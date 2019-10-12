好玩刺激的天然岩場 最想去爬的中級山「鳶嘴稍來」
鳶嘴山大概是最想去爬的中級山排名前三名，在朋友的相約之下終於成行！不過出發前天氣預報顯示天氣可能是陰天或是下雨天的型態，所以我們還有思考備案改爬谷關七雄的打算！但，我們就是一群不輕易放棄的爬山好夥伴，在一番討論與評估之後，我們決定早點出發，盡可能在中午前走完鳶嘴山避免遇到午後陣雨的發生。路線：27K登山口起登 -->鳶嘴稍來山觀景台-->鳶嘴山三角點-->稍來山三角點-->稍來山南峰--> 30.7K出口總行進距離：14.2 KM總花費時間(含休息) : 7小時18分鐘05:40 從民宿出發，06:50抵達登山口，因我們要走鳶嘴加稍來山，所以事先安排好AB點的車輛放置後才開始爬，這樣回程就可以不用走產業道路節省一些時間。07:00 從大雪山林道開始爬，出發前來一個大合照。初始這一段大部分是階梯，有稍微增加坡度，07:15抵達第一個交叉路口的指標，往鳶嘴還約有1K的距離。這邊後過不久就開始有需要拉繩的橋段，可以開始把手套帶起來囉～07:35 抵達第一個觀景平台，風景不錯，開心拍照。07:55 到達涼亭大家稍微吃個行動糧休息一下才出發。08:10 這邊就是要開始攀爬岩壁了，後面會越來越刺激的，這裡只是暖身。攀過去就有美好風景可以看囉！隨著高度的增加視野越來越棒，大家的速度也開始放慢，邊欣賞風景邊拍照。 疊疊山巒在我們的背後，視野還算清晰可見。同行的夥伴有攜帶空拍機，拍下我們在稜線上行進的畫面。09:17 抵達鳶嘴山三角點，高點的稜線上能站的空間不大，大部分人會在那邊拍美照，有勇氣的男士們有走過去拍照，光看就覺得可怕！！還有一個大哥帶著茶几在上面喝茶，真的很愜意！山上分一杯茶，以茶會友實在很讚～09:50 在鳶嘴玩耍夠久了，拍了合照準備前進稍來山，聽說下山才是挑戰！10:00 遇到第一個要翻過去的岩壁，這邊大夥人就在稜線上排隊下山，這裡需要研究一下採點該怎麼下去比較好，目前岩壁上都有增加Ｕ型環，比較容易踩。第一步需要有勇氣跨出去才能下去。夠陡峭的岩壁，排隊一一下來，但也有遇到鳶嘴達人直接飛簷走壁的方式下山，噓噓噓的就不見蹤影，超強！10:40 到下面的一個小平台，回頭望下來的稜線，大家像小螞蟻一樣的在稜線上移動。這時往市區的一面已經有雲海了，畫面拍起來很美11:15 抵達岔路，多數人爬完鳶嘴就會從這邊下去，不過我們目標稍來山，還有1.7K的距離，往稍來山的這段路也是上上下下的，中間能看風景的地方不多，所以加速前往稍來山。12:40 到達稍來山，海拔2307M，多數山友都在這邊休息用午餐，這邊有架一個超高的瞭望台，不過需要往上爬樓梯上去看風景，具夥伴的說法，上面只看到一片雲海，哈哈（如下圖）...好天氣應該不錯稍來山大合照，帥氣一波。13:20 到達稍來東南峰的三角點，但是沒有展望，喝個水沒有停留太久就繼續前進。13:50 午後果然容易變天，開始起霧，陽光從樹梢灑落，宛如仙境的感覺，巧妙避開了起霧，若是這時候還在鳶嘴就沒有美麗景色可以看。14:17 回到30.7K處的登山口，順利完成鳶嘴稍來連走，好天氣加持下更加圓滿！感謝同行夥伴分享的照片~~ 期待下次的爬山~~路線軌跡：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=30614
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