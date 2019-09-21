最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55 健行筆記 健行筆記孟明義



0725-0730 能高安東軍 草原、湖泊、水鹿 最美的縱走北三段逐 鹿 而 居 珍珠般的湖泊點綴 山高但人的態度要更高 中央山脈的綠地毯上 看見摩西分海矗立眼前 我深深的呼吸 萬 里 池 (看見台灣的場景)千江有水千江月,萬里無雲萬里天旅途最美的是要有點耐人尋味 走得要有味道找的是感覺辛苦點滴在心頭 瞬間都是難忘懷的回憶更是往後得一段故事 每座山都有它無法形容得美 藍天空 白雲朵 還有我們但我們謹遵守一句話 平安下了山，才有下一座山的機會!這段封閉了一陣子的山稜線 最美的縱走只有我們一路包場了六天五夜 人員 : 老孟 。小新 。子靜 。蓉子。志偉 (協作水蛭) ( Top 100 mountain taiwan my 53-57 )能高安東軍百岳

能高主峰，3261m，三等三角點 能高南峰，3349m，二等三角點 光 頭 山，3059m，三等三角點 白石山 ，3108m，三等三角點 安東軍山，3067m，一等三角點 卡賀爾山 ，3105m ， 無基點(不列入百岳)

【高山湖泊】 白石池：H2750公尺 萬里池：H2800公尺 屯鹿池：H2850公尺

Trip planning Day 0 : 下班出發→夜宿盧山布洛馬蘭 下班出發→夜宿盧山布洛馬蘭 民宿 Day 1 : 屯原 屯原 登山 口→雲海保線所→天池山莊 Day 2 : 天池山莊→光被八表→卡賀爾山→▲能高主峰→台灣池→大陸池 Day 3 : 大陸池→▲能高山南峰→▲光頭山→光頭山南鞍崩壁→白石池 Day 4 : 白石池→▲白石山→萬里池→屯鹿池 Day 5 : 屯鹿池→三叉路口→▲安東軍山→三叉路口→第二獵寮 Day 6 : 溪床→第一匯流點→金杏真路路口(走水路)→萬大溪→松風嶺→ 溪床→第一匯流點→金杏真路路口(走水路)→萬大溪→松風嶺→ 奧萬大 吊橋 →奧萬大遊客中心→接駁到廬山部落

我們的旅程 - 能高安東軍縱走 -

玉 山 雪 山 南 湖 大 山 安 東 軍 山 北 大 武 山 三 叉 山 白 姑 大 山 奇 萊 北 峰 卑 南 主 山 東 郡 大 山

Day 0 : 下班出發→夜宿盧山部落馬蘭民宿~廬山部落→屯原登山口→出登山口奧萬大→廬山 :0724前一天先到廬山部落住宿一晚 馬蘭民宿一直是登能高路線不錯的前哨站位居在巷弄裡 不知道路況得開著車還針是膽顫驚心 其實它的位置就位於廬山部落右轉前往野溪精英溫泉前幾年造訪精英溫泉的時候 我還說不可思議這裡有個桃花源般的世外桃源民宿 下溪底車子總會經過他們家門口很好奇的探探這裡有著漂流木般的魯賓遜窩居世界 今天我終於在此下塌馬蘭是這裡的主人 很客氣的招呼我們 我們把車子停在他們早餐店紫色的圍籬 用簡易的棧板隔出玄關 可別看他這間民宿覺得很簡單喔裡面寬敞 乾淨 身為布農族的主人跟我聊聊過往 這裡分為1-2樓 2樓樓上有泡茶及看星望月的陽台說是世外桃園一點都不為過往二樓的方向 綠意盎然 綠色植物點綴著這裡的所有很簡單的地方麻雀雖小五臟俱全 很窩心的佈置著每個廊道都有不可思議的程現 引領我們走向一個不知名的夢幻角落原木打造的二樓休息區 可以看奧對面的山景 有吧檯 泡茶區 也是臥們小酌聊天的放輕鬆的地方這裡只有這間民宿 民宿前就是茶園 後方緊鄰著塔羅灣溪 在此放肆也可以驅車前往溪底的精英野溪溫泉舒坦一下旁邊還有一處露天平台 可以順著山嵐看著對面的山景 夜裡觀星看月得場所一樓房間鋪滿著地毯 每人單獨獨立的一張床 溫馨的夜裡這裡給我們溫暖及人情味 晚安0725晨間我們將車開到廬山部落的派出所(就是我們走能高越嶺西段會把入山證投入箱子的地方)派出所的正對面就是馬蘭早餐店 民宿含早餐吃到飽500元 哈哈 讓我們一早補足精力出發雖然是山區這裡的早餐卻是琳瑯滿目 西式中式都有 蘿蔔排骨湯 肉羹湯麵都有喔早安很溫馨的一家美食店 讓我住好 吃足 安全的接駁下山!這裡不陌生奇萊南華也帶朋友來過四趟 這一趟的路徑卻是經過天池山莊過光被八表上到對面的能高安東君山稜線出發不用太多藉口 除了考量天氣 體力 最重要的事做好應有得準備 去好好得欣賞這趟中央山脈不可思議的綠地毯秘境萬事起頭難 要得是感覺走得是味到 因約的身影已慢慢的消失在路徑中盧山六寶的老大 能高越嶺古道4.1公里的南稜起登樹梢下的守護神 土地公公 福雲宮雙手合十 能高越嶺7/24日才開通 已封閉數月 也表示山的路徑箭竹的高聳 路上的芒草也很久沒有登山客踩踏 安全第一 保佑!走得是一段路 慢慢的也一起上山走了好幾回 這裡是我們當初再見面的路徑 雖不陌生 卻已經又過了好幾年對泰雅族控制所建 台灣光復後改為台電維護所每年的七約份會在這裡讓很多人找到愛情喔 哈哈妳望著這個熟悉的場景 也是我們大家在南湖大山後在一起出發的路徑 崩坍岩壁日子過得真快 從懵懵懂懂對山的了解 慢慢對山得尊重 一步一腳印的走出自己要的感覺 愛上了山就一直中毒無解藥得追求白花三葉草 高山幸運草玉山懸鉤子我得最愛也是我的死敵 最愛是在在山稜線上口乾舌燥的時候它像草莓般的酸甜可以止渴恨得是有它在長滿刺的植物一不小心就被狠狠得刺到 痛阿!沿途總有很多不確定 但每個小事都要好好先處理落在鞋底的小石子 磨阿磨可使讓腳丫子承受不起我們停下駐足霧著與方的屯原登山口 這段路才開始霧起了 起霧了 身在渺渺霧森中 對我而言是種清涼的步履每一個大地給予的 不要一直往死胡同裡鑽 換個角度都是美好休息是為了走更長的路 好好的深呼吸 路不用走得快時間允許的情況下 可以的話放慢腳步 雖然曾造訪 但每次都有意想不到的豐收遠遠就聽到水流急促得聲音 我們走到吊橋駐足了一陣子 想起當年畫起昔日的種種 還真得是年紀慢慢長了時光跟流水般一逝不去 我要得不是山之巔 要得是我曾走過的腳印 留下記憶穿縮得過程這裡像個結界 又像個隘口 可以的話像故事般走進去能回過往 未來我到是不想嚐試海拔約2800公尺，落差逾200公尺，為台灣高海拔瀑布之一轉角遇到愛 天池的身影 走得自在得一天 該開山不久 這裡沿路到是沒有人來人往 寂靜許多穿梭在崎嶇天險班的路徑 這裡就是靠著這一輛輛的歐都賣 驚險萬分得給予補給修路 食材供應 救援的戰車為100年改建的二層高挑景觀山莊 台灣美的五星級山屋 海拔2860公尺 13.5k一起走過得山旅 要一啟珍惜它的曾經 走過的旅程無庸置疑的就是以後我們的故事霧濛濛的慢慢的遮掩著山莊 這落大的建築物隨著天氣的變化今天的人潮稀落不少塵封數月的能高西段開通 這天25日只有兩隊準備前往對面的中央山脈綠地毯你們有七人我就稱呼為七小福 沒抽到山屋 直接重裝在網光被八表上方的鐵線塔搭營無耐到了能高山他們隊友不舒服 一路上大家還說把行程統合一起來趟山旅隨然在能高山往大陸池的稜線上 我回頭看著你們 是有點不捨 但山還在會在見面 平安今天的旅程就在天池山莊暫時畫下休止符 明天往卡賀爾山 晚安在簡單在熟悉不過得山莊 ，每次造訪都有不一樣的情境，因人而異。明早我將啟程前往不熟悉的能安東軍方向去尋我期待已久的夢境 夜雖已經暗的可以，我還看著天池山莊內的地圖子仔細細的在一一看著我的GPS航跡圖了解可以讓這條夢境是好夢一直圓夢下去，也許我不是領頭羊，但我卻是走在最前面的人，更應了解狀況。天池山莊晨間兩點多大夥都已經蠢蠢欲動要前往奇萊南峰與南華山的山友已迫不急待的漫漫蓋過打鼾聲與作夢聲!我們不到三點起來整理裝備 我先去加熱昨晚的白飯煮成粥 它們多睡一會兒!夜裡沒有下著雨 星空燦爛月亮高掛著 但還是有霧氣般 得環繞山莊 今天一開就是箭竹林的晨泳 讓我登山對面山路雨衣絕對要兩截式的穿著 畢竟已經好幾個月的路靜因為能高越嶺西段封閉 箭竹林及芒草一定掩蓋著山林小徑有一隊三天兩夜的隊伍 今天要單攻能高山 所以兩天住宿天池山莊 它們約03:30出發我們緊跟著後面完全沒有要超過它們的節奏 如此他們可以先擋掉排除箭竹林上的露水 哈哈到了光批八表後路徑顯然已經淹沒在竹林間 它們有幾位這時才套上雨衣 前方領隊是一位長者聽她們說已經80好幾 但到了銅門與能高叉路口 路徑不明顯回頭問我 這時候改成我們為先驅部隊 人算不如天算 開始漫游竹海一身行頭 面對能高安東軍有兩段要克服一段路程就是天池上到卡賀爾山得那對 牛角 高點另一段就是大陸池往能高南峰這段克難斗上克難關正好就是旅程的第一二天 加把勁!我不斷提醒腳下的路靜除了鑽過或撥開竹林 也要小心路徑的落差坑洞 彼此再把背包給整理好拉緊 開始像隻兔子般的鑽縮在卡賀爾山的山腰底矇亮的太陽已經開始探頭了 東方已經魚肚白大霧卻不斷的往我們的方向騷擾著! 畫境已慢慢的在我們眼前隨著筆梢開始描繪昨天介紹先行出發的七位年輕人在此搭營 我們已經踩過來地盤她們再慢慢甩掉帳篷的露水起大霧了 稍有涼意 我們在此稍作休息 打開保溫杯喝口咖啡 暖暖身。。。。卡賀爾山的距離還有1.9k 最基本要踢到牛角才算是到了山稜線上 雖然還有幾個假山頭而過但輕鬆就不在話下單攻隊伍輕裝行 已經在我們的休息中慢慢的往前挺進我們還是不斷的乾洗中及乾泳的洗禮 上面就是牛角端一步一腳印這要快也快不得 坑坑疤疤的路徑走起來真是礙眼跟絆腳剛開始的路程總是小心翼翼 才有往後的行程 我們的色彩已經穿梭舞動著天生對於山的方向感相當敏銳,性格溫和,工作態度積極記得約7年前南湖大山的時後認識他 他是前導 一溜煙總是看不到它的車位燈 剛進這行這次縱走是我腳傷後的第一趟 以往的韌性少了點請他在旁邊幫我們的山旅加持一下請大家尊重愛護協作,給予物品應背負重量不得超過25公斤,台灣協作常常因為背負過重而導致職場生命週期短,職場傷害嚴重而無法工作!它們常說謝謝妳們給我們工作的機會 我們也很感謝你們一路伴著 該是自己承擔得要自己負重 不要一昧的全丟給它們超過應有的重量 良好的狀態才是在我們偶發有情況的時候它才可以多幫我們 將心比心 人心很重要遠望左側的奇萊南 順著山稜線的天際線就是南華山這裡正好是南投與花蓮的縣界 以往的東電西送真是難人可貴得艱辛工程看到高壓電塔 大家更要惜福惜電 每一個都是先人的付出血淚山嵐飄過 在微微的陽光拍打著 暖度夠確不那麼的炎熱 因位有著天然的冷氣吹著 加油繼續鑽吧!從天池山莊往卡賀爾山會看到一對像就是這裡 大自然的渾然天成真是度可思議也因如此卡賀爾山又稱呼為牛角山而成名路徑中好奇的盯著我們看 好奇的看我們這些放著好好的床鋪不睡 跑來爬得辛苦的山之巔游阿游 撥阿撥 穿梭在這討人厭的芒草 還是要微笑的跟我哈囉一下提醒大家這裡有左右兩側的路徑 我下載三個航跡圖都是順著看天池旁直接走到前面左側高點當我在確認的時候 遠方的單攻隊伍遠遠的呼喊著我們怎麼走 到那禿起的小山頭路徑消失 我從我的角度比手畫腳叫它們往小山頭右邊碎石坡腰繞過而上到鞍部上的草原過去就可以看到卡賀爾山ps 牛角過後看到這看天池其實是可以往右看有很明顯的路徑約45度角往山稜線走過去是可以接到卡賀爾山叉路口前的路徑 好走 不用走左側 會在前面山頭碰到裹足不前的狀況 若直走請往山頭右側碎石坡而上 也可以銜接叉路口既然我搖指前面對伍的路徑 我也要探探到底哪裡出問題 因位導航是這樣指引 雖然頭腦是活得就是這麼好奇跟著它們的方向前進到了這小山頭是繞到山的後面有路徑沒多久就出線消失的路徑 往回看有路徑繞過山腰往碎石坡方向前往而上就對了!這個地方我們往右邊橫切過來 踩著碎石慢慢得挺進過了碎石坡就是貼近卡賀爾山的大草原 v字得鞍部就是三叉路口終於到了卡賀爾山叉路口 這裡稍作休息 上去0.2K說真得走到這裡還真的有類的感覺 卡賀爾山真得如台語說得(你爸卡好諧音) 要命雲好美 我先行上到山頭 拿著牌子 好好得看著藍天空上的雲彩 真的真得好美其山形不論從北或南望去形近似牛角，因而有牛魔角之別稱 感覺這頭牛蓄勢待發的蹲著山頭展望非常的好 我們好好的在這好天氣的瞬間深呼吸去年的白姑大山後 已過了一年又七個月在出發百岳行程 好久不見叉路口往能高山還要2公里 我們也先在這裡把雨衣褲曬乾 靜靜得看著遠方哪座是能高山最高聳的至高點就是能高山 要經過數不清 累得要命的假山頭 但沿路有很多奇岩怪石累了就好好休息 遮騰了一上午 吃個午餐補充體力鞍部往下走繼續出發回首來時路 右邊那座山就是卡賀爾山 瞬間已經跟我們有段距離了眼前奇特的山型 我們慢慢得貼近它 拜訪它奇特的山形酷似鳥嘴尖尖的形狀要啄我們一樣天無垠 山無邊 最是難為樂山人如果我可以像是山中的摩西 古時候的愚公 我還真想把你移開越過瘦稜這段約100公尺的60度的碎石坡 就是能高前的屏障 喘阿走不完的盡頭 看不到的盡頭 只能安慰要到了 後面傳來 騙人 的回音每個人的角度不同 左邊的身形人頭像 右邊的行住卻看起來山豬頭子靜說 怎麼看就是個石頭 人的想像力因辛苦都會有不同的冥想 小心拉別名新高山景天、玉山景天 分布在台灣海拔2500米至3950米岩石上的生機 它們總是可以熬出頭看出生命的氣息 生命字有出口一點都不為過巨石陣 我們慢慢得小心謹慎 穿越上下落差還是得手腳並用走過跨過穿越著已經枯掉般的箭竹林 不遠的國度即將迎接我們 霧又起了 開始擔心午後雷陣雨日本時代同新高山-玉山、次高山-雪山、能高山名為台灣三高 PM14:00我們又在百岳上標著 我常說我們不是高手 走自己的路要有自己的感覺 趕不是絕對 平安才是旅程最重要的2019.07.26 子靜-蓉子-水蛭-小新-老孟 我們的本來雲霧已封鎖了能高山 老天還是夠意思得打開天邊的窗戶 露出藍天空遠遠得看到天池山莊得渺小 我們已經走很遠了 在來就是跟年輕人另一隊說在見 它們下切台灣池搭營 明天撤退 平安午後雷陣雨以點都沒有僥倖 雨下下來了 好在還不是很大 我趕緊加緊腳步往我們的營地覓著過了台灣池後就是能高山廢棄的山屋 還殘留著屋子的架構 這裡是個好營地 天氣還早繼續前往大陸池雨越下越大 順著瘦稜線踩穩踩好的前進 走在前面得我默默的看著後面的隊員 走在一起是平安最得準則走到底就是一處鞍部凹地 左側有個水池 就是大陸池我的角度拍起來卻像台灣池 在往正面拍起來就是像大陸般的地圖雨越下越大 我們趕緊搭起天幕雨遮 煮起熱騰騰薑母茶喝到族喝到暖 等等午後雷陣雨是否馬上停止我去看看大陸池這水池真的濁的可以需要過濾 我馬上讓雨遮天幕形成一個接雨水得凹巢 開始接雨水 這天我接了約三個水袋6公升三個15公分得煮盆鍋子 也裝滿水 哈哈一場雨也許讓我們有點冷度 卻也因此喝到乾靜的雨水 這天我備著約25公升水源無奈雷聲大作 ，雨下不停 ，不等雨停搭帳， 可能會失溫 ，迅速搭帳讓女孩子們先入帳篷換掉濕冷的衣物!保暖三頂帳篷 一頂天幕 今天我們的大陸池民宿就位了雖然一陣大雨讓我們亂七八糟的擺設 但慢慢的老天爺看我把雨水接完了 大夥兒有換好溫暖的衣物 雨終於停了我們也正好隱約看到南湖南峰前山的陡上山形 明天有的拼了!可不是協作水蛭打裡我們三餐喔 !它煮白飯 我煮熱湯跟菜餚，隔天飲用水子靜處理，分工合作對於縱走我總是很堅持可以得話每天晚餐一定要吃白飯 有飽足感 飯吃不完的隔天加水還可以煮成熱騰騰得稀飯 出發得早餐也謝謝水蛭幫忙在白飯方面我就不用擔心 失敗 。所以往後三天晚上都以此模式烹煮著美味晚早餐。天慢慢黑了 也還真不知道這裡會有甚麼精奇會有甚麼不一樣 天然的屏障遮住風 讓這裡很舒服天上的星星又點綴著 越亮也笑開懷得探頭隱約被雲朵給遮掩 這晚水鹿已經開始在旁邊的泥地奔跑打滾 我還真的有點不敢打開帳篷遮簾 像萬馬奔騰它們可玩得愉快 也不會隨便叼我們的東西跟食物 晚安早安 天氣特好的陽光已打在大陸池面上昨夜帳棚外水鹿的翻滾驚擾著我 拉開門簾對望的是突兀的好幾對眼睛 牠門繼續它門的舞動營地看過去得最右側是能高南峰 但這天就是能高安東軍最辛苦得一天正前方就是能高南峰前山 一路陡上穿梭爬繩背著重裝這段路程就可能拖個好幾小時不囉說 早晨05:00出發 走才可能完成這塊牌子野不知道有多久的歷史 繞過大陸池鞍部循著山形腰繞 我門及將貼近小小的碎石坡 一步一腳印蜿蜒的高山杜鵑小徑 昨天的一場雨讓這裡濕滑許多 泥瀝中坎著建築的樹根 挺吃力的沒走多久就喘西西 佑穿著雨衣褲 身體已經飆汗到下場大雨濕透了!有六處落差都不是好惹 要拉繩 踩好踏點 大家互相幫忙得挺進穿越箭竹林後就是一路陡上的駁坎 要命兩旁都是玉山薊 帶著厚厚的手套還不時得被刺咬著拉繩不斷 也不時的滑倒 總要緊抓著石塊與繩的互換走上一段吃力的角度全身濕答答 協作志偉 在往前推進時還必須大夥互相幫忙讓他人包分離 否則硬上會被陡峭的效路徑給阻礙著大夥不趕快 也彼此之前走在一起 畢竟這段是最南挺進得一段 加油不斷的往山看山頭 到了沒 就是走不完 相對的拉繩拉不盡好累 還沒開始就像結束的樣子遠方最禿的高點就是昨天駐足的能高山隱約看到昨天的朋友還在山頭像我門的方向呼喊著看到這一片枯死了箭竹叢 就表示這一段上去就要到上稜線 但還是要好幾個假山頭才可以貼近我門的目標物一個跟著一個 做確保動作來到稜線了 還有走不完暑不清得山頭這段路真得很辛苦 何況昨天又下過雨三叉路口直走100公尺到能高南峰 右下切下去能高南峰下營地1K但這段的陡下雖不難 卻還是腳尖硬頂著鞋頭踩著煞車 路徑長年累月因下雨已經深達40公分所以旁邊有比較好經過的路徑 但一不小心踩空到原來的路徑深溝可是有得你受得 深溝路徑卻早已配芒草給遮蓋 小心喔!難怪MIT台灣誌有一段旅程是下雨的時候還沒上到這裡在前面前峰段崖處就不得不測退 這一段耗了我門很多時間能高安東軍最難得一段路程讓我們緩緩挺過重裝到這裡說真得已經有點疲憊 大霧又開始鎖住南峰辛苦的瞬間卻是喜悅的豐收後面就是下切往中央山脈綠地毯的路線一邊晴朗 一邊去是雲海洶湧的要列奪地盤 卻依舊以這山稜線為界線互不侵犯彼此我先行前往下營地 回頭看後面跟來的朋友 還真是上也難下也不能快的路線好美的旅程好美的大地給予我們的饗宴就是一直順著這臨界線前往光頭山方向芒草長程到膝蓋 我也不時提醒隊友 小心腳下得坑洞3159峰的高度 卻還有一段草原材可以貼近光頭山雨又開始下著 總是覺得過了這山頭就是想著得那座 但還是走不完 看著導航要接近了!屬於中央山脈，行政區劃屬於南投縣、花蓮縣。光頭山附近接連白石山，能高山南峰大雨已經無情得拍打著 從我們一身狼狽樣就看得出來一直以為光頭山前得一座像是富是山的山形是它 想不到以好在是腰繞山底路徑旁就看到光頭山光頭山 山如其名, 山頂全無林木, 放眼望去 盡是光禿禿一片 右側是峭壁 三角點立於此山旅程就是一份感動 也許這時候已經友人不舒服 但眼前的眼前還是因為這座山而感動澆不息的姿勢 我抬起頭面向雨滋潤 走到這裡的感觸是我們已經走了能高安東軍1/2得路程辛苦了 再加把勁光頭山抱子觀音 又有人說 ”聖母瑪利亞” 沒關係都會保祐的 但很好奇是甚麼原因此像會立於此光頭山六米斷崖 隨著風化水流崩塌得越來越嚴重 天已經有暗下的昏暗 雨已經稍稍停歇 我先行拉繩下切 有幾條繩子可以做確保 好在雖陡峭高度還可以踏點清楚好踩好下並沒有人包分離 上方用一條繩索綁在腰際上 慢慢的拉繩而下 避免沒踩穩上面子靜拉著繩著 小心翼翼的隨著我們的步伐放繩辛苦了 在上面確保拉繩的工作最後一個下來 天暗了 頭燈開啟遠方的雲海已經湧上 我下來的時候從這個角度是可以看到白石池 如今已經被雲海給蓋過在加緊腳步 準備夜裡走到白石池 雨又開始下著我領著大家 仔細看好路徑 這時候穿梭在樹林間 路徑因下雨起霧看不太清楚我馬上停住看著導航的航跡圖 並仔細看週遭是否有布條可以更確認路徑 大家走在一起就是一大定心丸所有的裝備都在我們身旁 突發狀況就可以馬上就地紮營 這樣不管路對與錯就是個最好的安全保障我走在最前面先去找營地 雨也不下了 天氣變好星星也已經一一得掛上天空剛到白石池的時候我還真的被嚇到 突然頭燈折射下很多的眼睛看著我 阿娘碨 原來是大群水鹿我想水鹿會想是誰下誰阿 它們也習以為常的漫漫的貼近我們 很壯觀的鹿群慢慢的水鹿大軍已經圍著我們 一點都不誇張的期待我們 哈哈 水鹿因為都在高山它必須攝取鹽分 所以登山客們尿尿就是它們最好的補充鹽分的所需這晚還真的再濛霧之中開眼了 有很多眼睛看著我們剛開使頭燈打著 慢慢的一個個靠過來 我們好奇牠們更好奇不是好兄弟 是水鹿大軍來拜訪 今天雨下著我也好好整理了我的保命裝備 帳蓬 這天我累翻了昨日得辛苦一早因為這麼美麗的池水 及晨曦到影映入眼簾當然昨晚稍有霧氣看不出它的美 早安 我的第四天白石池 小鹿班比一大群 來到這美麗的池畔看日出可要先過垂直拉繩的能高南峰前峰 再過無數的假山頭路過光頭山 與觀音抱子對望再拉繩下切陡壁六米 就可以遠遠望到 白石池 這裡真的是可以直得駐足的秘徑我們選擇在營地上方草原上的高點搭營這裡正好是整個池畔的中心點 朝日就是由這個中心線慢慢得探頭望著我們美美辛苦背上來的窩居帳篷 它一頂一頂在這池盼促立著 卻讓這裡多了點顏色 草原上的紅蒙古包五星級的秘徑 觀湖畔 貼近水鹿群 人生如此夫復何求!把昨晚淋溼的裝備細軟一一得搬出來透透陽光總覺得肩膀上的負擔隨著美日的雨水不斷侵襲著從來沒有輕鬆過大草原上也許沒有蒙古新疆的磅礡卻也是我們護國神山的中央山脈綠地毯上孕育出這一大群的水鹿 它們望著我們 我們盼著與它們共舞天空飄起烏雲層 稜線上得不斷得透著希望的光芒 讓這裡的生命很有感這裡是你們的國度 我們只是過客來叨擾你們以許簡單的一晚 你們盼著也是我們山下人們帶來的不應該屬於你們的補給但還是各有所需 我們也靜靜得拿著相機快門一直拍著 留下你我的身影我的小解脫卻是你們鹽分的所需 害我還真得有些不好意思每個人都有一片天空去築夢 你們在這高山湖泊上的字在卻是我們一直追尋著你望著我 我也看著你 是有點不捨今天就要在離開這裡 想著你們得好奇 跟可愛逗趣的互動草原上得我們 今天我們一早起床打裡著 卻因為後面一群認為我們是不速之客的人們讓我們整整待了三個小時 才依依不捨的在你們的眼神裡慢慢的消失在路徑山坡上都是大地上美麗俊俏的模特兒 有你們鹿而讓這裡更有味到水鹿說 這些奇怪的動物比來比去一直說LOVE看著我們在那××× 是瘋的可以 我們則喊著 選我選我再見拉 白石池的所有我先行往白石池營地 好好得看著這裡的所有 大夥兒背著背包 出發吧!又喘呼呼的往山稜線線漫步出發 今天的旅途將是我們的足跡 一個跟著一個 節奏不變 故事就會一直寫著這裡的指表方向 可以360度的旋轉 所以要仔細看 怕有的山旅者不經意的轉錯方向每個池水畔都會聚集成一幅美麗的構圖 也許都是午後雷陣雨 但卻讓池水美麗的匯集 時時讓我們的到影落在水面上右開始陡升而上草原 藍天空的天寄稜線 即將給我另一段故是得驚奇與希望賽德克族人眼中的聖山 屬於中央山脈，行政區劃屬於南投縣、花蓮縣。白石山接連光頭山、安東軍山等山。大好藍天少了白雲朵朵就乏味了烈陽高照層層霧紗眼前飄過就會絕的高山冷氣拂上臉旁每個人心中都有自己的大景 無需去跟其他比擬走自己的感覺就是自己的味道 任何的旅程順與不順都只能看自己準備的夠不夠這段旅途 出發就是準備好 不是中途談如果 因為結果不是完登就是澈退走不是絕對 但出發就是要平安回家好好得把昨晚跟今早的潮濕衣物蛻去 權促都拿出來好好曬一曬我們的顏色在白石山頂點綴著這裡的草原 很生動的能高安東軍山稜線 除了六座三千米展望再來就是和善好奇可愛的的水鹿 最深度的莫過於這裡很多池與湖泊我在萬里池上吹吹風~~~萬里池 位於白石山南麓凹谷處 水池北 西 南 三面有百餘公尺的山岳圍繞千江有水千江月,萬里無雲萬里天 有人這麼形容這裡齊柏林得看見台灣的空中攝影中 這裡是台灣中央山脈的最深處 真得好美也請大家仔細看對面有路徑明顯的陡上 待會兒我們還要一路陡升70度角得上到上稜線上喔!我們行走也許沒有萬里 如今卻已跟萬里池在同一個平行線上 下到池底順著指標往右邊繞一圈到對岸 千萬別逞強直走 淤泥可是會讓你無法自拔 這裡有活水源喔 有很多人在此搭營要過到對岸還必須繼續穿梭在比人高的箭竹林 仔細看著腳下跟山旅著不明確的路徑跟布條 可別走錯路再原地打轉安東軍山縱走稜線上著名的高山草原湖泊，稱「能高—安東軍連稜湖群」。萬里池為萬里溪源頭這裡雖沒有輕舟已過萬重山 我們還是靜靜的池盼望著這裡的美景 微風吹過來 這幾天得辛苦已經拋到遠處萬里池真美 這一趟真的直得的瞬間萬里池陡升到至高點在一路下切沒多久就到屯鹿池雲霧又開始在這裡形成飄渺的國度 金晚露宿的營地 有活水源喔!但水池不介一水鹿得放肆 水是很乾靜的趕緊搭起營地 算起來這幾天最輕鬆的就是第四天白石池-屯鹿池今天不到三點就到了屯鹿池營地 耍廢得在池畔的帳篷裡大家說說這幾天的心得這幾天每晚都是包場包池的度過無憂無慮的日子 我們再"水蛭"的帳篷裡大鍋炒準備著晚餐夜又慢慢的暗下 也慢慢的有水鹿群靠近 這裡的鹿群叫很明顯的會搶食及叼著我們的物品 趕緊都拿到帳棚內 晚安美麗的縱走 倒影的湖泊 每天晨間迎接我們的就是溫暖的晨曦 真想靜靜得呆在這裡好幾天 人間真得有仙境我曾駐足在這逐鹿般的屯鹿池 這裡只有我們 湖水 跟鹿群山凹鞍部的營地我們 這幾天造訪了這高山草原湖泊號稱是安東軍天池我們有我們的角度 我們有我們的感覺 走到心之所嚮往的秘靜什麼辛苦都值得高山上要找到對的朋友 不是這麼容易 因為節奏 生活 態度 都必須有相當的默契山裡沒有誰是主角 因為大家都是扮演一位舞台角色 各有各得負責領域 相對得對景的角度拍攝野各有所不同我們手牽著手 串連得是一份心 我們更不是高手 走得很慢 拍得很勤 山岳之巔更是糜爛得不管行程有多遠為得就是難得走一回 可以的話讓這裡留下深刻的記憶跟回味!屯鹿池今天有我們更加豐富更亮眼 我們因池畔的相輝映好好得在此留下我們的足跡離開屯鹿池營地很快的就接近了對面林區有個鞍部下就是安東軍得看天池三叉路口自由自在的走著 也慢慢了解彼此的個性開始穿越箭竹林 這裡有很多明顯得路徑 看到營地有拉繩再往前走就可以往左穿越箭竹矮叢我們提前上切 雖路徑不對邊左 但還是順著對的航跡路線往鞍部草原匯流至叉路口老天絕對沒有虧待我們 每日午後的雷陣雨雖無情 卻也醞釀每座高山湖泊的深度好美好靜謐的小天地 像天上掉下來的禮物 一顆美麗的鑽石落在此這裡也是三叉路口 我們卸下背包清莊去造訪這每立的縱走最後一座的百岳 安東軍山 出發誰知此池 三千米 安東軍下三叉路口的看天池水位夠足 遠看像是一顆小鑽石 小嘉明湖這時候大家把這幾天的細軟拿出來鋪層在池邊好好把所有的溼氣一一讓陽光給拍打一下 也減輕我們的重量矮箭竹叢的路徑 這也算是中央山脈綠地的最後一段美麗草原上去三角點約1公里的路程 我們緩緩得走在這之字型小路 不時的會頭看看四周的美景緩升得山稜線 遠遠已看到我們剛剛放下重裝的小嘉明湖畔山不怕它高 再於自己的胸襟 張開雙手深呼吸 什麼都是你的處處拘泥放不下 捨不掉 就算是山不高也會覺得它離自己更遠更高過了這座小山頭就是安東軍山了!別名安東郡山 屬於花蓮縣及南投縣。安東軍山南方有萬東山西峰，北邊連接白石山及光頭山指的是此山區最北邊的能高山；則是指最南邊的安東軍山我們也在這座山畫下百岳群山最後一個巡禮 山因為我而美麗 我因山而更偉大我們的第57座百岳 安東軍山總喜歡用不同角度在高山去詮釋不一樣的感覺 每一位山旅者不能奢望不認識的人要有一樣的節奏 更不能說你要得不是如此場景山永遠在 愛它的感覺當然有所不同 相對得每一份思維及感觸都因人而異 不要當個魔人要當個好人這趟旅行大夥不分彼此走在一起 互相關懷幫忙 路不好走等一下 摔倒了扶一下 雨大了安慰一下那幾天我們一起走過的日子 完成的山旅 一起在湖畔看著湖水得璉以再乎一段旅程不是擔心它的路程 而是要先讓自己準備好這段能高安東軍得旅程也是你爬百岳以來一直想貼近的國度回到三叉路口也不囉說 趕緊下切萬大南溪沿路箭竹林一樣高聳 倒木卻不斷的像個障礙物張開雙手擋住我們又像小鹿一樣亂鑽 急陡下 樹根很多 這些日子都沒人走過 濕滑得小心喔約到7k終於到溪水匯流點 看到獵寮般的帆布 但這不是營地喔 指是獵人窩身取水地方也表示我們已經慢慢的下切到萬大南溪約一半得里程想想中途過了約6處的溪流途中經過檜木區上上下下的起伏路徑 總會走到穿梭在已經已很多咬人貓的草叢中 路都被遮蓋過 需要一一撥開通過涉溪而過 徒然讓我想到當年走北一段的中央尖溪的過程 那幾天鞋子從沒乾過 這幾天也是如此好在這天並沒有下雨 水勢水流並不大 否則這裡一定會成回水瀑 難以通過再過1.6k就是第一獵寮 今天我們要挺進到第二獵寮過了第六處溪流在緩陡上就是今天搭營處 第二獵寮營地前面過溪可以先取水 或是搭完營再去取水都很近喔今晚我煮著肉羹湯 微微淋上黑醋 超甜美的湯頭再加熱白飯伴著咖裡 這一夜大家好好的聊聊這幾天的感覺感觸 慢慢得要接近尾聲黃喉貂一直在我們週遭虎視眈眈 可能好久沒人來這裡搭營了覺得又有美時可以竊取 牠們高高戰立著像是雙手像是在討要美食我們吃得精精有味 夜裡的蛙鳴鳥叫都是大地的音樂肉羹湯大家可捧場 我打上三顆蛋花和在肉羹湯上更家美味想想這三顆蛋背了要50幾公里 從海拔700公尺上到三千米又下降到1千多米 難人可貴阿!這天沒下雨 夜裡很寂靜 我睡翻了 晚安一早整裡裝備 好天氣留給我們 大家再好好得把裝背打包好一個緊跟著一個 很快就聽到水流聲萬大南溪底匯流口前 有著指標 若是溪水暴漲在此取右上高遶 約高繞兩小時再下切萬大溪我們一身有著刺刺不知名的草沾黏著 回到家可真的是差點想把裝備丟了 真得很難拔 因為要一個個得去拔取萬大南溪沿溪流往下游走 沒多久就豁然開朗的匯集萬大溪的乾凅大道我們順著萬大溪而下 不要懷疑途中會經過右邊高遶點下切得路徑及布條，再繼續往前約500公尺會有一條小溪從右邊匯流至萬大溪這裡仔細看右邊樹林會掛著布條 並有獵寮帆布搭起來就是水線營地 從這裡稍微上切進入松林區這段路程是緊貼著萬大溪上方的得松林路徑 走到底就開始要進入好漢坡好漢坡 路況並不是很好 崩壁點只有更差沒有更好 小心翼翼的做好確保橫貫路徑的木梯 也朽腐的布停的晃動 我緊緊的叮嚀大家不好惹得這一段路程 可能是歸心似箭 好在沿途都有水源補充著 不斷的上升再上升的好漢坡遠方的萬大溪與萬大南溪交會口 我們已經遠遠拋到遠方 真遠奧萬大不遠了 腳也開始不舒服了 加把勁崩壁不斷的出現 也沒有拉繩 只能我當公及首先把路徑踏點給踩出來下方的路徑地圖終於到了 取右邊是前往馬軍山 可別走錯要往左邊才是出奧萬大的路徑 這裡我也拿出手機打給馬蘭請接駁車來接我們這裡還不是松風嶺喔 大家已經累斃了 哈哈需要再往上走兩個小山頭到至高底前腰繞一路下切到奧萬大風景區這個地方是奧萬大園區的界線 牌子以外的就不歸屬於奧萬大森林風景區的範圍 提醒著遊客小心不要越雷池一步往松風嶺的方向通常都是登山客才會前往 以請大家注意一下。進到奧萬大的鐵杉林區 感覺真的有道光出現 是希望 哈哈原跨越萬大北溪至楓林區的舊吊橋，於民國96年8月22日遭逢聖帕颱風侵襲沖毀，為了保持風景區的暢通興建了奧萬大吊橋 於98年7月4日完工啟用。冬季時亦可遠眺中央山脈雪景，另也是俯瞰楓紅景緻的絕佳地點 對於我們說這裡也是我們的終點及歸程最最舒服的夕陽 我在天梯望著夕陽準備西下辛苦大家 也辛苦我們的協作水蛭終於聽到有人的聲音了 我們的臉面向微微的陽光 好溫暖 一切辛苦都早以拋之腦後酸甜苦辣 我們選的是這趟旅行慢慢得走回遊客中心 還有一段路阿好久沒來到奧萬大 怎麼還要走這麼遠!最辛苦的就是還要再踢456接的樓梯陡上 真***得 要我們走滿走足到了遊客中心我趕緊買了飲料 終於見到人了 好喝的飲料遊客好奇的問我們從哪裡走過來了 都哇哇叫得不可思議 我們看到的是人 它們看我們像是化外之民又像是野獸 哈哈大家的手傷痕累累 可見第一批通過能高安東軍得辛苦!接駁車準時到奧萬大遊客中心接我們 我們下山到埔里好好聚個餐 下次大夥兒要聚在一起也不知道何時好好裡一下自己 準備下一趟的山旅行 秋月圓過後彼端的山稜線我會繼續拜訪 一步步地找回那些日子愛山得初衷秋 會再見面! 不囉說