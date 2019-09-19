淹沒在滿山遍野杜鵑花中！「合歡山群峰」健行之旅
讀著太魯閣國家公園網頁的介紹：北合歡山俗稱合歡山北峰，海拔為3422公尺，是合歡群峰中的最高山，山形圓潤平緩；接近山頂的稜線上，豎立一座巨型的反射板；山中遍布蒼翠的冷杉森林，春夏時分則無處不是繽紛的花海……。啟程我此次出遊，算是無心插柳柳成蔭！最要感謝的是結伴同行的友人從旁鼓勵。若非身為登山行家的他提供資訊，我可能就此錯過今年觀賞紅毛杜鵑花海的最後機會，亦虛度一次難得的假期了。這次的登山行，在友人的行程規劃下，也順利於兩天之內，拿下了三座百岳：合歡北峰、合歡東峰與石門山。我一則開心一則感動，更重要的是，增強了我走向山林的經驗與信心！合歡山的紅毛杜鵑，花期在每年的五月至六月，六月底花期結束。此行出發前簡單做了功課，驚喜地發現竟有機會趕上紅毛杜鵑花期的尾聲！然而行前一周連綿大雨，往合歡山的台十四甲線道路坍方，部分路段的路基被掏空，能否成行，一直到了行前三天都還是未知數，只能默默等待。還好天公作美，不但雨停了，給予搶修的機會，再次查詢時，無論是縣道和此行要走的步道都順利開放。前往合歡山北峰需要辦理入山申請，我們來不及線上申請，就在途經霧社的南投縣仁愛分局辦理入山，然後再將入山申請投遞至翠峰派出所即完成。出發前再次查詢氣象，實在太幸運，兩天的旅程剛好是夏至時分，全台灣氣溫飆升至最高37度，而我們恰好上山避暑！合歡山的天氣則界在陰天至陣雨之間，並沒有遭遇大雨的可能性。從酷暑難耐的平地，循著公路蜿蜒而上；搖開車窗，冰涼的空氣鑽進車內，瞬間暑意全消，還不時覺得，哇，好冷喔！來到了熱門的打卡點武嶺，與前來的觀光客一同排隊，拍照留念。 2019年6月21日在武嶺留影 此行入住滑雪山莊，在松雪樓辦好入住後，時間大約下午四點，距離晚餐還有一個半小時，我們決定在晚餐前走一趟合歡山東峰。東峰上過一次高山但沒有高山症症狀的我，原以為能立刻適應高海拔的氣壓。走上東峰階梯步道，才沒幾步卻氣喘吁吁，直覺得不可思議。友人教我放慢步伐，喘時即停下腳步稍作休息，又替我揹水袋減輕負擔，如此一步一步，我調勻呼吸，漸入佳境。路上偶遇下山的山友，互相打招呼，我不免心想，這階梯彷如天梯，抬頭望不到盡頭，我能攀上頂峰嗎？專注在呼吸上一會兒後，我忘了這種自我懷疑的想法，心情漸漸輕鬆，就這樣，成功征服了無止盡的階梯步道，登上了東峰。起霧的山上視線被阻擋，在一片灰白的雲霧背景之前，留影紀念。此行第一座百岳：合歡山東峰從東峰下山，行走於霧氣瀰漫的玉山箭竹之間望向下山之路，心情頓時輕鬆起來。下山時約五點，路上巧遇出來覓食晚餐的台灣噪眉和酒紅杜鵑，皆為台灣特有種鳥類；牠們似乎不怎麼懼怕人類，專心覓食。台灣噪眉頭上有白色線條，背部羽毛是灰色與藍色，身材比鴿子稍小，而酒紅朱雀的身材比麻雀小，母鳥是褐色的，較怕人，繞過我們，飛向旁邊的箭竹林，公鳥則是一身艷麗的酒紅色，絲毫不懼怕人類，從我們的腳邊，不以為意地三兩步跳上階梯，與母鳥會合。
- 台灣噪眉（攝於合歡山東峰）
- 進入登山口不久後即可見到步道兩旁開滿紅毛杜鵑
- 走在冷杉、箭竹林與紅毛杜鵑之間的促狹步道
- 海拔較高處已見不到紅毛杜鵑和冷杉，只剩玉山箭竹。登山客於此留影。
- 我與友人在合歡北峰合影留念
- 所有的登山客都在山頂休息補給
- 西峰入口不遠處的斷崖峭壁
- 下去就通往西峰
- 下山前補充能量飲再上路
- 我站在滿山遍野的杜鵑花海裡
- 站在高處的友人也被粉紅色的杜鵑花簇擁
- 山間的花海顏色豐富，目不暇給
- 紅毛杜鵑近照
- 完成了此行的最後一座百岳：石門山
- 高山天池。圖片中央隱約可見一條細細的獸徑連到天池。
- 台灣池
- 豐富多樣的高山開花植物
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