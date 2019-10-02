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中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

單攻嘉明湖卻被大霧遮掩！山友：天使不在家，只剩我的眼淚

2019-10-02 08:00健行筆記 健行筆記Vance Tseng

有一天朋友的LINE傳來一則訊息，"要不要去嘉明湖單攻阿?"，蛤! 跑這麼遠去單攻不會太可惜嗎? 讓我考慮幾天。想想爬山兩年多居然還沒去過嘉明湖，好像也有點說不過去，而且嘉明湖單攻不允許獨攀，就當作陪朋友去走走練練腳力，將來還有好幾種路線都會經過嘉明湖。

個人覺得嘉明湖有三難:1.普悠瑪訂票難2.南橫難3.嘉明湖山屋抽籤難

單攻已解決山屋一難；南橫出發前路段崩塌，前一天才搶通很幸運；4人聯手半夜12點幸運搶到車票總算克服三難，不過出發前再因為天氣的多變差點就取消了行程。要到向陽，火車有2種到站選擇，一是池上、二是關山，這次因為朋友規劃在火車站前租車，然後開到利稻住民宿，所以選擇在關山站下車，順便逛逛。一抵達車站月台，呆丸歐熊的立牌就在出口處等著我們。

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坐著快速的普悠瑪，太座還開心傻傻地笑著，不知道後面有著辛苦的行程等著她。

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不免俗的四人一定要在關山車站合影一下

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出發前的天氣預報就不算是非常好，也可以看到雲層很低很厚，出發前也做好準備

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第一天的時間還有預留一些悠閒時間可以在市區逛逛吃吃喝喝

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來到關山好像大家都推薦必吃的關山臭豆腐光顧

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市區逛完之後依照著導航前往利稻，途中經過了瀑布區把車停下來拍照，赫然發現原來我們到了著名的六口溫泉，當然要泡一下明天要征戰的雙腳放鬆一下足部肌肉。

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清晨天未亮就從利稻出發前往向陽，沿途落石不少，某一段還封閉起來要往農路繞路而過，總體而言，路況算不是很好，雪上加霜的是半路汽車輪胎還被鐵絲插中了側面，這段路真心覺得還是交由接駁車來處理還是比較理想。天剛亮時覺得其實天氣好像沒有預測的差7a18563938fb828620207213ce5c8bbc.jpg

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而且還有星茫陪著我們

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向陽山屋床位有門簾設計個人很喜歡，整個感覺就是很舒適的大山屋，下次有機會要來住住看

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走到了向陽名樹已經由陽光變成一面白牆了，心裡大概也有個底了。

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不過有時陽光還是會偶爾露出臉來看看我們

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雖然天氣不好，但是老天偶爾還是會網開一面，賞賜大景慰勞遠迢而來登山者的辛勞。

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朋友說，我剛剛誤以為我來到了紐西蘭

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不知哪掉落的巨石，上面很好拍，在這裡玩耍了很久

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過了巨石走沒多久就可以看到嘉明湖山屋囉

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不畏浮雲遮望眼 只緣身在最高層，遙望大崩壁

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綿延而上的清楚路徑，看起來不陡，但是很多段都讓我想起了合歡西峰。

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高山上的藍天白雲固然讓人心曠神怡，但是雲山相伴的神秘感更是讓我魂牽夢縈、欲罷不能，讓人戒不掉登山阿~~~

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旅人必拍的迎賓樹

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松蘿湖? 加羅湖? 嘉明湖? 傻傻分不清。這張照片應該可以說是相當幸運，當天同個時間大家都在湖畔等霧開，大概只有出現2秒的瞬間讓我拍到了嘉明湖全景，沒有看到天使的眼淚，只有我自己流下了眼淚。

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回程要上三叉山，雲層變化了一個樣子

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行程時間參考 :

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#嘉明湖單攻 (總里程28.12 km 耗時12hr 25m)04:33 管理站出發06:11 向陽山屋09:05 嘉明湖山屋11:14 嘉明湖12:15 三叉山頂14:11 嘉明湖山屋簽名離開14:50 向陽山岔路口16:59 回到管理站

登山瀑布紐西蘭
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