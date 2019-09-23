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雪山西稜太熱門！ 參訪大安溪「全台最大神木」

2019-09-23 21:25健行筆記 健行筆記陳家文

日期不是我安排的，不過和前年的出發日期是一樣的，真的是很巧合-雪山西稜 Round 2這次很順利的一天內就組好自組團了，可能是雪山西稜太熱門吧，然後特地去參訪了大安溪神木，全台第一大的神木，神木之首，很幸運的只有一天下雨，出發前一直在猶豫要不要去，感謝好心人在往神木的大崩壁路上架繩，雖然不久前有意外，但幸好大家安全的走完，完美的行程。PS：全台最大神木，大安溪神木的路上，有段大崩壁，路況一直在改變，也有山友發生意外，請做好安全準備，再前往。230林道真的是一年不如一年，越崩越難走，每走一次就覺得路越來越差行程安排D1雪山登山口-七卡山莊D2七卡山莊-369山莊-翠池山屋D3翠池山屋-火石山下營地-火石山-大南山西鞍營地D4大南山西鞍營地-弓水營地-頭鷹山-奇峻山-大雪山-匹匹達山-28.5K營地D528.5K營地-大安溪神木-28.5K營地D628.5K營地-26K中雪山登山口-中雪山-11K雙流水營地D711K雙流水營地-4K國家公園碑-小雪山遊客中心七卡出發，揹包送修，揹鋁架上陣afae8bdb79e66d2ea7d658deb4f3db14.jpg哭坡641693bfdc2dbfb6a0c349fdc3dac9cc.jpg369午餐，隊友覺得揹太多，先吃他的麵2a2ffc58a162142096af0f8c924225fd.jpg巒大花楸，還沒發生火災的369草原8e73da4cc1bd26babd2b8eadbc3bd956.jpg369森林

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雪山圈谷d264bd6f6ff9825ea558f5b077aaff69.jpg黃金北稜角搭配翠池4f79544bbe247d92ba86eb3f219cc9e7.jpg火石山合照54ff8b0e74941355571bacd8e3d318be.jpg揹包先放在火石山下營地，休息吃東西，準備單攻火石山7dacfe80a2a2f95c5de51390fc3b14c3.jpg大南山西鞍營地967a8cd1256d4b1bddb818789877934e.jpg往頭鷹山路上cf08ef7f2bbef5d9f84fc52fdcff6fdd.jpg頭鷹山合照30b62d689d77b1f4d809d10aabcba6ad.jpg26accaefad8f78459fed552b9b7baa05.jpg232f843098891c8006ba8f632952eeed.jpg30f5e46a1d0f8c73d801808a535d9072.jpgc32d2449ba223abf5cbbc0dbeb0f26e0.jpg3082f2ed2a4b752d57ccc82362a9bf13.jpgb9b4a6d896c0ea985040875a2baa8e1c.jpga776e4821200829408738620fff29a46.jpgf82a639156ee99243e5104e8e5223723.jpg通往大安溪神木，危險的崩壁81b7305738c8ca259a1f773ba7935472.jpgc51378b0dc322d18b6be9eb192b870a9.jpgedd366ff6a33bc0874f432f46edfa960.jpg第二次去 2019/06/20 拍攝，崩塌路一直在改變5bd359cbd8c8b54b20161bbeddebeeea.jpg36ec39f2d803400f7300db9682798ee7.jpga6997f385dd5c9b2d9f6f896d7ab4ad4.jpg85253081846372f1180ddbaecaf35077.jpg12b6f82373f90423452789add6e27453.jpgd425a7394d5a945c59e40e0626b28da6.jpg6b855260b665c46c0fdd6a7752a6aff0.jpg28.5k營地241f13b96026dbafbe90a32d6adee986.jpg183fa5390e02ae37afc75e209cfcb1ef.jpg林文安記念碑，拍攝於2017/11/30，第一次雪山西稜緃走5ffcf3dfa3a8b86f62754e809e6a7aa2.jpg7ce9e219016497f60161dd84cf0b1e28.jpg行程記錄時間D12247 雪山登山口出發2347 七卡山莊D20639 七卡山莊出發0759-0823 哭坡觀景台休息0856-0939 雪山東峰叉路休息1011-1106 369山莊休息1325-1434 圈谷休息1522 翠池三叉路1610 翠池山屋D30607 翠池山屋出發0641-0647 下翠池休息0913-0941 火石山下營地休息1021-1028 火石山休息1102-1137 火石山下營地休息1444 大南山西鞍營地(中華有4G)D40611 大南山西鞍營地出發0648 弓水營地0829-0946 頭鷹山休息(中華有網路)1012-1018 奇峻山休息(中華有網路)1037-1137 奇峻山營地水源休息(中華有網路)1226-1257 大雪山北峰休息1336-1407 大雪山休息(中華有網路)(三角點前10公尺)1425-1510 匹匹達山休息(中華4G穩)1558 三叉路1815 28.5K營地(台灣大哥大有網路)D50638 28.5K營地出發0709 電線桿編號230-2320736 31K崩壁過繩0908 電線桿編號230-2840933 神木叉路0941-1010 大安溪神木休息1016 33.7K 大安溪神木叉路1033-1107 圓形堡休息1238 31K溪谷休息1331 電線桿編號230-2321406 28.5K營地D60608 28.5K營地出發0700-0713 中雪山登山口休息0843-0950 中雪山休息(旁邊空地中華4G穩)1105-1113 中雪山登山口休息1354-1423 17K廢棄工寮休息1642 11K雙流水營地(中華有網路)D70557 11K雙流水營地出發0700 9K高繞0733 高繞結束1010 小雪山遊客中心

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