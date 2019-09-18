士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗 還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00 健行筆記 健行筆記需仁



想想自己也有10年沒有很單純的從小油坑登七星山（倒是凱達格蘭遺址、七星山南峰去了幾次），據說七星山千人健行活動會由冷水坑起登出小油坑，為了避免遇上大量人潮，加上週日既定行程臨時取消，決定就把這次登山行程補上。或許是安裝了收費系統，進入小油坑遊憩區，竟有種久違了的感覺。把歐都麥停妥，硫磺氣味以及後火山作用的噴氣孔與硫磺結晶等景觀與記憶慢慢回到腦中，當然還有更早以前全家人出遊的記憶。此行登七星山選擇由小油坑起登，一來小油坑海拔805公尺，1.6公里的路程上升315公尺登頂，難度比較低。二來小油坑到七星山的沿途景觀相當有特色，這也是我一直以來喜歡從小油坑登七星山的最主要原因。關於小油坑，網路上有相當多資訊，就不再這裡贅述，可參閱陽明山國家公園的小油坑遊憩資訊網站，以下為影像紀錄。

1.小油坑後火山作用的噴氣孔景觀。

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2.其實上午出門前才剛下過一場雨，之後天氣似乎穩定一些，但對面的小觀音山依舊雲霧籠罩。

3.小油坑的噴氣孔。

4.柏油路上還有下過雨的痕跡，天氣時晴時陰，總之先出發再說。 5.沿途景觀秀麗，小油坑遊憩區與竹子湖盡收眼底。 6.從山上看竹子湖，就像個世外桃源的聚落。 7.前一陣子小油坑步道因崩塌整修，現在已經重新開放，現場比對新舊步道，聽許多山友說看不出來舊步道為什麼要封閉。 8.新舊步道之比對，就見仁見智吧。 9.進入第一段上坡，主要是以噴氣孔與硫磺結晶為主。 10.步道附近以沙包堆疊進行擋土。 11.步道整修後一景，這天氣看起來還真不樂觀，隨時準備因雨撤退。 12.小油坑步道如長龍一般，對應遠方小觀音山，真是漂亮的景觀。 13.抵達步道0.6K，有設立大屯火山群自動監測站。 14.離開0.6K平台，這裡應該是上週秉臻與友人因雨撤退的地方，而這天天氣尚可，繼續上行。 15.接近0.8K附近，這裡是後火山作用所形成地質景觀的終點，之後的景觀就以山徑與箭竹為主。 16.天氣有放晴跡象。 17.沒有帶廣角鏡，改用直幅構圖也有不錯的效果。 18.回程時補拍的第二段上坡的天梯，還好這段天梯不長，不過人多的時候也足以塞車了。 19.抵達1K處平台，手術雖然過了九個月，但血紅素還是無法有效上升，貧血症狀讓體力大打折扣，在這裡多停留了一段時間。 20.那就看山看雲吧，是說休息過後起身，還得先克服貧血造成的暈眩感，才能繼續起登。 21.天氣整個轉好，左方七星山主峰上似乎可以看到不少人，右邊的應該是七星山南峰。 22.此行唯一拍攝的植物生態，台灣肺形草（龍膽科）。 23.萼片針狀且佔花冠筒的一半，應該是台灣肺形草。印象中龍膽科的植物辨識，都跟萼片型態脫離不了關係。 24.努力一下，登頂前100公尺。 25.登頂七星山主峰，海拔1120公尺。前面的小山丘應該就是最近剛被找出來的七星山北峰，現場也的確能看出路跡。不過因為主峰人很多，低調一點就不前往了。 26.七星山東峰。 27.七星山的視野超好，不愧台北市第一高峰。 28.人太多，待了一會就快速下山，這才注意到差點漏拍了七星山南峰，這樣七星山群峰點點名就算是完美落幕。 29.回到登山口。 從去年底冠狀動脈繞道手術過後，雖然因為照看玲玲，心臟功能重建訓練做得不算確實，但是一直都在盡力維持體能，只是因為貧血症狀讓體力與耐力無法提昇，這部份看來是急不得。畢竟現在登山不只是身心的放鬆，而是體力與體能的訓練，為將來接手照顧玲玲做準備。雖然還有幾年的時間。需仁．2019/09/10