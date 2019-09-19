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中職／猿100%轉賣樂天有2條件 行政人員需全留用

淹沒在滿山遍野杜鵑花中！「合歡山群峰」健行之旅

2019-09-19 08:00健行筆記 健行筆記謝依均

讀著太魯閣國家公園網頁的介紹：北合歡山俗稱合歡山北峰，海拔為3422公尺，是合歡群峰中的最高山，山形圓潤平緩；接近山頂的稜線上，豎立一座巨型的反射板；山中遍布蒼翠的冷杉森林，春夏時分則無處不是繽紛的花海……。啟程我此次出遊，算是無心插柳柳成蔭！最要感謝的是結伴同行的友人從旁鼓勵。若非身為登山行家的他提供資訊，我可能就此錯過今年觀賞紅毛杜鵑花海的最後機會，亦虛度一次難得的假期了。這次的登山行，在友人的行程規劃下，也順利於兩天之內，拿下了三座百岳：合歡北峰、合歡東峰與石門山。我一則開心一則感動，更重要的是，增強了我走向山林的經驗與信心！合歡山的紅毛杜鵑，花期在每年的五月至六月，六月底花期結束。此行出發前簡單做了功課，驚喜地發現竟有機會趕上紅毛杜鵑花期的尾聲！然而行前一周連綿大雨，往合歡山的台十四甲線道路坍方，部分路段的路基被掏空，能否成行，一直到了行前三天都還是未知數，只能默默等待。還好天公作美，不但雨停了，給予搶修的機會，再次查詢時，無論是縣道和此行要走的步道都順利開放。前往合歡山北峰需要辦理入山申請，我們來不及線上申請，就在途經霧社的南投縣仁愛分局辦理入山，然後再將入山申請投遞至翠峰派出所即完成。出發前再次查詢氣象，實在太幸運，兩天的旅程剛好是夏至時分，全台灣氣溫飆升至最高37度，而我們恰好上山避暑！合歡山的天氣則界在陰天至陣雨之間，並沒有遭遇大雨的可能性。從酷暑難耐的平地，循著公路蜿蜒而上；搖開車窗，冰涼的空氣鑽進車內，瞬間暑意全消，還不時覺得，哇，好冷喔！來到了熱門的打卡點武嶺，與前來的觀光客一同排隊，拍照留念。 2019年6月21日在武嶺留影  此行入住滑雪山莊，在松雪樓辦好入住後，時間大約下午四點，距離晚餐還有一個半小時，我們決定在晚餐前走一趟合歡山東峰。東峰上過一次高山但沒有高山症症狀的我，原以為能立刻適應高海拔的氣壓。走上東峰階梯步道，才沒幾步卻氣喘吁吁，直覺得不可思議。友人教我放慢步伐，喘時即停下腳步稍作休息，又替我揹水袋減輕負擔，如此一步一步，我調勻呼吸，漸入佳境。路上偶遇下山的山友，互相打招呼，我不免心想，這階梯彷如天梯，抬頭望不到盡頭，我能攀上頂峰嗎？專注在呼吸上一會兒後，我忘了這種自我懷疑的想法，心情漸漸輕鬆，就這樣，成功征服了無止盡的階梯步道，登上了東峰。起霧的山上視線被阻擋，在一片灰白的雲霧背景之前，留影紀念。此行第一座百岳：合歡山東峰從東峰下山，行走於霧氣瀰漫的玉山箭竹之間望向下山之路，心情頓時輕鬆起來。下山時約五點，路上巧遇出來覓食晚餐的台灣噪眉和酒紅杜鵑，皆為台灣特有種鳥類；牠們似乎不怎麼懼怕人類，專心覓食。台灣噪眉頭上有白色線條，背部羽毛是灰色與藍色，身材比鴿子稍小，而酒紅朱雀的身材比麻雀小，母鳥是褐色的，較怕人，繞過我們，飛向旁邊的箭竹林，公鳥則是一身艷麗的酒紅色，絲毫不懼怕人類，從我們的腳邊，不以為意地三兩步跳上階梯，與母鳥會合。  

  • 台灣噪眉（攝於合歡山東峰）
酒紅朱雀（攝於合歡山東峰）過夜在松雪樓用過晚餐，回到滑雪山莊。山莊裡入住了一團長輩山友，熱鬧滾滾。我們抵達山莊時，其中的阿公團員們在二樓放置氧氣機的休息區，正忘情地喝個開懷，酒酣耳熱，滿臉通紅。我心想：「他們明天真的有精神爬山嗎？老人家的生理跟我們年輕人不太一樣呀！」稍作休息後，因滑雪山莊的熱水器溫度始終達不到65度C，再加上氣溫低，我決定放棄洗澡，換上乾淨的衣服，和友人到山莊外觀賞星空。合歡山光害少，夜晚天空晴朗，星斗滿天，山莊外此時抬頭正見射手座、天蠍座、天秤座，往另一個方向可見熟悉的大熊星座。「再晚一些，半夜兩三點出來，一定會看到清晰的銀河」我說。一夜很快過去了，在鬧鐘還未響之前我們已甦醒，關掉電毯電源，開始為本日的登山行做準備。   北峰前一天我們已稍微研究過有關西峰是否可成行。海拔圖、步道圖、路程估計、天候，在在顯示要往返西峰有很大的難度，尤其我這個登山初手，本不該有此奢望。去程的陡下等同於回程的陡上，高度相差三百公尺，途經原始林地，上上下下，非常不好走啊。所以我心裡只盤算完成北峰任務，頂多能一望西峰的入口過過癮就滿足了。車停在小風口的停機坪，前往北峰健行的車輛多半都停在這裡。車上多了三名搭便車的乘客，是昨晚與我們同一間通鋪寢室的年輕女山友，她們揹著重裝，打算到小溪營地去紮營，看來是要挑戰西峰了，不做一日單攻，在山上露營過夜，然而其中有兩個人身體狀況不佳，我們後來在北峰路上都沒有遇到她們，是不是撤退了呢？從小風口步行到北峰登山口，山頭已被杜鵑花染紅。本日並不算大好天氣，於登山口與友人合影後，開始邁開步伐，我揹著自己的水袋，行動糧則是友人幫忙揹。陰天，雲霧籠罩著山頭，海拔較低處視野較佳，愈往高處、愈接近山頂，東南西北四個方向的視線都被雲霧所遮蔽。前行抑或著原地踏步？還未抵達山頂，腳步就不能停歇。 與友人在北峰、西峰登山口前合影在距離登山口不遠的步道兩旁，即可見到大片的紅毛杜鵑，登山客與遊客們忍不住拿起相機拍照，霎時路上就塞車了。不一會兒，步道開始爬升，石階梯愈形促狹，兩旁的玉山箭竹茂密地向步道中央刺出它的枝葉，冷杉、紅毛杜鵑，以及其他各種高山植物花卉夾道而生。走在這裡，與迎面而來的回程旅客錯身不易，所以不能暫歇，只有調整呼吸，往上，再往上。隨著我們的腳步，步道兩旁的地形逐漸開闊，仍是箭竹、杜鵑與冷杉交錯的自然景觀。一路上升，則逐漸不見杜鵑，冷杉也變得矮小 。
  • 進入登山口不久後即可見到步道兩旁開滿紅毛杜鵑
  • 走在冷杉、箭竹林與紅毛杜鵑之間的促狹步道
從登山口走到1K的位置時，感覺已過了很久的時間，特別是，我記得才走到0.2K，我就覺得走了好久；這種感受，究竟是因為前面的路段特別陡，還是因為剛啟程，身體仍在調適當中，我自己也不得而知。北峰從登山口的2950M，抵達山頂的3422M，共爬升了將近500M，但實際上走起來並不十分辛苦；時而需要走階梯，而大多時候是走在土石步道上，兩旁生長著一大片、高度在膝蓋以下、一叢一叢翠綠的玉山箭竹。較陡的路段則經常是踏在片岩上或著粗大如大地的血脈的樹根上。保持著順暢的節奏，往片岩上一蹬，就能輕鬆抬起身體；相較於東峰走也走不完的人造階梯，委實輕鬆許多。出現在眼前的指標寫著著名的地標「反射板」到了。「反射板在哪兒？」我的視線跟隨著友人的指尖望去，在濃濃的灰色雲霧裡，看見反射板露出它珍貴的一角，隨即又隱沒雲中。我以為，這神秘的反射板是只可遠觀，旅途結束回到家查了資料，才曉得根本是濃雲密布完全遮住了它的身影，使得我站在它面前卻也完全看不見它。 
  • 海拔較高處已見不到紅毛杜鵑和冷杉，只剩玉山箭竹。登山客於此留影。
  風，愈發強勁了；雲霧不停流動越過稜線，掠過我們的頭頂。難以想像，台灣平地此時是30度的高溫，海拔3000公尺以上的我們，正處在約攝氏10度的環境；加上陰天，強勁、夾帶溼氣的冷風不停吹拂，體感溫度約是7度。我與友人從頭包裹到腳，頭巾、包住臉頰與鼻子的圍巾、帽子、裡外共三層衣著、手套，如此才能保持頭頸不受風寒，降低感冒和高山症的機會，而路上則見到不少遊客對高山環境不甚了解便上山，頭部裸露任憑冷風吹，這樣是非常容易受風寒生病的。在即將抵達北峰之前的指標往天鑾池與北峰的岔路口，我們稍作休息，補充些水分和行動糧。北峰的山頂開闊，此時如織的登山客錯落在這一片平緩的山頭，瞬間熱鬧起來。只是風仍強勁，要找到暫時無風之處並不容易，大家都躲在箭竹叢邊。說來這風也是善變得可以，本來此處無風，坐不到五分鐘便感覺風又吹來了，逼得人不得不起身離開。在此補給水與糧是個好決定，剩下的0.2K彷彿身旁吹過的雲一樣，咻一下就過去了。我們抵達北峰了！   登頂來到山頂，看到什麼了呢？最明顯的無非是那塊牌子了，寫著「合歡北峰3422M」；另有一塊小型的牌子也鏤刻著同樣的字，可手持。我與友人各單獨拍了一張，另合影一張。此外？雲霧籠罩，四周的景色是看不見的啊，也因此拍出來的照片是以灰白色的天空作背景。至此，心情大感舒暢，成就感十足，臉上的笑容是真的，用自己的體力、汗水換來的，怎假得了！
  • 我與友人在合歡北峰合影留念
躊躇著是否往西峰去，我們與其他登山客一樣，一邊稍作休憩，放鬆心情，補充飲食，一邊也內心擺盪不定，時而彷彿聽見從別人口中傳來：「要不要去西峰……」這樣的話語在冷空氣中迴盪。眼見著往西峰的路上有一對情侶輕裝走回來，友人上前詢問得知，再往前約0.4K處即可見到西峰陡下的入口，以及可怖的峭壁。我們看時間尚早，此時約上午10點40分，「不去西峰，但看一下入口總無妨吧。」在我們朝西峰前行約莫數步的距離，一名團體的嚮導便追上來，告知我們現在去西峰為時已晚，勸我們不要前往，再怎麼樣最晚12點一定要返回。在山上，山友們彼此留意照應，令人倍覺溫暖。 
  • 所有的登山客都在山頂休息補給
往西峰，我知道只能看看不能走，腳步便有些個沉重，除了情緒作用，另有一點是，我有些餓了。眼前的景象是一片帶黑的灰雲，綠色的植被反射著土褐色與墨綠色。我們向前走了幾十公尺，右手邊來到峭壁處，一個鋪著鱗片般石礫的坑，跌下去必死無疑，與左手邊如鋪著一張綠色的玉山箭竹地毯的山坡相較，顯得驚險可怖。狂風不停把雲霧從峭壁洞口捲上來，看上去好比惡魔族或地獄族的入口，冒出可怕的煙。再往前走幾步，終於來到了西峰的入口，「好陡的坡啊！」不免驚嘆。地上釘著繩索，必要時得拉繩索下去，我在此處拍了一張照，心想：「來日一定要挑戰你。」剛才那位好心的嚮導此時帶領團員抵達，他們陸續從陡坡走下去，不知他們會紮營嗎？從另一頭出去再搭接駁車嗎？還是下去立刻返回呢？他們精神飽滿，一個個，兩三步走下陡坡，好像撲通跳進水裡那樣，不見了。我們返回，漸漸也聽不到他們的聲音了。 
  • 西峰入口不遠處的斷崖峭壁
  • 下去就通往西峰
  神的花園此行最值得的，莫過於見識到何謂神之花園：北峰的紅毛杜鵑。上山時，我們曾駐足拍攝，而下山時，由於步履輕盈，心情愉快，加上光線視角的不同，分外覺得這杜鵑花開得滿山滿谷，令人讚嘆。再次補充行動糧和能量飲，感覺飽足後，我們便數次停下腳步，走入花叢間，拍照，或坐著好好欣賞。放眼望去，粉紅花叢，一團一團的，依偎在山谷的懷抱中。綠色的箭竹和嬌小的冷杉與她為伴，遍布山坡。白色雲霧繚繞，風吹拂，花影若隱若現。朝近看，一小朵一小朵的杜鵑花，彼此緊緊相依，開滿了一樹。尖形的花瓣朝外綻放，花蕊挺挺地向外吐露。凋萎的花朵皺縮成褐色的一小撮，與豔麗盛開的紫紅花形成對比，使得山間的花海或粉、或紫、或橘、或褐，顏色豐富，目不暇給，一大片多彩多姿的自然美景。矇矓的雲霧像彩帶一樣偶爾飛過，景色更加活潑多變。濃密的花叢以她族群的生命力，在此恣意生長。來到這神之花園才明白何謂大自然旺盛的生命力！ 
  • 下山前補充能量飲再上路

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  • 我站在滿山遍野的杜鵑花海裡
  • 站在高處的友人也被粉紅色的杜鵑花簇擁
  • 山間的花海顏色豐富，目不暇給
  • 紅毛杜鵑近照
下山霧愈來愈濃，風愈來愈大，也開始飄起了小雨。見著了紅毛杜鵑，撿到了百岳山頭，為著健康著想，我們就不再依依不捨逗留了。再說，北峰走完，還有此行最後一座──石門山──等著我們去爬呢！石門山完成了北峰！現在就剩下平坦好走的石門山了。為了停車的問題，我們在石門山登山口耽擱了些許時間。潮濕的風逐漸增強，令人擔憂，這一趟路想必將不會如預期的那麼輕鬆！果真，上山後好像颳颱風一樣，強勁的風不停吹拂。走在稜線階梯上，我有兩次腳步站不穩，身體被風吹得移動，而左手邊下方就是公路，橫切一條路上來便能直接登頂，因而心情十分矛盾，心想：「何必呢？」原來當初公路尚未修建之前，石門山也算得上是一座不容易爬的山，因此得入百岳之列。快快撿完山頭，快快下山避風，抱著這樣的心情催促自己，腳步跨大，速度加快，總算見到山頂了，合影一張便下山。
  • 完成了此行的最後一座百岳：石門山
  尾聲此行圓滿達成。我這個初生之犢得到了人生的三座百岳：石門山、北峰、東峰。凡事都有第一次，我的第一次百岳健行十分圓滿，山爬到了，花看到了，好不開心！若問下次何時再來？為了美麗的紅毛杜鵑，明年我會再來造訪──更早些來，還能看見玉山杜鵑。百花齊放，諸神的花園想必更瑰麗呢！此行北峰沿途，還見到了高山天池，其中有一座因形狀相似，被稱為「台灣池」；以及各種高山植物，包括刺柏、台灣冷杉、二葉松、假繡線菊、玉山小蘗、阿里山龍膽、高山薔薇、玉山苦水賈、高山毛蓮菜、法國菊、高山百合，相當於上了一堂高山生態課。
  • 高山天池。圖片中央隱約可見一條細細的獸徑連到天池。
  • 台灣池
  • 豐富多樣的高山開花植物

登山步道合歡山

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