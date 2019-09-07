親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

韓國瑜「遲到誤會」風波 一張表看得罪的全是重量級學者

台中潮港城餐廳驚傳跳票 執行長：董事會拍板籌資力挺

干卓萬下武界！ 幸運的看到雪白高山&觀音圈 太值得了

2019-09-07 08:25健行筆記 健行筆記陳家文

出發前查看天氣，有越來越好的感覺，而且都能在下雨前搭帳，而且5天的行程安排應該是輕輕鬆鬆才對，想不到第一天到十粒溪營地後，從下午就下雨下到隔天早上，5人決定撤退，我和馥禧決定上去查一下天氣再決定，查了一下20號干卓萬山還有太陽，21號天氣最差，22號開始變好，決定繼續前行，幸好20號在霧雨中走到牧山池營地，中午就可以休息了，21號果然下雨中出發，冷到極點，一路上都沒什麼休息拍照，只有三角點才拍一下，手都快凍僵了，回到營地討論後，反正才差不到2小時就會到下一個營地，拆帳搭帳打包也快1小時，而且一直下雨，所以繼續躺著休息，中午後沒多久竟然飄起雪來，下午就雨停，還好之後就一路好天氣了，22號早上收帳時真是快冷死了，後來才發現地布在收帳時被吹走了，開始重裝翻越18連峰，路上短暫的太陽，天黑前就趕到2900鞍部營地休息，23號整天好天氣，順順地踢到登山口。行程安排D1林道9.1K-十粒溪營地D2十粒溪營地-乳型峰下營地-干卓萬山-牧山池營地D3牧山池營地-火山-牧山-東峰下營地D4東峰下營地-卓社大山-2900鞍部營地D52900鞍部營地-栗栖溪實際行程記錄D10727 萬大林道9.1K出發0746-0755 鐵皮屋休息0921-0942 水源地休息(中華有4G)1044-1105 環形營地休息1156-1249 獵寮營地休息(中華有4G)1414 十粒溪營地早上好天氣，從下午下雨下到隔天早上，和原本預測的天氣不同了，下到隊友都撤退了c3bbd6cce4d22dfc45482369eac34222.jpgf7b768078f657719efcab2e14e89b859.jpg6256ec2f9bbc4babfe46d69ff3ecfb65.jpge332ff221ce775c2a8694d3be767d74b.jpg176fd5d8bd54bdbd652e0479d620896e.jpgD20617 出發0815-0828 小營地休息0848 乳形峰東鞍營地1000-1015 干卓萬山休息1246 三叉路營地1312 牧山池營地6e222ea252dfbc9c9dda0adec10492a2.jpg5a2e742c98a53732f4e5ba2a214f697d.jpgda4f0f51b7abd5e0c8855718e24f82b1.jpg40f98a9c9c508e5c4f396df7b88bc3f8.jpge7abdb58519616af3a434b9e81302502.jpg09d7fab742ac0eb650e2ff1a149dc014.jpgc57dfa97f25f7b1c65b113c21023daaf.jpgb5421d2ecf5cc564d31dd7961aa78953.jpgD30658 牧山池營地出發0703 牧山0843 火山1034 牧山1040 牧山池營地今天預計單攻完火山、牧山要重裝移到東峰下營地，可是實在太冷了，手快凍僵了，又下霧雨，回到營地，還下起雪來，第一次在山上遇到下雪，真特別，所以今天就不打算走了，明天再趕一下路f181b2578eb6b89584eff08512046072.jpgca873f8934f5e48417a4e8d19fd69290.jpg9d274b792bd7f50cbc42c566c86980ba.jpge23e76bfda5d1361fc953e49b25f50f5.jpgdc44c98257ff03d985832b8bcee501e6.jpg685b979bf9542abbedc852f485975538.jpg506862424296607650aef3e8df2745ee.jpgd4dd4bcca8083113bf702ab1eb597322.jpgD40706 牧山池營地出發0836 黑水塘1432-1438 卓社大山休息1643 2900鞍部營地幸好今天沒下雨，也沒大風，雖然重裝翻18連峰還蠻累的，幸運的看到觀音圈，還有雪中景色，真是太值得了90c3b58e0f4bacf14b9f147763c31915.jpg98bf85d69199fdecc112476defde4ea1.jpgd2cc1369ce16adea597e6a00c7fec36a.jpg0439ae23928aeba41f5b3a3e20cb11df.jpg37c328cf18df96f9a599066b7ff4a2ff.jpg9797c08d3c1a49a7879c8f7953d1a12e.jpg410cc9a96515b71c81be7321d3326935.jpgcb27528475088bc014efbf04c9a5697b.jpg83c1ff8fd5a6f06a0269dffa9c5c3406.jpg7b399d191bbe0913636847cc8399efd4.jpg

分享
93d04fc0ec0cf32fd47d83df4577df93.jpgd14296e8bba467034107b6942996de45.jpg924b20962ea9d6b2560d929e86048980.jpg1fbda07703d5f158aa2b13b195183c06.jpgdf08b1f28807b8e1c2fa4404ee306ff9.jpgdd8019d9734006fd05696b24c9948412.jpgD50649 2900鞍部營地出發0807-0811 卓社山休息0937-0954 新舊叉路休息1017-1024 人造大鐵牌休息1223 溪澗1238-1254 栗栖溪休息1303 停車處第一次干卓萬下武界，走稜線路下山，所以還沒走過舊路，聽說不好走，又有危險路，如果走稜線路下山，自組腳程不錯的，排4天也是可以的1e8f606da553b17a114e7529376a5429.jpg97616f8bf383d5c7ff42cc0e553e4547.jpgd0d88762ad92eaf843df1fe2d910037c.jpg0f87a0eea7f732da60a4e73f7c67958c.jpg87aae246b0b3110a88c600ddcdc30cff.jpg

登山

相關新聞

基隆「山東峰」猛男老師攜夾腳拖男孩　共闖黃金首稜雷霆峰

2019-09-02 08:00

易輕近的火山口！陽明山「磺嘴山保護區」路途平坦、但是展望極佳

2019-08-31 09:00

豐富多樣的黃金三稜！大海、山與海交織　越爬景色越迷人

2019-08-30 08:00

水金九無敵美景！ 無耳茶壺山登山步道-廢煙道-煙囪稜

2019-08-26 15:35

給新手登「加里山」建議心得！雲海、杉木、令人著迷的小百岳

2019-08-20 22:00

新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00

從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30

爬山的方式百百種！用生態角度探訪「玉山前峰」

2019-08-16 21:00

宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道

2019-08-15 16:39

聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00

聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00

奇萊北壁攻下屏風山 「黑色奇萊」可不是好惹的！

2019-08-13 00:47

獨攀奇萊南華　夜裡滿天星星和銀河伴入眠

2019-08-07 09:00

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00
看更多

熱門文章

烏來親水步道！平坦好走的沿溪路線

2019-09-04 08:00

享受巨木、林蔭、芬多精　一探上帝的部落司馬庫斯！

2019-09-02 15:40

宜蘭小太魯閣「林美石磐步道」易親近的瀑布登山步道！

2019-08-26 08:30

全台最大簾幕瀑布！平溪「十分瀑布步道」距離老街10分鐘

2019-08-31 08:00

易輕近的火山口！陽明山「磺嘴山保護區」路途平坦、但是展望極佳

2019-08-31 09:00

為什麼大家都去合歡北峰？去小溪營地的５件事！

2019-09-05 22:00

基隆「山東峰」猛男老師攜夾腳拖男孩　共闖黃金首稜雷霆峰

2019-09-02 08:00

新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00

別有洞天的「三民蝙蝠洞」還可賞慈湖、雕塑紀念公園

2019-09-03 15:57

水金九無敵美景！ 無耳茶壺山登山步道-廢煙道-煙囪稜

2019-08-26 15:35

豐富多樣的黃金三稜！大海、山與海交織　越爬景色越迷人

2019-08-30 08:00

富士山追尋之旅！天氣極差的聖山登頂全紀錄

2019-08-30 21:00

瑞芳「基隆山」之旅　巧遇藍尾四腳蛇

2019-09-05 22:30

宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道

2019-08-15 16:39

桃園「草漯沙丘」台灣也有撒哈拉沙漠！IG打卡熱門景點

2019-08-21 16:58

涼爽宜人的「南山秘境」簡單好走原始又迷人！

2019-09-06 08:30

給新手登「加里山」建議心得！雲海、杉木、令人著迷的小百岳

2019-08-20 22:00

在魔幻時刻走象山

2019-09-04 08:30

基隆「槓子寮山」之旅　砲台上視野瞭望極佳

2019-09-06 09:30

奇萊北壁攻下屏風山 「黑色奇萊」可不是好惹的！

2019-08-13 00:47

新北三峽「雲森三瀑」之姊妹瀑布心靈谷

2019-08-12 08:30

貢寮「三貂角燈塔步道」瞭望公路、海景及漁港美麗風光

2019-09-01 07:30

瑞芳「鼻頭角步道」 海蝕地質景觀冠絕全台！

2019-08-23 11:45

瑞芳「三貂嶺瀑布群步道」順道踩點猴硐、九份的山城一日遊

2019-08-24 18:50

登山裝備／新手必修的裝備課（上）

2019-08-14 08:00

完成人生清單！我的第一座高山「合歡西北溪」

2019-09-01 08:30

聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00

山區迷途怎麼辦！利用這些APP發送「座標、傷勢」野外求救

2019-08-21 08:00

樂遊金門 毋忘在莒 走訪太武山對望彼岸

2019-08-29 07:25

爬山的方式百百種！用生態角度探訪「玉山前峰」

2019-08-16 21:00

聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00

干卓萬下武界！ 幸運的看到雪白高山&觀音圈 太值得了

2019-09-07 08:25

宜蘭冬山「新寮瀑布步道」沁爽玩水放鬆一下

2019-08-16 07:30

從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30

夏天登山避暑！太平山「見晴懷古步道」

2019-08-15 08:30

清幽宜人！登「獅山古道」獅巖洞石壁壯闊 視野瞭望極佳

2019-08-29 08:28

一個人的初走！征服日本聖山「3772M富士山」

2019-08-18 08:30

漫步「金水公路」黃金瀑布經濂洞溪橋至陰陽海

2019-08-25 22:00

完攻富士山吉田線

2019-08-11 09:30

台北熱門登山行「七星山苗圃線」水車寮水圳步道

2019-08-24 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top