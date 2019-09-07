干卓萬下武界！ 幸運的看到雪白高山&觀音圈 太值得了
出發前查看天氣，有越來越好的感覺，而且都能在下雨前搭帳，而且5天的行程安排應該是輕輕鬆鬆才對，想不到第一天到十粒溪營地後，從下午就下雨下到隔天早上，5人決定撤退，我和馥禧決定上去查一下天氣再決定，查了一下20號干卓萬山還有太陽，21號天氣最差，22號開始變好，決定繼續前行，幸好20號在霧雨中走到牧山池營地，中午就可以休息了，21號果然下雨中出發，冷到極點，一路上都沒什麼休息拍照，只有三角點才拍一下，手都快凍僵了，回到營地討論後，反正才差不到2小時就會到下一個營地，拆帳搭帳打包也快1小時，而且一直下雨，所以繼續躺著休息，中午後沒多久竟然飄起雪來，下午就雨停，還好之後就一路好天氣了，22號早上收帳時真是快冷死了，後來才發現地布在收帳時被吹走了，開始重裝翻越18連峰，路上短暫的太陽，天黑前就趕到2900鞍部營地休息，23號整天好天氣，順順地踢到登山口。行程安排D1林道9.1K-十粒溪營地D2十粒溪營地-乳型峰下營地-干卓萬山-牧山池營地D3牧山池營地-火山-牧山-東峰下營地D4東峰下營地-卓社大山-2900鞍部營地D52900鞍部營地-栗栖溪實際行程記錄D10727 萬大林道9.1K出發0746-0755 鐵皮屋休息0921-0942 水源地休息(中華有4G)1044-1105 環形營地休息1156-1249 獵寮營地休息(中華有4G)1414 十粒溪營地早上好天氣，從下午下雨下到隔天早上，和原本預測的天氣不同了，下到隊友都撤退了D20617 出發0815-0828 小營地休息0848 乳形峰東鞍營地1000-1015 干卓萬山休息1246 三叉路營地1312 牧山池營地D30658 牧山池營地出發0703 牧山0843 火山1034 牧山1040 牧山池營地今天預計單攻完火山、牧山要重裝移到東峰下營地，可是實在太冷了，手快凍僵了，又下霧雨，回到營地，還下起雪來，第一次在山上遇到下雪，真特別，所以今天就不打算走了，明天再趕一下路D40706 牧山池營地出發0836 黑水塘1432-1438 卓社大山休息1643 2900鞍部營地幸好今天沒下雨，也沒大風，雖然重裝翻18連峰還蠻累的，幸運的看到觀音圈，還有雪中景色，真是太值得了 D50649 2900鞍部營地出發0807-0811 卓社山休息0937-0954 新舊叉路休息1017-1024 人造大鐵牌休息1223 溪澗1238-1254 栗栖溪休息1303 停車處第一次干卓萬下武界，走稜線路下山，所以還沒走過舊路，聽說不好走，又有危險路，如果走稜線路下山，自組腳程不錯的，排4天也是可以的
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