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台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00健行筆記 健行筆記魏士學 (シガク)

南湖大山，位於中央山脈最北段，這裡是台灣僅有的幾個的冰河地形，由冰河時期所推擠出標誌性的Ｕ形圈谷地貌，也是為台灣最具代表性的五座高山，除此之外還有個中二到不行的帝王之山、王者之山...等等稱號[大笑]，這樣頗具盛名的百岳自然也是早就想上去一探究竟。這是一個正值鳳凰花開、大雨不斷的畢業季時期，也剛好是我準備畢業前的幾天，原訂是要跟他校的朋友走中央尖的行程卻因故倒團[爆]，本以為畢攀就這樣泡湯的時候，Ｋ校山社的朋友聯繫了我，問有沒有興趣跟他們一起走南湖群峰，這需要考慮嘛...當然好[笑]。於是原以為無緣的畢攀計畫就這麼死灰復燃起來，而此行是四泊五日的南湖七峰。

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行程資訊

路線：

南湖群峰百岳：審馬陣山、南湖北山、南湖東峰、馬比杉山、南湖大山、南湖南峰、巴巴山。

時間：2018/06/10-14(兩泊三日)

成員：６人（老新比4：2）

型態：宿排南湖、雲稜山莊，自背糧食。

簡易行程：D1：台南→勝光登山口→勝光山→雲陵山屋(C1)D2：雲陵山屋→審馬陣山→南湖北山→五岩峰→南湖北峰→南湖山莊(C2)D3：南湖山莊→南湖東峰→陶賽峰→南湖東南峰→馬比杉山→岔路口→南湖山莊(C3)D4：南湖山莊→南湖大山→南湖山莊→(C4)D5：南湖山莊→五岩峰→雲陵山屋→勝光山→勝光登山口→回家-至於結果我就先說明一下，由於馬比杉山的路程關係讓一位成員身體不適，最後我們決定取消南湖南峰跟巴巴山的行程，僅止步於南湖五峰。

- Day1 - 由於我們清晨就從台南出發，繞過大半的台灣，過雪隧再經由宜蘭到登山口，這時莫約已經中午12點左右，啟登不久又遇上連續大雨，這次行程我也放棄以往背負再胸前的相機包，於是Day1相機都躺在揹包當中，自然也沒有拍攝任何照片。一早從台南至宜蘭的舟車勞頓（我個人照慣例都會暈車），以及淋了一整個下午的雨，幸好第一天的路程就只到雲稜山屋為止。抵達山屋的我們所有人皆已筋疲力盡，全身散發的汗水肌膚在這個濕度飽滿空氣里時候覺得十分不舒服，這時另一個悲劇是，發現我的登山鞋開始會漏水，這又讓人更崩潰，晚上在用餐過後，便開始使用耐熱水壺流的烘乾法，看能處理到哪裡是哪裡。

- Day2 - 人生可以不爬山，但不能睡不飽！說真的，我個人喜歡走睡到飽的隊伍，非必要的情況盡量睡多一點回復體力，剛好我碰上的也都是喜歡睡到飽的隊伍，於是第二天也是近八點、九點多的時候慢慢地吃完早飯出發。慶幸這惱人的雨就在第二日就結束了，迎向我們的是陽光普照的好天氣，相機這時候才真的有機會露面。從某個崩壁上方看出去的蘭陽平原。

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然後審馬陣比想像中的還要路邊，放下背包走不用兩分鐘就到了。審馬陣山 (3141M) 登頂合照

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登頂照

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審馬陣的叉路口，到達南湖山屋還有4.6公里。

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接著來介紹一下這次的成員，前面的紅帽子是輝哥，後面的是學弟Ｂ。

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綠色外套的是Ｋ山社的大學長。

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這位黑帽子的是建智，也是本次十分細心的領隊，有他在出團都能非常安心。

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在我們走上了審馬陣草原後，我們便在這裡享用片刻的午餐，這裡也聚集著好多昨晚一起待在雲稜山屋的山友，這時的天氣約11:30左右天空已經籠罩了一層烏雲，畢竟五岩峰還沒過，開始擔心接下來可能會下雨的情況。

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高山草原一直是我覺得高山最美的地方，雖然後方的白牆已蓋過許多細節，但正午的陽光與雲霧交錯的草原，也是令人每到屏息。審馬陣草原

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看看到照耀在我身上的陽光，就知道其實我這時候其實非常熱，也多虧這個陽光，這時把我的濕鞋子都給蒸乾了。

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其他山友們看到雲霧上來了也就立馬收拾加緊趕路。

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至於我們...怕誰啊，昨天淋得還不夠多嘛，我們慢慢的吃著午餐，盡可能地享受這個片刻的陽光。到了南湖北山的岔路口，從岔路口至北山的距離約15分鐘，路呈平緩可以慢慢來。

mobile01-26d10535c997e6ad2499d684a0186eda.jpg南湖北山頂（3536M）這時候的我們已經都籠罩在雲霧之中，雖然看不到任何景色十分可惜，慶幸當中並不沒有夾帶充足的水氣，只要不下雨我們就很開心了。

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蘭陽溪源頭

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回到岔路口後，我們就開始前往五岩峰。

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到了五岩峰之後，我們遇上了大塞車，剛剛再審馬陣草原遇上的叔叔阿姨們在這段路卡了一陣子。後來有其中一位大叔提議讓我們先過，才得以從這個塞車中脫困。

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走五岩峰其實沒傳聞中那麼困難，確實是滿陡的，但岩釘與繩索足夠多，運氣也很好沒有下雨可以安全通過。

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有許多地方拍起來比看起來危險。

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看看我們輝哥都無聊到發愣了（不對。

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過了踏上南湖北峰後，就能見到了期待已久的圈谷山屋。看起來很近...但接下來下圈谷的就是要面對近兩百公尺的落差。（我聽見膝蓋哀嚎的聲音）

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下圈谷十分難受，路途漫漫感覺膝蓋要爆炸了[鬼]mobile01-7c239db37de9ed24e6f81758f9e6f915.jpg

越接近圈谷時，霧氣也愈發嚴重。

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經過膝蓋的一輪交響曲後，終於見到你了！

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很可惜到這裡都還是雲霧籠罩

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在外頭繞繞看看周遭環境，與看不見的帝王座。

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這時外頭微微飄起了毛毛雨，索性就回到山屋裡開啟零食party。

mobile01-811e94baaf6bf62ece88f11ec319d187.jpg吃 吃 吃 吃

mobile01-acf2d16882fc702f953e3453bc903a8a.jpg人生可以不爬山，但不能吃不飽！此行食物絕對佔據了我們背包1/3的空間。

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- Day3 -現在回頭看我都不好意思了，這天依然是個睡到飽的日子，真的是輕鬆愜意。從山屋前往上圈谷，這時的陽光十分漂亮，這樣的景緻真的很像阿爾卑斯山的少女動畫般的生活。

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忘記提到！這位是學弟Ａ，雖然當時也才沒爬幾座山，但腳程快得令我驚訝，更驚喜的是他穿著我高中的運動短褲，才知道原來真的是高中學弟。

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上圈谷，這裡的佔地似乎比下圈谷要來的寬闊。

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接著往東峰前進。

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在陽光的照耀下圈谷充斥著金黃色的光芒。

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路上還碰上似乎是山羊的腳印。

mobile01-95b17219c23431c9485d1fb554a42569.jpg我們選了另一條路上東峰，直接避開四岔路，雖然充滿碎石路、又較為陡峭，但很快！

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嗯....段差真得有點大，但我們快到了！

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走上來後第一個感想是：哇嗚～ 這雲海！看到這樣的景色，十分慶幸我們選擇從這段路走上來，能看到沒有被東南陵擋住的整面雲海。

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這時候的光線實在太棒了。

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雲海美到我們輝哥下巴要合不起來了。

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老人雲海

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我與雲海

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拍完假掰照就開始前往東峰。

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這時候的光比真的美呆了，雖然還想多待一陣子，但後續還有好長一段距離。

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怎麼說呢，基本上到了南湖後，基本走哪都會碰上需要攀石頭的部分，所以也不會特別去避開難走的路線去省那麼點時間。攀！攀！攀！

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學弟Ａ這段東南陵都走在最前端。

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東峰景色。

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這個牌子是歪的。

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攻頂照

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這時的光影讓我在這裡又多按了很多快門。mobile01-e6c7f9a90448c682fc6f421cfe663f88.jpg

接著我們將前往我前方的稜線，也是今天的目標：馬比衫山，途中還會經過陶賽峰與南湖東南峰。

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整路上就是花時間來閃躲一堆花草樹木。mobile01-0e5e011eb4ae539f6ee913e99915a793.jpg

大概就像這樣

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雖然偶而還是會有這樣的展望點

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但更多時候是這樣，煩人的樹、打到會痛死人的樹枝。

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但配上這光線，不得不說這裡看上去還是挺美的

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清幽的林陰小徑，走完會告訴你這只是個假象。

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走出樹林後會有一段路會走在寬岩稜上，其實這整個南湖群基本上都是岩石層。

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mobile01-02911da308fe9556e33ea4ae2e14cee5.jpg所以後續也會不斷接著，岩稜>樹林>岩稜>樹林>岩稜>樹林的情況。

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慶幸走在這陡峭的岩稜上是這般好天氣，心曠神怡且安全許多。

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到這張照片時我們就又要往下切好一段進入樹林了。下方的和平南溪溪谷，這段已經沒有水了。

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乾溪近照

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接著走出樹林所面對的陶賽峰，近看真的夠大。

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底下的合照，以我們來當比例尺可以看到這有多大顆了。

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後續前往的路途上就有很多像這般，根本看不到路的地方。

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隨便一個檻可能都會高過整個人。

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走出得以喘息的草原。

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mobile01-1c41d2179a125e51c6ffed17748c9ebf.jpg正前方的岩稜，也就是東南峰的位置，但在過去之前必須跨過下面的鞍部。mobile01-88f43cb47e08cc26c43c026633379de9.jpg下切mobile01-7c4a07a98b0e6db65fe27ff452f33d4e.jpg快接近鞍部時往上看我們接下來要走的路。mobile01-08866603450a875fafb144de58c8116a.jpg一路爬爬爬！mobile01-475bb3c9b266099af318099754200d74.jpg上來後你會看到一堆巨石群mobile01-0f431fd850f75f2817e49b7d6922b645.jpg來～我們建智示範給你看！看起來很近對吧！mobile01-b96548c4dbbd4c21faabcfefed5c7616.jpg這堆石頭太矮了，能抓得點有點少。mobile01-37370b7e5636c9106cd0f76d458b078c.jpg終於快到東南峰了！mobile01-09e8e6c1c6c1258fe4df67ccaae43519.jpg東南峰就是左上那塊石頭。mobile01-03fb4501aa120571d0329557c9746487.jpgmobile01-6812fea070b9d6e8f92b4c552c039ac6.jpg雖然不是百岳但比普通百岳還麻煩。mobile01-f188ee1fdabc2f170d207b3b62a20925.jpg看起來很平穩好走的石頭。mobile01-995aa661ed864e81079df4284b31990a.jpg現實是這樣的！[爆]mobile01-582a83615651f098c637f621d6577641.jpg再來這段草原也是令人煩躁的一段。mobile01-80db31398a880a3e3d1da16abf9437e1.jpg石頭跟樹根異常的多，光是這段不知道被絆倒多少次，撞到不少像暗器的石頭。mobile01-600c2ded64702286f6e6c2cb453ce412.jpg再來就是極惡...極東之岳：馬比衫山。mobile01-c2d52c3ae36f01a249faa7b19ebdf9c4.jpg過了一年還是不知道要如何形容我是多麼的討厭這座山！先說段感想：說陡峭倒也還好，說地形難爬也還好，他最令人惱火的絕對是上面的植被，整個登山路上就像充斥陷阱的地下城，時不時在非常陡峭的地方長出根樹枝來絆倒人，想操作登山杖又會被擋住難以行動，頓時間平常賴以為用的登山步伐都必須為這座山而改變。於是整趟路程沒有拿出相機，僅有登頂過後的照片。登頂後緊接在後的輝哥。mobile01-3a546c4dca249a5c572281f9ea4f1192.jpg大家都累癱了！mobile01-06100308ea3994101f63c123efe51f92.jpg沒景...但無所謂了，經過前面的洗禮，我們發誓再也不來了！mobile01-afc4653cf070f49ea2af92ef802d87c0.jpg登頂照mobile01-a65a10909902969f76a7e9c9b34ba2ed.jpg第一次拍這種手勢的登頂照，看看這山多討厭。mobile01-b29b86a9c1a97a40073ecb753979baf5.jpg掰掰～ 我不會再來了！mobile01-d376239d1ccf9898c08765358c462314.jpg這次背上了某台灣自創軍事品牌的攻頂包，雖然後面少用就賣掉了，但整體使用感受還是很棒的。mobile01-a3d855d174918a73ffd3228a1f872c14.jpg石洞營地外mobile01-6d134bb6def701e8386a508c4485d20b.jpg走在和平南西乾溝中mobile01-8fb90a73268bf49eedbeffbaa2c3d86f.jpg越來越接近上方四岔路，這裡有個谷地還挺美的，許多黑森林有種置身國外的感覺，前方草原還有兩隻小鹿從面前呼嘯而過。mobile01-16c1b9a2faba8126bb7a20e37d29daa8.jpg從溪底開始就一直不斷上切，從谷底上切後就只剩我跟學弟Ａ走在前頭，輝哥跟建智則在後，雖然中途有下點毛毛雨，慶幸很快就停了。mobile01-8b67872bd2640f40dcf1c6da5a632fca.jpg使用旁邊的樹來看斜率。mobile01-a0754db9b8ea4c64dfa37acac4f2ba0e.jpg走到這裡我有種終於到的感覺，終於結束那段無盡的上坡[鬼]這時用無線電跟留守山屋的大學長回報狀況。mobile01-8d11dfc786c1bc0d79c711cae5acd473.jpg最後我跟學弟Ａ回到山屋已經是近六點的時候，後頭的輝哥與建智則是七點多回來，說實話比預期的還要費體力，回到山屋後，大學長與學弟Ｂ已經在山屋裡煮好熱騰騰的晚餐等著我們回來，這時的我們像是餓很的野獸一樣狼吞虎嚥的吃著。而大家經過這一趟也很累了，於是決定隔日的南湖南峰、巴巴山直接取消，就只走到南湖大山為止，給大家多一些休息時間。這一晚是很漂亮的夜晚，雖然等我吃完飯休息完畢，銀河已經轉到南湖大山身後，不能拍下銀河與南湖大山的合影實在可惜，但以當時的體力而言，有一張圈谷的夜景已經是挺滿意的。mobile01-29bbf97430773c58281a0b5cfdabef7b.jpg- Day4 - 經過昨晚的洗禮，今天可以正大光明地睡過頭拉（不對！南湖大山與我很喜歡的MONT-BELL帳篷mobile01-0ba3c646f6991ab47c3db37554bb3ee3.jpgmobile01-3c1afa0bd805c9753a20efd58534775c.jpg這幾天唯一一個帳篷，有機會我也想入手這一頂。mobile01-fb75b83465f804287cbebc4067dda3d9.jpg前往四叉路的路上，回望山屋。mobile01-530cb2cc9cb4a6a56151655efa56a074.jpg下圈谷mobile01-4c990401917e5b89261ec6343a2a1b22.jpg圈谷與南湖北峰的落差，上去跟下去都很折騰（放大看可以看到兩名協作）mobile01-3cbc9988bb7f3f1869076ccfab587649.jpg四叉路的冰斗地形。mobile01-ecbc2c0ab466ed74d840bd6826de1bab.jpg目前為止看到的景色來說，南湖是非常有魅力的山谷，坐擁兩座圈谷，以主東之間的巨大冰斗，以來台灣人而言哪裡能這麼輕易看到這樣的風景呢！這時我們還有閒情逸致在聊天。mobile01-f07d9a82103d7696c6568cbe15a75d40.jpgmobile01-9e6129a07dccd839bcde0f63a66e33d8.jpg看幾次都覺得真是十分壯觀。mobile01-c5253dcfed22678fab80b60616fb76ef.jpg才沒多久南面就飄來一堆雲。mobile01-b771b28b326542c4f18728845cf379ec.jpg趕緊出發了！mobile01-8959d4912d5086802af561b2989e8ace.jpg聽說有訊號了，途中大家紛紛拿起手機。mobile01-666828a6d69a20bedf840c17cab8d023.jpg登頂照（又是白牆[0分]）mobile01-722cff13f56714665480145d069d91f1.jpg三肉點與我與攻頂汽水mobile01-da4b83405e05f41dec3a0523bb287c21.jpgmobile01-66bda13ba06d665d2e4b0ec1e6a9eaca.jpg中途短暫的露出藍天，但這時著吃點心沒心情管藍天。聽說這裡的訊號比較好mobile01-752578d7fc2337ef13dfbb64b6876ba0.jpg有種探險家的感覺。mobile01-1a8762542b8b11ff6ebc9d0683ab367f.jpg回到山屋後，在山屋附近發現獸骨。mobile01-ae40e3b5694c871e2922fd48f0f92f3b.jpg陸陸續續又有一批山友入住。mobile01-3d9cbf0de5799510b267a4ecfeca1200.jpg中午前就回到山屋，在裡頭耍廢，明天準備直接回登山口。mobile01-b56c86d6a1643b863514303576395ef2.jpg晚餐過後聽著外頭山友們的驚訝聲，好奇地往外頭看看，沒想是竟然出現月暈，手刀衝回山屋裡拿了相機出來，沒想到最後一夜還是能麼幸運，於是就在這美好的夜裡沈沈睡去。mobile01-87d4422dfc0c558f174b0b381db52789.jpg雖然我的藍白拖隔天就被人家幹走了ＱＱ- Day 5 -最後一天的我們很認命，終於有一次是在清晨太陽出來前就醒來了，就為了面對上北峰的斜坡，但隨著夜晚的環境，慢慢的走上來時間其實也就半個鐘頭。看方向很像是台北的夜景mobile01-096b6f12d682154d6bc32a259a5fb013.jpg天滿滿亮了起來。mobile01-ca85f5047fa32fb41b95dc2ef50b1bde.jpg去程的時候，由於大霧的影響什麼都沒見到，而現在看來真的十分壯觀。mobile01-c34842eff8736122ccdb53aef9935c5a.jpgmobile01-276666c1f14ad5bc922e4e4e61297876.jpgmobile01-822ff7aaa87ad77cb34aa859f015b557.jpgmobile01-dcba617febb52fba1de01b571d23a902.jpg審馬陣高速公路（無誤mobile01-a7dc0c9e14824feab027e361956649a3.jpg一路下坡而平坦的山路，讓我們很輕快地走在這段草原上。終於有一張清晰的中央尖山，看來暫時是跟你無緣了，我們未來再會吧！mobile01-2546d0171236da404a5b28a346bdb289.jpg逆光草原系列mobile01-f1d762e93d22f7894ec2d3a11828a24e.jpgmobile01-ef1ef88d0677cf78beb9f27658638f6b.jpgmobile01-e9a5b15bc0ac4a8b03ef70722f2cf245.jpgmobile01-71ebd01d9c1341bc26e85c8d41702e89.jpg審馬陣山屋真的不說我還真的以為是廁所來著...mobile01-e93b22d8c2ef1060020934d65082d6f8.jpgmobile01-5b1ee6f4a4910f36a708f9e599a97e68.jpgmobile01-1417c168e00051e388e5c9367b5eaa6b.jpg以往都是以相機包做為胸前袋，不過本身空重實在有份量，所以決定換成這類容量較大的腰包。第一次帶這顆腰包上山，用起來很方便，８L的容積，作為胸前包可以放很多零食、裝備，也是我之後也很愛用的包。mobile01-8b066bfca7cdf0cf5511db91aa5cade3.jpg後續的回程路都在森林裡。mobile01-f4a3f1fa86ff9294d31983308fca5fa4.jpg松風領mobile01-ac300d96f75cb815d27376c4153536ee.jpg這裡要不是太遠的話應該會是個網美聖地，柔軟的地毯、微微透過樹梢的陽光、順著地勢的風，要是不趕時間的話，我還真的期望能在這裡睡上一個午覺。但我們趕著回家，就在這裡休息片刻就出發了。mobile01-82f01bc7338b3a11b06429e45058ab6c.jpg

最後來張東峰做結尾吧！

mobile01-2a9462b46a79fb84cb315b928505e64a.jpg

 

心得

第一次跟到其他團的活動，幸好碰上的隊友們都是群很好相處的人，每次隊伍中都會有一位愛泡茶的夥伴，無論早晨、中午、下午還是晚上，都能喝上一杯好茶實在太幸福了。而我的大學也該告一段落，沒想到結束前還能圓了一趟南湖的目標，實在非常感謝Ｋ社的夥伴們！本次五天四夜所背負的重量約為17KG，扣掉大概有3.5KG的水跟團裝，背包與個人裝備、含相機落在的13.5KG左右，若再扣除相機應該是還不錯的數字，但這是不帶個人睡墊、相機包、腳架的結果。這次我為所攜帶的個人裝備與食物都做了記錄，便於之後幾趟行程開始控制裝備的重量。南湖群最累人的大概是也正是在這個看起來十分壯麗的谷地，短短距離需要跨越的落差實在太多了，可能你才剛爬過一個小山頭，接下來又得下切一個肉眼可見的段差，甚至是進出圈谷時需要走過的也同要面對這樣的地形，這也讓我在接下來的行程深刻考慮輕量化的方案。這次南湖七峰的計畫算未竟，個人在體力上都還是有餘，不過以安全跟隊伍為重，少撿了兩顆就當作是之後再來的藉口。

最後

距離上次文章也過了一個月，最近忙於整理行囊，在約一週後就要出國了，不知道是不是因心理因素，總覺得什麼都沒準備好，也鬧得實在什麼時間寫。這是去年回顧的第二篇，希望各位喜歡。以下是我的個人網站連結，有興趣再點吧。

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登山夜景公路

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