能高安東軍+南華山+奇萊南峰一次入手！
4天能高安東軍緃走奇萊主山南峰南華山能高主山能高南峰光頭山白石山安東軍山本來計劃是奇萊連峰接安東軍緃走，抓7天輕鬆走，剛好看到主揪似乎想去能高的感覺，問了一下日期OK，行程天數OK，只有一個小要求，奇萊南峰和南華山能不能自己去，都可以的狀況下，立馬報名，心想能高號稱水鹿天堂，一定要撿超多鹿角的，結果想不到，一支都沒有撿到。準備的食物&行動糧D15點司機大哥就準時來停車場接送，開了快1小時半才到登山口，真是遙遠的距離，第一天行程最硬，當然是一路趕路至天池山莊，比八通關古道還好走，吃了泡麵後，因為不想喝看天池的水，揹了3.5公升的水往天池出發，原來山莊休息看到的一路平緩的路，不是我要走的，直接就陡到天池，放下揹包，馬上單攻奇萊南峰，幸好一路還有景，到三角點後才變白牆，路上有活水，早知道到這邊再揹就好，回到天池叉路，又繼續往南華山前進，這時已經都起霧了，南華山拍個照，坐一下就往光被八表前進，這時候體力都還可以，往卡賀爾山，一開始就在煩人的箭竹間前進，有些還高過人，走了一半後，速度變慢了，有累了，休息吃了蘋果後，體力還是沒回復，就慢慢的繼續往卡賀爾山前進，發生4天裡最倒霉的一件事，左腳踩進黑水塘裡，以為是黑色的泥土，可以踩，左腳瞬間濕了，想到那超噁超黑的黑水塘，心都涼了，不管了，繼續往前走，過了卡賀爾山後，看到對面竟然有2個人在看天池邊搭帳，心想應該是別隊的吧，不是我們隊的，繼續往今天的預計能高主前的樹林營地前進，但營地在軌跡的那個地方呢，沒人知道-.-，3個人只能繼續踢，走了一半左右以為還沒經過那2個人，我們無線電聯絡不到隊友，也找不到適合的營地，心想還是只能繼續走到找到隊友為止，3個人休息確認一下，大叫隊友後，想不到聲音從後方傳來，霧散開了，隊友出現了，原來剛遠遠看到的2個人，其中一個人是我們隊的，今晚的營地就在休息處下方的另一邊，沒有平坦處，發覺第一次山上睡的那麼克難，睡在箭竹上，濕氣很重，帳蓬超濕的，慶幸的是睡這景不錯，旁邊就有穩穩的4G。D2整晚睡的不是很好，天還沒亮，就起來到旁邊滑手機玩遊戲，再回去吃早餐，到能高主竟然也花了快1小時才到，整個天氣都很好，天空很藍，休了一下才走，路上經過台灣池、大陸池，幸好我是揹天池的水上來，我不敢喝，沿著山稜，往上爬到能高南峰，這時光頭山的方向已起大霧，就在一路白霧中前進，到了3159峰，好像聽到前方有人的聲音，果不其然，還沒到光頭山，就看到別隊的，在光頭山沒有景，停留一下下就繼續往趕白石池營地，才下午3點多白石池就霧茫茫一片，另一隊慢了一些才到，水鹿好像5點多就現身了，果然是水鹿天堂，2-30隻跑不掉，可惜第2、3天沒包場營地，真的覺得很吵，早起也不要吵人丫，早起很利害?要不要比整晚不睡覺好了，看誰體力夠，隔天繼續走。D3很早就起床吃早餐，到營地附近，逛逛拍照，拍水鹿，拍白石池，水鹿都不怕人的，可能被人類餵食慣了，另一隊為了拍照，也是拿食物餵水鹿，心想，原來這隊的素質也是這樣而已，一樣6點多才出發，在前往白石山的路上就超過另一隊，白石山的大景也很棒，繼續前往萬里池，下坡沒多久就看到壯闊的萬里池，到了下面後，就聽到很大聲的活水聲，喝了很多大滿足，再來就屯鹿池，也是很大很美，不過水似乎比白石池差一些，走沒幾分鐘就是屯鹿妹池，好像有活動的水，早知道就這邊喝水補水了，走沒多久就安東軍山三叉路，輕裝往上，在三角點有穩穩的4G上網，快速衝下山，不用15分就到了，馬上曬帳，煮泡麵，休了一下才走，到第二獵寮營地才3點半左右，搭完帳放完東西，我們就4個人到溪水泡腳聊天吃東西，預估另一隊5點會到，想不到快6點才到，高估了，我的帳四周被包圍，幸好他們累了，早早就睡了，今天的營地是3天中最好的，帳蓬完全是乾的。 白石池萬里池屯鹿池D4今天預估12點-13點就會到停車場了，輕鬆的一天，照別人的意見是直接走水路不用上金杏真路高繞，不過實在不想脫鞋過溪，我們分2組前進，上河100分鐘，大約25分鐘就走完了，一樣泡腳喝水，舒服的休一下才走，開始在溪床上往前進，到了該接上森林的地方，討論了一下決定繼續走在溪床上，總共脫鞋2次過溪，溪水到膝蓋，領隊到快到時，看到哇哈布條就右切接回森林，我看了一下水流很急，感覺也很深，看下一個軌跡標註點的高度和溪床的高度，根本差沒多少，應該往上切爬一下就到了，就一個人繼續走下走到最後軌跡的匯流處，看到上方有步條，下方有個斜坡就能輕鬆的接上去，上去後，回頭去找他們3人，走了幾分鐘，應該有超過剛剛的分開處，也看不到布條到底是那邊切上來的，也看到另一隊在溪床上準備過來，心想他們3人怎麼手腳那麼快，一下子就往前走了，馬上開著無線電，看之後會不會有回應，馬上趕著往前追，走了很久一直沒追到，心想不可能丫，走那麼久那麼認真走，他們都不休的嗎？怎麼可能追不到，到了後面就認為他們應該是在後面才對，反正他們3個走在一起蠻安全的，就照著自己的步調走到停車場休息，和預估的差不多時間內到停車場。行程記錄D10620 能高越嶺古道出發0704 3K0718 4K0724-0735 雲海保線所休息0834 8.5K0837-0848 水源休息0908 10K0920 11K0934 12K0942 12.5K0949 13K0950-1022 天池山莊休息1050 天池叉路1135-1140 南華南峰休息1208-1214 天池叉路休息1240-1249 南華山休息1320-1330 光被八表休息1528-1540卡賀爾山休息1630 營地 離能高主峰約900MD20640 營地出發0742-0818 能高主峰休息0838 台灣池0900 大陸池1113-1155 能高南峰休息1224-1230 南鞍營地休息1305-1320 3159峰休息1334 3159峰南鞍營地1358-1410 光頭山休息1458 白石池營地D30644 白石池營地出發0745-0810 白石山休息0835-0857 萬里池休息1000-1040 屯鹿池池畔營地休息1112 安東軍叉路1140-1220 安東軍山休息1234-1308 安東軍叉路休息1356-1413 第一次過溪處休息1445-1455 巨木x4休息1528 第二獵寮營地D40634 第二獵寮營地出發0747 金杏真路0812-0847 第二主支流匯流點休息0937-0949 走溪底.第四支流匯流點離開水路休息1115 松風嶺1123 1519峰1138 奧萬大園區1225 巴呀停車場
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