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殘雪三月・玉山前五峰　玉山南峰另一種冷調美感

2019-09-15 08:25健行筆記 健行筆記魏士學 (シガク)

嗨！ 我是Kai說實在，今年都沒有爬到山實在苦悶到爆炸，我想應該是去年爬得太開心的報應...哈哈。然而最近有點閒...呃...我是說...準備迎接下個求學階段(汗)，於是決定來寫篇回顧系列，這趟三天兩夜的玉山前五，作為這個系列的第一篇。mobile01-8ccf8c91a25bbc01b5efdb8dd6ce8d1f.jpg在去年的三月與朋友約了一趟玉山行，作為上個月單攻北大武時不慎扭傷腳後的復健行程。時間正好位於殘雪期間，正如大家所悉知的台灣登山風氣與法規，諸如此類的雪攀限制造成現況雪攀不怎麼盛行，加上我自己運氣不怎麼好(主因)，每次都漂亮的錯過賞雪機會，這趟旅程算是至今遇上最多雪的一次(Orz)。殘雪近春季的三月，沒有夏天的燥熱、沒有秋天的多變，十分涼爽舒適，也讓我們迎來此行三天都是美好的晴天，也是至今爬山以來最快適的氣候。實在難的舒爽天氣，美好的陽光、恰到好處的日照角度，使相機的動態範圍如數收入的漂亮光影，即使過了一年半的現在，還是令人念念不忘的景色。

行程資訊

路線：玉山前五峰百岳：玉山主峰、玉山東峰、玉山北峰、玉山西峰、玉山前鋒時間：2018/03/22-24(兩泊三日)成員：四人型態：宿排雲山莊、搭伙簡易行程：D1：台南→塔塔加警局→登山口→排雲山莊(C1)D2：排雲山莊→小風口→玉山主峰→玉山東峰→玉山北峰→小風口→排雲山莊(C2)D3：排雲山莊→玉山西峰→玉山前峰→登山口→回家-

行程開始

大約六點半從台南出發至塔塔加停車場整裝mobile01-2f50503207e1ba7eea75f729252014a3.jpg一路悠晃到警局mobile01-b28af855621af905717fdc62ee36d233.jpg路途中聽到某個動物獨特的叫聲，轉頭後一隻肥肥圓圓的小山羌印入眼簾，發覺到我們到訪，我還來不及拿起相機它就跑掉了。真是...肥肥短短的小腳跑的還挺快的，路途中都在討論方才出現的山羌是如何吃到這麼肥美。稍後在管制哨弄入山mobile01-c8c5be009fad21068a21b165b1d5c388.jpg這邊介紹一下此行成員這位是Ｄ桑mobile01-896b07dc81f280176a6785fe15136536.jpg此行唯一女成員KIWEmobile01-0a08afc7254da7b4a7afa7fba46acb09.jpg登山偶爾身兼消防員的Ｊ桑mobile01-c46666c0563b7835fc34456bf69cae1b.jpg還是那個熟悉的登山口mobile01-51eeefc88b5cd6a29dc8b329dcd59bbb.jpg這裡坐接駁車到登山口可以省很多時間，第一次來的時候傻傻地走一趟現在依然覺得很不值得ＸＤmobile01-fe329726c4e017aeff37bc26475e9ce9.jpg慣例的拍照時間，另外…照我們平時的拖延成性，起登時間也很正常的被拖到10:30左右mobile01-b27c83457cd1796b5f2dc8b19c3c5487.jpg登山口合照（外套也只有這時才穿得下去）。mobile01-f4532ad1415b3fbdc176b1ce795fcc73.jpg平穩的山道依然好走，一路上碰到許多商業團。mobile01-be88c0da842dd3e8aa32675035064d10.jpg後來我們Ｄ桑老弟走得太無聊撿了根樹枝揮了起來mobile01-3141f49d777d7247b990ca821123d7a5.jpg一路上都有完整的步道這時我們抵達排雲山莊約下午3:10左右，到山莊放置完後便到外面曬曬太陽。mobile01-ee5706bbeedd5fafab02d817ec0ddc8c.jpg下午的風十分舒適，自從開始登山後，漸漸能理解歐洲人喜歡日光浴的心情，在乾爽的氣候與透過雲系的陽光照耀下，懶洋洋的我們便開始了下午茶模式。另外這裡要解釋一下，其實三天兩夜根本不用太大的背包，但我們整包所帶行動糧（點心）佔了大半，其他山友也紛紛到外頭散散步。mobile01-e68443f2104465b46b9902f209adffd4.jpg可惜的西方的景色已經沒入雲海之中，但天空的雲也讓人滿足。mobile01-679a4a76737b8ea884e771a4d84acfbe.jpg到了準備進去吃飯前才想到要合照。mobile01-fbaf8d6e5f3a4f8c4a66754adec8b290.jpg隔天早上其他人都走得差不多了，我們依然不疾不徐的吃早點，不過已經看過日出的我們也不執著，睡飽吃飽後直到四點左右才發出，走到之字坡時抬頭可見許多接近小風口的光點。Ｄ2攻頂路途。mobile01-1b1271dff90bb071dd07442d41d0c88c.jpg照慣例走著走著通常都只會剩我跟D桑在前面悠晃。mobile01-f3e2647d8c456ea25e83492d019600ee.jpg俗話說攝影沒人權，這是為數不多的登頂路途照。mobile01-1ea8eed1dd200bb938ee54adf8d700e4.jpg忘記帶攻頂包的我只能背著大背上山，此時的天氣似乎趨近零度，但以一件短袖汗衫＋始祖鳥化纖便足夠應付寒冷的攻頂路途。這時日出早已出來我和D桑在上柵欄前等待KIWE與J桑，順便欣賞西方的景色。mobile01-1dde1bb53c51df040c933217348d4703.jpg雖然太陽剛探出頭，但山稜背後的我們所處的位置依然只有零下五度，看到時有些意外，當時的體感溫度並不覺得有那麼冷。mobile01-ef81b5382d9b323d32cc407415e0ece4.jpgKIWE與J桑後續跟上後繼續出發。mobile01-9fe534388762a1fc790c189193fb323d.jpg可以看到柵欄靠近風口處的地方依然還有一大片硬雪，有許多前人踩出的痕跡，走起來也不覺得滑。mobile01-101696ea24922058e96294ba88488bc5.jpg才在想怎麼延路上野生的登山杖這麼少，原來這次大家都在這裡出沒。mobile01-dab0816e7cb36367c7fc30f74b0930e1.jpg上風口處所見的玉山南峰，冷暖色溫的對比下，體現另一種冷調美感。
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換個方向看向北峰。mobile01-c1e581ef3e812f3ea3c8dbdbca68c12d.jpg八通關山方向的雲縫光，當我們登頂後才發現其實大太陽才剛露出一點點，賴床的我們還能看到此景實在太幸運了。mobile01-c21cc622971ff76be506703a675cd2e2.jpg KIWE到山頂後表示不行了。mobile01-de924b5d7e47b4fac79821acf1ba6374.jpg主峰上的好風景！mobile01-492906ba3e580bd28f2e912b703d1302.jpg小小的山頭上擠滿不少人。mobile01-76ab00313238e2382c985e226b6fb0b7.jpg北峰氣象站，這時是我們在登頂後，北風傳來陣陣直升機熱機的轟隆聲響，當時猜想是遇上補給的飛機。mobile01-929009a8893617d931c0019f68ab694b.jpg登山日常：排隊攻頂照。這裡的外國朋友不少見，但這面國旗在過了一年的今天我還是不知道這是哪裡的旗幟。mobile01-cfeb2bf48c862f74ecb0494f07f867be.jpg終於輪到我了，這角度看起來腳還頗長的ＸＤmobile01-8568244405cffad758aeb8ecf7702a54.jpg玉山岩鷚的幼鳥，小小圓圓的真的很可愛。mobile01-adf20734cf08a5a8b952e4c0d74043f1.jpg7:30，拍完後我們就準備悠晃到東峰，KIWE則是留在主峰曬太陽等我們回來。mobile01-507b11a3256c9e9569e5e667bec6c73a.jpg東峰指向牌，這邊有點無奈，我們傻傻地跟著指示直接下切，實在是有夠陡，真心覺得走錯了！回程真的找到正確的路線（有打上鐵鍊），後來一個月後看到有人跟我們走相同的路摔死的新聞（驚恐），老天…就說這牌子有問題!mobile01-4d5672274d8684526ca805affe91ee1e.jpg看這路線多詭異。mobile01-09ec20ad64ea53eefc2f57846c7d2e09.jpg終於走回正確路線了（J桑）。mobile01-ae8a9b2e6e970c71b682fa9c6818d482.jpg鳳尾岩，一路上還在研究怎麼攀上去。mobile01-24b40f37b01bdd0f74f0b350aab784eb.jpg途中會遇上一兩個需要爬過去的小岩石。mobile01-859942de9138f680dd10d83cada68c6b.jpg沿路上都有打上鎖鍊所以並不困難。mobile01-0791c7626ec6d17d6c1cb889d2a44033.jpg主峰出發至東峰由於是一路下降，並沒有花太多體力，玉山東峰海拔3869M，與前方最低鞍落差189M。眼前那塊黑壓壓的大石頭就是玉山東峰。mobile01-9cac2f4e37fefed89a35caebd7175259.jpg接著就來到玉山東峰的鎖場，順著鎖鏈向上攀登，路上大概只有幾段接近垂直，整個岩體非常穩定，爬起來十分順手。mobile01-f390a02e0d5448a8d4777575021852af.jpg看到變緩鎖鏈斜率逐漸下降，就知道接近東峰頂拉。mobile01-5f7be81dd49b376b94cecd11074db69c.jpg8:34，主峰到東峰大約花費一小時，CP值挺高的。mobile01-23efa1d2504fe2f13be38c722012ecfa.jpgmobile01-c550e09e58ba5a5f72d548d60c03c7f5.jpg當我們三人拍完登頂照後，發覺在東峰一路上的轟轟作響的引擎聲響逐漸宏亮起來，發現氣象站旁的直昇機起飛了。（下山後聽山友說是搜救訓練）mobile01-ff60fa961519f20b9645a479f2c87047.jpgmobile01-7740cdd172c46177c41b0c87e26a542b.jpg黑鷹在北東南主個繞行好幾圈後直接下山，在環繞東峰時我們奮力地向直升機揮手（機組人員也在揮手回應）。黑鷹與主峰。mobile01-d48d7c1f827b20f4f4454ca104636cf1.jpg接著就準備回程。mobile01-088879d18a116fbc52e7e9e5923b3ac3.jpg從山頂看回程路線，下了東峰後就只剩不斷的上升，路上走得我們三人都覺得很煩。mobile01-356aa4839943cafa8668f6e0c9f44637.jpg來回花費的時間雖同都為一小時，但從東峰最低鞍落至主峰落差約220公尺，造成回去的路途還比較吃力，而我們也找到了正確的路線，才發現一出發就被路牌坑了ＱＱ10:00，回到主峰後繼續耍廢，這時主峰已被我們所包場mobile01-ef750a7057989843fdb82ee50c8e5f4a.jpg沒想到在主峰等我們的KIWE已經在全台灣最高點，做日光浴沉沉地睡去，老天！mobile01-6eb6d30334a5d221dc334c8b7ac9fbd1.jpg姊姊你也太享受了吧!!還沒吐槽完旁邊J桑已經開始吃起水果了。包場後再來一張合照mobile01-4a7615b560f105a6ffae69f16ea1c470.jpg11:00，吃飽喝足後就準備前往北峰（D桑還在吃）mobile01-d9af430cd7ffcc9f50132b69f991e0a9.jpg從小風口下鞍部mobile01-705a0b737ae3471ddb5f61d8029c84d4.jpg這路頃斜是不困難，但碰上殘雪就走得有些狼狽，於是我們後半就套上簡易冰爪前進。mobile01-aad0ab34da2dc93fc00b4d5455084160.jpg有段J桑受不了直接倒退走ＸＤmobile01-66786c7db7c1469f4393b832c54aadd5.jpg雪！ 是雪！ 滿滿的硬雪….，到這裡的硬雪就非常難走了。mobile01-5634c588b20d3e7f9ec1234986a41749.jpg快看到氣象站，走到北峰大約花費兩小時左右，。mobile01-dc09e13c9c65c94395ac6b62a7d9c2f5.jpg01 : 00走走拍拍晃到氣象站，詢問過裡頭的大哥告知我們無法進去參觀，只能在外面的觀景台待著（好可惜啊啊啊）。mobile01-f9bc08a2e01abccb0fc61080f54b3802.jpg野餐聊天時間。mobile01-86bcde6f3eba8f2e97c2075832fae7ba.jpgmobile01-f93ebb64fa43d876c80c341517a9a992.jpg中午左右的陽光非常強烈，早知道就帶墨鏡出門了。mobile01-38f7e085837c88bde580bdba4952557a.jpgmobile01-5320cff117113cdd173e0c54047a2415.jpg老樣子在攻頂時都一定帶著小爐具跟杯子上山，在時間允許下我喜歡泡杯熱咖啡，悠閒的欣賞風景。mobile01-d0da941343355ba19a479110e8efb9b6.jpg配上如此景緻實在太奢侈啦。mobile01-874a7962e873dd9d3c12683cb01d451a.jpg遠眺主峰、東峰。mobile01-dade34e83d6a23f5b7eae780cd9f0dda.jpg為美好的天氣獻上祝福！！mobile01-d174c330375af246be5fe21bdb5f1935.jpg氣象站有許多地方依然積雪。mobile01-0a5241696588b4bc62bdca67272df94c.jpgmobile01-d5629ffef29602cc20d1b54a56893002.jpg什麼都沒有的北峰！因為什麼都沒有，所以在觀景台玩飽了才走過去拍照（五分鐘解決）！mobile01-9e0c5d75a4403dfae8db419f1e992472.jpgmobile01-c3a6afbda567719ba75be746e9389151.jpg路程林蔭間都是這樣的硬雪。mobile01-9e21a372dc757a5178588e07366e19c5.jpg好美！mobile01-e7ee1c669d53f3e57f8ff24e66a3d5bc.jpgmobile01-54c9a31faee0a42f705841bdbd25d658.jpg十分壯觀的玉山北壁。mobile01-1ef2629060a27ad84c50071558aa03a0.jpg然而驚嘆只有一會，回程更多的是抱怨，這段路上的完全逆風和硬雪的組合套餐真夠難走，好累人呀。mobile01-449a1e6d9827cfd025ae524886935cfb.jpg後面同樣走得喘吁吁的三人。mobile01-0cff1952e6835f52bff1c7108834b568.jpg午後的小風口真美，過去的行程都趕著下山，這算第一次在這時間待在這裡看風景。mobile01-a763438d9711cde525d7e3891297e9b5.jpgmobile01-d88586c158cbcbb25f1d7927f0d8f547.jpg其他兩人累了先行跑下山，我跟D桑慢慢欣賞風景沿路拍下去。mobile01-83dd399b3c60b6b3274e60670dfd8e31.jpg D3:最後一天我們還是睡到飽才起來，約七點前往西峰。mobile01-740d0a948334f17a58d3b14fdd4b5d51.jpg西峰路程mobile01-8358052c26b25375d76d122b14762a49.jpg 西方景色mobile01-5e24f990d558044dafaa47c4ca41c038.jpg前面度過一段賞心悅目的劍竹草原。mobile01-b56a981a9644c844516852bd0a670e41.jpg西峰的神祠mobile01-9ef07194da1084bf5a2ba3ff295f32bd.jpg令人有些失落感的西峰，什麼都沒有拍完快速閃人。mobile01-54bcd8418ff445dc81b52c18cd310a8d.jpg在回程路段我一個走在最前端先行下山時，看到一隻像是山羌的身影從我眼前竄過，距離莫約二十公尺，剎那間所見來不及反應實在沒能時間舉起相機ＸＤ這裡出現的動物都讓人猝不及防來不及反應。回山莊收拾行囊完，在山莊外與山莊管理員大哥聊了一會並等待大家集合，10:00左右出發回程，麻煩山莊管理員大哥幫忙拍合照。mobile01-2e21193d21325065d00ac550cdac5e53.jpg而最後一天有趣的事，夜裡我在instagram上發了一些動態，成大的朋友突然問我上面天氣如何，不以為然地跟他說後，沒想到在回程的大涼亭就遇上他了（超驚喜），朋友雖沒在爬山，此行是跟他大學班上的同學畢業前的班遊！mobile01-0044186735bf9ee6c1e53feca82bc242.jpg再怎麼想也沒能料到這是怎麼樣的機率，會在山上遇見不爬山的朋友ＸＤ回程的路上去撿了我沒什麼興致的前鋒，嗯…成就解鎖完後我發誓再也不來了，沒有多少展望點不說，果不其然的又臭又長又不漂亮（重點）。直得慶幸的是看到可愛的黃鼠狼，這裡的黃鼠狼比較可愛，可能是因為這次我們的食物沒被搶走吧。mobile01-688a099063a3e6ca57dc7b55578e2919.jpg當慣例結束準備下山，由於這時候的海拔下降很多，這時候覺得非常炎熱。mobile01-84abf2c395cba901f4d2e024f2be3b7c.jpg前鋒下山後膝蓋覺得不舒服，就將相機整包丟給朋友，也才獲得這張路途的背影。mobile01-298d9eecf64f76425b8e5d5b2e0ddd21.jpg下山最愉快的事，做回程的接駁車！回程接駁車會將我們從登山口直接載回停車場。mobile01-8cb9445332b58cc61f4ac690785155ae.jpg04:10回到停車場。mobile01-d347cd37b676c8bbe293b9ba4c0da8b4.jpg收拾換乾淨的衣服準備回人間。mobile01-2b4a13e284b3db7e800d67197318bbc5.jpg

心得：

此行實在太開心了，有最美妙的天氣、很輕鬆的時間安排、十分的運氣，有充足的時間待在風景前發呆、享受、吃吃零食，也不用擔心摸黑回去。上山後的我們也十分慵懶，兩天早晨都是睡到其他山友走光了才出發，我們也都沒跟其他人擠。即便如此，難走的部分還是不吝嗇的留給我們，不論是東峰與北峰，回程的路程真的都陡得不行，雖然實際都沒花太多時間，當下走的心情卻十分煎熬『阿是要到了沒！』的聲音不斷在腦袋裡迴響著。過了一年半現在，已經大多忘了下山後的感想。此行以前都是帶大學山社爬山，這次難得的不需要帶新手上山、人數也少，不用像往常一樣繃緊神經爬山，時時刻刻都需要緊盯時間、關心成員情況、提早準備與出⋯⋯等等（根本保母）。小自組團步調與時間都很自由，成員都很能夠自理，搭上這美妙的天氣，真是很開心的一次旅程。歸功於我們的慢活行程，既沒有漏撿任何一顆百岳，沿路上還碰上許多可愛的動物，以及難得一見的黑鷹訓練任務，看到許多以前趕時間而擦身而過的美景。回程的路上我們聊起了裝備，此行所帶的裝備是否太過累贅，後來我與D桑、J桑便開始了研究輕量化的旅程。時至今日，J桑已經是很可怕的輕量化狂人。

題外話

嗯…順道說一下，今年九月後要到日本大阪交換一年，所以未來可能出現日本山旅的文章（變成邊緣人可能要習慣一個人獨攀了ＱＱ），不知道大家有沒有推薦的山呢，目前手頭上大概準預計了幾個行程，這邊還是希望能收集廣大的山友們的口袋名單（大山郊山都可以），這邊先謝謝大家了。（還有希望我朋友們能守約來日本爬山ＸＤ）說到這邊就很令人跺腳，今年七月中的時候，本想在出發前再來一趟『玉山後四』的行程，誰知道圓峰山屋難抽到爆，這陣子暑假難得有時間爬了，但整整抽了一週都沒中半次...只能拉倒了ＱＱ再加上這次的雪主東也因颱風取消，令人飲恨呀，本想在離開前先將之前走完之前就很期待的路線，沒想到沒能實現[怒]

最後

而在久違的寫回顧心得後，思考未來是否想以另一種方式來呈現登山旅程，有許多小細節與有趣的事情還是很多的，舉例來說：東峰回主峰的路上應該是很累人，每到一個彎都覺得前進非常慢，但過了一年後的我卻是後來打文章時才想起來的，誠如前述所說過了一段時間後忘掉許多細節，我開始意識到只有照片的情況其實挺難回憶起當下的狀態。接下來依然會以山旅文章為主，如果時間允許（懶癌沒發作）的話，或許還會增加VLOG…吧！下集預告：南湖群峰以下是我的個人網站連結，有興趣再點吧。IG: Kai WeiFB粉專: KAI シガク- 登山道Flickr: Kai

玉山登山歐洲

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