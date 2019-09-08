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芒花隧道！黃金「茶壺山稜」遼闊的視野十分迷人

2019-09-08 08:30健行筆記 健行筆記AFEI

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這是【無耳茶壺山】往【半屏山】的芒花隧道。完整遊記：〖【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】（黃金三稜「茶壺山稜」）

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這是【半屏山】往「草山戰備道」【燦光寮山】方向的芒花隧道。PC042551%2B%25281%2529.jpg這些是個人最喜歡的「茶壺山稜」芒花景色，除了芒花之外，【半屏山】稜線也是非常吸引人，坐在那，遼闊的視野都會讓人整個放鬆。PC042534%2B%25281%2529.jpg這是在【燦光寮山】上眺望【基隆山】鑲在山海之間，【燦光寮山】是大台北區五個一等三角點之一，視野非常遼闊。PC042575%2B%25281%2529.jpgFB粉絲頁：好野遊 賞台灣〗黃金三稜「茶壺山稜」的秋芒，現在的知名度不亞於陽明山的擎天崗、魚路古道以及草嶺古道。芒花季節，黃金三稜「茶壺山稜」這條路線每到假日，人潮絡繹不絕。其實「茶壺山稜」中段：【半屏山】稜線並沒有芒花，反而是以瘦稜岩壁美景取勝，有點類似劍龍稜，在其他飛芒花時節，【半屏山】稜線也是非常漂亮，值得在非芒花季節前來遊玩。（只是沿路沒有遮蔽樹蔭，太熱的夏季，要小心中暑補充水分）

路線說明

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊有不同的方式可以走到【無耳茶壺山】-【半屏山】-【燦光寮山】這段稜線：1、Ｏ型方式：勸濟堂->【無耳茶壺山】->【半屏山】->【燦光寮山】->黃金博物館->勸濟堂。（這是這兩次採取的方式）備註：回程台北的1062客運，在黃金博物館、勸濟堂兩處都有站牌，所以終點可以彈性選擇。2、【半屏山】、【燦光寮山】這兩座山頭在〖草山戰備道〗都有登山口，所以也可以從〖草山戰備道〗起登到【無耳茶壺山】。這方式等於是逆時鐘方向行走，交通比較不方便，所以比較少人採用這路線。3、從近年非常熱門的劍龍稜走上【半屏山】再走到【無耳茶壺山】。（這已經是不同的黃金稜線了。）4、另外一個熱門方式是從報時山觀景台附近，進入煙囪稜，在走到朝天亭附近上【無耳茶壺山】，這也是不同的黃金稜線。這次路線：「勸濟堂->【無耳茶壺山】->【半屏山】->【燦光寮山】->黃金博物館->勸濟堂」，大致可以區分成五段：%25E6%25A8%2599%25E7%25A4%25BA%25E8%25BB%258C%25E8%25B7%25A1%25E8%25B7%25AF%25E7%25B7%259A%25E4%25B8%2580%25EF%25BC%259A%25E9%25BB%2583%25E9%2587%2591%25E4%25B8%2589%25E7%25A8%259C.jpg第一段：【勸濟堂】->【無耳茶壺山】登山口（紅色路段-淺藍色路段-深藍色路段）1-A、紅色路段：勸濟堂公車站-到新堂路的【無耳茶壺山】登山口1-B、淺藍色路段：新堂路的【無耳茶壺山】登山口-「朝寶亭」1-C、深藍色路段：「朝寶亭」-【無耳茶壺山】山腳（粉紅色路段：探路「報時山觀景台」【無耳茶壺山】登山口，不計算里程長度）第二段：【無耳茶壺山】（淺綠色路段）2-A、【無耳茶壺山】山腳-「寶獅亭」（中間深綠色路段探路「朝天亭」，不計算里程長度）2-B、「寶獅亭」-【無耳茶壺山】壺身洞穴第三段：【半屏山】橘紅色路段）3-A、【無耳茶壺山】壺身洞穴後方-【半屏山】攀繩處3-B、【半屏山】攀繩處-【半屏山】基點3-C、【半屏山】基點-〖草山戰備道〗的【半屏山】入口第四段：【燦光寮山】（淺棕色路段）4-A、〖草山戰備道〗的【燦光寮山】入口-【燦光寮山】基點4-B、【燦光寮山】基點-樹梅礦場辦公室廢墟-〖燦光寮步道第五段：〖燦光寮步道〗-〖本山步道〗-「黃金博物館」（深綠色路段-淡粉紅色路段）5-A、〖燦光寮步道〗的【燦光寮山】入口-〖草山戰備道〗叉路5-B、〖草山戰備道〗叉路-〖金瓜石地質公園步道〗叉路5-C、〖金瓜石地質公園步道〗叉路-黃金博物館（中間會經過本山礦場十字路口-黃金神社-黃金博物館）【路線高度距離說明】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊第二次「2018.12.04 黃金三稜」行程路線高度說明這次路線：「勸濟堂->【無耳茶壺山】->【半屏山】->【燦光寮山】->黃金博物館->勸濟堂」五段路程的中途細節、里程和高度：（備註：一開始有兩段是探路，不計入里程：一個是探報時山觀景台的入口，一個朝天亭）%25E6%25A8%2599%25E7%25A4%25BA%25E8%25BB%258C%25E8%25B7%25A1%25E8%25B7%25AF%25E7%25B7%259A%25E4%25B8%2580%25EF%25BC%259A%25E9%25BB%2583%25E9%2587%2591%25E4%25B8%2589%25E7%25A8%259C.jpg%25E6%25A8%2599%25E7%25A4%25BA%25E9%25AB%2598%25E5%25BA%25A6%25E8%25B7%259D%25E9%259B%25A2%25EF%25BC%259A%25E9%25BB%2583%25E9%2587%2591%25E4%25B8%2589%25E7%25A8%259C.jpg第一段：【勸濟堂】->【無耳茶壺山】登山口（紅色路段-淺藍色路段-深藍色路段）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊距離長度：0.77km、高度上升：226m。1-A、紅色路段：勸濟堂公車站-到新堂路的【無耳茶壺山】登山口1-B、淺藍色路段：新堂路的【無耳茶壺山】登山口-「朝寶亭」1-C、深藍色路段：「朝寶亭」-【無耳茶壺山】山腳（粉紅色路段：探路「報時山觀景台」【無耳茶壺山】登山口，不計算里程長度）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1-A、紅色路段：勸濟堂公車站-到新堂路的【無耳茶壺山】登山口面對勸濟堂，廟宇右邊有個小階梯，可以走到關公像後方。%25E6%25A8%2599%25E7%25A4%25BA%25E8%25BB%258C%25E8%25B7%25A1%25E8%25B7%25AF%25E7%25B7%259A%25E4%25BA%258C%25EF%25BC%259A%25E5%2585%25A9%25E5%2580%258B%25E7%2599%25BB%25E5%25B1%25B1%25E5%258F%25A3.jpg1-A-1、「勸濟堂」、出發點、高度：216m。（到登山口的階梯在照片中廟的右邊，很小的階梯）PC042403%2B%25281%2529.jpg1-A-2、新堂路叉路、距離：0.22km、高度：248m。（往照片左邊走）PC042405%2B%25281%2529.jpg1-A-3、【無耳茶壺山】登山口、距離：0.25km、高度：250m。（在這叉路，會看到這不是很清楚的木牌，上面指示著【無耳茶壺山】登山口，在往左邊這條叉路。（這張照片右邊就是黃金博物館方向）PC042406%2B%25281%2529.jpg依著木牌方向直走幾公尺就會看到這鐵牌標示的【無耳茶壺山】登山口PC042407%2B%25281%2529.jpg＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1-B、淺藍色路段：新堂路的【無耳茶壺山】登山口-「朝寶亭」＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1-B-1、報時山觀景台登山口叉路、登山口：距離：0.35km、高度：280m。（粉紅色路段：探路「報時山觀景台」【無耳茶壺山】登山口，來回0.53km，不計算里程長度）PC042408%2B%25281%2529.jpg1-B-2、「朝寶亭」、距離：0.84km、高度：412m。PC042423%2B%25281%2529.jpg1-C、深藍色路段：【無耳茶壺山】山腳（【無耳茶壺山】最後500公尺）、距離：1.3km、高度：442m。PC042428%2B%25281%2529.jpg這裡是柏油路終點，離【無耳茶壺山】只有500公尺左右。下列這張圖中的紫藍色線，是從勸濟堂到【無耳茶壺山】的柏油路，汽機車和單車可以直達。%25E6%25A8%2599%25E7%25A4%25BA%25E8%25BB%258C%25E8%25B7%25A1%25E8%25B7%25AF%25E7%25B7%259A%25E4%25B8%2589%25EF%25BC%259A%25E6%259F%258F%25E6%25B2%25B9%25E8%25B7%25AF%25E6%25AE%25B5.jpg第二段：【無耳茶壺山】（淺綠色路段）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊距離長度：0.49km、高度上升152m。2-A、【無耳茶壺山】山腳-「寶獅亭」（中間深綠色路段探路「朝天亭」，不計算里程長度）2-B、「寶獅亭」-【無耳茶壺山】壺身洞穴＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2-A、【無耳茶壺山】山腳-「寶獅亭」（中間深綠色路段探路「朝天亭」，來回0.3km，不計算里程長度）2-A-1、「朝天亭」叉路、距離：1.42km、高度：455m。PC042436%2B%25281%2529.jpg2-A-2、「寶獅亭」、距離：1.81km、高度：547m。（這照片是高點拍攝的「寶獅亭」）PC042455%2B%25281%2529.jpg2-A-3、【無耳茶壺山】壺身洞穴、距離：2.09km、高度：594m。PC042460%2B%25281%2529.jpg非假日，茶壺山還是很熱鬧。第三段：【半屏山】橘紅色路段）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊距離長度：1.95km、高度上升123m、再下降62m。3-A、【無耳茶壺山】壺身洞穴後方-【半屏山】攀繩處3-B、【半屏山】岩壁攀繩處下方-【半屏山】基點3-C、【半屏山】基點-〖草山戰備道〗的【半屏山】入口＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3-A、【半屏山】岩壁攀繩處下方、距離：2.93km、高度：688m。PC042510%2B%25281%2529.jpg3-B-1、【半屏山】岩壁攀繩處上方稜線、距離：3.02km、高度：704m。PC042512%2B%25281%2529.jpg3-B-2、【半屏山】基點、距離：3.3km、高度：717m。PC042530%2B%25281%2529.jpg3-C、〖草山戰備道〗的【半屏山】入口、距離：4.04、高度：655m。PC042557%2B%25281%2529.jpg4-A-1、〖草山戰備道〗的【燦光寮山】入口、距離：4.12km、高度：650m。PC042559%2B%25281%2529.jpg4-A-2、【燦光寮山】基點、距離：4.67km、高度：740m。PC042572%2B%25281%2529.jpg4-B-1、樹梅礦場辦公室廢墟、距離：5.28km、高度：586m。PC042595%2B%25281%2529.jpg4-B-2、〖燦光寮步道〗叉路、距離：5.41km、高度：548m。（叉路在照片前方一點）PC042596%2B%25281%2529.jpg第五段：〖燦光寮步道〗-〖本山步道〗-「黃金博物館」（深綠色路段-淡粉紅色路段）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊距離長度：1.89km、高度下降248m。5-A、〖燦光寮步道〗的【燦光寮山】入口-〖草山戰備道〗叉路5-B、〖草山戰備道〗叉路-〖金瓜石地質公園步道〗叉路5-C、〖金瓜石地質公園步道〗叉路-黃金博物館（中間會經過本山礦場十字路口-黃金神社-黃金博物館）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊如這張軌跡簡圖，從【燦光寮山】下來，就要往「黃金博物館」回程，這段路有兩個轉彎點，所以比較容易混淆。【燦光寮山】的〖燦光寮步道〗入口一下來，就往右，接到〖燦光寮步道〗-〖草山戰備道〗會合口，就往左（「金山福德宮」方向），很快就看到一個石板鋪面道路，再往右（「金瓜石地質公園」方向），過來直走就會到達「黃金博物館」。%25E6%25A8%2599%25E7%25A4%25BA%25E8%25BB%258C%25E8%25B7%25A1%25E8%25B7%25AF%25E7%25B7%259A%25E5%259B%259B%25EF%25BC%259A%25E8%258D%2589%25E5%25B1%25B1%25E6%2588%25B0%25E5%2582%2599%25E9%2581%2593.jpg5-A、〖燦光寮步道〗〖草山戰備道〗叉路、距離：5.76km、高度：575m。（往「金山福德宮」方向）PC042597%2B%25281%2529.jpg5-B、〖草山戰備道〗〖金瓜石地質公園步道〗叉路、距離：5.96km、高度：571m。（往「金瓜石地質公園」方向）PC042598%2B%25281%2529.jpg5-C-1、本山礦場十字路口、距離：6.54km、高度：496m。PC042605%2B%25281%2529.jpg5-C-2、黃金神社、距離：6.98km、高度：377m。PC042607%2B%25281%2529.jpg5-C-3、黃金博物館、距離：7.3km、高度：300m。PC042612%2B%25281%2529.jpg這一整段8km的路現，完全沒有樹蔭遮蔽，盛夏時刻，會非常的炎熱，若沒有海風吹拂，悶熱天氣下，會大量排汗，導致體力快速流失，要注意補充電解質。

【軌跡】

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊下載軌跡方式：1、點選上面connect可以下載軌跡檔2、健行筆記『黃金三稜、茶壺山稜（無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山）』下載軌跡3、手機掃描QR Code

【延伸閱讀】黃金十稜

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊〖黃金十稜〗是水、金、九這一帶著名的十條稜線攀爬路線，網路上的資料都說最早是來自於《林宗聖黃金十大傳奇》這本書的介紹，我自己沒有看過這本書，所有關於〖黃金十稜〗的資料都來自於網路遊記資料，這裡僅提供些連結，像是旅聯網〖黃金十稜〗說明，分別是：黃金一稜：基隆山稜黃金二稜：煙囪稜黃金三稜：茶壺山稜（就是這篇遊記的路線）黃金四稜：俯瞰稜黃金五稜：劍龍稜黃金六稜：鋸齒稜黃金七稜：南子吝山稜黃金八稜：石梯坑山稜黃金九稜：鼻頭山稜黃金十稜：龍洞稜偶而獨步山林間這篇〖黃金十稜〗整理這篇的說明，更是整理了書中地圖註明的其他七條稜線：黃金十一稜：粗坑山稜黃金十二稜：水螺稜黃金十三稜：城堡稜黃金十四稜：長仁稜黃金十五稜：草山稜黃金番外稜：南雅山稜黃金番外稜：鼻頭港稜(漁港稜)

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