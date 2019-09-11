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「玉山前峰」遠方一片綠油油的山水畫美景、腳下竟是危險碎石坡

2019-09-11 21:00健行筆記 健行筆記❤RUBY登山趣❤

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終於和玉山登山口合照拉，希望下次來就是前往主峰了今天感謝老天給了我們幸運的一天原本連下一週的雨，且降雨機率非常高，想說應該會流團了但早上的天氣告訴我們我們會很幸運!!!當然雨備一定要帶著的，高山變化莫測下一秒怎麼樣沒有人知道玉山前峰，已經久仰大名，因為他的800碎石坡讓他非常出名網路隨便查都是山友們在碎石坡的難忘經歷，直說一生只會來一次剛好想說下個月要去嘉明湖，來練練腿力吧！記得出發前8-10天要向玉山國家公園申請入山及入園證明歐!

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一開始的路段非常好走，而且展望非常好在高山的風景真的不一樣，看不見高聳的高樓城市，只見一片綠油油的山水畫

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剛好隔兩天有颱風要來，颱風前的寧靜，都會出大景，上次在合歡北峰也是一樣下過雨後乾淨的天空，點綴的剛剛好的雲，漸層的山景，就像一幅畫一樣美

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手機直出完全零修圖，讓人看得目不轉睛

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中途到了拍照點，有一塊很大的石塊，就在那休息拍照突發奇想來段獅子王哈哈，因為我爬山都會帶著我的好夥伴，你也有可愛的登山夥伴嗎72ac3c846a05084f496fc9358306a375.jpg

剛好隔兩天有颱風要來，颱風前的寧靜，都會出大景，上次在合歡北峰也是一樣下過雨後乾淨的天空，點綴的剛剛好的雲，漸層的山景，就像一幅畫一樣美剛好隔兩天有颱風要來，颱風前的寧靜，都會出大景，上次在合歡北峰也是一樣下過雨後乾淨的天空，點綴的剛剛好的雲，漸層的山景，就像一幅畫一樣美

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前半段的路程皆為好走平坦，當天氣溫非常舒服路程大約1小時抵達玉山前峰登山口

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終於抵達傳說中令人難忘的800碎石坡的門口，說真的心裡有些怕怕是不是真的非常困難解果有山友為我們解答了，真的很難爬看到當下真的快笑歪，非常直白且透徹的心得，好吧!也讓我們有了心理準備我們放下了身上的裝備，準備了小包帶上重要的物品就出發

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從一開始的第一步就是無限的陡上，前半段沿途都還有樹枝及繩索輔助一定要戴厚的手套，才能夠手腳並用的上山，因為需要手腳並用就無法拍照了中途有個寬敞的區域，剛好可以休息一下拍拍照片，這才只是剛開始

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抬頭往上看我們接下來要走的陡坡，光想腳就開始抖了

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在高山上的陡坡時在不容易，因為空氣較稀薄，在走的過程中非常喘一定要慢慢走，調節好呼吸在繼續，盡量不要用嘴巴呼氣，因為非常容易口渴阿

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接下來的40分鐘左右路程幾乎都是石頭碎石陡坡，這個路段要非常小心走腳下踩穩了確定石頭不會鬆動才能踏出下一步，隊伍間盡量不要靠得太近免得上面的人將石頭踢落會砸傷人，石頭幾乎都是鬆動的，尤其下雨天非常難行走真的很幸運我們遇上好天氣，不至於增加行走上的難度

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過程中有幾度起霧，氣溫瞬間下降的非常快，這時候就不能休息太久不然體溫會下降的很快，一下就覺得好冷好冷，短暫休息後就在出發真的是無止盡的陡坡，過程中走的很無趣，還好有夥伴一起

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喊了不知道幾次"到了沒"後，終於抵達山頂三角點了(真的很感動)真的是大喊下次不來了~非常自虐的行程登頂也起霧了，原本期望看到的玉山群峰看不道有些小失望因為這800耗費有些時間，短暫休息吃零食拍照後就隨即下山了下山的路程又是另一種挑戰，下坡時更要注意腳下的石塊，又要支撐全身的重量快到前峰登山口時聽到領隊在講話正在煮水，三步做兩步的趕快奔下山因為要吃午餐囉~~~~~~用完午餐休息過後，收拾裝備及垃圾，準備啟程回到塔塔加登山口突然又回到平坦的路~感覺真的很好，景色與早上來時看的又不一樣~美極了

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玉山前峰，真的是一座順練腳力的好地方，但如果要我來第二次我會跟你說~我瘋了才來第二次 XD不得不誇獎這雙雨鞋，相信很多山友們都不陌生，真的是便宜又好穿的鞋子這次碎石坡路段有許多因為下雨而溼滑的石塊這雙雨鞋的抓地力非常好，都沒有打滑的情況發生，真的好好穿

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開心回到登山口一定要來張跳躍拉!!!準備慶功宴!!下次主峰見

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登山玉山國家公園

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