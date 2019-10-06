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交通癱瘓！除機場線外香港地鐵全部停駛

一望無際的大草原美景！逆走雪山西稜，這最臭最長的230林道

2019-10-06 21:30健行筆記 健行筆記Alex Huang

延續雪山西稜上篇第三天我們起床收完帳後繼續開始前一天未走完的路程，終於我們爬上了匹匹達山稜線上站在一望無際的大草原望著連綿山巒仿佛前兩天的疲倦都遺忘了，登山時看到美麗的景緻總能帶給疲累的身心靈得到一口喘息機會，這天是雪山西稜最精彩的一日，行走於稜線上穿梭在大草原間可以想像自己是水鹿在山林奔馳，緊接著我們很快來到大雪山北峰並順路走到了另一座百岳大雪山，縱走有一個好處是有許多山頭會順路經過，就像剛好遇到的那種也算是一種小確幸吧！

不屬於百岳山頭的匹匹達山僅有<a href='/search/tagging/1013/雪霸國家公園' rel='89443'><strong>雪霸國家公園</strong></a>製作的木牌

不屬於百岳山頭的匹匹達山僅有雪霸國家公園製作的木牌

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大雪山一帶都在稜線上走起來特別愜意

山上午後總是容易起大霧下起霧雨，這天也不意外到了下午瞬間就從藍天白雲變成一片白茫茫，我們翻過了奇峻山來到今日第二座百岳頭鷹山，抵達時已下午三點天空仍然沒風景我們便加快腳步前往露宿營地，由於前兩天的行程延後導致我們今天也無法順利到達預定營地，更麻煩的是今晚營地附近沒有水源我們必須在前一個水源處取水背到營地，晚上才有水可以煮晚餐以及隔日煮早餐與行動飲用這天晚餐依然用料理醃製好的叉燒未烘乾抽真空保存在山上能吃到肥肥的五花肉就是爽

這天晚餐依然用料理醃製好的叉燒肉未烘乾抽真空保存在山上能吃到肥滋滋的五花肉就是爽前一晚睡前我們討論著已經縱走第三天我們仍然無法按照我們原先規劃的行程進度，是否要延長一天來確保我們能夠順利完成這趟雪山西稜的行程，通常縱走因天數較長保險起見很多隊伍都會安排一天預備天作為突發狀況或行程延後時可以緩衝，但我們這次行程因為假期的關係只有五天而且包含來回交通時間本來就算很趕的行程更何況還是逆走上坡比順走多，就當我們討論不出結果時當天早上我們兩個很有默契的一起睡過頭完全忽略掉本來設定好的鬧鐘時間，這一睡也確定我們不可能按照本來規劃的天數完成此行。

雪山西稜除了在稜線草原外決大部分的時間都走在樹林裡與箭竹奮鬥雪山西稜除了在稜線草原外決大部分的時間都走在樹林裡與箭竹奮鬥

好天氣不趕路時就盡情在山上享受當下吧

好天氣不趕路時就盡情在山上享受當下吧

縱走這麼多天不能洗頭讓他法曬曬太陽殺菌一下也是必須的這麼多天不能洗頭讓頭髮曬曬太陽殺菌一下也是必須的於是第四天我們決定好好的放鬆耍廢只推行到前一天的預定營地火石山下營地，睡過頭的早晨出發便是烈陽高照也讓我們腳步更顯沈重完全捨不得多走，既然不用趕行程就只想多多享受在山林好天氣的時光拍照、休息、曬太陽連消失已久的咖啡時間都在下個水源處沖起來喝了，等吃飽喝足後我們才甘願前往營地，這天也是我們整趟縱走唯一沒有走到天黑最悠哉的一天縱走行前功課一定要確認清楚哪裡有水源是否有水否則鬧水荒可就不好玩了縱走行前功課一定要確認清楚哪裡有水源是否有水鬧水荒可就不好玩了難得悠閒的一天終於可以好好休息吃果乾難得悠閒的一天終於可以好好休息吃果乾在山上有時間有水源那就當然要有咖啡啦在山上有時間有水源那就當然要有咖啡啦終於沒有摸黑到營地趕緊把裝備拿出來曬終於沒有摸黑到營地趕緊把裝備拿出來曬提早到營地的好處真的很多除了曬裝備外還可以好好拍照以及煮一頓晚餐犒賞自己提早到營地的好處真的很多除了曬裝備外還可以好好拍照並悠哉煮一頓晚餐犒賞自己自製的乾燥飯以及乾燥臘肉與抽真空的溏心蛋用小的煮飯神器剛剛好可以煮一頓兩人份晚餐自製的乾燥飯以及乾燥臘肉與抽真空的溏心蛋用小的煮飯神器剛剛好可以煮一頓兩人份晚餐輕量化食材並且完全克服食物新鮮的保存問題重點非常好烹飪輕量化食材並且完全克服食物新鮮的保存問題重點非常好烹飪好香好吃的縱走晚餐到了第四天依然不會有負擔也不用擔心食材變質好香好吃的縱走晚餐，即使到了第四天依然沒有重量負擔也不用擔心食材變質原計畫是這天要出雪山登山口完成這趟雪山西稜縱走行程，但在山上總是充滿許多變數最重要是隨時做好面對各種問題的準備，因為是自組團你沒有嚮導領隊可以依靠除了在山下做好所有萬全準備是對自己及對山負責任的態度外，爬山量力而為更是非常重要的一件事，千萬別隨便越級挑戰超出自己能力體力範圍的山每當縱走回頭望去幾天前遙遠的山頭都會覺得不可思議每當縱走回頭望去幾天前遙遠的山頭都會覺得不可思議下翠池枯水期只見池底一攤碎石下翠池枯水期只見池底一攤碎石今天預計會接到熟悉的傳統雪山路線，對於逆走來說猶如倒吃甘蔗，因為爬到雪山主峰後幾乎都是一路下坡到達登山口，前一天提早到達營地得到充分休息原本應該體力恢復不少，卻萬萬沒想到紮營的營地不平整導致整晚沒睡好，隔天出發時就感覺到自己身體狀況不是太好，越走心跳越快也越來越喘甚至有些高山反應，UU在前面等我也發現不對勁，於是提議如果等等到翠池山屋還是沒有改善的話今晚就在此過夜吧！1d3f2261b120119d890039b67beba97f.jpeg台灣最高土地公位於翠池台灣最高土地公位於翠池從火石山營地到翠池都是緩上居多途中還會經過博可爾草原以及下翠池，但對於有高山反應的人來說這一路緩上簡直要我的命，走走停停終於到達下翠池在這個被整片幾千年玉山圓柏林環繞的高山秘境，此時累個半死的我也只能隨便拍幾張照休息一會就要繼續往翠池前進，約莫中午總算抵達翠池我們在這裡大休2小時並煮午餐吃，身體狀況與體力有明顯恢復，於是我們決定繼續往三六九山莊前進，經過翠池上北稜角那段碎石坡又是一段天人交戰最後我們總算在即將天黑之前到達三六九山莊，這晚也是我們縱走唯一住在山屋的一晚。fa7208f3f2721869ea4215a4465be6dc.jpeg走出黑森林時夕陽照射在台灣第一尖中央尖山上4d1f895ac1714b40537e5177691d62d8.jpeg即將抵達三六九山屋時景色背景為南湖大山與中央尖山來到熟悉的369山莊與認識的布農協作打聲招呼並與其他搭伙山友們一同享用山屋大餐，得知明早有一團登山隊吃完早餐後就直接下山，因我們當時交通安排都以大眾交通運輸為主但從雪山登山口到武稜農場客運站還有將近五公里的路程，我們可不想再多走那段路於是我就主動去詢問登山隊的領隊是否有車位可以讓我們搭便車，沒想到領隊陳大哥不僅答應讓我搭便車甚至要直接載我們一起回台北，並且在下山後與週二登山隊大哥大姐們一同慶功，讓本來孤單兩人的雪山西稜縱走下山後與一大群山友慶功也算是劃下完美的句點。水源與營地紀錄水源:230林道多處(11K、17K、26K、28.5K)、匹匹達東鞍看天池、奇峻伏流、弓水伏流、大南登山口溪溝、火石山前石壁水源、火石山下營地溪溝、下翠池、翠池前溪溝、翠池、黑森林8.7K、三六九山莊、七卡山莊營地: 230林道多處(9K、11K、17K、21K、26K、28K)、主稜三岔路、三岔路西南側小山頭、匹匹達東鞍、奇峻森林營地、奇峻南鞍營地、頭鷹山東稜迫降營地、弓水營地、大南西鞍營地、火石山下營地、博可爾草原東鞍、下翠池、翠池

登山雪霸國家公園咖啡
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