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美景無敵！奇萊南華鐵腿行　雲霧繚繞的山景如仙境

2019-10-13 21:00健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處

原本8/24~25的行程，由於西南氣流帶來連續豪大雨，造成能高越嶺古道西段及天池山莊封閉，只好延期一個月再出發。好不容易熬過了一個月，這次沒有颱風、也沒有豪大雨的攪局，我卻有種想要臨陣脫逃的忐忑不安感，因為跟團壓力好大...害怕無法專心拍照、擔心肉腳的我跟不上隊友，結果都發生了 😭，入門百岳搞到鐵腿，怎能只用肉腳來形容，哈哈哈~以下是表定路線，實際路線跳過了無緣的光被八表 :D1 : 0K屯原登山口→4.5K→雲海保線所(有廁所)→8.6K→天池山莊→2.5K→光被八表→2.5K→天池山莊 (18.1K)D2 : 0K天池山莊→1.1K→天池→2K→奇萊南峰→2K→天池→1.4K→南華山→1.4K→天池→1.1K→天池山莊→13.1K→屯原登山口 (22.1K)

04124cbd37cecc4b441ce8d21c383983.jpg▲6:24 到達屯原登山口，趁無人時趕緊跳下車拍張照先 (半夜自行從台北開車下來，其它團員則是前一晚先住宿在廬山)

bf445adc063714acd585d43a57cc0cc0.jpg7:18 第一停車場已無車位，所以停在上層的第二停車場...一下子忘了拿登山杖，一下子又在找新買的手機包 (掉在停車場到登山口路上，不知被誰撿走了)，來來回回不知在忙啥 😅

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▲7:36 屯原登山口的視野

d62e9f71813c3f753ac74712501e533c.jpg

▲本團因故無法於7點前到達登山口準時起登，電話連絡徵求嚮導同意後，便跟隨其它不認識的山友出發 (抱歉啦嚮導~我知道你是千百個不願意...)

9e760cb5f995e43617e22d6da907d019.jpg▲我以為後方這位協作是要去天池山莊，但是到了天池山莊卻發現是可以騎機車到達的，所以，這位協作的目的地到底是哪兒呢?af6b5dad769ced9146d5b7a629a0e585.jpg▲背包套上有雲豹登山隊的字樣，我只跟他說聲辛苦了，沒有問他要去哪兒...揹得比我重很多，走得也比我快很多 😅8e310bdca18e9e89ec303c417b077a9d.jpg▲7:58 遇到第一個崩壁，這算小case，後面有更壯觀的超級大崩壁6bb0afb05b6dd819c00cc28c20bfe60f.jpg▲轉角遇見藍天白雲...可以沒有壓力地慢慢走慢慢拍，很像是偷來的幸福 😆5d34c3aaf5b4d28a38610cc62c48cbca.jpg▲往回拍，遠方有漂亮的雲海b1dcbd9501166c0ae80574feb9cc574f.jpg▲8:05 登山口陸續有山友起登c54d4bb5526197f3a9f004db1b7afe73.jpg▲逆光很糟，碎石坡爬得辛苦f02c40f8b5009e00c884f93b0f7a5980.jpg▲往回拍，全程只有剛開始這段有欄杆911905817e8234ff7d50e4dec3435a2c.jpg窄窄的山徑，如果錐麓古道也同樣寬度的話，我應該沒問題的吧...47d5bdb612eda2e584f3200ddb68c77a.jpg▲往回拍，登山口已幾乎看不見d5bae3437912350b5af773d903d5e5ab.jpg▲8:17 廢棄吊橋柱，這裏大約是1K，還有12.1K才能爬到天池山莊啊~ac8f7711a064d6047bd9280368f74034.jpg▲邊走邊欣賞美麗的山景47e96ff0aa6d6a2cbb15a9375e257d52.jpg▲轉角又見藍天白雲5de4157126667bb9ed7a5c62fdc05f67.jpg▲沿途可見不同號碼的乙線指標，乙線應該是指台電電力輸送線「東西連絡線乙線」(好繞口 😆 )，「雲海」是指「雲海保線所」，「保線所」= 台電在山區設置的工作站，天池山莊原本也是保線所，現在則是超難搶的五星級山屋a40b8b3861321c72b2a6883435c6326e.jpg▲8:37 第一座小橋，後面還有很多799d966d2e61be51e7f9f5f99862134b.jpg▲山景漸漸被遮蔽2bfc9e564b1fed17c5c34dc74c975a9b.jpg45d197f3d26f6724b66abe66de4cd4f8.jpg▲目前為止都沒有太陡的坡ab732f639fd706486a4cbf5da0d16d13.jpgd04e6f053d217f60f977d2784cd5bad9.jpg▲8:59 1小時10分才走了2K，負重大約十公斤，這樣算龜速嗎?ac12350249367f64ec4cc0e939f39bce.jpg30541194cb3727dea344d8ab609e0351.jpg▲警示牌「上有輸電線人物請保持2.5公尺以上之安全距離」台中供電區營運處製5a02414db22062e1e1c7d0bfbb48609a.jpg▲曬到了幾秒鐘太陽後，再度進入樹林8c5faf52db90591639aab8586b767072.jpg▲大多平緩好走的能高越嶺道，負重十公斤下行走，對於肉腳還是辛苦的呀...54a8e1ec58e74c6f8c5464f8e65a614a.jpg▲去回程的沿途經常巧遇前面那組山友6739dcd3cffa7f75b9a3228888eba0de.jpg▲9:32 這裏大約是3K(里程樁在左前方幾公尺處)，左上為「能高越嶺高繞路線」，可到達屯原登山口上方的「雲天宮」，當屯原登山口到此3K之間封閉時，就必須走高繞路線，比原來的路線多了1.5K 😅73aeee05b2c04f598b543b432c56bb16.jpg▲指標上到達天池山莊的距離被熱心山友修改了9fbb5ad2227a469d85f87d49b2ffe267.jpg▲緩上坡c6ff3ba4a51423dbdd453d3239244782.jpg▲過木橋3af2d929aa6fdd3df5e80f36207993ef.jpg▲又被一組山友超越 😆7305942e12dbb4be77216df5424836dc.jpge7c007420456ed75747025d7aa592448.jpg▲正在拍這顆不知是杉果還是松果時，又被一組山友超越 (抱歉，我擋到路了 😅)64c6469afb27fc4649912133762dbd5a.jpg▲除了滿地的杉果(松果?)，沿途也不時可見到苔蘚植物 (目前見過最多最美的苔蘚植物就是在太平山的翠峰湖環山步道啦~)a0f309d7a132ecc0004775b0fbeccdc5.jpg▲10:06 才走了4K53be5d4edb5c7b505398c4421cd24ba6.jpg▲過了4K後，馬上就看到尾上山叉路，尾上山為廬山六寶之首，來回3.4K，肉腳的我還是跳過趕路吧~(廬山六寶 : 尾上山、馬海濮富士山、再生山、武浪洋山、武令山、母安山)8039d60f838ffb49684322c8e6e9eb3c.jpg▲10:10 第一座吊橋到啦~b28bf317bd6111bebd6ba2b90677f640.jpg▲大概等了五分鐘才能過橋，因為要等這組有緣的山友輪流拍完照 😆07b4e14b8e1145d92acab89d9b7f923a.jpg▲過了第一座吊橋後，有點小小展望，但不知眼前那是哪座山 (手機電力只剩50%，不敢亂用APP認山頭，沒帶隨身電源真失策)b1a218692115f00e1805fbd232f505be.jpg▲10:19 到達土地公廟「福雲宮」，參拜一下祈求土地公保平安ea724f4b26ffff115dd8c1529da99b51.jpg▲10:21「福雲宮」再往前走幾步就到達4.5K的雲海保線所啦~8ed3c4366eb8888a895db4252ca75b62.jpg這裏的海拔大概跟福壽山農場差不多，但是要自己用雙腳走上來😆，很多山友都在此休息、補充熱量f7ba47fde7b82d2886c6cdfcbc48c0f5.jpg▲雲海保線所前方的視野 (不知是哪座山飄浮在雲海中)，下方為舊東西輸電線 (舊東西輸電線的歷史沿革與生態保育)95acd37892548e596e2fbeb15c972aff.jpg▲找個陰涼處喝水、進食，這隻金翼白眉似乎想來討食，抱歉啦~不能餵你...adc94b21c1b761475ec3e0048fc6ddd3.jpg▲有水有廁的雲海保線所，明天見~3d84e6d4aa3737aba5670b06a69a8525.jpg▲10:52 離開雲海保線所繼續上路 (這個坡看起來不陡，但回程得咬牙苦撐啊~)783990f03fa07f202063600af3db54e9.jpg▲11:05 右邊封閉，必須左上高繞d681bba95cd4fecfa7ab089b5c12a626.jpg▲11:14 高繞結束b163ba52536aa313a56010543bc17f35.jpg▲走在沒有景的步道有點小無聊d6ee3d79db89cd522a8212158e1dedb8.jpg▲接下來幾乎是一路下坡92f425bcb560091e99ecf904b2750314.jpgb6338f34ae4d5a3b4786edee57225fd0.jpg▲想到回程的苦...4d4ea712f6f73ce3cf20b3ab73f5dedf.jpg716c838538fd01a6d52ffae9a588e659.jpg▲11:34 才走了5.5K而已...ead47e2570dc8d0ff1ea15fed1e85b46.jpg▲11:36 又遇崩壁80e545f5d486c7898f17253d635ba373.jpg▲往上拍 (現場看較可怕)fe19e6ac8cf7348fa297708c85cd963f.jpg▲往下拍 (現場看較壯觀)b88d7fa3b399d5d75cf9eab9c228206a.jpg▲速速拍完崩壁後繼續下坡5064dae19059c8dbc96fb360f85b30f7.jpg9a0c85b1fe06636c0e4622db3b5e593d.jpg▲回程這段上坡喘死我了555192b4208852b826484513f453298e.jpg▲11:42 哇~這是到達天池山莊前最大的崩壁~帶點粉紅色的虎杖花點綴其中，讓這個大崩壁沒那麼嚇人d96f6ce85c6b552bfbec42696338a378.jpg▲正好有位山友行經大崩壁e6a1e2b7a0e7c8796faa5c8e7bfe1cae.jpg▲把人當比例尺，可見這片崩壁有多麼的巨大，能高越嶺道西段三不五時封閉，應該就是沿途這幾段崩壁由於天候因素不穩定太危險而造成的...372cb0ae3398ce1f02d2667f1ab9149b.jpg▲走到大崩壁約三分之一處往回拍c94e48d8fb17cb0e2b6b63a16a9dd096.jpg▲正好有兩位山友也準備進入大崩壁339042a85b47c1dc25bd2e94b9bfff9a.jpg▲還有大約一半的距離55cb812bc4cb9cf00f9e1a8fd90ee4ac.jpg▲往回拍，看不到後面的山友224ff707d29dbfbc539ea7b6df9d5902.jpg▲往下拍，照片無法呈現實際所見的壯觀97c188e23141e44619297a29e9675c52.jpg▲呼...大崩壁終於結束了 (往回拍)9c4e5590506ac93157930ade6915091d.jpg▲11:51 繼續前進 (左上角有台機具，隨時待命要來清理障礙確保大崩壁路徑暢通的吧)229336f4c616642493953f330745205e.jpg▲過木橋ec987ffac5d9ab62406d675f097e2cba.jpg▲12:03 到達6.5K，走了快一半的路程 (到達天池山莊的距離為13.1K)3aab8baf097aa2c2970187545e590707.jpg▲再度被山友超越 😅fd64a590d6cfb494fa12a2e7e7f07d03.jpg▲努力往上爬3be75a52ee895b5592656f2220d36ead.jpg▲12:22 吔~7K，超過一半啦~55fdc2e7d8f67ae1bfdcbdec4c9f6307.jpg▲緩下坡d20741934d36040975b08242d52611e1.jpg▲12:35 起霧了427f230d946c5a73981c8479e69cf820.jpg▲追上了沿路不時遇到的山友db9f868ca8b5dc56b8490c50bb524b06.jpg▲太陽又出現了 (他們休息得比我久，好羨慕還能悠閒泡茶 😱，我才有機會趕上)4727a3186c536bdff74ab9f33d264506.jpg▲13:05 8K啦~可以開始倒數了~6aba95dac9cbb947dda37ab902b0cc92.jpg▲崩壁ca17b6c8147bd1e0c704944d23ebd3e6.jpg▲13:31 9K，還有4.1K才會到達天池山莊7ebad47650724bea2aeb811aab359183.jpg▲緩下坡30f874e0a7ebd8d1c903ff1f2e59dbe9.jpg▲13:51 若前方10.1K無法通行，右下低繞路為替代路線 (我怎麼覺得我的解說比較簡短清楚 😆)c29a6540e5a86ea79aec807e57fa5f88.jpg▲又起霧了...據說前方這棵是鐵杉，是不是很有矇矓美5ae24cb34f19fb5cbd9f405a0a09b94b.jpg▲14:05 9.5K，感覺腳步有點沈重31a205ade33becd1f9d409cb8e2fdf30.jpg▲霧氣如大浪襲來95b1242d0ccd8e13c7e313aea9d00ab7.jpg▲14:20 10K啦~(表定是下午1點到達天池山莊，如果按原計畫，我應該早就被丟包了 😂)aac1ad5f96d6525bcd63abd1e2a2a476.jpg▲前方有崩壁，木橋還是完整的，感恩~bf1f0024f32a9320b7a32d515d8291e1.jpg▲這組山友在休息中，不打擾了繼續趕路，因為已經開始飄雨...925b9ffd30390f4b574931bbb34aa2e0.jpg▲14:30 再遇低繞路 (若前方10.1K無法通行，右下低繞路為替代路線)4c846e2c1162e90b350cdb14204d3cbe.jpg▲過小橋10329f9bb808aadebc0b3cc4e9b17f64.jpg▲14:43 11K啦~只剩2.1K~5bb5cbb08e3590330a7a943ce9ab4b28.jpg▲雨停了，藍天白雲現11ebdefb7008f4437fcbe5db055cbdf2.jpg1a034d9058cd5d0e2e83a8e35c1e68e7.jpg▲哇~雨後的山嵐由山谷向上漫延6baa0ab7186572a28afb78c2f33e4a0b.jpg▲14:55 11.5K 已經數不清被多少山友超越了 😅e17c782a3efb34f65db55e43ee87c2a2.jpg▲吼吼~這裏少了樹林遮蔽，可以更清楚地欣賞山嵐之舞33ccfefa77a16cde69fb49ff4fc5d476.jpgad7e80999c22daf030d458ee936c707e.jpg雲霧繚繞的山景如仙境，應該沒有人不想拿出手機相機拍拍拍c308cbcf06e94f7b8cd4dca5f2f1ffa7.jpg▲15:03 嚮導及團友們，終於會合了 (我至少早半小時出發，竟然還是被追上，真的太遜了 😭) db8b099b3226898b0e757bf84373c828.jpg▲已經可以看到對面的天池山莊囉~d837dc0ee7ebb5efa292b29348b9fbd5.jpg▲15:13 只剩1.1K啦~d8f676ac806964effafaa40db0bab9a7.jpg▲再拐個彎就到天池山莊囉~(對，用說的很簡單...)a9892ebcbd1c0ea2a8c55017e8c39623.jpg▲過吊橋，左邊有瀑布ce4689f2996de78381c8063e21780db2.jpg▲但這不是能高瀑布，它秀氣很多2eed6bc0ffacb2a87cfef553d6f2155f.jpg▲15:30 過了12.5K就會見到能高瀑布囉~1a74c20f0f157c05e87bd6c1771a3a83.jpg▲15:39 能高瀑布前的吊橋到啦~左邊有小路可以下去親近瀑布，但是又陡又滑沒有拉繩，只能抓兩邊的箭竹10f64849304c0232b2a48967be6534c4.jpg▲下去瀑布底雨滴就愈來愈大，拍的照片也報廢了，還好有先在吊橋上遠拍一張 (能高瀑布又叫作三疊瀑布，落差約200公尺，台灣高海拔瀑布之一，塔羅灣溪上游的源頭)41ee00659e23d97441edc1263ec76c5b.jpg▲大約在能高瀑布待個15分鐘後就繼續上路啦~ad79f61e521a6a9bbc28349fa285928c.jpg▲16:01 終於走到13K啦~只剩100公尺就真的到達天池山莊了~(表定此時應該已從光被八表回到天池山莊 😆) 4528f41d5c062f95873124e281f20295.jpg▲16:03 左上往奇萊南峰4.5K (跟之後看到的指示牌上標示的距離似乎有誤差)，隔天凌晨就是要由此摸早黑上去，直行往下就可以看到天池山莊了...但，第一天的照片就由此做結尾，因為雨就這樣下下下個不停，狂風也吹吹吹個不停  (整夜被帳篷打臉 😅...對，我們是帳篷組，無緣住在那五星級的山莊裏面)，期待在天池山莊2樓賞夕陽雲海泡湯了，滿天星更不用奢望...f65945536d3fbbe7383f6337999cc760.jpg▲5:31 第二天已經開始了三個半小時~摸黑冒雨爬爬爬，有點懷疑人生...還好天亮雨停，太陽可能會大發慈悲，準備來臨幸我們~fa34f5722db1f25da2cf88fec4ecbd45.jpg▲前面這棵當然不是什麼奇萊南峰名樹啦，只是剛好入鏡 😆37520a656bb7b902a1abf9a5cc5fac0e.jpg▲彩霞滿天，大家當然又是狂按快門8e477f87a3ebe8040bbff2dc01465cbf.jpg▲往回拍，這是本次最喜歡的照片之一，可惜鏡頭上有好幾顆水滴b9df6b0303cbd19b04c1d17716bfb7ca.jpg▲壓隊嚮導的背影 (不知不覺跟前方團員距離又拉大 😅 )49e84d56f33e9230ce5af7bdd990a7d6.jpg▲不管是同團還是別團的山友，大家正努力往奇萊南峰前進7517bb6d3c35534b495649f2569e285f.jpg▲往回拍，如果沒有那些雲霧，就會是金色大草原啦~f5d757c85dd6f3df1c156970a5ab5f1c.jpg▲繼續努力往上爬，就快到山頂了e40a1bc4da833da779240c4e7ec4dad8.jpg▲雖然太陽不給力，這樣的景也足夠令人著迷6a8ca9ef9b6bd3a8de2da8b7a05fa10f.jpg▲我要登頂啦~5200d0cd1d27e6bf864c0750913700a1.jpg▲奇萊南峰頂到了~c589d74819eece7d86fd12c3c3c95f2d.jpg▲合歡山主峰3417M，合歡山北峰3422M，合歡山西峰3145M，海拔愈高不代表愈難爬啊...bd897ba019e4b48b154b738fe3b6f2e0.jpg▲山頂往下方平台拍，團員們早就登頂在下方休息 (因為風很大又很冷)，這一球球的箭竹讓我連想到綠葉掃帚草e4669daaaaeee629c6185972835b9b2e.jpg▲山頂往奇萊主北拍攝bd01ef3cd1d187b9d1cc9e9bc3837089.jpg▲令人肅然起敬的奇萊主山(右)、奇萊北峰(左)，哪天才能擁抱你們呢?2b2ff9f8ab47ec61e721b7c5040756a8.jpg▲奇萊南峰山頂可遠眺親民的合歡山75d2cc7a3300a42d3bc3971d24e62834.jpg▲合歡主峰(左)、合歡東峰(右)，彎延而上的公路讓合歡群峰成為最易親近的百岳 (合歡西峰除外 😆)32b27bfdbb9711f4f6be568585187d93.jpg▲6:32 準備離開奇萊南峰折返回天池 (才拍了幾張照片，手快凍僵了，趕快把手套戴上)4ec53b673f998ccbb803c8df166e29e7.jpg▲百看不厭的箭竹大草原，再會啦~c291051df00471bbafb06c3938961b37.jpg▲被指定要走在嚮導後面 😅 ，只能努力跟上...後面的團友們，我盡力了... 😆ddf9dca64e3ba3f70b35bbe5bdf35bd0.jpg▲嚮導在沈思...心想「我已經放慢速度了，為什麼你還跟不上」....哈哈哈

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▲這樣的山景、雲海，加上一個默默獨行的人，是不是很有意境 (其實後面跟了十幾個人)53ca45ed43aeb02bbe5b6f0124e3b52f.jpg▲完全不需要登山杖的嚮導，個子嬌小卻很有活力跟體力1004ab88f5dc59523fec0b286d195c87.jpg▲準備在前方下切溪谷再陡上 (天未亮時是從對面下切溪谷再陡上，沒下雨的白天，就算要陡下陡上，這景色也可人多了)1a5007d6ecc524a1f886d8304cd728ba.jpg▲到達溪谷沒溪水，不用擔心要涉水而過 (嚮導在幫大家拍照中)ca1764a345b8618e263742dda70ad6d7.jpg▲三叉路口，左往奇萊主山，右往天池山莊，當然是往右囉~afe69813fb50caf369dfbe2d885e8bc9.jpg779ec8d919c84002fadeaf6220f6ee16.jpg▲7:57 回到天池，終於看到它本尊，摸黑上山時根本一片漆黑，只能埋頭苦爬5d2fe94dfa2cb487720daa5e2dea46bd.jpg▲天池這裏也是個三叉路口，直行回天池山莊，左往南華山98f0ef977c8bb7e08ad1abe280969596.jpg▲嚮導徵求勇士，條件是要走很快，來回南華山1.5小時，只有大約三分之一的團員報名，我就是那勇士之一 (到底哪來的勇氣啊~)f26f65465bf595519b6f54a31bfc832f.jpg▲都一趟上來了，不去南華山可惜啊~8bad15b1c8d831ba9c20c6b410384ddf.jpg▲(我的團友在哪? 連他們的車尾燈都看不到 😭) f537a52aec2fe7de3a4b33318e011453.jpg▲假山頭啦...d62afa1fa0a5cd59c377cb7f76af4d92.jpg▲繼續追追追51b6a86a85d5310815a9dc5cd1db81bd.jpg▲(還有閒情逸致往回拍!!!)50f6cad60aa9652a98c950db0dc76b3c.jpg▲天哪~這景色也太美~437dbb30c49ff5a688b629b5b483f3e8.jpg▲好苦的上坡e57b2a2e13bcbb378a649365841eb710.jpg▲這位先生借過一下，我要趕路啊~3ef491bd64ae1d5279e606a6ec0413ab.jpg▲前面再也不是假山頭了~d9e54cd6af1f1e03592334c057457fae.jpg▲8:47 我終於擁抱到你啦~ad6f483b0a2255b58c9cb788562b82a8.jpg▲通過三角點後還有路往下，可以到那無緣的光被八表再回到天池山莊 (南華山上可遠眺能高主峰，但霧氣矇矓什麼也看不到)a132e641e5312dc96d3e728490806256.jpg▲8:50 準備從南華山頂折返 (好羨慕可以在此悠閒玩耍的山友)e0f3cecc5162df6a421b40d3c981c729.jpg▲拼命趕路後，快回到天池了 (其實中間有偷偷休息3分鐘賞景，嚮導，再度抱歉啊~ 😆)23e2cd82666614fb490cc9f103ffab92.jpg▲9:31 看到天池了~藍天白雲綠色大草原，我想在這裏翻滾啦~0dfc7b8719126f4991977a1bcf39340d.jpg▲沒想到嚮導在天池癡癡地等我，好貼心~一張美女+美景的照片可以聊表我的歉意嗎...(那兩位仁兄有點破壞畫面 😅 )7eabeb3cca14aa323d6b3f5284c6403b.jpg▲每次爬山我都會先做好功課，所以並不會迷路的啦~不過還是萬分感謝您~1987019e6aec5754c5fe5ff6e87258f4.jpg▲接下來就要走入樹林，加上一連串的階梯下坡23e3d889061dd285c75c1e5bea3c1de6.jpg▲9:56 到達叉路口，取左往天池山莊，右往屯原登山口，等下還要負重爬回這裏😅5127191a2c818bfc0ee8154933fb0609.jpg▲10:04 補拍第一天沒拍到的天池山莊7a0299009a34fea75418a7bfc03adfc2.jpg▲山莊旁的石碑 - 台電天池保線所，海拔2860公尺87b2f2370c4bbd53b703b2ad4486e81e.jpg▲照片中間那座是深堀山，據說又稱為奇萊主山南南峰，標高3311M，距奇萊南峰僅0.9K，是奇萊連峰最南端的一座山岳6f3af20ec87893e3dd7af3ac2237a4d3.jpg▲好天氣下的天池山莊，美~但是我們就要跟你說再見了~5fc27017392f1e9ae4a77238e5ce84c3.jpg▲山莊正前方的營地大概有三層 (另外一側還有營地，沒時間去參觀)，右邊最下層那五頂帳篷就是我們這團前一晚的棲所，有一帳的骨架被風吹斷了 (可見那風速有多麼獊狂)，該帳團員們只能臨時夜宿山莊的餐廳，淒風苦雨有點慘啊~(山莊正前方原本可以遠眺能高主峰和卡賀爾山，可惜被雲霧遮蔽了)bf29b83181e2d6835f336c9d23fbff04.jpg▲自己揹帳上來搭，負重至少要增加2公斤吧...(我們只要自備睡墊，帳篷和睡袋是跟山莊租借，四人一帳，比起上回夜宿在加羅湖的帳篷和睡袋好多了，帳篷較大較高，睡袋有洗過、香香的 😊 ，但是內帳前後門外層緊貼紗網，雨滴都滲入帳篷內，水流成小河，隔天睡墊底部是濕的，自己搭帳的話是不可能發生這種事的，平常露營的裝備簡直是豪宅啦~但是高山上的美景哪是一般露營區比得上的，偶爾克難一下倒成為難忘的回憶 😆)03d458bb040c1222569ca425973aa7bb.jpg▲10:51 集合準備下山囉~8714e33af23579dd91f76430e7b57115.jpg▲剛開始還跟得上團員們的腳步，後來距離又愈拉愈大，感謝壓隊嚮導耐心陪著我跟另一位團員 (上路走沒幾K後，感覺右腳拇指起水泡，右腿髖部及左腳跟外側上方的筋在上坡會痛，只能努力咬牙苦撐啦...)d94457650255babca1e96112fcbeb48e.jpg▲16:30 嚮導已在接近屯原登山口處等候我們，抱歉，我們比表定晚了半小時 😅 03face1a3d9352013a3fab3ea0c25459.jpg▲停在登山口的接駁車，準備了飲料給團員們享用，感謝~d8b839eceb8a43248fc1352cd06b67d0.jpg▲團員們搭接駁車，我得自行開車回桃園啊~雖然身體很累，心是滿足的 😊b69a9f91b71505d818403c67787175e6.jpg▲下山的大家都有看到這道彩虹吧~似乎在鼓勵我們，只要努力，就算再辛苦，也會留下滿滿的值得記念的回憶 😍

登山瀑布吊橋
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