＲ Code報到點了耶
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正好今年天氣提早變暖，志佳陽這邊的杜鵑花已經滿開，記得之前是六月來才看到滿開的杜鵑
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志佳陽大山與馬武霸山的交叉口，叉路在志佳陽下山路線的左手邊稜線旁
這天，我們從四季蘭溪吊橋出發，直到登頂志佳陽大山後，接著繼續下山，直到志佳陽大山和馬武霸山的叉路口，又繼續往馬武霸山前進。
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從馬武霸的下山路線走沒多久，就是一般人身高的箭竹林，只能開始游箭竹海了...
開始這段下坡，前一公里多的路徑，就是高於人頭、下坡坡度約50度的箭竹海，陡到我只能邊下坡、邊死命地抓住旁邊的箭竹，免得一路滑下去。這裡很像是小劍那無窮無盡的箭竹坡，只是這裡寬度只夠一個人通過，視野能望出去多遠，得看你有多努力的游XD。

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偶爾從箭竹海裡抬起頭來，也能看見四周的杜鵑花，只是忙著陡下坡，實在沒啥空賞景...QQ下坡持續了一小時後，卻發現我們只有前進了一公里，這速度，讓人深深懷疑....今天是否有辦法在天亮前走出登山口....。網路上的很多記錄也只有輕描淡寫的說到這裡有片比人高的箭竹海，難道是因為路線太鳥，所以大家的紀錄上，才照片這麼少...描述也很少...？？

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你有看到前面的路了嗎？XD
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在這片中級山森林中，狂跨比大腿還高的倒木
過了這頻頻游不完的箭竹海之後，大概馬武霸最高峰到馬武霸三角點這段，約兩、三公里，會進入原始的中級山森林（這海拔都快三千了，怎麼還一副一千多中級山的長相呀？！。想像一下這裡有點像是密集版的白姑大山，但坡度很緩，只是有跨不完的倒木，讓我們左繞右繞、跨上跨下的，前進速度甚為緩慢，海拔下降的也很慢，甚至路況爛到還以為是不是前陣子剛有颱風肆虐過...。害我煩躁地看了航跡之後，差點想來一段叢林穿越，想直接切它中路上到三角點。但事實證明（我真的嘗試叢林穿越了...XD），中路更難走.....因為有非常多擋路的樹枝跟樹幹，光花在繞過這些障礙物的時間，就已經足夠腰繞了。Orz）
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造林徑，一到馬武霸山基點峰這裡，突然一片開闊，再也不是森林密布的路徑
終於，游出了中級山森林，才到了一個完全不同的世界，造林徑，約馬武霸三角點到停機坪這段（？，有點像是馬武佐野郡山山頂的樣子，一片廣闊的草原。這是自從我們今天開始爬馬武霸山，直到這裡才第一次感受到「啊，原來今天是有太陽的啊？！」（中級山森林那段根本就暗無天日呀）
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山林防火巷
最後一段，是一段山林防火巷，很像南湖從勝光登山口出來的那段，只是....這裡更是無窮無盡的陡下坡，雖然高興終於能看到陽光了，但更怕被雨追到，於是開始整路狂飆下山，直到膝蓋不是我們的膝蓋、腳趾不是我們的腳趾....
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老實說後段整路下山的風景是漂亮的，只是路還很長、又陡到沒有太多時間欣賞風景
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出了登山口後，還得過平等吊橋，續踢一公里多回到流籠頭拿車
最終，趕在天亮前下山了。原本是預測80%的下雨機率，最後我們只遇到30秒的雨，路途中還能遇上藍天，這我只能說：啊，只能感謝媽祖了！XD#有一種叫做不願再續的前緣#跟馬武霸的第一次也是最後的一次#難怪網路上的記錄都很輕描淡寫#有一種鳥山會讓你拍照拍很少記錄寫很短#以後有仇人，可以推薦他去走馬武霸喲XD
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正好遇到了環山部落滿開的八重櫻
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突然多出來的賞花行程
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今日路線地圖

吊橋登山賞花
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