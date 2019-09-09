親近山林首選！ 日式登山風潮 「大台北走丘」精選
「走丘」一詞源自於日本近來的登山風潮，意指不以高山為目標，改為走訪巿郊附近、高度在500公尺上下的丘陵，相對於中級山或高山對於登山體能的要求，走丘的門檻大為降低，是新手或年長者想要親近山林，擁抱自然的首選。
典型的走丘行程，大多於10點在登山口附近的車站集合，接著開始健行到丘陵的頂端，眺望巿區風景，在下午3點前就準備回程，在車站附近品嚐當地美食，傍晚6點前回到家，晚上可以好好休息，隔天也不會覺得累。
最近岳界有人在討論完百的意義，每個山友都有各自的登山哲學及風格，在此不做評論。不過走丘不以登頂為目的，重在運動健身，對於那些無法早起爬山、對高山心懷畏懼或體能較弱無法長途行走的人而言，無疑是提供了另類的休閒方式。
台北市大地工程處針對台北地區四週的五大山系，挑選出各山系中的經典步道，計20條(如下表)，每條步道步行時間均在5小時以內，是走丘健行的最佳選擇。
|親山步道名稱
|登山步道長度
|全線長度
|步行時間估算
|大屯山系
|關渡親山步道
|3340m
|4650m
|2時30分
|忠義山親山步道
|2140m
|3790m
|2時
|貴仔坑親山步道
|2420m
|6990m
|3時20分
|中正山親山步道
|3300m
|6860m
|3時30分
|軍艦岩親山步道
|3030m
|5660m
|3時
|七星山系
|天母古道親山步道
|2600m
|3420m
|2時10分
|坪頂古圳親山步道
|1330m
|3200m
|2時
|五指山系
|大崙頭尾山親山步道
|3630m
|5370m
|2時40分
|劍潭山親山步道
|2740m
|3330m
|2時20分
|金面山親山步道
|2330m
|2970m
|2時30分
|忠勇山鯉魚山親山步道
|2490m
|4830m
|2時50分
|白鷺鷥山康樂山明舉山親山步道
|4770m
|6240m
|3時40分
|南港山系
|更寮古道親山步道
|3660m
|4590m
|2時40分
|南港山縱走親山步道
|6250m
|6810m
|4時30分
|麗山橋口親山步道
|1860m
|4140m
|2時
|虎山親山步道
|2530m
|3900m
|2時30分
|象山親山步道
|1450m
|2260m
|1時40分
|二格山系
|仙跡岩親山步道
|1940m
|3450m
|2時
|指南宫貓空親山步道
|3710m
|6380m
|3時30分
|指南茶路親山步道
|4320m
|9660m
|4時
除上述五大山系之外，筆者依據以往經驗，另提供大台北地區幾個可以走丘的路線：大棟山系：青龍嶺步道(5600m，3時)
鳶山山系：鳶山步道(7400m，3時)
天上山系：烘爐地登山步道(4000m，2時)
東北角海岸：忘憂谷步道(1700m，1時)
東北角海岸：鼻頭角步道(3500m，1時30分)
雪山尾稜：桃源谷步道內寮線(2000m，1時)
雪山尾稜：石城山步道(3600m，2時30分)
插天山系：東眼山步道(3500m，2時)
五分山系：五分山步道(6800m，3時40分)
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