親近山林首選！ 日式登山風潮 「大台北走丘」精選

2019-09-09 20:55 健行筆記 健行筆記Straybirds



「走丘」一詞源自於日本近來的登山風潮，意指不以高山為目標，改為走訪巿郊附近、高度在500公尺上下的丘陵，相對於中級山或高山對於登山體能的要求，走丘的門檻大為降低，是新手或年長者想要親近山林，擁抱自然的首選。

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典型的走丘行程，大多於10點在登山口附近的車站集合，接著開始健行到丘陵的頂端，眺望巿區風景，在下午3點前就準備回程，在車站附近品嚐當地美食，傍晚6點前回到家，晚上可以好好休息，隔天也不會覺得累。

最近岳界有人在討論完百的意義，每個山友都有各自的登山哲學及風格，在此不做評論。不過走丘不以登頂為目的，重在運動健身，對於那些無法早起爬山、對高山心懷畏懼或體能較弱無法長途行走的人而言，無疑是提供了另類的休閒方式。

台北市大地工程處針對台北地區四週的五大山系，挑選出各山系中的經典步道，計20條(如下表)，每條步道步行時間均在5小時以內，是走丘健行的最佳選擇。

親山步道名稱 登山步道長度 全線長度 步行時間估算 大屯山系 關渡親山步道 3340m 4650m 2時30分 忠義山親山步道 2140m 3790m 2時 貴仔坑親山步道 2420m 6990m 3時20分 中正山親山步道 3300m 6860m 3時30分 軍艦岩親山步道 3030m 5660m 3時 七星山系 天母古道親山步道 2600m 3420m 2時10分 坪頂古圳親山步道 1330m 3200m 2時 五指山系 大崙頭尾山親山步道 3630m 5370m 2時40分 劍潭山親山步道 2740m 3330m 2時20分 金面山親山步道 2330m 2970m 2時30分 忠勇山鯉魚山親山步道 2490m 4830m 2時50分 白鷺鷥山 康樂山 明舉山親山步道 4770m 6240m 3時40分 南港山系 更寮古道親山步道 3660m 4590m 2時40分 南港山縱走親山步道 6250m 6810m 4時30分 麗山橋口親山步道 1860m 4140m 2時 虎山親山步道 2530m 3900m 2時30分 象山親山步道 1450m 2260m 1時40分 二格山系 仙跡岩親山步道 1940m 3450m 2時 指南宫貓空親山步道 3710m 6380m 3時30分 指南茶路親山步道 4320m 9660m 4時

除上述五大山系之外，筆者依據以往經驗，另提供大台北地區幾個可以走丘的路線：大棟山系：青龍嶺步道(5600m，3時)

鳶山山系：鳶山步道(7400m，3時)

天上山系：烘爐地登山步道(4000m，2時)

東北角海岸：忘憂谷步道(1700m，1時)

東北角海岸：鼻頭角步道(3500m，1時30分)

雪山尾稜：桃源谷步道內寮線(2000m，1時)

雪山尾稜：石城山步道(3600m，2時30分)

插天山系：東眼山步道(3500m，2時)

五分山系：五分山步道(6800m，3時40分)