美景無敵！奇萊南華鐵腿行 雲霧繚繞的山景如仙境

2019-10-13 21:00 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



原文出處

原本8/24~25的行程，由於西南氣流帶來連續豪大雨，造成能高越嶺古道西段及天池山莊封閉，只好延期一個月再出發。好不容易熬過了一個月，這次沒有颱風、也沒有豪大雨的攪局，我卻有種想要臨陣脫逃的忐忑不安感，因為跟團壓力好大...害怕無法專心拍照、擔心肉腳的我跟不上隊友，結果都發生了 😭，入門百岳搞到鐵腿，怎能只用肉腳來形容，哈哈哈~以下是表定路線，實際路線跳過了無緣的光被八表 :D1 : 0K屯原登山口→4.5K→雲海保線所(有廁所)→8.6K→天池山莊→2.5K→光被八表→2.5K→天池山莊 (18.1K)D2 : 0K天池山莊→1.1K→天池→2K→奇萊南峰→2K→天池→1.4K→南華山→1.4K→天池→1.1K→天池山莊→13.1K→屯原登山口 (22.1K)

▲6:24 到達屯原登山口，趁無人時趕緊跳下車拍張照先 (半夜自行從台北開車下來，其它團員則是前一晚先住宿在廬山)

▲7:18 第一停車場已無車位，所以停在上層的第二停車場...一下子忘了拿登山杖，一下子又在找新買的手機包 (掉在停車場到登山口路上，不知被誰撿走了)，來來回回不知在忙啥 😅

▲7:36 屯原登山口的視野

▲本團因故無法於7點前到達登山口準時起登，電話連絡徵求嚮導同意後，便跟隨其它不認識的山友出發 (抱歉啦嚮導~我知道你是千百個不願意...)

▲我以為後方這位協作是要去天池山莊，但是到了天池山莊卻發現是可以騎機車到達的，所以，這位協作的目的地到底是哪兒呢? ▲背包套上有雲豹登山隊的字樣，我只跟他說聲辛苦了，沒有問他要去哪兒...揹得比我重很多，走得也比我快很多 😅 ▲7:58 遇到第一個崩壁，這算小case，後面有更壯觀的超級大崩壁 ▲轉角遇見藍天白雲...可以沒有壓力地慢慢走慢慢拍，很像是偷來的幸福 😆 ▲往回拍，遠方有漂亮的雲海 ▲8:05 登山口陸續有山友起登 ▲逆光很糟，碎石坡爬得辛苦 ▲往回拍，全程只有剛開始這段有欄杆 ▲窄窄的山徑，如果錐麓古道也同樣寬度的話，我應該沒問題的吧... ▲往回拍，登山口已幾乎看不見 ▲8:17 廢棄吊橋柱，這裏大約是1K，還有12.1K才能爬到天池山莊啊~ ▲邊走邊欣賞美麗的山景 ▲轉角又見藍天白雲 ▲沿途可見不同號碼的乙線指標，乙線應該是指台電電力輸送線「東西連絡線乙線」(好繞口 😆 )，「雲海」是指「雲海保線所」，「保線所」= 台電在山區設置的工作站，天池山莊原本也是保線所，現在則是超難搶的五星級山屋 ▲8:37 第一座小橋，後面還有很多 ▲山景漸漸被遮蔽 ▲目前為止都沒有太陡的坡 ▲8:59 1小時10分才走了2K，負重大約十公斤，這樣算龜速嗎? ▲警示牌「上有輸電線人物請保持2.5公尺以上之安全距離」台中供電區營運處製 ▲曬到了幾秒鐘太陽後，再度進入樹林 ▲大多平緩好走的能高越嶺道，負重十公斤下行走，對於肉腳還是辛苦的呀... ▲去回程的沿途經常巧遇前面那組山友 ▲9:32 這裏大約是3K(里程樁在左前方幾公尺處)，左上為「能高越嶺高繞路線」，可到達屯原登山口上方的「雲天宮」，當屯原登山口到此3K之間封閉時，就必須走高繞路線，比原來的路線多了1.5K 😅 ▲指標上到達天池山莊的距離被熱心山友修改了 ▲緩上坡 ▲過木橋 ▲又被一組山友超越 😆 ▲正在拍這顆不知是杉果還是松果時，又被一組山友超越 (抱歉，我擋到路了 😅) ▲除了滿地的杉果(松果?)，沿途也不時可見到苔蘚植物 (目前見過最多最美的苔蘚植物就是在太平山的翠峰湖環山步道啦~) ▲10:06 才走了4K ▲過了4K後，馬上就看到尾上山叉路，尾上山為廬山六寶之首，來回3.4K，肉腳的我還是跳過趕路吧~(廬山六寶 : 尾上山、馬海濮富士山、再生山、武浪洋山、武令山、母安山) ▲10:10 第一座吊橋到啦~ ▲大概等了五分鐘才能過橋，因為要等這組有緣的山友輪流拍完照 😆 ▲過了第一座吊橋後，有點小小展望，但不知眼前那是哪座山 (手機電力只剩50%，不敢亂用APP認山頭，沒帶隨身電源真失策) ▲10:19 到達土地公廟「福雲宮」，參拜一下祈求土地公保平安 ▲10:21「福雲宮」再往前走幾步就到達4.5K的雲海保線所啦~ ▲這裏的海拔大概跟福壽山農場差不多，但是要自己用雙腳走上來😆，很多山友都在此休息、補充熱量 ▲雲海保線所前方的視野 (不知是哪座山飄浮在雲海中)，下方為舊東西輸電線 ( 舊東西輸電線的歷史沿革與生態保育 ) ▲找個陰涼處喝水、進食，這隻金翼白眉似乎想來討食，抱歉啦~不能餵你... ▲有水有廁的雲海保線所，明天見~ ▲10:52 離開雲海保線所繼續上路 (這個坡看起來不陡，但回程得咬牙苦撐啊~) ▲11:05 右邊封閉，必須左上高繞 ▲11:14 高繞結束 ▲走在沒有景的步道有點小無聊 ▲接下來幾乎是一路下坡 ▲想到回程的苦... ▲11:34 才走了5.5K而已... ▲11:36 又遇崩壁 ▲往上拍 (現場看較可怕) ▲往下拍 (現場看較壯觀) ▲速速拍完崩壁後繼續下坡 ▲回程這段上坡喘死我了 ▲11:42 哇~這是到達天池山莊前最大的崩壁~帶點粉紅色的虎杖花點綴其中，讓這個大崩壁沒那麼嚇人 ▲正好有位山友行經大崩壁 ▲把人當比例尺，可見這片崩壁有多麼的巨大，能高越嶺道西段三不五時封閉，應該就是沿途這幾段崩壁由於天候因素不穩定太危險而造成的... ▲走到大崩壁約三分之一處往回拍 ▲正好有兩位山友也準備進入大崩壁 ▲還有大約一半的距離 ▲往回拍，看不到後面的山友 ▲往下拍，照片無法呈現實際所見的壯觀 ▲呼...大崩壁終於結束了 (往回拍) ▲11:51 繼續前進 (左上角有台機具，隨時待命要來清理障礙確保大崩壁路徑暢通的吧) ▲過木橋 ▲12:03 到達6.5K，走了快一半的路程 (到達天池山莊的距離為13.1K) ▲再度被山友超越 😅 ▲努力往上爬 ▲12:22 吔~7K，超過一半啦~ ▲緩下坡 ▲12:35 起霧了 ▲追上了沿路不時遇到的山友 ▲太陽又出現了 (他們休息得比我久，好羨慕還能悠閒泡茶 😱，我才有機會趕上) ▲13:05 8K啦~可以開始倒數了~ ▲崩壁 ▲13:31 9K，還有4.1K才會到達天池山莊 ▲緩下坡 ▲13:51 若前方10.1K無法通行，右下低繞路為替代路線 (我怎麼覺得我的解說比較簡短清楚 😆) ▲又起霧了...據說前方這棵是鐵杉，是不是很有矇矓美 ▲14:05 9.5K，感覺腳步有點沈重 ▲霧氣如大浪襲來 ▲14:20 10K啦~(表定是下午1點到達天池山莊，如果按原計畫，我應該早就被丟包了 😂) ▲前方有崩壁，木橋還是完整的，感恩~ ▲這組山友在休息中，不打擾了繼續趕路，因為已經開始飄雨... ▲14:30 再遇低繞路 (若前方10.1K無法通行，右下低繞路為替代路線) ▲過小橋 ▲14:43 11K啦~只剩2.1K~ ▲雨停了，藍天白雲現 ▲哇~雨後的山嵐由山谷向上漫延 ▲14:55 11.5K 已經數不清被多少山友超越了 😅 ▲吼吼~這裏少了樹林遮蔽，可以更清楚地欣賞山嵐之舞 ▲雲霧繚繞的山景如仙境，應該沒有人不想拿出手機相機拍拍拍 ▲15:03 嚮導及團友們，終於會合了 (我至少早半小時出發，竟然還是被追上，真的太遜了 😭) ▲已經可以看到對面的天池山莊囉~ ▲15:13 只剩1.1K啦~ ▲再拐個彎就到天池山莊囉~(對，用說的很簡單...) ▲過吊橋，左邊有瀑布 ▲但這不是能高瀑布，它秀氣很多 ▲15:30 過了12.5K就會見到能高瀑布囉~ ▲15:39 能高瀑布前的吊橋到啦~左邊有小路可以下去親近瀑布，但是又陡又滑沒有拉繩，只能抓兩邊的箭竹 ▲下去瀑布底雨滴就愈來愈大，拍的照片也報廢了，還好有先在吊橋上遠拍一張 (能高瀑布又叫作三疊瀑布，落差約200公尺，台灣高海拔瀑布之一，塔羅灣溪上游的源頭) ▲大約在能高瀑布待個15分鐘後就繼續上路啦~ ▲16:01 終於走到13K啦~只剩100公尺就真的到達天池山莊了~(表定此時應該已從光被八表回到天池山莊 😆) ▲16:03 左上往奇萊南峰4.5K (跟之後看到的指示牌上標示的距離似乎有誤差)，隔天凌晨就是要由此摸早黑上去，直行往下就可以看到天池山莊了...但，第一天的照片就由此做結尾，因為雨就這樣下下下個不停，狂風也吹吹吹個不停 (整夜被帳篷打臉 😅...對，我們是帳篷組，無緣住在那五星級的山莊裏面)，期待在天池山莊2樓賞夕陽雲海泡湯了，滿天星更不用奢望... ▲5:31 第二天已經開始了三個半小時~摸黑冒雨爬爬爬，有點懷疑人生...還好天亮雨停，太陽可能會大發慈悲，準備來臨幸我們~ ▲前面這棵當然不是什麼奇萊南峰名樹啦，只是剛好入鏡 😆 ▲彩霞滿天，大家當然又是狂按快門 ▲往回拍，這是本次最喜歡的照片之一，可惜鏡頭上有好幾顆水滴 ▲壓隊嚮導的背影 (不知不覺跟前方團員距離又拉大 😅 ) ▲不管是同團還是別團的山友，大家正努力往奇萊南峰前進 ▲往回拍，如果沒有那些雲霧，就會是金色大草原啦~ ▲繼續努力往上爬，就快到山頂了 ▲雖然太陽不給力，這樣的景也足夠令人著迷 ▲我要登頂啦~ ▲奇萊南峰頂到了~ ▲合歡山主峰3417M，合歡山北峰3422M，合歡山西峰3145M，海拔愈高不代表愈難爬啊... ▲山頂往下方平台拍，團員們早就登頂在下方休息 (因為風很大又很冷)，這一球球的箭竹讓我連想到綠葉掃帚草 ▲山頂往奇萊主北拍攝 ▲令人肅然起敬的奇萊主山(右)、奇萊北峰(左)，哪天才能擁抱你們呢? ▲奇萊南峰山頂可遠眺親民的合歡山 ▲合歡主峰(左)、合歡東峰(右)，彎延而上的公路讓合歡群峰成為最易親近的百岳 (合歡西峰除外 😆) ▲6:32 準備離開奇萊南峰折返回天池 (才拍了幾張照片，手快凍僵了，趕快把手套戴上) ▲百看不厭的箭竹大草原，再會啦~ ▲被指定要走在嚮導後面 😅 ，只能努力跟上...後面的團友們，我盡力了... 😆 ▲嚮導在沈思...心想「我已經放慢速度了，為什麼你還跟不上」....哈哈哈

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