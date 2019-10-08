崎頂「子母隧道步道」還能見到二戰轟炸的彈孔痕跡

2019-10-08 21:30 健行筆記 健行筆記*花ㄦ



崎頂「子母隧道」位於苗栗縣竹南鎮崎頂火車站旁，崎頂隧道文化公園內，舊地名稱「老衢崎頂」。站旁崁上的觀景亭題有「老衢觀海」，可欣賞火車進出，風車碧海，夕陽餘輝，美麗景色令人陶醉。搭乘台鐵火車區間車，至「崎頂車站」下車。出站後往左至觀景台下台階，即可抵達崎頂子母隧道。 崎頂火車站(0.1K/3分鐘)=>老衢觀海觀景亭，步下台階至涼亭看經過列車與瞭望大海。 老衢觀海觀景亭(0.3K/7分鐘)=>二號隧道，涼亭旁台階往下走，沿步道至「二號隧道」。 「二號隧道」建於日治時期(1928年)，長度為67.48公尺。跟「一號隧道」近鄰，是全國唯一兩座近鄰的雙軌道隧道，故稱為「子母隧道」。 二號隧道(0.3K/10分鐘)=>一號隧道觀景台，「一號隧道」建於1928年，長度為130.78公尺。

分享 facebook

「ㄧ號隧道」口的磚牆上，遺留有二次大戰轟炸的彈孔痕跡，見證歷史。 「ㄧ號隧道」洞門採洋灰磚砌成，造型氣派，隧道結構保存完整。 由「ㄧ號隧道」口的木棧登上觀景台，視野佳可遠望海邊，坐在椅子吹著涼涼的海風。 一號隧道觀景台(0.6K/10分鐘)=>停車場，須原路折返崎頂車站。「ㄧ號隧道」前步道上還保留一段舊鐵道，讓人漫步在鐵軌上充滿童趣。 原路折返(1.3K/20分鐘)=>崎頂火車站，搭電聯車回台中。