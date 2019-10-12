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61年來最強颱風來襲 日本民眾搶購民生物品

這國好狠心！施壓奧運改酷暑辦 不管會熱死人…

剪刀石頭布！探尋百年打石場遺跡「金面山步道」

2019-10-12 08:24健行筆記 健行筆記Shannon Wang

這幾個月都是艷陽高照的平日 但一到假日便是陰雨綿綿的日子連續幾個假日都得家裡蹲   悶在家都快悶瘋啦～～趁著此次的艷陽高照 決定來走金面山 ～～出門前 小孩們都意興闌珊老媽我只好 千山我獨行 不必相送 金面山為內湖地區的名山 不過路途卻很短 但確有大山的氣勢與雄偉路途有一個清代的打石場   這一條路線也是頗具歷史呢？自己一個人走著山徑上 突然想到會不會突然間踩到什麼機關 突然穿越到百年之前呢？看來我還是穿越劇看太多了由於地質是屬於安山岩的關係  含有石英的成份 故陽光灑落在山上時 會造成金光閃閃的現象故名為金面山 這個名字的由來倒是挺有趣的從西湖捷運站走到登山口約末10分鐘  但是天氣熱到讓人很心煩DSC05760 太陽好強 好險一開始的步道都有樹蔭可遮DSC05762 走沒多久 就開始分左右兩條  往左上DSC05764 金面山的路線導覽圖 是一個石槌在打石頭 會不會太可愛了呀  DSC05765 直上論劍亭 DSC05766 還是數不清的石階 加上天氣悶熱 突然慶幸小孩沒來 因為真的很熱又好累DSC05769 DSC05768 這幾張看起來很有叢林探險的感覺DSC05767 半途走到一個休息平台  這邊可以看到內湖的市景天氣很好   天空藍得很美 但是氣溫熱到爆炸 此時估計有35度的高溫 DSC05770天空好藍  但路途還好長DSC05774 越往上走 View越清晰DSC05773 清代打石場遺跡DSC05772DSC05774  DSC05775  DSC05776 這時又遇到叉路DSC05806看到指標牌 再度寫著 往竹月寺方向可經過經典大岩壁 反正我都沒來過 就試試吧  DSC05777 DSC05778  DSC05779 開始有繩索了   有些小緊張  看來是即將接近大岩壁區域了  DSC05780 這個角度看起來有約莫45度 但其實抓好繩索 慢慢走 其實還蠻安全的呦～  DSC05781 由上往下看起來有點可怕呀DSC05784  DSC05785

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 接下來的石壁路約莫要走20分鐘 但此處完全無遮蔽  然後假日人潮眾多 走走停停 有點熱到炸掉DSC05787 看到論劍亭 就表示山頂快到囉～～  DSC05789 DSC05790 這就剪刀石 也就是金面山頂  許多網紅網草都在此拍攝美照但雪人大概年紀大了 也沒人幫拍 此次就不在剪刀石上作怪了  DSC05791 雖然只有258公尺高 但頗具大山的氣勢 山頂的景色也超好假日人潮很多  如果可以  建議平日再來呦 ～～   DSC05794 在山頂稍微休息一下 不跟剪刀石拍張照 總覺得很像沒來過  來張自拍 才發現我的臉都曬紅了呀 看看這紫外線有多強DSC05800 之後就循原路下山囉～  DSC05801  DSC05805  DSC05807  金面山是個簡單輕鬆的岩場  下次考慮帶小孩來這邊練練膽量不過夏天真的不要來 太曬很容易沒體力走在百年歷史的步道上  發思古之幽情雖然生活總是平凡且瑣碎 但人生中的故事就是由生活中的一連串小事構成的推薦有空可以來此走走喔～～ 健行日期：2019.09.01交通方式：搭乘捷運文湖線至西湖站，由一號出口出捷運站後接內湖路一段285巷、右轉環山路一段再接一段136巷走到底即為登山口。

步道登山
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