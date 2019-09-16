台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00 健行筆記 健行筆記魏士學 (シガク)



南湖大山，位於中央山脈最北段，這裡是台灣僅有的幾個的冰河地形，由冰河時期所推擠出標誌性的Ｕ形圈谷地貌，也是為台灣最具代表性的五座高山，除此之外還有個中二到不行的帝王之山、王者之山...等等稱號[大笑]，這樣頗具盛名的百岳自然也是早就想上去一探究竟。這是一個正值鳳凰花開、大雨不斷的畢業季時期，也剛好是我準備畢業前的幾天，原訂是要跟他校的朋友走中央尖的行程卻因故倒團[爆]，本以為畢攀就這樣泡湯的時候，Ｋ校山社的朋友聯繫了我，問有沒有興趣跟他們一起走南湖群峰，這需要考慮嘛...當然好[笑]。於是原以為無緣的畢攀計畫就這麼死灰復燃起來，而此行是四泊五日的南湖七峰。

行程資訊

路線：

南湖群峰百岳：審馬陣山、南湖北山、南湖東峰、馬比杉山、南湖大山、南湖南峰、巴巴山。

時間：2018/06/10-14(兩泊三日)

成員：６人（老新比4：2）

型態：宿排南湖、雲稜山莊，自背糧食。

簡易行程：D1：台南→勝光登山口→勝光山→雲陵山屋(C1)D2：雲陵山屋→審馬陣山→南湖北山→五岩峰→南湖北峰→南湖山莊(C2)D3：南湖山莊→南湖東峰→陶賽峰→南湖東南峰→馬比杉山→岔路口→南湖山莊(C3)D4：南湖山莊→南湖大山→南湖山莊→(C4)D5：南湖山莊→五岩峰→雲陵山屋→勝光山→勝光登山口→回家-至於結果我就先說明一下，由於馬比杉山的路程關係讓一位成員身體不適，最後我們決定取消南湖南峰跟巴巴山的行程，僅止步於南湖五峰。

- Day1 - 由於我們清晨就從台南出發，繞過大半的台灣，過雪隧再經由宜蘭到登山口，這時莫約已經中午12點左右，啟登不久又遇上連續大雨，這次行程我也放棄以往背負再胸前的相機包，於是Day1相機都躺在揹包當中，自然也沒有拍攝任何照片。一早從台南至宜蘭的舟車勞頓（我個人照慣例都會暈車），以及淋了一整個下午的雨，幸好第一天的路程就只到雲稜山屋為止。抵達山屋的我們所有人皆已筋疲力盡，全身散發的汗水肌膚在這個濕度飽滿空氣里時候覺得十分不舒服，這時另一個悲劇是，發現我的登山鞋開始會漏水，這又讓人更崩潰，晚上在用餐過後，便開始使用耐熱水壺流的烘乾法，看能處理到哪裡是哪裡。

- Day2 - 人生可以不爬山，但不能睡不飽！說真的，我個人喜歡走睡到飽的隊伍，非必要的情況盡量睡多一點回復體力，剛好我碰上的也都是喜歡睡到飽的隊伍，於是第二天也是近八點、九點多的時候慢慢地吃完早飯出發。慶幸這惱人的雨就在第二日就結束了，迎向我們的是陽光普照的好天氣，相機這時候才真的有機會露面。從某個崩壁上方看出去的蘭陽平原。

然後審馬陣比想像中的還要路邊，放下背包走不用兩分鐘就到了。審馬陣山 (3141M) 登頂合照

登頂照

審馬陣的叉路口，到達南湖山屋還有4.6公里。

接著來介紹一下這次的成員，前面的紅帽子是輝哥，後面的是學弟Ｂ。

綠色外套的是Ｋ山社的大學長。

這位黑帽子的是建智，也是本次十分細心的領隊，有他在出團都能非常安心。

在我們走上了審馬陣草原後，我們便在這裡享用片刻的午餐，這裡也聚集著好多昨晚一起待在雲稜山屋的山友，這時的天氣約11:30左右天空已經籠罩了一層烏雲，畢竟五岩峰還沒過，開始擔心接下來可能會下雨的情況。

高山草原一直是我覺得高山最美的地方，雖然後方的白牆已蓋過許多細節，但正午的陽光與雲霧交錯的草原，也是令人每到屏息。審馬陣草原

看看到照耀在我身上的陽光，就知道其實我這時候其實非常熱，也多虧這個陽光，這時把我的濕鞋子都給蒸乾了。

其他山友們看到雲霧上來了也就立馬收拾加緊趕路。

至於我們...怕誰啊，昨天淋得還不夠多嘛，我們慢慢的吃著午餐，盡可能地享受這個片刻的陽光。到了南湖北山的岔路口，從岔路口至北山的距離約15分鐘，路呈平緩可以慢慢來。

南湖北山頂（3536M）這時候的我們已經都籠罩在雲霧之中，雖然看不到任何景色十分可惜，慶幸當中並不沒有夾帶充足的水氣，只要不下雨我們就很開心了。

蘭陽溪源頭

回到岔路口後，我們就開始前往五岩峰。

到了五岩峰之後，我們遇上了大塞車，剛剛再審馬陣草原遇上的叔叔阿姨們在這段路卡了一陣子。後來有其中一位大叔提議讓我們先過，才得以從這個塞車中脫困。

走五岩峰其實沒傳聞中那麼困難，確實是滿陡的，但岩釘與繩索足夠多，運氣也很好沒有下雨可以安全通過。

有許多地方拍起來比看起來危險。

看看我們輝哥都無聊到發愣了（不對。

過了踏上南湖北峰後，就能見到了期待已久的圈谷山屋。看起來很近...但接下來下圈谷的就是要面對近兩百公尺的落差。（我聽見膝蓋哀嚎的聲音）

下圈谷十分難受，路途漫漫感覺膝蓋要爆炸了[鬼]

越接近圈谷時，霧氣也愈發嚴重。

經過膝蓋的一輪交響曲後，終於見到你了！

很可惜到這裡都還是雲霧籠罩

在外頭繞繞看看周遭環境，與看不見的帝王座。

這時外頭微微飄起了毛毛雨，索性就回到山屋裡開啟零食party。

吃 吃 吃 吃

人生可以不爬山，但不能吃不飽！此行食物絕對佔據了我們背包1/3的空間。

- Day3 -現在回頭看我都不好意思了，這天依然是個睡到飽的日子，真的是輕鬆愜意。從山屋前往上圈谷，這時的陽光十分漂亮，這樣的景緻真的很像阿爾卑斯山的少女動畫般的生活。

忘記提到！這位是學弟Ａ，雖然當時也才沒爬幾座山，但腳程快得令我驚訝，更驚喜的是他穿著我高中的運動短褲，才知道原來真的是高中學弟。

上圈谷，這裡的佔地似乎比下圈谷要來的寬闊。

接著往東峰前進。

在陽光的照耀下圈谷充斥著金黃色的光芒。

路上還碰上似乎是山羊的腳印。

我們選了另一條路上東峰，直接避開四岔路，雖然充滿碎石路、又較為陡峭，但很快！

嗯....段差真得有點大，但我們快到了！

走上來後第一個感想是：哇嗚～ 這雲海！看到這樣的景色，十分慶幸我們選擇從這段路走上來，能看到沒有被東南陵擋住的整面雲海。

這時候的光線實在太棒了。

雲海美到我們輝哥下巴要合不起來了。

老人雲海

我與雲海

拍完假掰照就開始前往東峰。

這時候的光比真的美呆了，雖然還想多待一陣子，但後續還有好長一段距離。

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怎麼說呢，基本上到了南湖後，基本走哪都會碰上需要攀石頭的部分，所以也不會特別去避開難走的路線去省那麼點時間。攀！攀！攀！

學弟Ａ這段東南陵都走在最前端。

東峰景色。

這個牌子是歪的。

攻頂照

這時的光影讓我在這裡又多按了很多快門。

接著我們將前往我前方的稜線，也是今天的目標：馬比衫山，途中還會經過陶賽峰與南湖東南峰。

整路上就是花時間來閃躲一堆花草樹木。

大概就像這樣

雖然偶而還是會有這樣的展望點

但更多時候是這樣，煩人的樹、打到會痛死人的樹枝。

但配上這光線，不得不說這裡看上去還是挺美的

清幽的林陰小徑，走完會告訴你這只是個假象。

走出樹林後會有一段路會走在寬岩稜上，其實這整個南湖群基本上都是岩石層。

所以後續也會不斷接著，岩稜>樹林>岩稜>樹林>岩稜>樹林的情況。

慶幸走在這陡峭的岩稜上是這般好天氣，心曠神怡且安全許多。

到這張照片時我們就又要往下切好一段進入樹林了。下方的和平南溪溪谷，這段已經沒有水了。

乾溪近照

接著走出樹林所面對的陶賽峰，近看真的夠大。

底下的合照，以我們來當比例尺可以看到這有多大顆了。

後續前往的路途上就有很多像這般，根本看不到路的地方。

隨便一個檻可能都會高過整個人。

走出得以喘息的草原。

正前方的岩稜，也就是東南峰的位置，但在過去之前必須跨過下面的鞍部。 下切 快接近鞍部時往上看我們接下來要走的路。 一路爬爬爬！ 上來後你會看到一堆巨石群 來～我們建智示範給你看！看起來很近對吧！ 這堆石頭太矮了，能抓得點有點少。 終於快到東南峰了！ 東南峰就是左上那塊石頭。 雖然不是百岳但比普通百岳還麻煩。 看起來很平穩好走的石頭。 現實是這樣的！[爆] 再來這段草原也是令人煩躁的一段。 石頭跟樹根異常的多，光是這段不知道被絆倒多少次，撞到不少像暗器的石頭。 再來就是極惡...極東之岳：馬比衫山。 過了一年還是不知道要如何形容我是多麼的討厭這座山！先說段感想：說陡峭倒也還好，說地形難爬也還好，他最令人惱火的絕對是上面的植被，整個登山路上就像充斥陷阱的地下城，時不時在非常陡峭的地方長出根樹枝來絆倒人，想操作登山杖又會被擋住難以行動，頓時間平常賴以為用的登山步伐都必須為這座山而改變。於是整趟路程沒有拿出相機，僅有登頂過後的照片。登頂後緊接在後的輝哥。 大家都累癱了！ 沒景...但無所謂了，經過前面的洗禮，我們發誓再也不來了！ 登頂照 第一次拍這種手勢的登頂照，看看這山多討厭。 掰掰～ 我不會再來了！ 這次背上了某台灣自創軍事品牌的攻頂包，雖然後面少用就賣掉了，但整體使用感受還是很棒的。 石洞營地外 走在和平南西乾溝中 越來越接近上方四岔路，這裡有個谷地還挺美的，許多黑森林有種置身國外的感覺，前方草原還有兩隻小鹿從面前呼嘯而過。 從溪底開始就一直不斷上切，從谷底上切後就只剩我跟學弟Ａ走在前頭，輝哥跟建智則在後，雖然中途有下點毛毛雨，慶幸很快就停了。 使用旁邊的樹來看斜率。 走到這裡我有種終於到的感覺，終於結束那段無盡的上坡[鬼]這時用無線電跟留守山屋的大學長回報狀況。 最後我跟學弟Ａ回到山屋已經是近六點的時候，後頭的輝哥與建智則是七點多回來，說實話比預期的還要費體力，回到山屋後，大學長與學弟Ｂ已經在山屋裡煮好熱騰騰的晚餐等著我們回來，這時的我們像是餓很的野獸一樣狼吞虎嚥的吃著。而大家經過這一趟也很累了，於是決定隔日的南湖南峰、巴巴山直接取消，就只走到南湖大山為止，給大家多一些休息時間。這一晚是很漂亮的夜晚，雖然等我吃完飯休息完畢，銀河已經轉到南湖大山身後，不能拍下銀河與南湖大山的合影實在可惜，但以當時的體力而言，有一張圈谷的夜景已經是挺滿意的。 - Day4 - 經過昨晚的洗禮，今天可以正大光明地睡過頭拉（不對！南湖大山與我很喜歡的MONT-BELL帳篷 這幾天唯一一個帳篷，有機會我也想入手這一頂。 前往四叉路的路上，回望山屋。 下圈谷 圈谷與南湖北峰的落差，上去跟下去都很折騰（放大看可以看到兩名協作） 四叉路的冰斗地形。 目前為止看到的景色來說，南湖是非常有魅力的山谷，坐擁兩座圈谷，以主東之間的巨大冰斗，以來台灣人而言哪裡能這麼輕易看到這樣的風景呢！這時我們還有閒情逸致在聊天。 看幾次都覺得真是十分壯觀。 才沒多久南面就飄來一堆雲。 趕緊出發了！ 聽說有訊號了，途中大家紛紛拿起手機。 登頂照（又是白牆[0分]） 三肉點與我與攻頂汽水 中途短暫的露出藍天，但這時著吃點心沒心情管藍天。聽說這裡的訊號比較好 有種探險家的感覺。 回到山屋後，在山屋附近發現獸骨。 陸陸續續又有一批山友入住。 中午前就回到山屋，在裡頭耍廢，明天準備直接回登山口。 晚餐過後聽著外頭山友們的驚訝聲，好奇地往外頭看看，沒想是竟然出現月暈，手刀衝回山屋裡拿了相機出來，沒想到最後一夜還是能麼幸運，於是就在這美好的夜裡沈沈睡去。 雖然我的藍白拖隔天就被人家幹走了ＱＱ- Day 5 -最後一天的我們很認命，終於有一次是在清晨太陽出來前就醒來了，就為了面對上北峰的斜坡，但隨著夜晚的環境，慢慢的走上來時間其實也就半個鐘頭。看方向很像是台北的夜景 天滿滿亮了起來。 去程的時候，由於大霧的影響什麼都沒見到，而現在看來真的十分壯觀。 審馬陣高速公路（無誤 一路下坡而平坦的山路，讓我們很輕快地走在這段草原上。終於有一張清晰的中央尖山，看來暫時是跟你無緣了，我們未來再會吧！ 逆光草原系列 審馬陣山屋真的不說我還真的以為是廁所來著... 以往都是以相機包做為胸前袋，不過本身空重實在有份量，所以決定換成這類容量較大的腰包。第一次帶這顆腰包上山，用起來很方便，８L的容積，作為胸前包可以放很多零食、裝備，也是我之後也很愛用的包。 後續的回程路都在森林裡。 松風領 這裡要不是太遠的話應該會是個網美聖地，柔軟的地毯、微微透過樹梢的陽光、順著地勢的風，要是不趕時間的話，我還真的期望能在這裡睡上一個午覺。但我們趕著回家，就在這裡休息片刻就出發了。

最後來張東峰做結尾吧！

心得

最後

第一次跟到其他團的活動，幸好碰上的隊友們都是群很好相處的人，每次隊伍中都會有一位愛泡茶的夥伴，無論早晨、中午、下午還是晚上，都能喝上一杯好茶實在太幸福了。而我的大學也該告一段落，沒想到結束前還能圓了一趟南湖的目標，實在非常感謝Ｋ社的夥伴們！本次五天四夜所背負的重量約為17KG，扣掉大概有3.5KG的水跟團裝，背包與個人裝備、含相機落在的13.5KG左右，若再扣除相機應該是還不錯的數字，但這是不帶個人睡墊、相機包、腳架的結果。這次我為所攜帶的個人裝備與食物都做了記錄，便於之後幾趟行程開始控制裝備的重量。南湖群最累人的大概是也正是在這個看起來十分壯麗的谷地，短短距離需要跨越的落差實在太多了，可能你才剛爬過一個小山頭，接下來又得下切一個肉眼可見的段差，甚至是進出圈谷時需要走過的也同要面對這樣的地形，這也讓我在接下來的行程深刻考慮輕量化的方案。這次南湖七峰的計畫算未竟，個人在體力上都還是有餘，不過以安全跟隊伍為重，少撿了兩顆就當作是之後再來的藉口。距離上次文章也過了一個月，最近忙於整理行囊，在約一週後就要出國了，不知道是不是因心理因素，總覺得什麼都沒準備好，也鬧得實在什麼時間寫。這是去年回顧的第二篇，希望各位喜歡。以下是我的個人網站連結，有興趣再點吧。

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