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選前拔掉操盤手 藍營又把贏局玩輸？想勝選就要學他

台中工廠大火尋獲2具遺體 確認是失聯消防員

猴山岳、二格山、南邦寮山O形 超棒視野展望、放眼可及！

2019-10-03 07:35健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處連續三週沒爬山，覺得自己好廢，當然是因為天氣因素而被動宅在家。期待許久的水社大山，再一次得延後，因為中南部的午後雷雨機率又高達八成，為什麼每到週末就變天啦~天氣預報週末北部的午後雷雨機率約三成，但週六桃園一滴雨也沒下，天氣好得要命，便決定週日一定要去爬山。這次雀屏中選的是猴山岳、二格山、南邦寮山，放在口袋名單中許久的猴山岳前峰及二格山是重點，根據山友分享文所述，展望都不錯，非常期待。(事後證明不虛此行😄) 本次O形路線 : 貓纜指南宮站-猴山岳前峰-猴山岳-二格山-南邦寮山-貓纜指南宮站。(我的GPX : 猴山岳、二格山、南邦寮山O形)f0bb6de65a6ba8f8443e02d3d40de942.jpg▲6:08 貓纜指南宮站旁停車場整裝完畢，出發e85e04bc1fd4357c2f92769812fd2268.jpg▲先到右邊綠光平台瞧瞧再往前走f65505d38fa36d5259e19c7f1c6ddc19.jpg▲綠光平台視野，可遠眺對面的貓纜貓空站d963c6caa2a0bd469fe500bb4f3c109c.jpg▲面對貓纜指南宮站往右走約500公尺，可以看到右邊的導覽圖及左邊的階梯be8fd8c7e4c0ac2f6eee210204b62d37.jpg▲6:18 階梯入口旁有「往猴山岳2.0K」的指標，往上爬囉~323e4086b7f371b802ce76ad9ef3603f.jpg▲很快就會看到這座電塔cedbfc4e54d4e8daca2fdf946a9ad18d.jpg▲電塔旁的視野，這裏可以看到更清楚的貓纜貓空站 (左邊紅色箭頭處)d42850c9dd0ccac3b98c2303813c4b21.jpg▲電塔往上走一點，可見到下方的貓纜指南宮站 (右邊紅色箭頭處)ee25cc7960e86bc35e0e16a144e2a24a.jpg▲續往上走，一樣是水泥階梯f7621ccfd0a98444b1657c86accad907.jpg▲前方為新光路，猴山岳登山口要往左走12f4925a053d9d093b943cddab2375ea.jpg▲新光路口指標，距離猴山岳登山口只有300公尺bfb5917b11ec7db48e58a517e82d0622.jpg▲很喜歡一大早開始爬山，因為沒人沒車好安靜  😆c06311c1637096c6ab6e45382458d7b9.jpg▲路邊視野，觀音山-大屯山-小觀音山-七星山 (由左往右)，101也可清楚映入眼簾b00d20b5ce5641e4db646934182c09c2.jpg▲紅色箭頭處往上即到達猴山岳登山口704d1e912e3a42d26207f590f6f513b0.jpg▲6:53 猴山岳登山口 (左上方)2b4da574b0a036c6317f87855c463117.jpg▲登山口一上來即遇岔路，往右上爬49ed590e60027344b787e2a33a4b0a61.jpg▲很原始的土石路，雨天或下過雨後應蠻可怕的a0c381df27ead48492e625e599f5a5dd.jpg▲很多樹根不意外4e1f45b59e07bd17db053f096918f784.jpg▲開始一連串拉繩bc4dae8b5409c380d2dc95a4829c42d7.jpg▲到達猴山岳前峰的距離不長，但就是一路陡上a57d3f7d684dd8edded835766e43c2c9.jpg84968fcbb627537ca8c91c65ee0eaa30.jpg▲往上不難，難的是往下 😆1aa8e4d9a768f9075f0f907cc005b881.jpgfafa21f924d36871276491da4bc3d770.jpg▲最後一段拉繩上來後往下拍，陡陡陡，還好我是走O形，不用原路下去 😆290b72c014f27f5e86088fb583a3fab3.jpg▲猴山岳前峰要到囉dd7e98cd6618043e69818739b56d4d9c.jpg▲7:50 前方即為猴山岳前峰 (太久沒爬山了嗎? 樹林間的光影變化讓我覺得有點夢幻😆)591699ddd598bf9ae86d976cf64e82e7.jpg▲這裏有個「猴山岳登山步道3.3K」指標，0K起點是在筆架山、二格山岔路口 (之後要前往的方向)00754669b90d258caf81d08ddeead3a7.jpg▲猴山岳前峰三角點 : 北市三角點95號30440cb127cced569a54a5a2522978e3.jpg▲令人讚嘆的天氣啊~ea44b2cc394d18c974d5d17cf1fa0a0b.jpg▲猴山岳前峰視野 : 觀音山 (中後方)、大屯山及七星山 (右後方)、國三 (右下方)，台北盆地放眼可及15bdb65570fa2481aca3e5feb85e924e.jpg▲照片放大後，可更清楚地看見觀音山、淡水河及海8b81ab4eca2b5daa6285862dc6da7928.jpg▲8:01 往回拍，準備離開猴山岳前峰 (左邊紅色箭頭處為來時方向)2d9d90b167eba7473c4e4b81a5987cc3.jpg▲接下來要前往距離不遠的猴山岳6da20d8e2640974739435a92aa72f02b.jpg▲無啥難度的階梯e8ccc7a606f130ffd0dcc2e518fbeb64.jpg▲8:15 不到15分鐘即到達猴山岳，無指示牌，但路邊有個土地調查局圖根點 99df19acc9e264bfe0cde80ee41382f6.jpg▲土地調查局圖根點8b730ab40f6457e8c4c379adbdf30fb1.jpg▲8:35 約20分鐘後，遇到十字路口0d4f79e64d2aac6e037e32cfa9c06bc6.jpg▲十字路口的里程指標 (猴山岳2.1K/3.3K)70492d43a0e5f3f2bb3b589d961b543d.jpg▲十字路口的方向指標 : 左往廢棄古厝 (應該是深坑方向)、右往草湳大榕樹 (木柵貓空方向)，直行往二格山 (續前行的方向)4e655f13955a2290a017a333cd64c4cb.jpg▲接下來會穿越阿柔洋產業道路cdd07359f0bd9a61de90d9c614fd7d5e.jpg▲到達阿柔洋產業道路前的路況都不錯，太陽高掛風很涼，非常適合爬山的一天dd0970e19e49c1a412471a185e8b6680.jpg▲8:47 猴山岳登山步道1.7K/3.3K (里程指標上的二格山變成筆架山，到目前為止是同個方向)a63e17f18015b4c4a3dc658cdcde40e9.jpg▲右岔跟直行都會接到阿柔洋產業道路，我取直行 (指示牌上顯示還有390公尺即到達阿柔洋產業道路)aff2bf6f32b6b8e6a9fde9f8936b8f36.jpg▲樹幹上的一陀白色圓形物體吸引住我的目光，原本以為是植物，好奇靠近後，它被我嚇到展開身體往上爬，原來是毛毛蟲 😆f815ceb1b7bb98286d031160c7c05de7.jpg▲接下來的一小段拉繩不難26cf9f45b6622310dbf21ab25488f513.jpg382a4d57e441255752474fd14916683f.jpg▲9:06 左上方有展望，上去瞧瞧348a8e1e29370710cc889f50dd19704c.jpg▲是個適合小休賞景的平台f685cd7de40807b0ba724a4c9802e60f.jpg▲賞景平台視野 (下方應該是深坑)296553593cbfa01ac150dd952392f325.jpg▲9:15 離開賞景平台，先下坡b87f3c696aecdf37eb3ab0a0edcd5700.jpg▲再上坡d90bafb7d45084d025786511d0545c32.jpg▲然後就是平緩好走的山徑58de45b8bf8be4fa02b41461af0206cf.jpg▲9:21 到達阿柔洋產業道路，原本是要穿越馬路到對面箭頭處續行，但因肚子怪怪，就先往左去天南宮上個洗手間 😅de46e164918c8c0c0b9edc5dec5b2a45.jpg▲先前從馬路走下來，等下要爬坡回去，還好距離不長 (洗手間在大門對面，要過馬路)1a062f2ed99770538b8c1e4ffa4aed7f.jpg▲天南宮廣場也可賞個景 (感覺此次就是個超值的賞景行程)31b7790d5da4892f6bdfb2228295beb6.jpg▲參拜一下、捐個香油錢再離開3ee78669b5524f3a956ac105006b9f2b.jpg▲9:57 爬坡回到二格山、筆架山入口98ebef582d42b2bc2425be3c7821b589.jpg▲指標上顯示二格山1394公尺91c0393d2620af6d590a4183b5d3a225.jpg▲前段的路況大多平緩好走 (右邊有岔路，不知通到哪)18c6eb050e03d82cc7c4d64527d1cbde.jpg▲開始爬坡b87e505790fc45e2d17066102c37ca3a.jpg▲又出現拉繩3e9ab5262e7e8df4c73489d2684f6ccb.jpg▲陡上數段3ba0e675f7f22d987c9b0b20debb4798.jpg3a5fea1012c436464658b9b24a0f3b4c.jpg▲平緩山徑一小段b5fd79e4f8a529204fb5b0fa57c0e974.jpg▲續陡上89ed36c15560344618ae3c421bd4e1e9.jpgd16d0c2e6b931f9f36c378bc5e7a927a.jpg▲只剩300公尺就到二格山、筆架山岔路口啦~68a1f15dab74c50b655f306dd56e4822.jpg▲加油de6e4620ad0897b3a67ec01b7c089336.jpg▲三岔路口直行往筆架山 (右往木柵草湳大榕樹)ccca9c0755ec13e45d0812978d7041f1.jpg▲宜人的天氣、舒適的溫度，走在無人的山徑，身心靈很滿足35d0dee342c1ee36f5c5e0191b9bbc0a.jpg▲10:45 到達二格山、筆架山岔路口 (右上往二格山、左上往筆架山、直行往北宜公路)，先直行看看「荒山振農」(賣綠豆湯、冰棒的攤販)是否有上來0e85cd5e9e9f5f5e1470da3ab8b43ead.jpg▲去年8月4日從石碇方向進入筆架連峰，最後就是從左上方下來的，綠豆湯鞍部的扛棒出現，表示「荒山振農」就在右邊轉角adbdff83d0d4249897a26e23478f8693.jpg▲果然，先吃個芒果青冰吧~482c1d9ccfe2b6745149f3d187b158d4.jpg▲10:57 小休結束往回走3bcbc8cabec319cc190ec839dfdbbc65.jpg▲去年筆架連峰走完，原本要連走二格山的，因為時間太晚而放棄，本次終於要如願啦~e5eb95d33d15b5e42d73084cae8a8619.jpg▲指標上顯示二格山455公尺，很快就可以登頂囉~d050c581a52a839265dd2293b598af77.jpg▲但要先拉繩陡上，再爬一段難爬的石階d14138ea9f35204d88bf83c2cdbc52d7.jpg04c09eea726f6a2672e5c45d2ec261eb.jpg78c3b38b45928715f20233aee5597c3f.jpg▲左下通往二格山第三登山口及北宜公路，續往右上da4c252fbaaaeeef0a0d0547fff0a8ce.jpg▲傳說中每一階步距、落差很大的石階，真的有點難走9ed01933c7c583b35b82bb4fdf66d589.jpg▲11:26 還好難走的石階沒有很長，這裏是岔路口，右上通往二格山，左上通往觀景平台 (先取左上再折返)4dd002432f0d67b4265d30efa12bc875.jpg▲通往左上的觀景平台30公尺e12f62a77158d7570b9e15d754471bea.jpg▲11:29 右前方即為觀景平台，直走好像可以通到二格山其它登山口

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▲此觀景平台是面對翡翠水庫及宜蘭方向，當天二格山的風超強、雲超級有戲53aa7080b5f7a8012c00827672971ad1.jpg▲11:40 回到岔路口，往二格山頂前進d64cc1a98db332fbf78cec53d74937cb.jpg▲11:43 到達二格山頂的觀景平台 (直走往南邦寮山二格山三角點在前方圍牆旁的小路裏面)8a3c98848eec5fbe2b8d9d5b657ae56a.jpg▲二格山頂觀景平台一角dfa80f096adfecb833b7981f66d16614.jpg▲二格山頂觀景平台的前後都有超棒視野，比先前的觀景平台更讚，這是面對翡翠水庫及宜蘭方向的展望63e80889c87fa26c0cb0af4ad480e8a1.jpg▲這是面對台北盆地的展望，101在中間、觀音山在左後方、大屯山及七星山在右後方，中後方依稀可看到海 (這樣的藍天、這樣的白雲、這樣的視野，引誘人賴著不走啦~)843cbf1823086e3df686a73950b404eb.jpg▲12:11 停留約半小時後，依依不捨離開觀景平台，往南邦寮山前進，先取右上bfc375e4da62f646c03d1e9afd5fffbd.jpg▲若沒先做功課，可能會漏掉這顆三等三角點a1581194001c63b2054652d950514a12.jpg▲12:15 拍完三角點，正式往南邦寮山前進f34ab7e258a575524209a76ffd2e6dfc.jpg76d9784425099492b104158068a3ba1a.jpg▲遇到的山友不多，幾乎是一個人獨享整片山林13d46210c63f29f488b702fca6f035ad.jpg▲到達南邦寮山之前，還是有拉繩數段9c7f9e6cf74cf93029c37365731608ff.jpg80f77f3895da5e4c19345d8bc9755f94.jpg▲陡上之後再陡下eb186f8ca2d315ffed79314b9ef7deaa.jpg▲續陡上615e29e99ee0ef5fa29443c41f612d47.jpg▲再陡下71659bd00a3bbb7432d94426e6541f8e.jpg8abda62dab651d7d5dbbae81abd8d7ea.jpg▲進入平緩路6c16498d50b84c57d4f84e3683eef3a1.jpg▲12:55 再次陡下前，還好有在此小休、看一下手機，否則就要錯過右上方的南邦寮山三角點 (入口綁了些布條，沒注意的話真的會錯過啦 😆 )f8e0ae5072f411edd7a68f9efd51ae29.jpg▲三角點真隱密，藏在樹林中 (入口到此約1分鐘)76fe7abc5ef7ae0468ddf22fb309030a.jpg▲南邦寮山也稱為二格山西峰呀?1e7a1aad513a693c88d16452bc601235.jpg▲離開南邦寮山續陡下一大段f14d9c444454a6edd167e0a4f486cd7a.jpg8786aafa88fd300768d5799fd121fa13.jpg▲緩上坡7a04489ed48f50539ce1683f6159fd9c.jpg▲13:07 遇岔路，出發前做功課有看到別的山友走此捷徑，既然是捷徑，當然是比較短又比較陡，所以我還是乖乖直走繞遠路 😆cbefcf97ed050a0bf3aa3226560538f7.jpg▲離開岔路口再走個15分鐘就會看到土地公廟2c11bf6160b6ba27751deae54043f71d.jpga330ee82945841b0e6f7a87df5fecdc8.jpg965167e0b1db3ff2238f1256da23150b.jpge5739b9704f808b470521d4c15797446.jpg▲13:21 看到土地公廟了 (右下方)abc1029079de5c87a02ee509e5fd6510.jpg▲沿著土地公廟旁的山徑往下走約1.3公里就會到達草湳大榕樹b107e3ca36d86deb03558f3a37dc86cf.jpg▲剛開始的山徑長這樣，之後就會較寬大，而且有小溪39a7af98703b57cab20ae89507ecc476.jpg▲13:48 山路結束，左前方似乎是棟高級民宅，依山傍水(指南溪)，住在這裏真不錯 😍7a65a5c19fa0b5a8f4a8c473124bfcca.jpg▲前方指南路三段T字路口取左回貓纜指南宮站，要踢2.4公里馬路，累累的...ff25ade62718a5d39d77736e69d938a8.jpg▲終於見到草湳大榕樹本尊cdd17cb847d850e0a847834ed77692b3.jpg▲14:11 草湳大榕樹一路下坡到此岔路口1.2公里，接著要爬坡1.2公里才能結束 😅268310b8d13e02f66dc94d875f0abfe9.jpg▲回到早上往猴山岳的入口2f7aac84a9c155f9185c2600e1643911.jpg▲14:30 起點也是終點的貓纜指南宮站到啦~心滿意足地完成此O形路線，希望假日都是這樣的好天氣啊~

登山步道公路
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士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00

巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00

絡繹不絕的登山客！之字路走到昏頭的「富士山」吉田路線

2019-09-26 08:30

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

高空視野佳！ 彰化「八卦山天空步道」 行走於空中走廊

2019-09-21 08:27

療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00

爬山有數、生命要顧！雨天改登紫雲寺「修慧祈福步道」

2019-09-21 15:39

貢寮「草嶺古道」林蔭蔽日潺潺溪水　還可望向太平洋美景

2019-09-27 07:30

親近山林首選！ 日式登山風潮 「大台北走丘」精選

2019-09-09 20:55

梨山「希利克步道」登上攬勝樓　可瞭望高山美景

2019-09-28 08:30

泰安原鄉一日輕旅行！水雲吊橋步道、瑪懷舒餐館、清安豆腐街

2019-09-09 08:00

為什麼大家都去合歡北峰？去小溪營地的５件事！

2019-09-05 22:00

台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00

「竹坑南寮登山步道」平緩好走視野佳，還能看到竹坑山谷地

2019-10-01 21:50

六十石＆赤科「針趣味」藍天、花毯交織的絢麗田園風景！

2019-10-02 08:30

烏來親水步道！平坦好走的沿溪路線

2019-09-04 08:00

2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場

2019-09-10 21:00

「玉山前峰」遠方一片綠油油的山水畫美景、腳下竟是危險碎石坡

2019-09-11 21:00

帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段

2019-09-30 07:30

潮境公園適合放空 居高臨下坐看潮來潮往

2019-10-03 08:25

慢走悠遊北投三溫泉源－磺溪嶺、龍鳳谷、硫磺谷與其步道

2019-09-17 09:25

淹沒在滿山遍野杜鵑花中！「合歡山群峰」健行之旅

2019-09-19 08:00

抽不到神簽！那一日單攻「玉山主峰」 (台北出發，行程交通)

2019-09-24 15:59

猴山岳、二格山、南邦寮山O形 超棒視野展望、放眼可及！

2019-10-03 07:35

相揪來去合歡山，讓你首登百岳就成功!

2019-09-25 08:30

觀音山「楓櫃斗湖步道」視野極佳　還能望到台北港、淡水漁人碼頭

2019-09-18 07:30

日本皇太子錯過的風景！北投「紗帽山」上的宏偉視野

2019-09-12 07:30

雪山西稜太熱門！ 參訪大安溪「全台最大神木」

2019-09-23 21:25

台中熱門的路線！大坑「2號步道」挑戰高、瞭望點視野非常好

2019-09-13 08:30

后里「鳳凰山步道」 適合親子出遊的健康登山步道

2019-09-23 15:45

涼爽宜人的「南山秘境」簡單好走原始又迷人！

2019-09-06 08:30

芒花隧道！黃金「茶壺山稜」遼闊的視野十分迷人

2019-09-08 08:30

別有洞天的「三民蝙蝠洞」還可賞慈湖、雕塑紀念公園

2019-09-03 15:57

觀音山「林梢步道」來回約半個小時　沿途視野極佳

2019-09-20 07:30
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