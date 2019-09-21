爬山有數、生命要顧！雨天改登紫雲寺「修慧祈福步道」

2019-09-21 15:39 健行筆記 健行筆記李斯特



今年雨水超豐沛,每天來一場磅礡午後陣雨已經是種日常生活了,在這樣的雨季中規劃一場冷門的登山行程,就是一種冒險!!冒著70％降雨機率的大風險,帶著一顆忐忑不安的心,照著既定的規劃前往嘉義縣番路鄉的大湖尖山,李老師心裡祈禱著:只要趕在中午前登頂大湖尖山,應該就可以避開每天日常的午後陣雨!當車子抵達大湖尖山的登山口時,看著滿山遍野的雜木野草 卻是杳無人煙,這座大湖尖山肯定是一座冷門的小百岳,登山步道肯定也是又濕又滑!! 沒關係!!李老師是有做功課的,不僅帶了登山杖 還在登山鞋底貼了防滑膠帶,豈料一踏上微微陡斜的產業道路,立刻感受到來自腳底一陣滑溜溜的感覺,踏出的每一步都會微微的往下滑,這種感覺~~ 好驚悚~~~爬山有數 生命要顧!!在此起彼落的驚呼聲中,李老師毅然決然大喊~~~撤退~~~~今天的行程改為B計畫--半天岩紫雲寺的修慧祈福步道~~半天岩和大湖尖山都在大華公路沿線,距離很近 但風格迥異,一個是偏僻冷門的荒山野嶺,一個則是人聲鼎沸的宗教聖地,一個是什麼都沒有的登山步道,一個則是規畫齊全 應有盡有的健行步道! 修慧祈福步道就從昇龍觀音廣場開始,壯觀莊嚴的觀音像充盈著豐沛的能量,一群修行者正旁若無人的腳踩蓮花步翩翩起舞 廣場前則是一覽無遺的好視野,天空是出乎意料的好天氣,淡淡的藍天加上膨鬆鬆的白雲,柔和不刺眼的色調讓人心曠神怡 平緩的修慧步道是一開始的暖身,沿著水泥鋪面的小徑隨意漫步在樹林中,感受全然不同於半天岩的靜謐安詳 登上一段好走的階梯之後就是終點,修慧步道的終點是石頭公公園,識貨的人早就在公園裡的涼亭就位完畢,泡茶品茗 聊天賞景,會過生活的人就是懂得隨時享受! 繼續依照方向牌的指示前往祈福步道,從昇龍觀音廣場到石頭公公園,李老師一行人居然默默的多了一名夥伴,一隻大黑狗!! 像是帶路般 總是走在最前面,李老師一行人停下拍照休息時,大黑狗則是靜靜躺在一旁祈福步道其實是利用周邊的產業道路修建的,全程都是平緩好走的水泥路面 沿途指標清楚 坡度適中 草木扶疏,是一段男女適用 老少咸宜的登山路線 當然也有遼闊的視野展望,嘉義市區 嘉南平原 盡收眼底 雖然都是水泥路面,但路面上紋路還是有花心思設計,兼具排水 透水與時尚的功能 一路隨行的大黑狗依然跟在身旁,沉穩優雅的氣質大勝備受呵護的寵物犬,李老師忍不住的喜歡上大黑狗了 這個時節正是龍船花結果的時候,熱情的鮮紅色花萼,尊貴的靛藍色果實,每一串都是最佳的祈福供品 山壁縫隙間汨汨湧出的山泉水,正是大黑狗最佳的解渴聖品 沿途還貼心的準備了幾座涼亭,兼具了休憩和觀景的功能 步道的水泥路面又換不同的花紋,相同的是全都鋪上一層鮮綠色的青苔,此時大黑狗突然衝向前一陣狂吠,趕走一群正在樹梢叫囂的獼猴,呵呵~~有靈犬相陪真讓人安心~~

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白色的杜若花盛開中,串串的小白花像是觀音菩薩飄揚的潔白衣袂 全程幾乎都是既平緩又遮蔭的路徑,走到一身汗時馬上吹來陣陣快意的涼風,祈福步道真是佛心來的 羅漢廣場位於祈福步道的尾端,寬敞的空間全鋪上灰白色系的石磚,十八座鮮明生動的羅漢像鎮守廣場,低調中有種尊貴質感醞釀其中,大黑狗輕鬆的躺臥廣場上,一身純淨的黑是廣場上最醒目的焦點,溫柔的神情中竟隱隱有種莊嚴氣勢 「你是受菩薩佛法薰陶的靈犬吧!!」李老師溫柔的對著大黑狗說!狗狗是忠實的 是可靠的 是有靈性的,如果你的生命中已經有一隻狗狗的陪伴,請你珍惜牠 愛惜牠!! 祈福步道的終點也是一座涼亭,環境寬敞乾淨 只可惜螞蟻蚊子很多 如果想收集半天岩山的三角點,就從涼亭對面的路徑繼續往上 在叉路處朝著登山布條的方向右轉往上 殊不知半天岩山的三角點就在墓仔埔裡,小徑旁是一座座墳墓,李老師硬著頭皮繼續往前,一直到小徑盡頭,眼前卻全是荒煙蔓草的墓仔埔,看來三角點就藏在某座墳墓之間~~要在荒郊野外的墓仔埔翻箱倒櫃找三角點嗎??當然不要!!李老師還是回終點處的涼亭吃午餐吧!!涼亭內捕獲一隻很獨特的不知名蜘蛛 回程有二種選擇,你可以沿著原路走回紫雲寺,或是從涼亭前的木棧階梯往下走到大華公路,再踩著公路走回紫雲寺 李老師考慮原路的步道濕滑,因此決定選擇從大華公路走回去只剩3公里的下坡路程就能回到半天岩了,靈犬小黑依然有情有義的陪在身旁 大華公路旁還有一座石造涼亭,地段好 採光好 通風好 景觀好 設備好,李老師默默把這座五夠好的涼亭放進口袋名單,以後有機會可以常來賞景放空 回到公路的靈犬小黑像回到自己的地盤,熟門熟路的四處閒晃,但總是會回到李老師身邊 一直走在柏油路上,很輕鬆卻也很無趣,那就找景來當外拍網紅吧!!鋪滿青苔的圍牆綠得很搶眼,是網紅美照最天然的背景 然後就在鮮綠牆隙中發現交疊在一起的馬陸,光天化日之下不知道在幹嘛?? 路旁的樹幹上怎麼掛著一隻隻的田螺??大錯特錯,這不是田螺,這是稀少的台灣原生種-台灣長蝸牛 還有一棵棵結實纍纍的柿子樹,等到柿子紅了的季節會更漂亮 3公里的路程就在輕鬆自在中走完了,但別急著離開半天岩,記得要去體驗一下全台最長的滾輪溜滑梯又長又陡的軌道上全是不鏽鋼滾輪,為了避免屁股嚴重摩擦擠壓導致變形,現場可以租借滑板 ,30元可以不限時間使用,不過李老師一向自栩一身的厚皮粗肉,所以就直接用肉身來體驗滾輪溜滑梯 果然屁股是不停的碰撞摩擦,有點熱熱的 有點痛痛的,但還不至於會受傷,沒有溜滑梯瞬間的速度感,卻更能讓人體會這一路滑下的趣味性 溜滑梯的出口是一座大沙坑,又是一個吸引小朋友的殺手鐧,想不到半天岩也是個讓小孩們放電的好地方 再次走回昇龍觀音廣場,萬里晴空下的觀音像更顯慈悲莊嚴,李老師左顧右盼卻搜尋不到靈犬小黑的身影,默默的 靜靜的 小黑離開了,也許又去為另外一群尋幽訪勝的山友帶路吧!! 謝謝你 靈犬小黑!!當然也要來參拜三百年歷史的古剎-紫雲寺,古色古香的傳統建築風格,不用金碧輝煌 不須豪華鋪張,象徵代代相傳的香火鼎盛 時間還早,那就來響應一下健行筆記淨山的活動,直接開車到附近的仁義潭,果然人多的地方垃圾就多,仁義潭水庫紀念碑下隨便就撿了滿手的垃圾 撿完垃圾繼續走走仁義潭堤防步道,就是一道又長又直的柏油路走到底 走在堤防步道上可以近距離貼近仁義潭,盡興的欣賞碧波萬頃的湖光風情,只是沒有山色點綴 沒有綠影搖曳,讓仁義潭變得乏味了~~~ 風景有點單調乏味沒關係,心境開朗了,不論何時都能快樂 不論何地都有歡笑!跳躍吧!! 致我們的青春!! 後記:為了感謝老天爺的保佑,也為了謝謝靈犬小黑一路的陪伴,李老師決定這次小額捐款就捐給台灣之心愛護動物協會,希望盡一點點微薄的心力幫助浪浪們,但更重要的還是要再次告訴大家,狗狗是忠實的 是聰明的 是有靈性的,有機會就找隻狗狗來陪伴你吧!!