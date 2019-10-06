一望無際的大草原美景！逆走雪山西稜，這最臭最長的230林道

2019-10-06 21:30 健行筆記 健行筆記Alex Huang



延續雪山西稜上篇第三天我們起床收完帳後繼續開始前一天未走完的路程，終於我們爬上了匹匹達山稜線上站在一望無際的大草原望著連綿山巒仿佛前兩天的疲倦都遺忘了，登山時看到美麗的景緻總能帶給疲累的身心靈得到一口喘息機會，這天是雪山西稜最精彩的一日，行走於稜線上穿梭在大草原間可以想像自己是水鹿在山林奔馳，緊接著我們很快來到大雪山北峰並順路走到了另一座百岳大雪山，縱走有一個好處是有許多山頭會順路經過，就像剛好遇到的那種也算是一種小確幸吧！

不屬於百岳山頭的匹匹達山僅有雪霸國家公園製作的木牌

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大雪山一帶都在稜線上走起來特別愜意

山上午後總是容易起大霧下起霧雨，這天也不意外到了下午瞬間就從藍天白雲變成一片白茫茫，我們翻過了奇峻山來到今日第二座百岳頭鷹山，抵達時已下午三點天空仍然沒風景我們便加快腳步前往露宿營地，由於前兩天的行程延後導致我們今天也無法順利到達預定營地，更麻煩的是今晚營地附近沒有水源我們必須在前一個水源處取水背到營地，晚上才有水可以煮晚餐以及隔日煮早餐與行動飲用。

這天晚餐依然用料理醃製好的叉燒肉未烘乾抽真空保存在山上能吃到肥滋滋的五花肉就是爽前一晚睡前我們討論著已經縱走第三天我們仍然無法按照我們原先規劃的行程進度，是否要延長一天來確保我們能夠順利完成這趟雪山西稜的行程，通常縱走因天數較長保險起見很多隊伍都會安排一天預備天作為突發狀況或行程延後時可以緩衝，但我們這次行程因為假期的關係只有五天而且包含來回交通時間本來就算很趕的行程更何況還是逆走上坡比順走多，就當我們討論不出結果時當天早上我們兩個很有默契的一起睡過頭完全忽略掉本來設定好的鬧鐘時間，這一睡也確定我們不可能按照本來規劃的天數完成此行。

雪山西稜除了在稜線草原外決大部分的時間都走在樹林裡與箭竹奮鬥

好天氣不趕路時就盡情在山上享受當下吧

這麼多天不能洗頭讓頭髮曬曬太陽殺菌一下也是必須的於是第四天我們決定好好的放鬆耍廢只推行到前一天的預定營地火石山下營地，睡過頭的早晨出發便是烈陽高照也讓我們腳步更顯沈重完全捨不得多走，既然不用趕行程就只想多多享受在山林好天氣的時光，拍照、休息、曬太陽連消失已久的咖啡時間都在下個水源處沖起來喝了，等吃飽喝足後我們才甘願前往營地，這天也是我們整趟縱走唯一沒有走到天黑最悠哉的一天。 縱走行前功課一定要確認清楚哪裡有水源是否有水，鬧水荒可就不好玩了 難得悠閒的一天終於可以好好休息吃果乾 在山上有時間有水源那就當然要有咖啡啦 終於沒有摸黑到營地趕緊把裝備拿出來曬 提早到營地的好處真的很多除了曬裝備外，還可以好好拍照並悠哉煮一頓晚餐犒賞自己 自製的乾燥飯以及乾燥臘肉與抽真空的溏心蛋，用小的煮飯神器剛剛好可以煮一頓兩人份晚餐 輕量化食材並且完全克服食物新鮮的保存問題重點非常好烹飪 好香好吃的縱走晚餐，即使到了第四天依然沒有重量負擔也不用擔心食材變質原計畫是這天要出雪山登山口完成這趟雪山西稜縱走行程，但在山上總是充滿許多變數最重要是隨時做好面對各種問題的準備，因為是自組團你沒有嚮導、領隊可以依靠，除了在山下做好所有萬全準備是對自己及對山負責任的態度外，爬山量力而為更是非常重要的一件事，千萬別隨便越級挑戰超出自己能力、體力範圍的山。 每當縱走回頭望去幾天前遙遠的山頭都會覺得不可思議 下翠池枯水期只見池底一攤碎石今天預計會接到熟悉的傳統雪山路線，對於逆走來說猶如倒吃甘蔗