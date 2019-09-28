巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00 健行筆記 健行筆記本丸



玉山前峰海拔3239M，位於嘉義阿里山鄉與南投信義鄉交界。六月因梅雨季取消入山，沒想到這次非常幸運遇上霧雨迷濛、滿天星斗、棉花糖雲海、群山綿延，把所有景色一次大網羅。台北到阿里山將近300公里車程，對於居住在北部的我來說，實在是個遙遠的地方，這次安排三天兩夜，慢慢爬、慢慢走、慢慢看，享受山林裡的一草一花一木，以及每一顆石頭。

總里程/總花費時間：16公里/7小時48分

行程：D1 台北-嘉義-塔塔加停車場、D2 塔塔加停車場-檢查哨-大鐵杉-塔塔加鞍部-孟祿亭-玉山前峰登山口-玉山前峰-塔塔加停停車場-嘉義、 D3 嘉義-台北

第一天下午約2點到達塔塔加停車場，霧氣籠罩停車場，大量登山客下山穿著五顏六色雨衣、撐著傘，在雨中將打濕的裝備一一扛上車，此刻的我正心裡正在吶喊，明天來個好天氣吧！

↑1750 在雨中苦中作樂自以為浪漫的吃著泡麵，手裡拿著手機拼命刷新氣象局預報，明明是大太陽阿！天氣怎麼沒好轉的跡象，嗑完不知道是混了雨水還是淚水的泡麵後躲進後車廂打盹。

↑1943 鑽出溫暖的後車廂，抬頭一看是滿天的星斗，趕緊拿出相機不專業的拍了星空照，殊不知是這顆鏡頭最後的一眼，玩壞了一顆鏡頭🥴。高山體感溫度只有個位數，早早鑽入睡袋，期待明天的前峰石瀑。

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↑0530 清晨醒來映入眼簾的是一片翻騰的棉花糖雲海，遠方太陽把天空染成了橘子色。初升的太陽把山脊染上了色彩。

↑0542 從塔塔加停車場，步行10分鐘到達塔塔加遊客中心解說亭。

↑0551 早晨沒有管理人員，自行投遞入園入山證。排雲管理站法國菊已盛開。

↑0604 從排雲管理站到塔塔加登山口沿途為柏油路，禁止一般車輛進入。我們踏著輕快的11號公車、哼著歌開啟今天的旅途，途中經過令人震撼的巨大鐵杉。

↑0631 步行在蜿蜒的柏油路上，清晨空氣是冷冽的，一旁伴隨淺藍色的天空。昨天因氣候不佳無緣造訪的東埔山就近在眼前，遠方是開車比爬山累的郡大山。

↑0643 終於到達玉山登山口，剛好第一班接駁車也到達了，協作熱心幫我們與雲海拍照。

↑0645 距離上次登玉山已經過了三年又三個月，踏入步道是滿滿的回憶，一樣的藍天白雲，熟悉的景色與路徑，唯一不一樣的是季節不同，山壁多了滿滿花朵。

↑0730 途中經過孟祿亭、生態廁所、眺望石。

↑0802 玉山前峰登山口，出發前上網搜尋一定會看到這張照片，指示牌被寫上「很難爬」三個字，實際看到反而讓人會心一笑。一隻不怕人的金翼白眉像是小精靈般，在周圍蹦蹦跳跳。

↑0820 賞景平台有兩顆直挺挺的樹，還有很夯的有趣石壁，變成大家拍照的主角。

↑0841 對腳短一點都不友善的石瀑區，隊友居然咚咚咚踏著輕盈的腳步跳到上方，這一點都不科學阿😩

↑0856 抬頭望向遠方是美麗的山景，低頭俯瞰是瀑布般的碎石區。

↑0926 看到鐵鍊代表山頂快到了，抬起檸檬腿衝阿！

↑0930 到達山頂了，開心到牌子都拿反了。想到等等要下石瀑，背著6公斤的背包應該很累贅，只好拼命的把包包內的食物挖出來吃個精光🤣。

↑1003 看見玉山北峰直升機盤旋許久，看新聞才知道是交通部長降落視察嘉明湖，順帶蔬果到玉山北峰氣象站，慰勞辛苦的氣象局人員。今天展望極佳玉山北北峰、北峰、西峰、圓峰、南峰一次大網羅，甚至預計10月中安排的北大武山都可清楚看見。

↑1006 納涼夠了、肚子填飽了、皮膚也快被大太陽曬成乾了，沿路拍拍植物，帶著依依不捨的心情下山，心裡期待著下個月的北大武山之行。

↑1038 阿呀🤣

↑1057 在前峰步道居高臨下，看見前往排雲山莊的步道上，大家的行囊一個比一個大。

↑1131 GPX忘記啟動，已經走了大段路才發現，隊友在原地等我跑回前峰登山口重新紀錄。

↑1220 回程望向玉山登山口方向，霧已漸漸籠罩遠方山頭。

↑1333 經過東埔山莊回到塔塔加停車場

心得：在塔塔加停車場夜宿是一個CP值不錯的選擇，離登山口近，可觀星、賞日出雲海，只是傍晚非常寒冷，這次帶了適溫-2℃睡袋，大致上舒適溫暖，一覺到天亮。從塔塔加停車場徒步起登，清晨漫步在蜿蜒的道路上，飽覽各角度山景，偶爾山羌出現又快步奔向草叢，可近距離欣賞大鐵杉，如果時間允許避開6:30後接駁車時間，是一條非常值得一走的步道，單趟路程大約3公里/60分鐘。

這次遇到兩天皆午後起霧，早早起登中午前到達山頂可避免一片白牆。

👣玉山前峰(塔塔加遊客中心解說亭起登)GPX🔆🍎我的部落格🍏