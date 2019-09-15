殘雪三月・玉山前五峰 玉山南峰另一種冷調美感
2019-09-15 08:25健行筆記 健行筆記魏士學 (シガク)
嗨！ 我是Kai說實在，今年都沒有爬到山實在苦悶到爆炸，我想應該是去年爬得太開心的報應...哈哈。然而最近有點閒...呃...我是說...準備迎接下個求學階段(汗)，於是決定來寫篇回顧系列，這趟三天兩夜的
前五，作為這個系列的第一篇。 玉山 在去年的三月與朋友約了一趟玉山行，作為上個月單攻北大武時不慎扭傷腳後的復健行程。時間正好位於殘雪期間，正如大家所悉知的台灣 風氣與法規，諸如此類的雪攀限制造成現況雪攀不怎麼盛行，加上我自己運氣不怎麼好(主因)，每次都漂亮的錯過賞雪機會，這趟旅程算是至今遇上最多雪的一次(Orz)。殘雪近春季的三月，沒有夏天的燥熱、沒有秋天的多變，十分涼爽舒適，也讓我們迎來此行三天都是美好的晴天，也是至今爬山以來最快適的氣候。實在難的舒爽天氣，美好的陽光、恰到好處的日照角度，使相機的動態範圍如數收入的漂亮光影，即使過了一年半的現在，還是令人念念不忘的景色。 登山 行程資訊
路線：玉山前五峰百岳：玉山主峰、玉山東峰、玉山北峰、玉山西峰、玉山前鋒時間：2018/03/22-24(兩泊三日)成員：四人型態：宿排雲山莊、搭伙簡易行程：D1：台南→塔塔加警局→登山口→排雲山莊(C1)D2：排雲山莊→小風口→玉山主峰→玉山東峰→玉山北峰→小風口→排雲山莊(C2)D3：排雲山莊→玉山西峰→玉山前峰→登山口→回家-
行程開始
大約六點半從台南出發至塔塔加停車場整裝
一路悠晃到警局
路途中聽到某個動物獨特的叫聲，轉頭後一隻肥肥圓圓的小山羌印入眼簾，發覺到我們到訪，我還來不及拿起相機它就跑掉了。真是...肥肥短短的小腳跑的還挺快的，路途中都在討論方才出現的山羌是如何吃到這麼肥美。稍後在管制哨弄入山
這邊介紹一下此行成員這位是Ｄ桑
此行唯一女成員KIWE
登山偶爾身兼消防員的Ｊ桑
還是那個熟悉的登山口
這裡坐接駁車到登山口可以省很多時間，第一次來的時候傻傻地走一趟現在依然覺得很不值得ＸＤ
慣例的拍照時間，另外…照我們平時的拖延成性，起登時間也很正常的被拖到10:30左右
登山口合照（外套也只有這時才穿得下去）。
平穩的山道依然好走，一路上碰到許多商業團。
後來我們Ｄ桑老弟走得太無聊撿了根樹枝揮了起來
一路上都有完整的步道這時我們抵達排雲山莊約下午3:10左右，到山莊放置完後便到外面曬曬太陽。
下午的風十分舒適，自從開始登山後，漸漸能理解
歐洲
人喜歡日光浴的心情，在乾爽的氣候與透過雲系的陽光照耀下，懶洋洋的我們便開始了下午茶模式。另外這裡要解釋一下，其實三天兩夜根本不用太大的背包，但我們整包所帶行動糧（點心）佔了大半，其他山友也紛紛到外頭散散步。
可惜的西方的景色已經沒入雲海之中，但天空的雲也讓人滿足。
到了準備進去吃飯前才想到要合照。
隔天早上其他人都走得差不多了，我們依然不疾不徐的吃早點，不過已經看過日出的我們也不執著，睡飽吃飽後直到四點左右才發出，走到之字坡時抬頭可見許多接近小風口的光點。Ｄ2攻頂路途。
照慣例走著走著通常都只會剩我跟D桑在前面悠晃。
俗話說攝影沒人權，這是為數不多的登頂路途照。
忘記帶攻頂包的我只能背著大背上山，此時的天氣似乎趨近零度，但以一件短袖汗衫＋始祖鳥化纖便足夠應付寒冷的攻頂路途。這時日出早已出來我和D桑在上柵欄前等待KIWE與J桑，順便欣賞西方的景色。
雖然太陽剛探出頭，但山稜背後的我們所處的位置依然只有零下五度，看到時有些意外，當時的體感溫度並不覺得有那麼冷。
KIWE與J桑後續跟上後繼續出發。
可以看到柵欄靠近風口處的地方依然還有一大片硬雪，有許多前人踩出的痕跡，走起來也不覺得滑。
才在想怎麼延路上野生的登山杖這麼少，原來這次大家都在這裡出沒。
上風口處所見的玉山南峰，冷暖色溫的對比下，體現另一種冷調美感。
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換個方向看向北峰。
八通關山方向的雲縫光，當我們登頂後才發現其實大太陽才剛露出一點點，賴床的我們還能看到此景實在太幸運了。
KIWE到山頂後表示不行了。
主峰上的好風景！
小小的山頭上擠滿不少人。
北峰氣象站，這時是我們在登頂後，北風傳來陣陣直升機熱機的轟隆聲響，當時猜想是遇上補給的飛機。
登山日常：排隊攻頂照。這裡的外國朋友不少見，但這面國旗在過了一年的今天我還是不知道這是哪裡的旗幟。
終於輪到我了，這角度看起來腳還頗長的ＸＤ
玉山岩鷚的幼鳥，小小圓圓的真的很可愛。
7:30，拍完後我們就準備悠晃到東峰，KIWE則是留在主峰曬太陽等我們回來。
東峰指向牌，這邊有點無奈，我們傻傻地跟著指示直接下切，實在是有夠陡，真心覺得走錯了！回程真的找到正確的路線（有打上鐵鍊），後來一個月後看到有人跟我們走相同的路摔死的新聞（驚恐），老天…就說這牌子有問題!
看這路線多詭異。
終於走回正確路線了（J桑）。
鳳尾岩，一路上還在研究怎麼攀上去。
途中會遇上一兩個需要爬過去的小岩石。
沿路上都有打上鎖鍊所以並不困難。
主峰出發至東峰由於是一路下降，並沒有花太多體力，玉山東峰海拔3869M，與前方最低鞍落差189M。眼前那塊黑壓壓的大石頭就是玉山東峰。
接著就來到玉山東峰的鎖場，順著鎖鏈向上攀登，路上大概只有幾段接近垂直，整個岩體非常穩定，爬起來十分順手。
看到變緩鎖鏈斜率逐漸下降，就知道接近東峰頂拉。
8:34，主峰到東峰大約花費一小時，CP值挺高的。
當我們三人拍完登頂照後，發覺在東峰一路上的轟轟作響的引擎聲響逐漸宏亮起來，發現氣象站旁的直昇機起飛了。（下山後聽山友說是搜救訓練）
黑鷹在北東南主個繞行好幾圈後直接下山，在環繞東峰時我們奮力地向直升機揮手（機組人員也在揮手回應）。黑鷹與主峰。
接著就準備回程。
從山頂看回程路線，下了東峰後就只剩不斷的上升，路上走得我們三人都覺得很煩。
來回花費的時間雖同都為一小時，但從東峰最低鞍落至主峰落差約220公尺，造成回去的路途還比較吃力，而我們也找到了正確的路線，才發現一出發就被路牌坑了ＱＱ10:00，回到主峰後繼續耍廢，這時主峰已被我們所包場
沒想到在主峰等我們的KIWE已經在全台灣最高點，做日光浴沉沉地睡去，老天！
姊姊你也太享受了吧!!還沒吐槽完旁邊J桑已經開始吃起水果了。包場後再來一張合照
11:00，吃飽喝足後就準備前往北峰（D桑還在吃）
從小風口下鞍部
這路頃斜是不困難，但碰上殘雪就走得有些狼狽，於是我們後半就套上簡易冰爪前進。
有段J桑受不了直接倒退走ＸＤ
雪！ 是雪！ 滿滿的硬雪….，到這裡的硬雪就非常難走了。
快看到氣象站，走到北峰大約花費兩小時左右，。
01 : 00走走拍拍晃到氣象站，詢問過裡頭的大哥告知我們無法進去參觀，只能在外面的觀景台待著（好可惜啊啊啊）。
野餐聊天時間。
中午左右的陽光非常強烈，早知道就帶墨鏡出門了。
老樣子在攻頂時都一定帶著小爐具跟杯子上山，在時間允許下我喜歡泡杯熱咖啡，悠閒的欣賞風景。
配上如此景緻實在太奢侈啦。
遠眺主峰、東峰。
為美好的天氣獻上祝福！！
氣象站有許多地方依然積雪。
什麼都沒有的北峰！因為什麼都沒有，所以在觀景台玩飽了才走過去拍照（五分鐘解決）！
路程林蔭間都是這樣的硬雪。
好美！
十分壯觀的玉山北壁。
然而驚嘆只有一會，回程更多的是抱怨，這段路上的完全逆風和硬雪的組合套餐真夠難走，好累人呀。
後面同樣走得喘吁吁的三人。
午後的小風口真美，過去的行程都趕著下山，這算第一次在這時間待在這裡看風景。
其他兩人累了先行跑下山，我跟D桑慢慢欣賞風景沿路拍下去。
D3:最後一天我們還是睡到飽才起來，約七點前往西峰。
西峰路程
西方景色
前面度過一段賞心悅目的劍竹草原。
西峰的神祠
令人有些失落感的西峰，什麼都沒有拍完快速閃人。
在回程路段我一個走在最前端先行下山時，看到一隻像是山羌的身影從我眼前竄過，距離莫約二十公尺，剎那間所見來不及反應實在沒能時間舉起相機ＸＤ這裡出現的動物都讓人猝不及防來不及反應。回山莊收拾行囊完，在山莊外與山莊管理員大哥聊了一會並等待大家集合，10:00左右出發回程，麻煩山莊管理員大哥幫忙拍合照。
而最後一天有趣的事，夜裡我在instagram上發了一些動態，成大的朋友突然問我上面天氣如何，不以為然地跟他說後，沒想到在回程的大涼亭就遇上他了（超驚喜），朋友雖沒在爬山，此行是跟他大學班上的同學畢業前的班遊！
再怎麼想也沒能料到這是怎麼樣的機率，會在山上遇見不爬山的朋友ＸＤ回程的路上去撿了我沒什麼興致的前鋒，嗯…成就解鎖完後我發誓再也不來了，沒有多少展望點不說，果不其然的又臭又長又不漂亮（重點）。直得慶幸的是看到可愛的黃鼠狼，這裡的黃鼠狼比較可愛，可能是因為這次我們的食物沒被搶走吧。
當慣例結束準備下山，由於這時候的海拔下降很多，這時候覺得非常炎熱。
前鋒下山後膝蓋覺得不舒服，就將相機整包丟給朋友，也才獲得這張路途的背影。
下山最愉快的事，做回程的接駁車！回程接駁車會將我們從登山口直接載回停車場。
04:10回到停車場。
收拾換乾淨的衣服準備回人間。
心得：
此行實在太開心了，有最美妙的天氣、很輕鬆的時間安排、十分的運氣，有充足的時間待在風景前發呆、享受、吃吃零食，也不用擔心摸黑回去。上山後的我們也十分慵懶，兩天早晨都是睡到其他山友走光了才出發，我們也都沒跟其他人擠。即便如此，難走的部分還是不吝嗇的留給我們，不論是東峰與北峰，回程的路程真的都陡得不行，雖然實際都沒花太多時間，當下走的心情卻十分煎熬『阿是要到了沒！』的聲音不斷在腦袋裡迴響著。過了一年半現在，已經大多忘了下山後的感想。此行以前都是帶大學山社爬山，這次難得的不需要帶新手上山、人數也少，不用像往常一樣繃緊神經爬山，時時刻刻都需要緊盯時間、關心成員情況、提早準備與出⋯⋯等等（根本保母）。小自組團步調與時間都很自由，成員都很能夠自理，搭上這美妙的天氣，真是很開心的一次旅程。歸功於我們的慢活行程，既沒有漏撿任何一顆百岳，沿路上還碰上許多可愛的動物，以及難得一見的黑鷹訓練任務，看到許多以前趕時間而擦身而過的美景。回程的路上我們聊起了裝備，此行所帶的裝備是否太過累贅，後來我與D桑、J桑便開始了研究輕量化的旅程。時至今日，J桑已經是很可怕的輕量化狂人。
題外話
嗯…順道說一下，今年九月後要到日本大阪交換一年，所以未來可能出現日本山旅的文章（變成邊緣人可能要習慣一個人獨攀了ＱＱ），不知道大家有沒有推薦的山呢，目前手頭上大概準預計了幾個行程，這邊還是希望能收集廣大的山友們的口袋名單（大山郊山都可以），這邊先謝謝大家了。（還有希望我朋友們能守約來日本爬山ＸＤ）說到這邊就很令人跺腳，今年七月中的時候，本想在出發前再來一趟『玉山後四』的行程，誰知道圓峰山屋難抽到爆，這陣子暑假難得有時間爬了，但整整抽了一週都沒中半次...只能拉倒了ＱＱ再加上這次的雪主東也因颱風取消，令人飲恨呀，本想在離開前先將之前走完之前就很期待的路線，沒想到沒能實現[怒]
最後
而在久違的寫回顧心得後，思考未來是否想以另一種方式來呈現登山旅程，有許多小細節與有趣的事情還是很多的，舉例來說：東峰回主峰的路上應該是很累人，每到一個彎都覺得前進非常慢，但過了一年後的我卻是後來打文章時才想起來的，誠如前述所說過了一段時間後忘掉許多細節，我開始意識到只有照片的情況其實挺難回憶起當下的狀態。接下來依然會以山旅文章為主，如果時間允許（懶癌沒發作）的話，或許還會增加VLOG…吧！下集預告：南湖群峰以下是我的個人網站連結，有興趣再點吧。IG:
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