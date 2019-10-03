猴山岳、二格山、南邦寮山O形 超棒視野展望、放眼可及！
原文出處連續三週沒爬山，覺得自己好廢，當然是因為天氣因素而被動宅在家。期待許久的水社大山，再一次得延後，因為中南部的午後雷雨機率又高達八成，為什麼每到週末就變天啦~天氣預報週末北部的午後雷雨機率約三成，但週六桃園一滴雨也沒下，天氣好得要命，便決定週日一定要去爬山。這次雀屏中選的是猴山岳、二格山、南邦寮山，放在口袋名單中許久的猴山岳前峰及二格山是重點，根據山友分享文所述，展望都不錯，非常期待。(事後證明不虛此行😄) 本次O形路線 : 貓纜指南宮站-猴山岳前峰-猴山岳-二格山-南邦寮山-貓纜指南宮站。(我的GPX : 猴山岳、二格山、南邦寮山O形)▲6:08 貓纜指南宮站旁停車場整裝完畢，出發▲先到右邊綠光平台瞧瞧再往前走▲綠光平台視野，可遠眺對面的貓纜貓空站▲面對貓纜指南宮站往右走約500公尺，可以看到右邊的導覽圖及左邊的階梯▲6:18 階梯入口旁有「往猴山岳2.0K」的指標，往上爬囉~▲很快就會看到這座電塔▲電塔旁的視野，這裏可以看到更清楚的貓纜貓空站 (左邊紅色箭頭處)▲電塔往上走一點，可見到下方的貓纜指南宮站 (右邊紅色箭頭處)▲續往上走，一樣是水泥階梯▲前方為新光路，猴山岳登山口要往左走▲新光路口指標，距離猴山岳登山口只有300公尺▲很喜歡一大早開始爬山，因為沒人沒車好安靜 😆▲路邊視野，觀音山-大屯山-小觀音山-七星山 (由左往右)，101也可清楚映入眼簾▲紅色箭頭處往上即到達猴山岳登山口▲6:53 猴山岳登山口 (左上方)▲登山口一上來即遇岔路，往右上爬▲很原始的土石路，雨天或下過雨後應蠻可怕的▲很多樹根不意外▲開始一連串拉繩▲到達猴山岳前峰的距離不長，但就是一路陡上▲往上不難，難的是往下 😆▲最後一段拉繩上來後往下拍，陡陡陡，還好我是走O形，不用原路下去 😆▲猴山岳前峰要到囉▲7:50 前方即為猴山岳前峰 (太久沒爬山了嗎? 樹林間的光影變化讓我覺得有點夢幻😆)▲這裏有個「猴山岳登山步道3.3K」指標，0K起點是在筆架山、二格山岔路口 (之後要前往的方向)▲猴山岳前峰三角點 : 北市三角點95號▲令人讚嘆的天氣啊~▲猴山岳前峰視野 : 觀音山 (中後方)、大屯山及七星山 (右後方)、國三 (右下方)，台北盆地放眼可及▲照片放大後，可更清楚地看見觀音山、淡水河及海▲8:01 往回拍，準備離開猴山岳前峰 (左邊紅色箭頭處為來時方向)▲接下來要前往距離不遠的猴山岳▲無啥難度的階梯▲8:15 不到15分鐘即到達猴山岳，無指示牌，但路邊有個土地調查局圖根點 ▲土地調查局圖根點▲8:35 約20分鐘後，遇到十字路口▲十字路口的里程指標 (猴山岳2.1K/3.3K)▲十字路口的方向指標 : 左往廢棄古厝 (應該是深坑方向)、右往草湳大榕樹 (木柵貓空方向)，直行往二格山 (續前行的方向)▲接下來會穿越阿柔洋產業道路▲到達阿柔洋產業道路前的路況都不錯，太陽高掛風很涼，非常適合爬山的一天▲8:47 猴山岳登山步道1.7K/3.3K (里程指標上的二格山變成筆架山，到目前為止是同個方向)▲右岔跟直行都會接到阿柔洋產業道路，我取直行 (指示牌上顯示還有390公尺即到達阿柔洋產業道路)▲樹幹上的一陀白色圓形物體吸引住我的目光，原本以為是植物，好奇靠近後，它被我嚇到展開身體往上爬，原來是毛毛蟲 😆▲接下來的一小段拉繩不難▲9:06 左上方有展望，上去瞧瞧▲是個適合小休賞景的平台▲賞景平台視野 (下方應該是深坑)▲9:15 離開賞景平台，先下坡▲再上坡▲然後就是平緩好走的山徑▲9:21 到達阿柔洋產業道路，原本是要穿越馬路到對面箭頭處續行，但因肚子怪怪，就先往左去天南宮上個洗手間 😅▲先前從馬路走下來，等下要爬坡回去，還好距離不長 (洗手間在大門對面，要過馬路)▲天南宮廣場也可賞個景 (感覺此次就是個超值的賞景行程)▲參拜一下、捐個香油錢再離開▲9:57 爬坡回到二格山、筆架山入口▲指標上顯示二格山1394公尺▲前段的路況大多平緩好走 (右邊有岔路，不知通到哪)▲開始爬坡▲又出現拉繩▲陡上數段▲平緩山徑一小段▲續陡上▲只剩300公尺就到二格山、筆架山岔路口啦~▲加油▲三岔路口直行往筆架山 (右往木柵草湳大榕樹)▲宜人的天氣、舒適的溫度，走在無人的山徑，身心靈很滿足▲10:45 到達二格山、筆架山岔路口 (右上往二格山、左上往筆架山、直行往北宜公路)，先直行看看「荒山振農」(賣綠豆湯、冰棒的攤販)是否有上來▲去年8月4日從石碇方向進入筆架連峰，最後就是從左上方下來的，綠豆湯鞍部的扛棒出現，表示「荒山振農」就在右邊轉角▲果然，先吃個芒果青冰吧~▲10:57 小休結束往回走▲去年筆架連峰走完，原本要連走二格山的，因為時間太晚而放棄，本次終於要如願啦~▲指標上顯示二格山455公尺，很快就可以登頂囉~▲但要先拉繩陡上，再爬一段難爬的石階▲左下通往二格山第三登山口及北宜公路，續往右上▲傳說中每一階步距、落差很大的石階，真的有點難走▲11:26 還好難走的石階沒有很長，這裏是岔路口，右上通往二格山，左上通往觀景平台 (先取左上再折返)▲通往左上的觀景平台30公尺▲11:29 右前方即為觀景平台，直走好像可以通到二格山其它登山口 ▲此觀景平台是面對翡翠水庫及宜蘭方向，當天二格山的風超強、雲超級有戲▲11:40 回到岔路口，往二格山頂前進▲11:43 到達二格山頂的觀景平台 (直走往南邦寮山，二格山三角點在前方圍牆旁的小路裏面)▲二格山頂觀景平台一角▲二格山頂觀景平台的前後都有超棒視野，比先前的觀景平台更讚，這是面對翡翠水庫及宜蘭方向的展望▲這是面對台北盆地的展望，101在中間、觀音山在左後方、大屯山及七星山在右後方，中後方依稀可看到海 (這樣的藍天、這樣的白雲、這樣的視野，引誘人賴著不走啦~)▲12:11 停留約半小時後，依依不捨離開觀景平台，往南邦寮山前進，先取右上▲若沒先做功課，可能會漏掉這顆三等三角點▲12:15 拍完三角點，正式往南邦寮山前進▲遇到的山友不多，幾乎是一個人獨享整片山林▲到達南邦寮山之前，還是有拉繩數段▲陡上之後再陡下▲續陡上▲再陡下▲進入平緩路▲12:55 再次陡下前，還好有在此小休、看一下手機，否則就要錯過右上方的南邦寮山三角點 (入口綁了些布條，沒注意的話真的會錯過啦 😆 )▲三角點真隱密，藏在樹林中 (入口到此約1分鐘)▲南邦寮山也稱為二格山西峰呀?▲離開南邦寮山續陡下一大段▲緩上坡▲13:07 遇岔路，出發前做功課有看到別的山友走此捷徑，既然是捷徑，當然是比較短又比較陡，所以我還是乖乖直走繞遠路 😆▲離開岔路口再走個15分鐘就會看到土地公廟▲13:21 看到土地公廟了 (右下方)▲沿著土地公廟旁的山徑往下走約1.3公里就會到達草湳大榕樹▲剛開始的山徑長這樣，之後就會較寬大，而且有小溪▲13:48 山路結束，左前方似乎是棟高級民宅，依山傍水(指南溪)，住在這裏真不錯 😍▲前方指南路三段T字路口取左回貓纜指南宮站，要踢2.4公里馬路，累累的...▲終於見到草湳大榕樹本尊▲14:11 草湳大榕樹一路下坡到此岔路口1.2公里，接著要爬坡1.2公里才能結束 😅▲回到早上往猴山岳的入口▲14:30 起點也是終點的貓纜指南宮站到啦~心滿意足地完成此O形路線，希望假日都是這樣的好天氣啊~
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