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抽了兩年才抽到！山友分享台灣百岳「玉山」兩天一夜健行筆記

2019-10-13 08:30健行筆記 健行筆記Evangeline

上次神山的健行筆記是邊打邊流淚?????XDD因為神山那次真的太艱難了，看我網誌就知道，我這裡就不多加贅述2017 馬來西亞沙巴---神山兩天一夜瘋狂攻頂攻略這次爬的是台灣的玉山抽籤抽了兩年才抽到= =+，而且這次抽到的時間還是颱風剛走不到24小時的時間前一天超級擔心，不斷地問嚮導真的能夠爬嗎?最後出發的時候，天氣超好~藍天白雲的~連攻頂那天所謂的風口區完全無風是不是超級幸運~~~ 塔塔加到排雲山莊這次爬玉山我是前一天就先到嘉義，搭車到阿里山後搭接駁車到登山口，到達登山口的時間大約是早上九點，到達排雲山莊的時候花了大約是六個小時因為如果你們沒有在六個小時內抵達，嚮導是不會讓你隔天登頂的，因為會被歸類為體力不夠所以我下午就到排雲山莊了，然後就開始發呆等吃晚餐爬玉山的沿路風景超級美麗，因為藍天配上我們最驕傲的中央山脈，真的是超級美 遊客中心 登山口 而且玉山的路沒有很難走，還算寬廣跟平坦一公里才上升一百公尺，所以真的沒有神山陡峭，在去排雲山莊的路上只有幾段是稍微狹窄，但都還是在可接受範圍之內平坦的路

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 需要拉鐵鍊的地方 沿路風光 從塔塔加到排雲山莊分別會遇到兩個休息站我們是在第二個休息站休息吃午餐配氧氣XDD這次有特別買氧氣，要在第一天把8000CC吸完才能夠避免高山症第二個休息站 這是排雲山莊的住宿，有八個人或是十個人一房的房型 這是晚餐跟吃飯的地方 排雲山莊到攻頂在排雲山莊小睡一下後，凌晨兩點起床準備吃早餐，三點出發攻頂我覺得很慶幸的是我雖然有小小的高山症，但也只是睡到一半有點呼吸困難其他都還好，我看其他人好像都沒有什麼睡覺，因為睡不著!~我已經算是整個山莊睡最好的了吧簡單的吃完早餐就出發囉 沿路上雖然很暗，但是路還算好走，都是平坦的路而且因為天氣很好，整個天空都是星星多到根本數不完，我還看到三次流星，超幸運的摸黑的路 過了這個亭，就會到了風口，我們先把登山杖放在這排雲山莊到攻頂大概是2.4公里只有一小段是比較難走的路就是傳說中的碎石坡大概有兩百公尺，這趟路我沒有拿登山杖因為手要緊抓鐵繩，路也比較窄，是我覺得這趟當中唯一比較危險的地方只夠站一個人 大概爬了兩個小時半後就攻頂了，步伐沒有太快，就是很平穩地抵達山頂登頂的路，到了白天才能拍得清楚 感人的日出 登頂照TT裝備裝備的部分建議可以三明治穿法，我是這樣穿的上半身由內到外: 短袖排汗衣→長袖排汗衣→輕羽絨當中層→防風外套下半身:登山襪+登山褲一件再按照當時的冷熱度自己決定攻頂的時候就是再加一件內層登山褲，所以褲子是穿兩件，還有防寒用品其他配件登山包、攻頂包、包套、防寒手套、遮陽帽、毛帽、頭燈、脖圍、登山鞋保溫杯、乾糧、衛生用品、防曬用品、氧氣瓶(視情況而定)、登山杖至少一根備用登山襪一雙、短袖排汗衣備用一件、個人用品以及簡單藥品、雨衣雨褲快乾毛巾、垃圾袋、口哨、手機、行動電源、手錶 時間紀錄塔塔加到排雲山莊--5小時多排雲山莊到登頂--2小時半登頂到排雲山莊--1小時半排雲山莊到塔塔加--近4小時希望下次可以直接單攻 心得其實爬山就像是一種修行，一種短暫體驗人生的感覺一路上就是高高低低，明知道前面就是終點但是沿路上總是會被一些困難左右是否繼續走下去就跟人生一樣但其實在這兩次的爬山，讓我有很深的體悟，其實很多事情就是做就對了，就像爬山走就對了，不用走快因為走快的人不一定就是人生的贏家，而是堅持到最後的人才是 最後想跟大家提一下馬來西亞神山跟玉山的爬山體驗我覺得馬來西亞神山真的難很多，無論是在直線上升的陡度跟整個路況比玉山難多了，我覺得這兩個真的不適合放在同一個等級因為爬玉山只需要用到爬神山的一半功力即可。我的粉絲團：https://www.facebook.com/Evangeline20171223/

登山玉山馬來西亞
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