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親近山林首選！ 日式登山風潮 「大台北走丘」精選

2019-09-09 20:55健行筆記 健行筆記Straybirds

「走丘」一詞源自於日本近來的登山風潮，意指不以高山為目標，改為走訪巿郊附近、高度在500公尺上下的丘陵，相對於中級山或高山對於登山體能的要求，走丘的門檻大為降低，是新手或年長者想要親近山林，擁抱自然的首選。

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典型的走丘行程，大多於10點在登山口附近的車站集合，接著開始健行到丘陵的頂端，眺望巿區風景，在下午3點前就準備回程，在車站附近品嚐當地美食，傍晚6點前回到家，晚上可以好好休息，隔天也不會覺得累。

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最近岳界有人在討論完百的意義，每個山友都有各自的登山哲學及風格，在此不做評論。不過走丘不以登頂為目的，重在運動健身，對於那些無法早起爬山、對高山心懷畏懼或體能較弱無法長途行走的人而言，無疑是提供了另類的休閒方式。

7c314e5da83e86c0675ee7c4c53cc3f7.jpg台北市大地工程處針對台北地區四週的五大山系，挑選出各山系中的經典步道，計20條(如下表)，每條步道步行時間均在5小時以內，是走丘健行的最佳選擇。

親山步道名稱登山步道長度全線長度步行時間估算
大屯山系
關渡親山步道3340m4650m2時30分
忠義山親山步道2140m3790m2
貴仔坑親山步道2420m6990m3時20分 
中正山親山步道3300m6860m3時30分
軍艦岩親山步道3030m5660m3
七星山系
天母古道親山步道2600m3420m2時10分
坪頂古圳親山步道1330m3200m2
五指山系
大崙頭尾山親山步道3630m5370m2時40分
劍潭山親山步道2740m3330m2時20分
金面山親山步道2330m2970m2時30分
忠勇山鯉魚山親山步道2490m4830m2時50分
白鷺鷥山康樂山明舉山親山步道4770m6240m3時40分
南港山系
更寮古道親山步道3660m4590m2時40分
南港山縱走親山步道6250m6810m4時30分
麗山橋口親山步道1860m4140m2
虎山親山步道2530m3900m2時30分
象山親山步道1450m2260m1時40分
二格山系
仙跡岩親山步道1940m3450m2
指南宫貓空親山步道3710m6380m3時30分
指南茶路親山步道4320m9660m4

除上述五大山系之外，筆者依據以往經驗，另提供大台北地區幾個可以走丘的路線：大棟山系：青龍嶺步道(5600m，3時)

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鳶山山系：鳶山步道(7400m，3時)

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天上山系：烘爐地登山步道(4000m，2時)

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東北角海岸：忘憂谷步道(1700m，1時)

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東北角海岸：鼻頭角步道(3500m，1時30分)

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雪山尾稜：桃源谷步道內寮線(2000m，1時)

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雪山尾稜：石城山步道(3600m，2時30分)

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插天山系：東眼山步道(3500m，2時)

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五分山系：五分山步道(6800m，3時40分)

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步道登山古道

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