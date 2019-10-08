親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

不喜歡韓國瑜？ 趙少康節目中吐出真正原因

懷孕8週禁墮胎？女性自主權開倒車的公投提案

崎頂「子母隧道步道」還能見到二戰轟炸的彈孔痕跡

2019-10-08 21:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

崎頂「子母隧道」位於苗栗縣竹南鎮崎頂火車站旁，崎頂隧道文化公園內，舊地名稱「老衢崎頂」。站旁崁上的觀景亭題有「老衢觀海」，可欣賞火車進出，風車碧海，夕陽餘輝，美麗景色令人陶醉。搭乘台鐵火車區間車，至「崎頂車站」下車。出站後往左至觀景台下台階，即可抵達崎頂子母隧道。b1e361dbdc577e123761a13f1674e2b6.jpgab56284a61b519f7340aad6a0d179c4d.jpg491b2eabf3e2e0ffa4a99f2967fd8ea4.jpg崎頂火車站(0.1K/3分鐘)=>老衢觀海觀景亭，步下台階至涼亭看經過列車與瞭望大海。32c3cb09b363617b559681c24e9e30b0.jpgc51a8b6c655c31c39f6457b92d84cb5e.jpg9019c9b3131409fcdf95fe68654b76bc.jpg老衢觀海觀景亭(0.3K/7分鐘)=>二號隧道，涼亭旁台階往下走，沿步道至「二號隧道」。6245af49a24e2c810910b7caeb1cdf40.jpg1ca4c0e206c2b444e69eddeef9441b94.jpged737ec812a4e0a8ca154a22baafb69a.jpg9cfeb450eb8e66e37fe97f23e53623ae.jpg「二號隧道」建於日治時期(1928年)，長度為67.48公尺。跟「一號隧道」近鄰，是全國唯一兩座近鄰的雙軌道隧道，故稱為「子母隧道」。992e9a92de4205a41c16b1a20c59fd06.jpg4388d79af8a8bbde9441240c9410090d.jpgd6b59b1d0580f42e4c85ca76ccb459fc.jpg二號隧道(0.3K/10分鐘)=>一號隧道觀景台，「一號隧道」建於1928年，長度為130.78公尺。8c487892d60c24c17d88ef50e35725f7.jpg

分享

「ㄧ號隧道」口的磚牆上，遺留有二次大戰轟炸的彈孔痕跡，見證歷史。b79f32990d3c3e4b555c88fc9b56606a.jpgbf50cbda75f5a7a1b113608528ddde48.jpg「ㄧ號隧道」洞門採洋灰磚砌成，造型氣派，隧道結構保存完整。f420e3b3eb9268025332924e54ca946c.jpg7347db3d1cb4fa9079a4f98d735f12a5.jpg14214dfe7274116b5a0353fdd1dd202f.jpg由「ㄧ號隧道」口的木棧登上觀景台，視野佳可遠望海邊，坐在椅子吹著涼涼的海風。cf5084a8cbba084a41a944aab0a444ce.jpga294e384dcdc8437777a459f0afafb97.jpg25fd05705ea48aa5bd6194faaa1a8932.jpg1c707150bc770fd45fdb35191f5cbeca.jpg203435fb33b5146a57cf0cdfc3e7aacb.jpg一號隧道觀景台(0.6K/10分鐘)=>停車場，須原路折返崎頂車站。「ㄧ號隧道」前步道上還保留一段舊鐵道，讓人漫步在鐵軌上充滿童趣。9bd5d546190da7a8109e37ecf162b458.jpg2b48e8a535034c152b8d611f0b4ad779.jpg18d1660c462cab19b969d6f6401a391a.jpg原路折返(1.3K/20分鐘)=>崎頂火車站，搭電聯車回台中。b768d7bad3a7e3eeca49df6f49d33262.jpg5c1f9ab930567e4faefb296ac9ff5f10.jpgef2391e8d35d6216cb8c378205b789e7.jpg2889d923e42921c83f4f562d9b43a76c.jpg

步道台鐵公園
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00

「玉山前峰」遠方一片綠油油的山水畫美景、腳下竟是危險碎石坡

2019-09-11 21:00

親近山林首選！ 日式登山風潮 「大台北走丘」精選

2019-09-09 20:55

享受巨木、林蔭、芬多精　一探上帝的部落司馬庫斯！

2019-09-02 15:40

基隆「山東峰」猛男老師攜夾腳拖男孩　共闖黃金首稜雷霆峰

2019-09-02 08:00

易輕近的火山口！陽明山「磺嘴山保護區」路途平坦、但是展望極佳

2019-08-31 09:00

豐富多樣的黃金三稜！大海、山與海交織　越爬景色越迷人

2019-08-30 08:00

水金九無敵美景！ 無耳茶壺山登山步道-廢煙道-煙囪稜

2019-08-26 15:35

給新手登「加里山」建議心得！雲海、杉木、令人著迷的小百岳

2019-08-20 22:00

新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00

從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30

爬山的方式百百種！用生態角度探訪「玉山前峰」

2019-08-16 21:00

宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道

2019-08-15 16:39

聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00

聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00

奇萊北壁攻下屏風山 「黑色奇萊」可不是好惹的！

2019-08-13 00:47

獨攀奇萊南華　夜裡滿天星星和銀河伴入眠

2019-08-07 09:00

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

一望無際的大草原美景！逆走雪山西稜，這最臭最長的230林道

2019-10-06 21:30

雪山西稜太熱門！ 參訪大安溪「全台最大神木」

2019-09-23 21:25

后里「鳳凰山步道」 適合親子出遊的健康登山步道

2019-09-23 15:45

爬山有數、生命要顧！雨天改登紫雲寺「修慧祈福步道」

2019-09-21 15:39

淹沒在滿山遍野杜鵑花中！「合歡山群峰」健行之旅

2019-09-19 08:00

殘雪三月・玉山前五峰　玉山南峰另一種冷調美感

2019-09-15 08:25

能高安東軍+南華山+奇萊南峰一次入手！

2019-09-10 08:15

干卓萬下武界！ 幸運的看到雪白高山&觀音圈 太值得了

2019-09-07 08:25

親近山林！「銀河洞越嶺步道」適合親子、情侶來踏青

2019-09-07 00:41

完成人生清單！我的第一座高山「合歡西北溪」

2019-09-01 08:30
看更多

熱門文章

你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略

2019-09-29 08:00

登友必知、必看！登山遇到虎頭蜂怎麼辦？

2019-10-01 22:00

單攻嘉明湖卻被大霧遮掩！山友：天使不在家，只剩我的眼淚

2019-10-02 08:00

新竹「十八尖山步道」沿途林蔭蔽道，適合家庭週末來踏青

2019-10-05 08:30

秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨

2019-10-05 09:00

唯美的金黃山林！台灣「山毛櫸步道」秋季攻略

2019-09-27 08:00

大溪假日輕旅行！和平老街、新南大溪河濱公園、中庄調整池、韭菜花田

2019-09-26 08:00

士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00

山與海的相遇！太平洋擁抱夏末最美日出

2019-10-06 09:00

精采又親民的山林行程！嘉義「海鼠山」沿途滿是清新翠綠的茶園風光

2019-10-04 08:00

巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00

療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00

周末尋牛去！士林「風擎步道」沿途牛味雜陳、還巧遇鮮花插牛糞

2019-10-04 08:30

一望無際的大草原美景！逆走雪山西稜，這最臭最長的230林道

2019-10-06 21:30

「竹坑南寮登山步道」平緩好走視野佳，還能看到竹坑山谷地

2019-10-01 21:50

潮境公園適合放空 居高臨下坐看潮來潮往

2019-10-03 08:25

六十石＆赤科「針趣味」藍天、花毯交織的絢麗田園風景！

2019-10-02 08:30

貢寮「草嶺古道」林蔭蔽日潺潺溪水　還可望向太平洋美景

2019-09-27 07:30

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

清水「鰲峰山步道」右看山、左看海，關景平台展望極佳

2019-10-07 08:30

造橋「鄭漢步道」20分鐘可至頂，俯瞰稻田旁優雅的「鐵道C型曲線」

2019-10-07 09:30

高空視野佳！ 彰化「八卦山天空步道」 行走於空中走廊

2019-09-21 08:27

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

【活動】HAPPY GO APP一兼二顧：走路抽獎做公益

2019-10-08 10:10

親近山林首選！ 日式登山風潮 「大台北走丘」精選

2019-09-09 20:55

梨山「希利克步道」登上攬勝樓　可瞭望高山美景

2019-09-28 08:30

泰安原鄉一日輕旅行！水雲吊橋步道、瑪懷舒餐館、清安豆腐街

2019-09-09 08:00

猴山岳、二格山、南邦寮山O形 超棒視野展望、放眼可及！

2019-10-03 07:35

爬山有數、生命要顧！雨天改登紫雲寺「修慧祈福步道」

2019-09-21 15:39

帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段

2019-09-30 07:30

2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場

2019-09-10 21:00

「玉山前峰」遠方一片綠油油的山水畫美景、腳下竟是危險碎石坡

2019-09-11 21:00

絡繹不絕的登山客！之字路走到昏頭的「富士山」吉田路線

2019-09-26 08:30

台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00

日本皇太子錯過的風景！北投「紗帽山」上的宏偉視野

2019-09-12 07:30

淹沒在滿山遍野杜鵑花中！「合歡山群峰」健行之旅

2019-09-19 08:00

抽不到神簽！那一日單攻「玉山主峰」 (台北出發，行程交通)

2019-09-24 15:59

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

后里「鳳凰山步道」 適合親子出遊的健康登山步道

2019-09-23 15:45

雪山西稜太熱門！ 參訪大安溪「全台最大神木」

2019-09-23 21:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top