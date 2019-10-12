剪刀石頭布！探尋百年打石場遺跡「金面山步道」

2019-10-12 08:24 健行筆記 健行筆記Shannon Wang



這幾個月都是艷陽高照的平日 但一到假日便是陰雨綿綿的日子連續幾個假日都得家裡蹲 悶在家都快悶瘋啦～～趁著此次的艷陽高照 決定來走金面山 ～～出門前 小孩們都意興闌珊老媽我只好 千山我獨行 不必相送 金面山為內湖地區的名山 不過路途卻很短 但確有大山的氣勢與雄偉路途有一個清代的打石場 這一條路線也是頗具歷史呢？自己一個人走著山徑上 突然想到會不會突然間踩到什麼機關 突然穿越到百年之前呢？看來我還是穿越劇看太多了由於地質是屬於安山岩的關係 含有石英的成份 故陽光灑落在山上時 會造成金光閃閃的現象故名為金面山 這個名字的由來倒是挺有趣的從西湖捷運站走到登山口約末10分鐘 但是天氣熱到讓人很心煩 太陽好強 好險一開始的步道都有樹蔭可遮 走沒多久 就開始分左右兩條 往左上 金面山的路線導覽圖 是一個石槌在打石頭 會不會太可愛了呀 直上論劍亭 還是數不清的石階 加上天氣悶熱 突然慶幸小孩沒來 因為真的很熱又好累 這幾張看起來很有叢林探險的感覺 半途走到一個休息平台 這邊可以看到內湖的市景天氣很好 天空藍得很美 但是氣溫熱到爆炸 此時估計有35度的高溫 天空好藍 但路途還好長 越往上走 View越清晰 清代打石場遺跡 這時又遇到叉路 看到指標牌 再度寫著 往竹月寺方向可經過經典大岩壁 反正我都沒來過 就試試吧 開始有繩索了 有些小緊張 看來是即將接近大岩壁區域了 這個角度看起來有約莫45度 但其實抓好繩索 慢慢走 其實還蠻安全的呦～ 由上往下看起來有點可怕呀