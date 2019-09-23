雪山西稜太熱門！ 參訪大安溪「全台最大神木」
日期不是我安排的，不過和前年的出發日期是一樣的，真的是很巧合-雪山西稜 Round 2這次很順利的一天內就組好自組團了，可能是雪山西稜太熱門吧，然後特地去參訪了大安溪神木，全台第一大的神木，神木之首，很幸運的只有一天下雨，出發前一直在猶豫要不要去，感謝好心人在往神木的大崩壁路上架繩，雖然不久前有意外，但幸好大家安全的走完，完美的行程。PS：全台最大神木，大安溪神木的路上，有段大崩壁，路況一直在改變，也有山友發生意外，請做好安全準備，再前往。230林道真的是一年不如一年，越崩越難走，每走一次就覺得路越來越差行程安排D1雪山登山口-七卡山莊D2七卡山莊-369山莊-翠池山屋D3翠池山屋-火石山下營地-火石山-大南山西鞍營地D4大南山西鞍營地-弓水營地-頭鷹山-奇峻山-大雪山-匹匹達山-28.5K營地D528.5K營地-大安溪神木-28.5K營地D628.5K營地-26K中雪山登山口-中雪山-11K雙流水營地D711K雙流水營地-4K國家公園碑-小雪山遊客中心七卡出發，揹包送修，揹鋁架上陣哭坡369午餐，隊友覺得揹太多，先吃他的麵巒大花楸，還沒發生火災的369草原369森林 雪山圈谷黃金北稜角搭配翠池火石山合照揹包先放在火石山下營地，休息吃東西，準備單攻火石山大南山西鞍營地往頭鷹山路上頭鷹山合照通往大安溪神木，危險的崩壁第二次去 2019/06/20 拍攝，崩塌路一直在改變28.5k營地林文安記念碑，拍攝於2017/11/30，第一次雪山西稜緃走行程記錄時間D12247 雪山登山口出發2347 七卡山莊D20639 七卡山莊出發0759-0823 哭坡觀景台休息0856-0939 雪山東峰叉路休息1011-1106 369山莊休息1325-1434 圈谷休息1522 翠池三叉路1610 翠池山屋D30607 翠池山屋出發0641-0647 下翠池休息0913-0941 火石山下營地休息1021-1028 火石山休息1102-1137 火石山下營地休息1444 大南山西鞍營地(中華有4G)D40611 大南山西鞍營地出發0648 弓水營地0829-0946 頭鷹山休息(中華有網路)1012-1018 奇峻山休息(中華有網路)1037-1137 奇峻山營地水源休息(中華有網路)1226-1257 大雪山北峰休息1336-1407 大雪山休息(中華有網路)(三角點前10公尺)1425-1510 匹匹達山休息(中華4G穩)1558 三叉路1815 28.5K營地(台灣大哥大有網路)D50638 28.5K營地出發0709 電線桿編號230-2320736 31K崩壁過繩0908 電線桿編號230-2840933 神木叉路0941-1010 大安溪神木休息1016 33.7K 大安溪神木叉路1033-1107 圓形堡休息1238 31K溪谷休息1331 電線桿編號230-2321406 28.5K營地D60608 28.5K營地出發0700-0713 中雪山登山口休息0843-0950 中雪山休息(旁邊空地中華4G穩)1105-1113 中雪山登山口休息1354-1423 17K廢棄工寮休息1642 11K雙流水營地(中華有網路)D70557 11K雙流水營地出發0700 9K高繞0733 高繞結束1010 小雪山遊客中心
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